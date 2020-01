DHA YURT BÜLTENİ-5

1)TRAFONUN PATLAMA ANI KAMERADA

Ağrı\'nın Doğubayazıt ilçesinde trafo patladı. Trafonun yandığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Söndürme çalışmalarının ardından trafonun aşırı güç yüklenmesinden dolayı patladığı öğrenildi. Trafonun patlama anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü

-Patlama anı

Haber:AĞRI (DHA)

2)YÜKSEKOVA\'DA 4 KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN 3 DAKİKA SONRA OLAY YERİNE GAZ BOMBASI ATILMIŞ

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde 8 Ekim 2016 tarihinde zırhlı polis aracının kulesindeki makineli tüfekten açılan ateş sonucu, aralarında HDP Milletvekili Pervin Buldan\'ın yeğeni Serhat Buldan\'ın da bulunduğu 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayın ayrıntılarına ilişkin raporlar dava dosyasına girdi. Yüksekova Emniyet Müdürlüğü\'nün telsiz kayıtlarına göre, saat 09.49\'da meydana gelen olaydan 3 dakika sonra bir ekip kendilerine karşı herhangi bir saldırı olmamasına rağmen havaya ateş açtıklarını söyledi. Kayıtlara göre; ambulansın henüz olay yerine gelmediği 09.52 sıralarında \'Akrep 5\' kod numaralı ekip ise \"Merkez gazlama yapıyoruz efendim bilginiz olsun\" diye anons yaptı. Haber merkezinin ise 13 dakika boyunca sık sık gaz ve silah atışının kesilmesi yönünde anonslar yaptığı kayıtlara yansıdı.

Yüksekova\'nın Cengiz Topel Caddesi üzerinde 8 Ekim 2016 günü konvoyla birlikte seyir halinde olan zırhlı polis aracının kulesindeki makineli tüfeğin seri ateş alması sonucu HDP Milletvekili Pervin Buldan\'ın yeğeni Serhat Buldan, Rahmi Safhalı, Necdet İşözü ve Aydın Tümen hayatını kaybederken, Şemsettin Çakmakçı ve Mehmet Ali Kaya yaralanmış, yürütülen soruşturmanın ardından, zırhlı aracın nişancısı polis memuru İ.M. hakkında, \'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme ve yaralama\' suçlarından 15 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Güvenlik nedeniyle Diyarbakır 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ne nakledilen davanın yargılaması sırasında, tutuklu polis memuru İ.M., tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilirken, dava dosyasına olay gününe ait telsiz kayıtları da girdi.

\'GAZLAMA YAPIYORUZ BİLGİNİZ OLSUN\'

Toplam 4 kişinin hayatını kaybettiği olayın ayrıntılarına ilişkin raporlar dava dosyasına girerken, olayın yaşandığı saatlere ait Yüksekova Emniyet Müdürlüğü\'nün telsiz kayıtlarında çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Telsiz kayıtlarına göre; saat 09.49 sıralarında \'3005917\' numaralı istasyon, merkeze anons yaparak, \"Burada silah patlaması oldu ekip gönderirseniz uygun olur\" dedi. Anons üzerine bölgeye 4 tane ekip gönderen haber merkezi, daha sonra anons yapan ekibin 155\'i telefonla aramasını istedi. Saat 09.50\'de devreye giren \'3005917\' ve \'3005943\' kod numaralı ekipler ise yaptıkları telsiz anonsunda, bölgeye acil ambulans gönderilmesini istedi. Saat 09.50 sıralarında bölgeye takviye ekiplerin istendiği telsiz kayıtları şöyle:

09:50: Ulucanlar konuşuyor takviye ekip gönderin buraya acil

09:51: Kartal 20\'ye bağlı unsurlar, Cumhuriyet kobra, acil geç oraya, hemen, Ejder sen de geç

09:51: Merkez, Ziraat kavşağının oradan 112 yi aldık, 112 ile birlikte geçiyoruz

09:51: 65 şubedeki (Çevik kuvvet) personel hemen teçhizatlı hazır olsun

09:51: Ejder merkez, bize karşı herhangi bir olumsuzluk yok havaya ateş ediyoruz

09:52: Akrep5 merkez, gazlama yapıyoruz efendim bilginiz olsun

09:52: Merkez ambulans gönderin buraya, ambulans gönderin ivedi.

