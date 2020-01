DHA YURT BÜLTENİ-5

(ÖZEL)

1)BESİCİLER, CANLI HAYVAN BULMAKTA ZORLANIYOR

SİVAS kent merkezindeki ahırlar bölgesindeki besiciler canlı hayvan bulmakta sıkıntı yaşıyor. Et ithalinin başlaması ile birlikte zarar eden birçok besici ahırını kapatırken 5 bin canlı hayvan kapasitesi bulunan bölgede şu an 300 hayvan yer alıyor.

Yurt dışından et ithalinin başlaması ile birlikte Sivas\'taki besiciler canlı hayvan bulmakta zorlanmaya başladı. İç Anadolu\'nun en büyük canlı hayvan pazarlarından birisi olan Şarkışla Hayvan Pazarı ve Tokat\'ın Erbaa ilçesindeki hayvan pazarının şap hastalığı nedeniyle kapanması besicileri sıkıntıya soktu. Saman ve yem fiyatlarının da pahalı olmasından yakınan besiciler tarım politikalarını eleştirdi. Kurban Bayramı döneminde Sivaslıların yoğun ilgi gösterdiği ahırlar bölgesinde şimdi bir çok ahır boş durumda satılmayı bekliyor.

Sivas merkezdeki ahırlar bölgesinde besicilik işi ile uğraşan Mehmet Dirici (38) çevre illere hayvan almak için gittiklerini ancak pasaportsuz hayvan satıldığı için çok sıkıntı çektiklerini ifade ederek, \"Aynı zamanda kasap dükkanımız var. Biz kesim yapmak için burada hayvan bulamıyoruz. İlçelere hayvan aramaya gidiyoruz. Tokat\'a gidiyoruz buradan. Kendi memleketimizde hayvan pazarımız yok. Hayvan alımı- satımı yok. Buradaki ahırların çoğu boş. Herkesin bir şikayeti var burada. Şimdi pasaport sıkıntısı çıktı. Biz pazara gidiyoruz. Pasaportsuz hayvan vermiyorlar. Burada kesimhaneye getiriyoruz, kesim yapmıyorlar pasaportu yok diye. Öncelikle bu hayvan pazarıyla ilgilenmeleri lazım. Pasaportsuz hayvanların pazara alınmaması lazım. Mesela Tokat\'ta pasaportsuz hayvan satılıyor biz mecburen alıyoruz. Kasabım, ete ihtiyacım var benim. Buraya getiriyoruz, kesim yapmıyorlar. \'Pasaportu nerede, küpesi nerede\' diye sıkıntı çıkarıyorlar\" dedi.

\'300 HAYVAN ANCA VAR\'

Bölgede besicilik yapan Yunus Ada (45) ise kendilerine kimsenin sahip çıkmadığını, bu yüzden ahırını satılığa çıkardığını belirterek şöyle konuştu:

\"Kurban bayramından sonra vatandaş et 27 lira iken hayvan aldı, ahırına bağladı. Hayvanını besiye çekti. Et düştü 23 liraya. Bu hayvancılık yapacak kişinin şevkini tamamen bitiriyor. Ondan sonra dönüyoruz. Biz kendi hayvanımızı üreteceğiz. Nereye üreteceğiz. Bugün bizim bildiğimiz dünya kadar insanlar ellerindeki damızlık ineklerini kestirdi. Niye? Yemin torbası çıkmış 65 liraya. Kepeğin torbası çıkmış 27 liraya. Bizim buradaki amacımız ne? Kazanmak. Halka hizmet etmek ama şu anda ne halka hizmet edebiliyoruz, ne de kazanabiliyoruz. Hiçbir şey yok ortada. Sivas\'a 16 kilometre olan yere her gün gidip geliyorsun. Belli saatlerde günde 2 defa otobüsümüz var. Köpeklerden vatandaş gidip gelmeye korkuyor. Sahip çıkan yok. Hayvancılık gelişmez bu ülkede. Bu vaziyette gelişmez. Hayvan pazarı bitik. Zarar ettiğin işi de yapmanın bir mantığı yok. Ben ahırımı satacağım. Alan varsa satıyorum. Zaten herkes satıyor şu anda ahırını. \'Ahırımı satmıyorum\' diyen yok. Çünkü şu an kazanç yok. Buranın normalde kapasitesi 5 bin hayvan. Şu an 300 küçük baş, büyük baş hayvan ancak var.\"

