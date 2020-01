DHA YURT BÜLTENİ-5 

Suriye sınırına dev Türk bayrağı çekildi



HATAY\'ın Hassa ilçesine bağlı Sugediği mahallesinde oturanlar bir tepeye büyük Türk bayrağı astı.

Suriye sınırına sıfır noktasındaki Sugediği mahallesinden Afrin\'deki terör örgütü PYD/YPG\'liler tarafından açılan taciz ateşine hudut karakolundan karşılık verilmesi nedeniyle bölge hareketlendi. Gazetecilerin akın ettiği Sugediği mahallesinde de oturanlar evlerine, daha sonra da Suriye\'den görülen bir tepeye bayrak çekti.

Dün top atışlarının yapıldığı Sugediği sınır karakolunda bugün öğle saatlerine kadar herhangi bir atış yapılmadı.

Gezi otobüsü kaza yaptı: 11 ölü, 44 yaralı (3)

GÖZALTINDAKİ ŞOFÖR: ÖNÜME KARARTI ÇIKTI, KÖPEK SANDIM

Eskişehir\'de 11 kişinin öldüğü kazada hafif yaralı olarak kurtulan ve polis tarafından gözaltına alınan otobüs şoförü Muhsin Özer (51), Ankara\'dan gece saat 24.00\'de Bursa Uludağ\'a gitmek için yola çıktığını söyledi.

Özer polise verdiği ifadesinde Sivrihisar ilçesindeki mola yerinde otobüs şoförlüğünü Erkan Aydoğan\'dan devraldığını anlatarak, \"Eskişehir\'de önüme bir karartı çıktı. Köpek sandım. Direksiyonu sağa kırdım ancak aracı toparlayamadım ve ağaca vurdum\" dedi.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri yaralılardan bazılarını hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini, ölen 11 kişinin ise kimliklerini belirleme çalışmasının sürdüğünü bildirdi.

\'EN GÜZEL KARNE HEDIYESI\'

Bu arada kaza yapan otobüsün bağlı olduğu tur şirketinin sosyal paylaşım sitesinde yaptığı \'19 Ocak\'ta son 5 kişilik koltuk fırsatı kaçırmayın. Sömestri tatilinde en güzel karne hediyesi\' şeklinde duyuru dikkat çekti.

Park halindeki 16 otomobilin sileceklerine mermi bırakıldı

KONYA\'da bir site içerisinde park halinde bulunan 16 aracın sileceklerine, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce mermi bırakıldı.

Olay, saat 08.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi\'nde bulunan bir sitenin park yerinde meydana geldi. sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen sürücüler, sileceklerinin üzerine bırakılmış mermilerle karşılaştı. İhbar üzerine siteye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, 16 aracın da sileceklerine mermi bırakıldığını tespit etti.

DAHA ÖNCE DE BIRAKILDI

Yaklaşık 6 ay önce de bir aracın camına mermi bırakıldığını belirten site sakini Mehmet Eken, \"Sabah eşimi işe bırakmak için arabaya bindim. Arabayı çalıştırdığımda baktım önde mermi var. Hemen polisi aradım. Daha önce de bir arabaya konulmuştu. Bugün de 16 tane arabaya mermi konulmuş. Bize gözdağı vererek bu arsadan çıkarmak istiyorlar. Arsamızda gözleri var. Bu durumdan korkuyoruz\" dedi.

Polis, mermileri koyan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Üst düzey kamu görevlisi olduklarını söyleyerek 1.8 milyon lira dolandırdılar



VAN merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. 1 milyon 814 bin lira dolandırdıkları belirlenen şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kendilerini üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapan kişilerle ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 3.5 aylık takibin ardından ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Van\'da 4, Ankara\'da 1 ve Tokat\'ta 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerindeki aramalarda 3 tapu, 1 av tüfeği, değişik çaplarda çok sayıda fişek, 19 CD, 4 video kaset, taşınması yasak kesici aletler ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Şüphelilerin, şu ana kadar tespit edilen mağdurlardan 1 milyon 814 bin lira nakit para dolandırdığı, medikal sektöründe faaliyet gösteren bir kişiyi de 500 bin TL zarara uğrattıkları belirtilirken, emniyetteki sorguları tamamlanan 6 kişi bugün geniş güvelik önlemleri altında savcılığa sevk edildi.

Fırtına evin çatısını uçurdu

HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'nde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Dağdibi Köyü\'nde fırtına bir evin çatısının uçmasına neden oldu. Büyük korkuya kapılan aile geceyi komşularının evinde geçirdi.