ATEŞ ETMEYİN, GAZ KULLANMAYIN TALİMATI

Telsiz kayıtlarına göre, saat 09.53\'ten itibaren haber merkezi tarafından sık sık \"Ekipler ateş etmeyin, gaz kullanmayın\" diye anonslar yapılırken, bu anonsların 13 dakika boyunca sürdüğü dikkat çekti. Bu sırada telsizde devreye giren başka ekiplerin de sık sık ateş edilmemesi konusunda uyarı yaptığı olayda, saat 09.54\'te anons eden \'208245\' kod numaralı ekip ise \"Merkez unsurlarımız gaz atışını keserse uygun olur\" dedi. Telsiz kayıtlarında silah sıkılmasının ardından aynı bölgede uzun süre silah atışı yapıldığı ortaya çıkarken, bazı ekiplerin de kimin ateş ettiğini anlamaya çalıştığı belirlendi. Haber merkezinin sık sık ambulansın geçişi için yolun açılmasını istediği kayıtlarda şu ifadeler yer aldı:

09:54: Merkez, burada bulunan ekipler hedef görüp mü ateş ediyor, anlayamıyoruz, ateş etmesinler

09:55: Ekipler, ambulansın geçişine izin verin, yolu açalım, ambulans bekliyor

09:55: Merkez, istasyonlar atış yapmasın

09:55: Ulucanlar civarında bulunan istasyonlarımız ateş etmiyoruz, ateş etmiyoruz tamam

09:56: Merkez, hem silah, hem gaz atışı kesilirse uygun olur. Atışın nerden geldiğini kestiremiyoruz

09:56: Unsurlarımız şu an için gaz ve silah atışını kestiler tamam

09:56: Akrep5 tamam atışı kes

09:56: Akrep5 doğrudur takip ettim efendim

09:56: Burada vatandaştan 2 tane ağır şekilde yaralı var, ambulanslarla gidiyorlar, bizim personelimizde bi olumsuzluk yok

09.56: Personelimize karşı herhangi bir olumsuzluk yok doğru mu?

09:57: Olumsuzluk yok şu an

4 KİŞİYİ ÖLDÜREN ARAÇ 10 DAKİKA SONRA GÖREVE GÖNDERİLDİ

Telsiz kayıtlarında 4 kişinin ölümüne yol açan \'Orman\' kod adlı zırhlı aracın, olaydan 10 dakika sonra haber merkezi tarafından hastaneye göreve gönderildiği de ortaya çıktı.

Saat 10.00 sıralarında merkeze anons eden bir ekibin hala ateş edildiğini belirttiği telsiz kayıtları şöyle:

10:00: Merkez bu ateş geliyor hala bizden mi geliyor bu ateş?

10:00: Gazi nokta tarafından ateş sesi geliyor

10:00: Gazi asayiş herhangi bir olumsuzluk var mı?

10:00: Gazi asayiş merkez, şu an için sıkıntı yok

10:02: Merkez, numuneye gelecek ekipler ivedi olursa uygun olur ortalık karışmaya başladı

10:03: Merkez hastane çevresinde silah sesleri duyuyoruz

10:04: Merkez numune konuşuyor, ateş eden bizdik, kalabalığı dağıtmak için, ekipler ivedi olursa iyi olur

10:04: Cengiz Topel\'deki 60\'a bağlı unsurlar gaz atışını kes, gaz atışını kes, gereksiz atma

10:05: Tamam, 65\'e bağlı unsular gaz atışını kesiyoruz. Tamam mı?

10:09: Orman, ejder mevkiiniz?

10:09: Hastanedeyiz abi

10:10: Kartal kobra merkez kartal 20, hastanedeki ekip yerinde mi? Orman ejder beklemede kalsın, Esentepe geçsin

10:10: Anlaşıldı. Okul kobra siz yerinizde kalın, orman ejder numunede bekleyin, Esentepe kobra siz de Ulucanlara geçin.

TÜBİTAK:ARAÇ EMNİYETİN İÇİNDEN İTİBAREN ATIŞA HAZIR DURUMDAYDI

İlçede 4 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili olarak TÜBİTAK tarafından hazırlanan ve dava dosyasına giren bilirkişi raporunda da dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Ateş eden aracın Emniyet Müdürlüğü içerisinde atışa hazır vaziyette ilerlediği belirtilen raporda, sanık polis İ.M.\'nin \"Aracın silah sistemi arızalıydı\" ifadesinin aksine, kule sistemindeki herhangi bir arıza durumunda, arıza lambasının sürekli yanıp söndüğü kaydedildi. Silahın ateşlenebilmesi veya \'Atış serbest\' durumuna geçilebilmesi için komutan atış yetki anahtarının açık olması gerektiği belirtilen raporda, şöyle denildi:

\"Bu anahtar kapalı durumdayken silah ateş etmemektedir. Anahtarı atış serbest konumuna getirmek için öncelikle kırmızı renkli kapağı kaldırmak ve anahtarı yukarı kaldırmak gerekir. Ateş edebilmesi için, silah kurma anahtarı açılarak silah kurulmalıdır. Ateş emniyet anahtarı yukarıda yani açık konumda olmalı, Komutan atış yetki anahtarı açık konumda olmalıdır. Bu şartlar sağlandığında ekranın sağ üst köşesinde atışa hazır ibaresi görülmektedir.\"

\'KENDİLİĞİNDEN ATEŞ ETME DURUMU GÖZLEMLENMEDİ\'

TÜBİTAK raporunda; sistem atışa hazır durumundayken nişancı yönlendirme kolunda bulunan tetik emniyet kapağını kaldırarak tetiğe basmasıyla silahın ateş ettiği belirtilerek, \"Kumanda kollarında genel olarak hata görülmemiştir. Olayın vuku bulduğu yönde birçok kez kule hareket ettirilmiştir. Hareketler sırasında tetiğe basılmamış ve kendiliğinden ateş etme durumu gözlemlenmemiştir. Tetik düzeneği incelenmiş ve hata gözlemlenmemiştir. Silah sisteminin \'Atışa Hazır\' durumda kullanılması istem dışı atışma yapma olasılığını yükseltmektedir. Sadece atış yapılacak zamanlarda \'Atışa Hazır\' durumuna getirilmelidir. Elde edilen veriler, düşük hızlarda seyir halindeyken titreşim seviyelerinin oldukça düşük olduğunu ve titreşim kaynaklı bir hata olasılığının düşük olduğunu göstermiştir\" denildi.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)(6 ARALIK TARİHİNDE SERVİS YAPILDI)

- Zırhlı araç kamerasından olay anı görüntüleri

Haber:Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR,(DHA) -

3)İSTANBUL’DA ÇEKİLEN FİLMİN İLK GÖSTERİMİ SİNEMA SALONU OLMAYAN SİLOPİ\'DE YAPILDI

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesindeki berber Mesut Bilişik’in başrol oynadığı ve çekimleri de İstanbul’da yapılan \'Bay kiling kayıp kolye\' filminin tanıtım gösterimi sinema salonu olmayan Silopi ilçesinde gerçekleştirildi.Yönetmen Esat Şekeroğlu tarafından çekimleri İstanbul’da yapılan \'Bay Kiling Kayıp Kolye\' filminin ilk gösterimi Silopi Koç İlk-Ortaokulu konferans salonunda yapıldı. Kısa film gösterimine Silopi ilçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, Halk Eğitim Müdürü Osman Bilen, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. İlçede berberlik yapan sanat gönüllüsü Mesut Bilişik, kısa ve uzun metrajlı filmlerinin ardından kendisine başrol oyunculuk teklifi veren Esat Şekeroğlu’nun fantastik polisiye filmi \'Bay kiling kayıp kolye filminin İstanbul\'daki çeşitli semtlerde gerçekleştirildi. Aralarında tanınmış Yeşilçam oyuncularından tecavüzcü Coşkun lakaplı Coşkun Göğen, Necdet Kökeş, İhsan Gedik, Cevdet Balıkçı ve Ali Güney\'in de bulunduğu filmde berber Mesut Bilişik, dedektif polis rolünde yer aldı. Kayıp bir kolyenin çalınması üzerine konu alan filmde, fantastik çizgi film kahramanı Bay Kiling’in peşine düşen dedektif, her defasında bay kilingi elinden kaçırıyor. Cinayetlerin yaşandığı film serüveni kayıp kolyenin bulunması ve Bay Kiling\'in kaçması ile sona eriyor. Bay Kiling 1965 yılında İtalya’da çizgi roman olarak yayımlanmış ve daha sonra Yönetmen Esat Şekeroğlu tarafından Yeşilçam’da sinemaya uyarlanmıştı.

Filimin sonunda salonda bulunan Mesut Bilişik, alkış yağmuruna tutuldu. İzleyiciler daha sonra sahneye çıkan Bay Kiling karakteriyle fotoğraf çektirdi. Filmi sonuna kadar izleyen Silopi Halk Eğitim Müdürü Osman Bilen, \"Bay kiling filmi fantastik bir sinema ürünü olmasına rağmen çok emek verilmiş. Çok ciddiyetle hazırlanmış bir film. Mesut Bilişik’in burada emeğini görüyoruz. Silopi’den bir vatandaşımızın çıkıpta İstanbullara kadar başrolde oynaması bizi gerçekten çok mutlu etti. Bir Silopili olarak bir konferans salonunda bu galayı gerçekleştirmiş olmak bile bizi çok mutlu etti. Burada aslındada bir ironide var. Yani Sinema salonu olmayan bir yerden çıkan bir gencin sinemada başrolde oynaması çok kayda değer bir durum\" dedi.

