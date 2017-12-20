DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ÇANAKKALE BOĞAZI\'NDAN DOĞALGAZ TANKERİ GEÇTİ

ÇANAKKALE Boğazı, doğalgaz yüklü Bermuda Adaları bayraklı ‘LNG Bonny II\' adlı tankerin geçişi sırasında, tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Nijerya\'nın Bonny Limanı\'ndan yüklediği sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG), Marmara Ereğlisi\'ndeki BOTAŞ tesislerine götüren 115 bin 995 groston ağırlığında, 299 metre uzunluğundaki Bermuda Adaları bayraklı ‘LNG Bonny II\' adlı tanker, bugün saat 07.45 sıralarında Ege Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na giriş yaptı. Tanker, saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Doğalgaz tankerine Boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait \'Kurtarma-4\' ve \'Kurtarma-10\' adlı römorkörler eşlik etti. Tankerin geçişi sırasında boğaz, Marmara\'dan Ege Denizi\'ne doğru tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, tankerin Marmara Denizi\'ne çıkış yapmasının ardından Boğaz trafiğinin normale döneceğini belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazından geçen doğalgaz yüklü tankerden görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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2)SİNİR KRİZİ GEÇİREN KADIN KENDİNİ VURDU

2)SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde, iddiaya göre sinir krizi geçiren 37 yaşındaki Gülşah Kurt karnına dayadığı tabancayı ateşledi. Yaralanan Gülşah Kurt tedavi altına alındı. Olay sabah saatlerinde, Akyazı Altındere Osmanağa Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde sinir krizi geçirdiği öğrenilen Gülşah Kurt karnına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesiyle birlikte ailesi odaya koşarken, 112 Acil\'den yardım istedi. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Gülşah Kurt tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Kadının ambulansla hastaneye getirilmesi

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA) -

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3)KARAKOÇAN İLÇESİ DOĞALGAZA KAVUŞTU

ELAZIĞ\'ın Karakoçan ilçesinde 2 yıl önce başlayan doğalgaz çalışmaları tamamlanmasıyla ev ve işyerlerine doğalgaz bağlantısı yapıldı. Karakoçan ilçesi Elazığ\'ın doğalgaza kavuşan ilk ilçesi oldu. 2015 yılının Kasım ayında doğalgazın ilçeye getirilmesiyle ilgili başlatılan çalışmalar 18 Aralık gününde tamamlandı. Karakoçan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kocabey ile Elazığ Aksa Doğalgaz İl Müdürü Resul Korkamaz\'ın katımıyla düzenlenen törenle ilçe merkezindeki bağlantı hatları tamamlanan ev ve işyerlerine doğalgaz verildi. İlçenin doğalgaza kavuşması için emeği geçenlere teşekkür eden Kaymakam Kocabey, doğalgazdan ilk etapta ilçe merkezinin yaklaşık yüzde 70\'inin faydalanacağını belirterek, önümüzdeki yıl ilçenin genelinin yanı sıra Sarıcan beldesine de doğalgazın verileceğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaymakamın konuşması

-Doğalgaz ile ısınan aile

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA) -

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(ÖZEL)

4)UN DEĞİRMENİ BİR ASIRDIR DÖNÜYOR

ANTALYA\'nın Kaş ilçesine bağlı Sütleğen Mahallesi\'nin suyla çalışan son un değirmeni, teknolojiye ve geçen zamana inat yaklaşık bir asırdır dönüyor. Değirmenin sahibi Hüseyin Orakçı (87), \"Bu değirmen 100 yılın üzerinde dönüyor. Ben de bu değirmeni cenabı Allah izin verdikçe çalıştırmaya devam edeceğim\" dedi. Sütleğen Mahallesi\'nde oturan Hüseyin Orakçı, dedesinden ve babasından kalan suyla çalışan un değirmenini çocukluğundan beri döndürüyor. 1 asırdan eski olduğu tahmin edilen değirmen, Sütleğen\'deki 9 su değirmeninin sonuncusu. Orakçı, Torosların doruklarından gelen buz gibi suyla dönen değirmeninde buğdayları \'hak usulü\' denen yöntemle öğütüyor. 10 kile (70 kilogram) buğdaydan yarım kile (3.5 kilo) hak alıyor. Değirmene buğday getiren kişi hak vermek istemezse 10 kile buğdayı una çevirmek için 10 lira ödüyor. Hüseyin Orakçı\'nın değirmeni yılın 12 ayı dönüyor ve günde ortalama 25 kile buğday öğütüyor.