\'BURASI SİVAS\'IN ET İHTİYACINI KARŞILAMAZ\'

Yaptığı işten memnun olmadıklarını söyleyen besici İsmail Korkmaz (43) ise şunları dile getirdi:

\"Şu anda burada yapılan ahırlar da, işletmeler de hepsi de tarıma bağlı işletme. Bu 200 tane 300 tane hayvanla da bir Sivas\'ın et ihtiyacı karşılanmıyor. Ne oluyor? Gidiyor dışarıdan hazır besiciden alıyor getiriyor. Getirirken de sıkıntı yaşıyor. Buraya bir şekilde el atacak, gerekirse teşviğini verecek. Gerekirse ilgililerini, yetkililerini gönderecek. Tespit komisyonunu kurarak bu şekilde bir çözüm bulacak.\"

Görüntü Dökümü:

------------------

-Ahırlar bölgesinden görüntüler

-Besicilik yapanların görüntüsü

-Ahırlardaki hayvanların görüntüsü

-Besicilerin konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)

(353 mb)

=======================================================

2)SİVAS\'A BEKLENEN KAR GELDİ

SİVAS\'ta sabahın erken saatlerinde etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışı kentte sevinçle karşılandı.

Sivas\'ta uzun süre bekleyişten sonra sabah erken saatlerinde başlayan kar yağışı cadde ve sokakları kısa sürede beyaza bürüdü. Sivas Belediyesi ekipleri kent merkezinde kar küreme çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar kar yağışı nedeniyle yürümekte güçlük çekerken, trafikte aksaklıklar görüldü. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı kent meydanında yürüyenler sık sık hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşlar kar yağışı nedeniyle mutlu olduklarını söyledi. Karı hasretle beklediklerini söyleyen Mustafa Üngör, \"Yurdumuzun hiçbir yerinde kar yağmıyordu. Karın böyle yağdığını görünce çok mutlu olduk. Çok sevindik. İnşallah Allah\'ın bu bereketi böyle devam eder\" dedi. Ahmet Turan Selamet ise, \"Beklediğimiz bir kardı. Şehrimiz kurak bir bölge. Yağış olmasaydı verim alamazdık. İnşallah kar yağışı daha da çoğalır. Allah\'a şükürler olsun\" dedi. Sivas İl Özel İdaresi merkez ve ilçelerde köy yollarında karla mücadele için 32 greyder, 19 yükleyici,10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 adet destek aracı olmak üzere toplamda 99 iş makinesi ve 211 personeli hazır bekletiyor. Şehirlerarası yollarda da ulaşımda aksaklık yaşanmaması için Karayolları ekipleri tedbirlerini artırdı. Kar yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

-Kent merkezinden görüntüler

-Kar yağışı görüntüleri

-Kar altında yürüyen yayalar

-Sunum ve röportaj

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

(231 mb)

=================================================

3)KAS HASTASI EMİR\'İN OKUMA AZMİ

TEKİRDAĞ\'ın Şarköy ilçesinde doğuştan beyin felci (serebral palsi) hastası olan Emir Mustafa Aşıcıoğlu (7), yürüme engeline rağmen okuma azmi ile dikkat çekiyor. Öğretmeni Ali Seydi Çetin, Emir\'in çok zeki bir öğrenci olduğunu ifade ederek, \"Derslerde diğerlerine örnek olacak şekilde çok iyi bir öğrenci, sadece yürümekte zorluk çektiği için yardımcı oluyoruz\" dedi.

