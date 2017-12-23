DHA YURT BÜLTENİ-5 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari (1)



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ı karşılamaya hazırlanan Hakkari\'de tüm hazırlıklar tamamlanırken, kentte olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. \'İl\' statüsünde kalmak isteyen Hakkarililer, bazı binalara bununla ilgili pankartlar astı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Hakkari ziyareti nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri 1 gün önceden başladı. Kentin giriş ve çkışlarındaki güvenlik önlemleri arttırılırken, sabah erken satlerinden itibaren yüksek binalara keskin nişancılar yerleştirildi. Kongrenin yapılacağı Pehlivan Mahallesi\'ndeki Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü\'ne ait spor slanunun çevresinde ise adeta kuş uçurtulmadı. Spor salonuna çıkan tüm yollarlar güvenlik bariyelreli ile kapatılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşma yapacağı soluna gelmek isteyen vatandaşlar tek tek üst aramasından geçirildi.

Bu arada Spor Salonuna çevresi de bariyelerlerle kapatıldı. Kongrenin yapılacağı salona çeşitli pankartlar asıldı. Salona asılan pankartalar arasında Türkçe; \'Siz emredin biz fethedelim Kudüs\'ü\', \'Yüksekova\'ya güven Reis, hepimiz seninleyiz\', \'Pensilvanya\'nın ABD\'si varsa, senin de Hakkari\'n var\', \'Hakkari\'den çağın Selahaddin\'i, ümmetin liderine selam olsun\', \'Bu sevdanın arasına Sümbül Dağı bile giremez\', Kürçe olarak da; \'Dünya lideri Cumhurbaşkanımız, Hakkari\'ye hoş geldiniz\', \'Ey ümmetin gür sesi mazlumların dostu, zalimlerin düşmanı Hakkari\'ye hoş geldiniz\', \'İnancımızı ezansız, bizleri halk sevdasız bırakma ya Rabbim\', \'Liderimiz reis olsun, varsın dünya karşımızda dursun\', \'Sen yürüyeceksin, gençlerde senin arkanda yürüyecek, reis Hakkari gençlerinin size olan sevdası bitmeyecek\' pankartları asıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ-Yaşar KAPLAN-Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-

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Kartalkaya tatilcilerle doldu

BOLU\'nun kayak merkezi Kartalkaya hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı. Tatilciler, kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.

Köroğlu Dağları\'nın zirvesindeki Kartalkaya, hafta sonunda yoğun ilgi gördü. Kayak merkezindeki oteller tatilcilerle doldu. Kayak tutkunları, kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Kartalkaya\'da pistleri doldurdu. Tatilciler, pistlerde kayak yapmanın tadını çıkardı. Telesiyejlerle pistlerin zirvesine çıkan tatilciler, zirveden aşağılara doğru kayak ve snowboard yaparak inmenin heyecanını yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kayak yapanlar

-Kartalkaya manzaraları

-Detaylar

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Ak Partili eski başkana silahlı saldırı güvenlik kamerasında

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde kapanan Side Belediyesi\'nin Ak Partili eski başkanı Abdulkadir Uçar\'ın evinin önünde uğradığı ve yara almadan kurtulduğu silahlı saldırı anı güvenlik kameraları kayıtları ortaya çıktı.

Manavgat\'a bağlı Side Mahallesi\'nde 20 Aralık çarşamba günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, kapanan Side Belediyesi eski Başkanı Abdulkadir Uçar, otomobiliyle geldiği evine gireceği sırada yanına yaklaşan beyaz bir otomobilden tüfekle tek el ateş açıldı. Otomobil uzaklaşırken, Abdulkadir Uçar saldırından yara almadan kurtuldu. Saçmalardan biri, Uçar\'ın babasına ait evin önünde park halindeki otomobile isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobiliyle evine gelen Abdulkadir Uçar\'ın aracını babasına ait otomobilin yanına park ettikten sonra indiği görüldü. Abdulkadir Uçar\'ın kendi aracıyla babasınınki arasındaki boşluktan çıkmaya hazırlandığı sırada yanına yaklaşan beyaz bir otomobilin sol arka camından tüfekle ateş açıldığı görüntülere yansıdı. Uçar\'ın kendini korumak için geriye doğru hamle yapmasının ardından saldırının düzenlendiği otomobilin de hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Abdulkadir Uçar, Side Belediyesi\'nin kapandığı 2014 seçimlerine kadar 1999- 2004 yılları arasında Anavatan Partisi\'nden, 2009- 2014 yılları arasında ise Ak Parti\'den belediye başkanlığı yaptı. Abdulkadir Uçar, belediye başkanlığının ardından turizm sektöründe faaliyet göstermeye devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik kamerası görüntüsü

