DHA YURT BÜLTENİ-5

1)SAMSUN\'DA BÜYÜK İKRAMİYE HEYECANI

MİLLİ Piyango İdaresi\'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 61 milyon TL\'lik büyük ikramiyeyi kazanan çeyrek biletlerden birisinin Samsun bileti olması kentte heyecan ve merak uyandırdı.

Milli Piyango İdaresi\'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 9794035 numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi ile 61 milyon TL dörde bölündü. Talihlilerin biletleri KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul\'da satıldığının belirlenmesi ise kentte büyük heyecan yaşattı. Samsun\'da yılbaşı talihlisinin kim olduğu konuşulur hale geldi. Sosyal medyada da bu konu gündem oldu. Kentte oturanlar yılbaşı talihlisinin kim olduğunu bulmak için yorumlar yapmaya başladı. Kahvehanelerde, çay ocaklarında ve kafelerde yapılan sohbetlerde de Samsun\'un yeni talihlisi konuşulmaya başlandı. Ayrıca bilet sahibinin alacağı ikramiyeyi ne yapacağı ve kimliğini deşifre edip etmeyeceği de merak konusu oldu. Hüseyin Akbaş isimli bir vatandaş yeni yıl talihlisini merak ettiklerini belirterek, \"Yeni yılın sabahında bu konu konuşulmaya başlandı. Şehrimizde bir heyecan yaşattı bu ikramiye. Bakalım kim oluduğu er ya da geç ortaya çıkar. Samsun için güzel olur inşallah\" dedi.

Adem Candan ise İkramiyenin Samsun\'a çıkmasının kendisini mutlu ettiğini söyleyerek, \"Çok büyük bir rakam kentimize geldi. Samsun\'un tanıtımı açısından da bir araç olur bu olay. Halk olarak da seviniyoruz. Kendini ilk etapta gizli tutabilir ama zamanla tanınacağını düşünüyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Yeni yıl sabahında Samsun\'dan detay

-Biletlerden ve vatandaşlardan arşiv görüntü

-Röportajlar

(SÜRE:2.45 Dk) (BOYUT:309.76 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

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2)ERZURUM\'A YENİ YILDA LAPA LAPA KAR YAĞDI

ERZURUM\'da yeni yılın ilk saatlerinde yağmaya başlayan kar kenti beyaza bürüdü. Lapa lapa yağan karın kalınlığı kısa sürede 10 santimi geçti. Uzun süredir hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğu Erzurum\'da, yeni yılın ilk saatlerinde başlayan kar sabah saatlerinde etkisini sürdürmeye devam etti. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına giren Erzurum\'da kar yağışı kısa sürede kent merkezinde 10 santimi aştı. Yüksek kesimlerde yer yer bir metreyi bulan kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri karayolunda ve kaldırımlarda sık sık kar temizleme çalışması yaptı. Yılın ilk karı altında yürüyen vatandaşlar, Erzurum\'a karın çok yakıştığını söyledi. Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının bugün yurdu terk edeceğini bildirdi. Kar yağışının durması ile hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşeceği belirtildi. Uzmanlar, kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar, tipi oluşumu, buzlanma ve don olaylarına karşı yetkililerin, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kar yağışı

-Yürüyen vatandaşlar

-Kar temizleme yapan ekipler

-Parkta oynayan çocuklar

-Genel, detay

Haber-Kamera: ERZURUM, (DHA)

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3)UÜ TIP FAKÜLTESİ\'NDE 30 YILLIK HASTANE YENİLENİYOR

GÜNEY Marmara\'nın en büyük sağlık merkezi olan ve 6 milyon kişiye hizmet veren Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nin 35 yıllık binası yenileniyor. Olası depreme karşı güçlendirilen hastanede kullanılmayan bölümleri yeni düzenleme ile poliklinik ve klinik haline dönüştürüldü. Tıkanan kanalizasyonun iptal edilip yenisinin açıldığı Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde kanser hastalarının daha sağlıklı bir şekilde tedavi görmesi için onkoloji bölümünün yeri değiştirildi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ihtiyaca cevap vermesi için yenileniyor. Hastaneye her gün 15 bin kişinin geldiğini, bunların 5 bininin muayene ve tedavi olduğunu belirten Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yusuf Ulcay, \"Temeli 43 yıl önce atılan ve 30 sene önce hizmete giren fakülte hastanesi ihtiyaca cevap vermiyordu. Hayırseverlerin katkıları ile yenileme çalışmalarına başladık. Depreme dayanıklı olmayan bölümleri yıktık. Yeni kanalizasyon yaptık. Zemin kattaki tavanı yükselltik, pencere ve kapıları yeniledik. Zaman zaman sıkıntı yaratan jeneratör problemini giderdik Fakülte binasındaki okuma salonlarını en üst kata taşıdık. Kanser tedavisi gören hastaların bölümlerini tamamen yeniliyoruz. Burası çok güzel olacak. Zemin katta başlayan çalışmalarımız 8\'inci kata çıkacak. Fakülte hastanemiz çok daha iyi hizmet verecek. Bu arada yürüyen merdiven için 250 bin dolar harcama gerekiyor. Hayırseverlerden destek bekliyoruz\" şeklinde konuştu.