Şarköy ilçesinde veteriner Ferhat ve öğretmen Tuhfe Aşıcıoğlu çiftinin çocukları Emir, doğuştan vücut hareketlerini ve kas koordinasyonunu kalıcı şekilde etkileyen beyin felci hastalığına rağmen eğitim hayatındaki başarısıyla takdir topluyor. Eriklice İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Emir, sabahları okula annesiyle gelirken, öğretmen ve arkadaşlarının yardımıyla oturup kalkabiliyor. Derslerinde gösterdiği başarıyla diğer öğrencileri de örnek gösteriliyor.

Oğlunun erken doğumla birlikte serebral palsi hastalığına yakalandığını ifade eden Tuhfe Aşıcıoğlu, \"Büyük zorluklar yaşadık. Zihinsel olmasa da bedensel olarak zorluklar çekiyoruz. Bunları süren tedavisiyle aşacağımı düşünüyorum. Emir sevgi ile büyüyen, sosyal, iletişimi kuvvetli, sevilen bir çocuk. İyi bir öğretmeni var. Arkadaşlarıyla iletişimi ön plana çıkardı. Gerektiğinde kucağında taşıdı ve bunlardan dolayı da eğitim hayatında çok gelişti. Güzel bir başarı elde ediyoruz eğitiminde, terapileri sayesinde yürüyeceğini de düşünüyorum. Özel okullar Emir\'i kabul etmedi zekasına rağmen, çok üzüldük. Devlet okulunda eksiğimiz de olsa öğretmenleri azimli. Böyle bir ortamda olduğumuz için çok mutluyuz\" dedi.

Emir\'in ilk zamanlarda okula gitmek istemediğini ama arkadaşları ve okuldaki sosyal yaşamı sayesinde bunları geride bıraktığını ifade eden baba Ferhat Aşıcıoğlu da \"İyi bir eğitim hayatı var. Başarılı bir öğrenci oldu, kısa zamanda okuma ve yazmayı öğrendi. Burada kendisine destek olan başta öğretmeni olmak üzere herkese teşekkür ederiz\" dedi.

Eriklice İlkokulu sınıf öğretmeni Ali Seydi Çetin, Emir\'i diğer 14 öğrencisinden ayırmadığını belirterek, \"Diğer öğrencilerden hiçbir farkı yok. İlk başladığımızda güçlük çekti ancak kısa zamanda okuma yazma öğrendi. Zekiliğini ön plana çıkardı. Engelli öğrencilerimize sahip çıkılması gerekiyor. Bütün oyunlarda Emir ile birlikte oyunlar oynuyor. Arkadaşları çok yardımcı oluyor. Vatanımıza ve milletimize hayırlı evlat yetişmesini sağlamaya çalışıyoruz. Destek verildiğinde engelli öğrencilerin neler yapabileceğini Emir burada kanıtladı. Şu anda da arkadaşları arasında bilgi yarışmalarında ön saflarda yer açıyor. Çok başarılı bir öğrenci\" dedi. Emir ise okulundan ve arkadaşlarından çok memnun olduğunu, okula zevkle geldiğini belirterek, destek olanlara teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Emir\'in sınıfı

-Diğer öğrencilerle bahçeye çıkması

-Öğretmeninin yardımıyla bahçede oyun oynaması

-Emir ile röp.