Hakkari\'nin Yüksekova ilçesi\'nde uzun bir aradan sonra kar yağışı etkili olmaya başladı. Gece başlayan kar, etkisini sürdürürken, ilçe merkezi ve köyler beyaza büründü. Kalınlığı 20 santimetreyi bulan kar ulaşımda da aksamalara neden oldu. Merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan Dağdibi Köyü\'nde fırtına kar yağışı ile birlikte etkili oldu. Fırtına, 6 kişilik Divali ailesinin oturduğu evin çatısını uçurdu. Deprem korkusuyla yataklarından fırlayan aile, geceyi yardıma koşan komşularının evinde geçirdi. Ev sahibi Divali Orbay, korku ve endişeye kapıldıklarını ancak komşularını kısa sürede yardıma koştuklarını anlattı. Evin çevresine dağılan çatı parçaları ise köylülerin yardımıyla toplandı. Köy Muhtarı Zübyir Kıran, ellerinden gelen yardımı yapacaklarını aile için yetkililerden de yardım istediklerini söyledi.

Şırnak\'ta tam donanımlı paletli ambulanslar kışa hazır

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi\'nde, kış şartlarının en yoğun yaşandığı kentlerden biri olan Şırnak\'ta, Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan tam donanımlı paletli ambulanslar, zorlu kış şartlarında yaşanacak tüm olumsuzluklara karşı, hazır hale getirildi.

Şırnak Sağlık İl Müdürlüğü, kış aylarında hastaya ulaşım sağlanması için 112 Acil Komuka Merkezi\'nde 115 personel, 3\'ü paletli olmak üzere 42 ambulans ve 6 UMKE aracı hazır bekletiliyor. Beyttüşşebap ve Uludere ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle ulaşım sağlanmadığı durumlarda, paletli ambulansların kullanılacağını anlatan Sağlık İl Müdürü Dr. Nedim Uzun, kış hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, araçların bakım ve onarımlarının tamamlandığını söyledi. Olabilecek her türlü olumsuzluğa karşı hizmet için hazır olduklarını belirten Uzun, Şırnak kış şartlarının yoğun olarak geçtiği bir ilimiz. Bu kış şartlarının en yoğun olarak yaşandığı yerler, kış şartlarını zorluklarının yaşandığı bölgeler özellikle Beytüşşebap, Uludere ve merkeze bağlı köylerimiz. Dolayısıyla kış hazırlıklarımızı il genelinde tamamlamış bulunmaktayız. 115 personel, 42 ambulans, 6 UMKE aracımızla birlikte kışa hazırız. Öncelikli olarak araçlarımızın bakımlarını, zincirlerini, lastiklerini bütün hazırlıklarını tamamlamış bulunmaktayız. Şu anda hazırda 3 paletli ambulansımız var. Bu ambulanslarımızdan bir tanesi Beytüşşebap\'ta bir tanesi Uludere\'de ve bir tanesi\'de Şırnak merkezde konuşlandırılmış durumda. Mevcut olası bir durumda Şırnak il genelinde her an hizmete hazır ekiplerimiz, paletli ambulanslarımız, arazili araçlarımız beklemekte. Ayrıcada 4 tane kış şoför ekibi kurmuş bulunmaktayız\" dedi.

Yolların ulaşıma kapalı olması durumunda İl Özel İdaresi ve karayolları yetkilileriyle koordineli bir şekilde çalıştıklarını anlatan Uzun, \"İl Özel İdare ve Karayolları ile birlikte olası bir mahsur kalma durumunda paletli ambulanslarımız olsun, arazili araçlarımız olsun kullanıma hazırdır. Bunlarla ilgili olarak personel eğitimlerimizi yaptık. Özellikle Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ve valimizin koordinesinde 2 toplantı yaptık. Yapılan toplantılarda kış şartlarında neler yapacağımız ile ilgili Sayın Valimiz ve Genel Müdürümüzün talimatları doğrultusunda personellerimizin eğitmiş bulunmaktayız. Şuanda herhangi bir sıkıntı yok\" diye konuştu.

İhtiyaç duyulması durumunda hava ambulansının çok kısa sürede Şırnak\'a gelebileceğini belirten Uzun, “Hava ambulansları merkezden koordine edilmekle birlikte Ankara\'da Şırnak\'a 1-2 saat içerisinde Şırnak\'ta olacaktır. Hava ambulansları taleplerimiz doğrultusunda karşılanmaktadır. O konuda da herhangi bir sıkıntımız yok. Olası bir durumda hava koordinasyonu ile çok yakın irtibat içerisindeyiz\" diye konuştu.

Acarlar Longozu\'nda sualtından çekilen görüntüler büyüledi

SAKARYA\'nın Karasu ilçesinde Türkiye\'nin tek parça olan en büyük longozu olan Acarlar Longozu\'nda su altından çekilen görüntüler izleyenleri büyüledi.

Karasu Müezzinler Mahallesi\'ndeki Türkiye\'nin tek parça halinde olan en büyük longozu olma özelliği taşıyan Acarlar Longozu, kış mevsiminde de bitki örtüsüyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Zengin bitki florası ve 200\'den fazla kuş türünü barındıran longoz, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Longoza Türkiye\'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, doğanın güzellikleri arasında dolaşma imkanı buluyor. Doğa fotoğrafçısı Hakan Kalmış, longozu sualtından görüntüledi. Çekilen görüntülerde, güneş ışıklarının indiği suyun altında birbirinden renkli bitkiler görenleri adeta büyüledi. Suyun altında yapılan gezinti longozun güzelliğini gözler önüne serdi.