Çalışmalarını sadece Tıp Fakültesi Hastanesi\'nin yenilenmesi ile kalmayacağını ifade eden Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, 544 yataklı Çocuk, Kadın ve Doğum Hastanesi\'nin projesinin de tamamlanmak üzere olduğunu buranın temelini de önümüzdeki günlerde atacaklarını söyledi. Rektör Ulcay ayrıca bir Onkoloji Hastanesi yapacaklarını, bu hastanenin 1.5 yıl içersinde tamamlanarak Bursalıların ve çevre illerden gelen vatandaşların hizmetine açılacağını kaydetti.

Görüntü Dökümü

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Rektör Yusuf Ulcay acıklamalar

Hastaneden detaylar

254 MB 4 dakika 10 saniye

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)-

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4)YENİ YILA EBRU YAŞAR\'LA GİRDİLER

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesindeki bir otelde düzenlenen yılbaşı gecesinde şarkıcı Ebru Yaşar, sahneye çıktı. Sandıklı Hüdai Kaplıcalarındaki bir otelde düzenlenen yılbaşı gecesinde Ebru Yaşar konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren Ebru Yaşar\'la yeni yıla girenler, cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle Ebru Yaşar\'ı görüntülemeye çalıştı. Ebru Yaşar yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Ebru Yaşar, \"Geçen sene hamileydim sahnede değildim. Bu sene sahnedeyim, bebeklerim evde, eşim evde. Sahne de benim evim, ailem. Herkese sonsuz mutluluklar diliyorum, güzel bir yıl olsun. Memleketim için, ülkem için, insanlığımız için güzel bir yıl olsun\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ebru Yaşar sahnede şarkı söylerken

- Ebru Yaşar yeni yıla girerken geri sayım yaparken

- Ebru Yaşar\'ı sahnede fotoğraf ve görüntüsünü çekmek isteyen izleyiciler

125 MB /// 02.03\"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA)

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5)BİTLİS VALİSİ USTAOĞLU, YENİ YILA GÜVENLİK GÜÇLERİYLE BİRLİKTE GİRDİ

BİTLİS Valisi İsmail Ustaoğlu, yeni yıla karakol ve kontrol noktalarında vatan nöbeti tutan güvenlik güçlerini ziyaret ederek girdi. Vali Ustaoğlu, 2018 yılını, Bitlis\'te görev yapan asker ve polislerle karşıladı.Bitlis-Diyarbakır karayolundaki uygulama noktası, Hersan Emniyet Amirliği, Özel Harekat Kontrol noktası, Tatvan Tugay Komutanlığı, Küçüksu Karakolu ve Bitlis-Van karayolundaki polis ve askerleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutlayan Vali Ustaoğlu, 2018 yılının millet ve memleket için hayırlara vesile olmasını diledi. Vali Ustaoğlu, \"Güvenlik güçlerimiz vatanın birlik ve beraberliği için kahramanca mücadele verdiyse bu kararlı mücadele 2018 yılında da devam edecek. İlimiz huzur, güven ve emniyet şehri olma yolunda. Daha güzel günler bizleri bekliyor. Buranın en ücra köşesinde anne, baba ve sevdiklerinden uzakta görev yapan tüm güvenlik güçlerimizin yeni yılını kutluyorum. Emin olun ki; sizlerin yapmış olduğu bu kutsal görev sayesinde evlerimizde rahat uyuyabiliyoruz, işlerimizi rahat bir şekilde yerine getiriyoruz\" dedi.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Tatvan Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Altay ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar\'ın eşlik ettiği yeni yıl ziyaretlerinde, Vali Ustaoğlu, 20 dakika arayla dünyaya gelen Esma ve Tamer Şendöl ile Leyla ve Önder Irmak çiftlerinin bebeklerini, Bitlis Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisi\'nde ziyaret ederek çeyrek altın taktı.

Vali Ustaoğlu,son olarak Bitlis\'te görev yapan güvenlik güçlerini, telsizden anons yaparak yeni yıllarını kutladı.