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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Alkollü sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

KARABÜK\'te, 1.94 promil alkollü sürücünün kullandığı otomobil kaldırıma çıktıktan sonra sinyalizasyon direğine çarparak takla attı. Sürücü yaralanırken, arkadaşı ise yaşamını yitirdi.

Kaza saat 05.30 sıralarında, 100\'üncü Yıl Mahallesi Balıklar Kayası mevkiinde meydana geldi. 24 yaşındaki Nazım Özkan idaresindeki IL 262 LA yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktıktan sonra savrularak sinyalizasyon direğine çarparak takla attı. Otomobil ağaca çarparak durdu. Kazada yaralanan Nazım Özkan ile arkadaşı 24 yaşındaki Hüseyin Ören yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüseyin Ören yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nazım Özkan yapılan alkol muayenesinde 1.94 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan otomobil

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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(ÖZEL) Sezar\'ın \'Veni, vidi, vici\' dediği Zile Kalesi\'ne ziyaretçi akını

ROMA İmparatoru Jül Sezar\'ın Basforos Kralı 2\'inci Pharnake\'ye karşı zafer kazanarak, dünyaca ünlü \'Veni, vidi, vici\' (geldim, gördüm, yendim) sözünü söylediği Zile Kalesi’ni yılda ortalama 25 bin kişi ziyaret ediyor.

İlçenin en önemli turistlik mekânlarından biri olan Zile Kalesi\'ni, gerek yurt dışı gerekse yurt içinden çok sayıda turist ziyaret ediyor. Sezar\'ın, Zile Kalesi\'nde söylediği \"Veni, vidi, vici (geldim, gördüm, yendim)\" sözü için 5 yıl önce marka tescil belgesi alan Zile Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle kalede restorasyon çalışması yaptı. Zile Kalesi\'ni kent müzesi olarak faaliyete geçirmeyi planlayan Zile Belediyesi, bu çalışmayla ilçeye daha fazla ziyaretçi gelmesini hedefliyor.

\'TARİHİN EN KISA VE VECİZ SÖZÜ\'

Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, Sezar\'ın Zile Kalesi\'nde söylediği \'Veni, vidi, vici\' sözünün tarihin en kısa ve veciz sözü olduğunu söyledi. Bu sözün marka tescil belgesini aldıklarını hatırlatan Başkan Vidinel, \"Burası Romalılar tarafından alındığı zaman, Romalılar kendilerine göre kale içerisinde bir düzenleme yapıyor. Danişmentler döneminde burayı fethettiğimizde girişteki gözetleme kulesinin üzerine Türk milletinin Anadolu\'da ki hakimiyetinin göstergesi olarak güzel bir yapıt ortaya koyuyorlar. Hava şartlarından dolayı bu çürüyor ve düşüyor. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle yeniden restorasyon yaptık. Ayrıca askeri bina olarak kullanılan binanın da restorasyonu yapıldı. Belediyemize tahsisini aldık. Kısa bir süre sonra da kent müzesi olarak faaliyete geçiriyoruz.\" dedi.

Başkan Vidinel Zile Kalesi\'ni yılda yaklaşık 25 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, \"Oluşturacağımız kent müzesinin bu sayının artmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Burayı çok daha fazla ziyaretçi alan bir tarihi mekan haline getirmeyi hedefliyoruz.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Kaleden genel görüntüler

-Havadan drone görüntüleri

-Ziyaret edenler

-Belediye Başkanının açıklamaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/ZİLE(Tokat),(DHA)

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Türkiye\'nin ilk \"Ahşap Ekolojik Oyuncak Müzesi\", Samsun\'da açılacak