-Tahtaya öğretmen yardımıyla yazı yazması

-Annesi Tuhfe ve babası Ferhat ile röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY(Tekirdağ),(DHA)-

=================================================

4)GAZİANTEP\'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 2 GÖZALTI

GAZİANTEP\'te polis tarafından kaçak içki üretimi yapılan imalathaneye düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte içki ile üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla kaçak üretim yapılan bir imalathaneye operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan imalathanede 824 şişe sahte içki, 28 bidon, 188 litre gümrük kaçağı alkol, 26 bin 901 boş şişe ve bu şişelere ait 5 koli içerisinde kapak, 98 kilo anason tohumu, 1 kilo karbon ve ayrıştırmada kullanılan 36 kilo ürün ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içki ve malzemelere el konulurken isimleri açıklanmayan 2 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

------------------------------------

- Baskın yapılan imalathane

- Sahte içkiler

- İçki yapımında kullanılan malzemeler

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 55 MB

=================================================

5)TIR\'DAKİ ÖZEL BÖLMEDE 13 BİN 500 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇTİ

GAZİANTEP\'te, polis tarafından durdurularak aranan TIR\'ın dorsesinin tabanına özel yapılan bölümde gümrük kaçağı 13 bin 500 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, durumundan şüphelendikleri sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan TIR\'ı durdurup arama yaptı. \'Curis\' isimli köpeğin de katıldığı aramada dorsenin tabanına özel yapılan bölüme istiflenen gümrük kaçağı 13 bin 500 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, 2 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

- Durdurulan TIR

- TIR\'da köpekle beraber yapılan aramalar

- TIR\'ın dorsesindeki özel bölüm

- Ele geçirilen sigaralar

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Mücahit YOLCU-Kamera:GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 78 MB

=====================================================

6)MARUL SERADA 60 KURUŞ, PAZARDA 5 KATI

BURSA’nın İnegöl ilçesinde kış mevsimine rağmen marul hasadı devam ediyor. Tek tek toplanan marul, pazarda müşteriye ulaştırıyor. İnegöl’de 400 dönüm alanda yetiştirilen marulun toptan fiyatı 60 kuruş, pazarda ise tam 5 katı.fiyatla müşteriye sunuluyor.

Çeltikçi Mahallesindeki serasında marul hasadına başlayan Tuncay Öz, kış mevsiminde de ürün yetiştirdiklerini söyledi. Öz, şöyle dedi:

\"Marul hasadına başladık. Seramızda yetiştiriyoruz. Hava şartları biraz zorluyor ama hasat dönemi girdik artık. Ürünlerimizi sağlıklı bir şekilde hasat etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Marulun yetişmesi 3-4 ayı buluyor. Nisan ayına kadar hasat sürüyor. Yaklaşık 3 dönümde marul üretimi yapıyoruzö dedi. 3 dönümlük alanda 20 bin adet marulun tek tek hasadını yapmakta olduklarını ifade eden Öz, “Biz buradan elde ettiğimiz gelirle, yetiştirirken aldığımız borçları ödemeye çalışıyoruz. Marul hasadının ardından yaz mevsiminde de salatalık ve domates yetiştiriyoruz.\"

\'BİZİM HİÇBİR GARANTİMİZ YOK\'

Fiyatlardan yakınan Öz, tanesini 60 kuruştan toptancıya satarken pazarda 2.5-3 liradan müşteri bulduğunu söyledi. Tuncay Öz, şöyle dedi:

\"Bu yüzden biraz kırgınız. Maliyetler de ağır. Tohum fidesi, mazot fiyatları yüksek. Şartlar ağır. Lodos ve kardan seralarımız etkileniyor. 2-3 yıldır seralarımız kar ve lodos nedeniyle zarar görüyor. Çiftçilik zor durumda. Bırakmayı bile düşünüyoruz bazen. Elimizden geldiği kadar devam ettirebilecek miyiz bilmiyorum. TARSİM’den yana dertliyiz. Sigorta yaptırmayı dahi istemiyoruz. Herkes garantisini almış. Ama bizim hiçbir garantimiz yok. Battığımız zaman tarlayı satmak zorunda kalıyoruz. Mevsimlik işçilerin günlük ücretleri 100 lirayı buluyor. Kazancımız yok.\"

Görüntü Dökümü

----------------------------------

Genel görüntü

Çiftçi açıklama

Detaylar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-