Görüntü Dökümü

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-Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu\'nun Özel Harekat polislerini ziyaret etmesi

-Ustaoğlu\'nun karakol ziyareti

-.Tugay Komutanlığı ziyareti

-Özel Harekatçı polislere baklava ikram eden Vali Ustaoğlu

-Mehmetçik ziyareti

-Yol Kontrol noktalarında görev yapan ekipleri ziyaret

-Vali Ustaoğlu\'nun açıklaması

-Vali Ustaoğlu\'nun Hastane ziyareti

-2018 yılının ilk bebeklerinin ziyaret edilmesi

-Bebeğe çeyrek altın takılması

-112 ekiplerinin ziyaret edilmesi

-Detay görüntüler

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-

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6)VALİ KARALOĞLU\'NUN YENİ YIL ZİYARETLERİ

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, yeni yıla nöbet tutarak giren güvenlik güçleri, itfaiye ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını ziyaret edip, yeni yıllarını kutladı.Vali Münir Karaloğlu\'na ziyaretlerinde l Jandarma Komutanı Cengiz Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ve Sahil Güvenlik Grup Komutanı Önder Göksel eşlik etti. Ziyaretlerine Fatih Polis Merkezi\'nden başlayan Vali Karaloğlu, polis memurlarıyla tek tek el sıkışıp sohbet etti. Ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Hürriyet İtfaiye İstasyonu\'na geçen Karaloğlu ve beraberindekileri Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici ve İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa karşıladı. İtfaiye personeliyle el sıkışıp sohbet eden Vali Karaloğlu, kentte meydana gelen yangınlarla ilgili bilgiler aldı.

\'2018 YILINDA REKORLAR KIRACAĞIZ\'

Polis merkezi, itfaiye, Mobese, Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi\'nin (GAMER) de içinde bulunduğu 112 Acil Çağrı Merkezi\'ni ziyaret eden Vali Karaloğlu, burada acil çağrıları karşılayan sağlık personeliyle bir süre sohbet etti. Asılsız çağrıları oranı hakkında sorular soran Vali Karaloğlu, eğitimle bu sorunun da üstesinden gelineceğini söyledi. Vali Karaloğlu, GAMER\'in acil durumlarda toplanan bilgilerin Ankara\'ya iletildiği bir merkez olduğunu kaydetti. MOBESE sisteminden kent genelindeki durumu da takip eden Münir Karaloğlu, burada yaptığı açıklamada hem şehir olarak hem de ülke olarak iyi bir yıl geçirildiğini söyledi. Güvenlikle ilgili Antalya\'da herhangi bir sorun olmadığını da ifade eden Karaloğlu, “Antalya 2017\'de hedeflerine ulaştı diyebiliriz. Turizm rakamlarında 10 milyonu geçmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kentteki huzur ve güven ortamı devam ediyor. Turizm kentinde huzur önemli. 2018\'de de yine Antalya olarak rekorlar kıracağımızı temenni ediyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Vali\'nin polis merkezini ziyareti

- Valinin itfaiyeyi ziyareti

- Valinin 112 istasyonunu ziyareti

- Valinin açıklamaları

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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7)TÜRKİYE\'NİN EN BÜYÜK FOTOĞRAF MAKİNESİ MÜZESİ\'NE ZİYARETÇİ AKINI

MALATYA\'da en eskisi 1876 yılına ait olan, Türkiye\'nin en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi, her gün yüzlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Müzede yer alan 1965 fotoğraf makinesi arasında en çok ilgiyi \'casus\' ve \'dedektif\' makineleri görüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen eylül ayında, Sanat Sokağı\'ndaki 2 katlı ahşap bir evde oluşturulan müzede, en eskisi 1876, en yenisi 2010 yılında üretilen fotoğraf makineleri sergileniyor. Koleksiyonerler tarafından 29 yılda toplanan müzede yer alan 1965 fotoğraf makinesi ile 3 bin 500 aksesuarın yanı sıra film yıkama ve kart baskı laboratuvarları ile nostaljik sinema salonuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Körüklü, filmli ve dijital fotoğraf makinelerinin sergilendiği müzede en fazla ilgiyi \'casus\' ve \'dedektif\' makinelerin bulunduğu bölüm çekiyor.

Fotoğraf makinelerinin gelişim serüveninin görülebileceği müzeye gösterilen ilgiden mutlu olduklarını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, \"Ahşap makinelerden tutun körüklü makinelere, vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Casus makineler burada en çok ilgiyi gören makineler. Türkiye\'nin en büyük müzesi özelliğine sahibiz\" dedi.

Müze koleksiyoneri ve sorumlusu Baki Tamer Selçuk da makinelerin sergilenmeye başlamasıyla müzeye gösterilen ilginin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Görüntü Dökümü

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- Havadan drone görüntüsü

- Müzeden detaylar

- Müze\'nin tanıtım filmi

- Fotoğraf makinalarından görüntüler

- Ziyaret detayları

- Ahmet Çakır Röp.

- Baki Tamer Selçuk Röp.

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 433 MB