TÜRKİYE\'nin ilk \'Ahşap Ekolojik Oyuncak Çocuk Müzesi\', Samsun Tekkeköy Mağazaları’nım bulunduğu Arkeoloji Vadisi’ne yapılıyor. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, \"Burada ahşaptan üretilen ve insanlık tarihinin bu zamana kadar kullandığı teknolojik gelişmeleri de yansıtan, yaşam standartlarını da yansıtan eşyaların oyuncağa dönüştürülmüş hallerini tanıtan, çocukların gelişiminde katkıda bulunan oyuncak müze yapmayı planlıyoruz. Müzemizi 23 Nisan 2018\'e kadar tamamlayıp hizmete açacağız. Bu müze Türkiye’nin ilk \'Ekolojik Ahşap Oyuncak Çocuk Müzesi\' olacak\" dedi.

Samsun\'un Tekkeköy Belediyesi tarafından ilçede bulunan ve tarihi Eski Taş Çağına dek uzanan arkeolojik sit alanı kabul edilen \'Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi\' içerisine Türkiye\'nin ilk \'Ahşap Ekolojik Oyuncak Çocuk Müzesi\', yapılıyor. Çalışmalarına 6 ay önce başlanılan \'Ahşap Ekolojik Oyuncak Çocuk Müzesi\' hakkında bilgi veren Tekkeköy Belediye Başkan Hasan Togar, \"Bina da Türkiye\'nin alanında ilki olan \'Ahşap Ekolojik Oyuncan Müzesi\', çalışmalarına 6 ay önce başladık. Fikir babası lakabı \'oyuncakçı dede\' olan ahşap oyuncak ustası Salih Tok\'tur. 2-3 yıldır kendisiyle görüşüyoruz. Ağabeyimiz bizim peşimizi bırakmadı. gelecek nesillere aktarabilecek olduğumuz görevi bize gerçekleştirme imkanına getirdi. Burada çocuklarımızın geçmişine ve belliğine yer etmiş, bütün oyuncaklarında içerisinde yapılabildiği bir oyuncak müzesi, atölyesi, oyun alanı bu alan içerisinde olacak. Aynı zamanda da bizim kültürümüzü yansıtan çizgi roman kahramanlarımızın oyuncakları ve günümüz teknolojisininde yer aldığı insanlık tarihinin gelişmesiyle ilgli kağnısından tutunda uçağına kadar oyuncakların yer aldığı bir oyuncak müzesini Samsun\'a ve ilçemize kazandıracağız\" dedi.

23 NİSAN’DA AÇILIYOR

Oyuncakların doğal ve kesinlikle kanserojen madde içermediğini ve müzenin açılış tarihini 23 Nisan 2018 olarak belirlediklerini söyleyen Başkan Togar, \"Geçtiğimiz haftalarda gördük kanserojen madde içeren binlerce oyuncakların yakalandığını okuduk. Maalesef insanoğlu paranın hırsıyla kendi geleceğini de evlatlarının da geleceğini körelte biliyor. Bizde bu konuda buna ön ayak olabilmek için kayıt altına alınmış tarihi evde böyle bir oyuncak müzeyi kurmayı düşündük. Bunun bütün ülkede örnek bir proje olacağına inanıyorum. Allah nasip ederse 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nda bu müzemizin açılışını planlıyoruz\" diye konuştu.

Müzeye ahşap oyuncaklar yapan \'oyuncakçı dede\' lakaplı ahşap oyuncak ustası Salih Tok ise yaptığı açıklamada \"Burada en büyük desteği başkanımız verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yaşadığım bu ilçede en büyük isteğim buydu. Gözlerim açık gitmeyeceğim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nda bu müzemizi açacağız ve çocuklarımıza hediye edeceğiz\" dedi.

Görüntü dökümü

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-Detaylar

-Tekkeköy Belediye Başkan Hasan Togar ile röportaj

-Ahşap oyuncak ustası Salih Tok ile röportaj

Haber-Kamera:Hakan AKGÜN-Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

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Kaçak Afganlar yakalandı

ADANA\'da yurda kaçak yollarla giren Afganistan vatandaşı 5 kişi yakalandı.