Sokakta torununu beklerken, komşusunun eski kiracıları tarafından dövüldü



İZMİR\'in Bornova ilçesindeki evinin önünde, servisle kreşten gelecek torununu bekleyen Ayşe Işık (48), komşusu Melahat Öztokat\'ın tartıştığı eski kiracısı 2 kadının saldırısına uğradığını iddia etti. Cep telefonuyla otomobillerinin plakasını kaydettiğini düşünerek saldırıda bulunan kadınlar, Işık\'ın kollarını ısırdı, yüzü ile vücudunun çeşitli yerlerine tekme tokat vurdu. Işık\'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan itfaiye personeli B.A. ile üniversite öğrencisi R.S., işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

Olay, Kızılay Mahallesi 472 Sokak\'ta geçen çarşamba günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Evli, 2 çocuk ve 2 torunu olan ev kadını Ayşe Işık, 3 yaşındaki torununu getirecek kreş servisini beklemek için evinin sokağına çıktı. Işık, sokakta beklerken, iddiaya göre, komşusu Melahat Öztokat\'ın, eski kiracıları olan ve bir süre önce evden taşınan 2 kadın ile tartıştığını gördü. Ev sahibine öfkelenen kadın kiracılardan itfaiye personeli B.A. ile üniversite öğrencisi R.S. daha sonra otomobillerine yöneldi. İddiaya göre, bu sırada Işık\'ın elindeki cep telefonunu görüp, otomobilin plakasını görüntülediğini düşünen B.A. ve R.S. bu kez ona yöneldi. Şüpheliler önce Işık\'ın elindeki telefonu alıp yere attı ardından kulağındaki işitme destek cihazına zarar verdi. Şüpheliler, ardından Işık\'ı tekme tokat dövdü, kollarını ısırdı. Çevredekiler olaya müdahale edip, durumu polise bildirdi. Kalabalıktan tedirgin olan R.S. otomobile binip kendini araca kilitlerken, B.A. da uzaklaşmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, B.A. ve R.S.\'yi gözaltına alarak 100\'üncü Yıl Polis Merkezi\'ne götürdü. Ayşe Işık, kendi imkanlarıyla Alsancak Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesi\'ne giderek darp raporu aldı. Işık, ertesi gün de İzmir Adli Tp Kurumu\'na giderek buradan ikinci bir darp raporu aldı. B.A. ve R.S. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

\"OLAYLA HİÇBİR ALAKAM YOKKEN DARP EDİLDİM\"

Başından geçenleri anlatan Ayşe Işık, şöyle konuştu:

\"Ev sahipleriyle tartıştılar. Sokağa ise otomobillerini koymuşlar. Ben kapımın önünde, elimde cep telefonumla beklerken, beni araçlarının resimlerini çekip, polise vereceğimi zannettiler. Telefonumu alıp yere çarptılar. Bana saldırmaya başladılar. Elimi yüzümü çizip, kolumu ısırdılar, saçlarımı çektiler. Kızlardan biri, ben yerde yatarken tekmelemeye başladılar. Kalp hastası ve tansiyon hastasıyım. Kulağımdaki işitme cihazı kayboldu. Olayla hiçbir alakam yokken darp edildim.\"

Eski kiracılarıyla tartışan Melahat Öztokat ise kendisinin de şikayetçi olduğunu belirtti. Öztokat, R.S. ve B.A.\'nın 1.5 yıl kiracısı olduğunu, bugüne kadar herhangi bir sorun yaşamadığını söyledi. Öztokat tartışmanın kiracılarının eve aldıkları, parasını ödemek üzere kendisine bıraktıkları eşyalardan kaynaklandığını anlattı. Parayı eve yeni kiracı girdiği zaman ödeyeceğini söylediğini anlatan Öztokat, B.A. ve R.S.\'nin parayı hemen istedikleri için sorun ile karşılaştığını, evine saldırdıklarını öne sürdü.

Adana\'da 3.3 milyon liralık kaçakçılığa 8 tutuklama

ADANA\'da polisin 18 günde yaptığı 25 operasyonda, 3.3 milyon lira değerinde gümrük kaçağı içki, sigara ve akaryakıt ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Büro Amirliği 1-18 Ocak tarihleri arasında kent genelinde 25 ayrı operasyon yaptı. Operasyonlarda 124 bin 905 paket kaçak sigara, 5.3 ton akaryakıt, 21 ton kaçak rakı, 45 şişe kaçak içki ile 13 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin ise 3.3 milyon oduğu belirlendi. Bu operasyonlarda yakalanan 25 kişiden 10’u, serbest bırakılırken, 8’i de tutuklandı.7 kişiye ise yasal işlem yapıldı.