\"100 YILIN ÜZERİNDE DÖNÜYOR\"

3 çocuk babası Hüseyin Orakçı, \"Bu su değirmeni dedemden, babamdan kaldı. Ben de bunu döndürüyorum. Su değirmeninin unu lezzetli ve insan sağlığına yararlı. Bu değirmen 100 yılın üzerinde dönüyor. Ben de bu değirmeni cenabı Allah izin verdikçe çalıştırmaya devam edeceğim. Bu bir tarihi eser\" dedi.

\"AYAKTA KALMASINI, ÇALIŞMASINI İSTİYORUZ\"

Sütleğen Mahalle Muhtarı Mesut Uçar, \"Mahallemizde 1970\'li yıllarda faal olarak çalışan 9 su değirmeni vardı. Zamana ve teknolojiye yenik düştüler. Bir bir kapandı. Şu anda bir tane su değirmenimiz var. Bunun da ayakta kalmasını, çalışmasını istiyoruz. Yetkililerden de bu konuda yardım bekliyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Değirmenin ve su sağlayan büyük borunun dıştan görünümü

- Suyun alttan akışı

- Değirmencinin girişi

- Değirmenin dönüşünden bölümler

- Unun akışı ve undan görüntüler

- RÖP 1: Hüseyin Orakçı (Değirmenci)

- Eski bir değirmenin kalıntıları

- RÖP 2: Mesut Uçar (Mahalle muhtarı)

320 MB /// 05.15ö

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)

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(ÖZEL HABER)

5)ORMANDAN YILLIK 600 BİN EURO GELİR ELDE EDİLECEK

DÜNYADA, \'kralların yiyeceği\' olarak adlandırılan trüf mantarı, Kahramanmaraş\'ın Andırın İlçesi\'nde oluşturulan \'trüf mantarı ormanı\'nda yetiştirilecek. Andırın Orman İşletme Şefi İdris Tetik, mantarın dünya piyasasında kilosunun 1000 euro civarında olduğunu belirterek, \"Tahminimize göre yıllık 600 kilo verim alacağız. Böylece yılda 600 bin euro kazanılarak ilçe ekonomisine katkı sağlanacak\" dedi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'nın Türkiye\'de 27 yerde planladığı Trüf Mantarı Ormanı projesi, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Andırın\'ın Efirağızlı Mahallesi\'nin Çatak bölgesinde hayata geçirildi. 40 dekarlık alanda uygulanan proje kapsamında trüf mantarı aşılanmış 1200 meşe fidanı toprakla buluşturuldu.

\'KRALLARIN YİYECEĞİ\'

Andırın Orman İşletme Şefi idris Tetik, ormanın ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Tetik, \"Trüf mantarı ormanı kurmak için çalışmalarımıza başladık. Denizli\'den aşılanmış 1200 meşe fidanını sağladık ve yaklaşık 40 dekar alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kralların yiyeceği olarak da adlandırılan trüf mantarı Andırın\'da yetiştirildiğinde, ilçe ekonomisi ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır\" diye konuştu.

YILLIK 600 BİN EURO GELİR

Trüf mantarının çok değerli olduğunu da ifade eden İdris Tetik, \"Dünya piyasalarında şu anda trüf mantarının kilosu 1000 euro civarındadır. Biz bu üretim sahamızda 4 yıl sonra verim almayı düşünüyoruz. Tahminimize göre yıllık 600 kilo verim alacağız. Böylece yılda 600 bin euro kazanılarak ilçe ekonomisine katkı sağlanacak\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Meşe fidanları

- Fidanların dikilmesi

- Çalışanlardan detaylar

- İdris Tetik ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 353 MB