Merkez Seyhan İlçesi\'ndeki D-400 Karayolu üzerinde rutin uygulama yapan polisler, Mersin yönünden gelen bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada üzerinde kimlik veya pasaport bulunmayan 5 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemede yasadışı yollarla Türkiye\'ye giriş yapıp Mersin\'e geldikleri saptanan kaçakların Afganistan vatandaşı olduğu saptandı. Polisler, kaçak Afgan vatandaşlarını İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Uygulama yapan polislerin genel ve detay görüntüsü

- Afganistan\'dan gelen kaçakların detay görüntüsü

Haber-Kamera :Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA ,(DHA)

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Bayramiçli çiftçi yılbaşı için 30 kiloluk hindi yetiştirdi

ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesine bağlı Işıkeli köyünde çiftçi 54 yaşındaki Kadriye Uçan ile oğlu 32 yaşındaki İlkay Uçan, yaklaşan yılbaşı öncesinde yetiştirdikleri 30 kiloluk büyük hindiyi 250 TL\'ye satışa çıkardı.

Bayramiç ilçesi Işıkeli köyünde, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Kadriye Uçan ve oğlu İlkay Uçan, yılbaşı için 25 hindi yetiştirdi. Hindilerden beyaz olan cinsi büyüdükçe büyüdü, Daha 6 aylık olmasına rağmen 30 kilo ağırlığa ulaştı. Diğerlerinin yanında büyüklüğü ile dikkat çeken hindi görenleri hayrete düşürdü. Uçan ailesi, yılbaşı için yetiştirdiği hindileri satmak için ilçe pazarına getirdi. Ağırlığı 10-15 kilo arasında değişen hindileri tanesi 150 TL\'den satışa sunan Uçan ailesi, 30 kiloluk hindiye 250 TL bedel biçti. Satmak için pazara getirdiği büyük hindiyi görenlerin şaşkınlığını gizleyemediğini belirten çiftçi Kadriye Uçan, şöyle dedi: \"Hindiye organik mısır ve buğday gibi yemler verdim. Ayrıca saldığım tarlalarımızda doğal yollarla beslendi. Sonuçta diğer hindilerden çok daha fazla büyüdü. Büyük hindi için belirlediğim 250 TL\'lik fiyatın çok uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu hindi yılbaşında10 kişilik bir aileye yetebilir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-30 kiloluk hindiden görüntü.

-Normal bir hindi ile 30 kiloluk hindinin yan yana görüntüsü

-Kadriye Uçan röp.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL /BAYRAMİÇ, (DHA)

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Sazlı-sözlü, \'Sıra Geceli\' fuar

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi\'nde 60 ilin lezzetlerinin sunulduğu gıda, hediyelik eşya, mobilya ürünleri ve giyim tekstil ürünlerin yer aldığı Yöresel Ürün Fuarı kapılarını çalgılı türkülü açtı.

Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen 8\'nci Yöresel Ürünler Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Bu yıl ilk defa hediyelik eşya, mobilya ürünleri ve giyim tekstil ürünlerinin de bulunduğu fuara Şanlıurfa, Trabzon, Erzurum, Malatya başta olmak üzere 60 şehirden yaklaşık 250 firma katıldı. Farklı illere ait lezzetlerin yarıştığı fuar 31 Aralık\'ta sona erecek. \'Sizin oranın nesi meşhur\' sloganıyla açılan fuarın ilk gününde Şanlıurfa\'nın yöresel lezzetleri olan çiğ ve içli köftenin satıldığı standa ziyaretçilere Şanlıurfa türkülerinin söylendiği \'Sıra gecesi\' yapıldı. Fuar organizasyonu yöneticisi Mehmet Saçmacı, şöyle dedi:

\"Yöresel lezzetlerin, en kaliteli tekstil ürünleri ve hediyelik eşyaların yer aldığı 8\'inci fuarımıza 60 farklı ilden katılımcı geldi. Ülkemizin farklı yörelerindeki ürünlerin sergilendiği fuarımızda vatandaşlara en taze ürünler en uygun fiyatlarla garantili şekilde sunulmaktadır. Düzenlediğimiz fuara sadece Kayseri\'den değil çevre illerden de geniş katılımlı ziyaretçi gelmektedir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Açılışı yapılan \" Sizin oralarını nesi meşhur fuarı\" genel görüntü

- Fuara farklı kentlerden katılan firmaların ürünleri

- Şanlıurfa standında sazlı sözlü \"Sıra Geceli\" etkinlik

- Diğer detaylar

Haber: DHA - Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)

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