Vatandaşlardan Hacı Tur da, filmi çok başarılı bulduğunu belirterek, \"Gerçekten başarılı bir çalışma, böyle girişimci insanlara bütün bölgemizin ihtiyacı var. Bu büyük bir açılımdır. Mesut Bilişik ve ekibine teşekkür ediyoruz. Gençler için gerçekten büyük bir girişim başlattılar\" diye konuştu.

Filmin başrol oyuncusu Mesut Bilişik ise, Şırnak Silopili biri olarak bir filmde başrol oynamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, \"İstanbul’da ünlülerinde içinde olduğu filimde başrolde oynadım. Bu filmin galasını yönetmen arkadaştan rica ettim. Buradaki Silopi halkına ücretsiz bir şekilde gösterdik. Gönül isterdi ki bir sinema salonumuz olsaydı. Ama sinema salonumuz olmadığı için okulun konferans salonunda galasını yaptık. Filmimiz polisiye fantastik film olduğu için biraz yöre halkına değişik geldi. Halkımız filimi beğendi. Bölgemiz sürekli olaylar ile anılıyor. Benim buradaki gayem bölgemizin imajını değiştirmek gençlerimizin yönünü sanata çevirmektir\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Vatandaşların konferans salonuna gelişi

-Konferans salonundan detaylar

-Berber Mesut Bilişik’in sahnede konuşması

-Filmi izletilmesi

-İzleyicilerden detaylar

-Halk Eğitim Müdürü Osman Bilen açıklaması

-İzleyiciden röportaj

-Mesut Bilişik’in açıklaması

- Genel ve Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN, (SİLOPİ-DHA)

4)4 DAKİKADA 300 BİN TL\'LİK İNŞAAT MALZEMESİ ÇALDILAR

KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, inşaat malzemeleri satan işyerine giren hırsızlar, 4 dakikada 300 bin TL değerinde makine çaldı. 4 hırsız arasında bulunan 37 yaşındaki S.Ö. yakalandı. Nisan ayında Gebze\'de yaşanan olayda, güvenlik kameralarına yansıya görüntülerde kapıyı kırarak inşaat malzemeleri satan işyerine giren 4 hırsız, 4 dakikada içerisinde reyonlardaki ve kutuların içerisinde bulunan yaklaşık 300 bin TL değerindeki matkap ve hiltiyi çaldı. Daha sonra Çayırova\'da bir halı mağazasına giren hırsızlar, buradan da 10 bin TL değerinde overlok makinesini ve çelik kasayı çaldı. 22 Nisan tarihinde gerçekleşen ilk hırsızlık olayından bir hafta sonra zanlılardan İ.K., Ağustos ayında ise O.Ç. yakalandı. İki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 kişi arasında bulunan S.Ö.\'yü ise Darıca\'da düzenlenen operasyon ile yakaladı. İfadesinde susma hakkını kullandığı öğrenilen S.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesi\'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Hırsızların 4 dakikada mağazadan hırsızlık yapması

-Zanlının emniyet müdürlüğünden çıkması

İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

5)ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ KÖY OKULUNA \'IŞIK\' OLDU (ÖZEL)

İSTANBUL Işık Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projesi Kulübü üyesi 29 öğrenci \'Batıdan doğuya ışıklıyız\' projesi kapsamında Sivas\'a bağlı Söğütcük Köyü İlkokulunu onardı. Okulu baştan sona yenileyen üniversiteliler, öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı.

Gönüllü olarak bu zamana kadar 5 okulun onarımını yaparak öğrencilere kıyafet, kırtasiye, boya gibi yardımlarda bulunan Işık Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projesi Kulübü öğrencileri kendilerine gelen talep üzerine otobüsle Sivas\'a gelerek, il merkezine 47 kilometre mesafedeki Söğütcük köyüne gitti. 5\'nci okul olarak geldikleri Sivas merkeze bağlı Söğütcük Köyü İlkokulunda önce onarılacak yerleri belirleyen öğrenciler daha sonra sabahın erken saatlerinde işe koyuldu. 45 öğrencisi bulunan köy okulunda ilk önce masa, sıra boyama işlemi ve iç dekor çalışması yapan üniversite öğrencileri daha sonra ise dış cephe boyası ve çevre düzenlemesini yaptı. Proje hakkında açıklamalarda bulunan Işık Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Kulübü Başkanı Gamze Taç, \"Biz Sivas\'a \'Batıdan doğuya ışıklıyız\' projemiz kapsamında geldik. Bu projemizi her yıl gerçekleştiriyoruz. Her yıl köy okullarına gidiyoruz. Köy okullarına kıyafet, boya, kırtasiye yardımında bulunuyoruz. Amacımız bir farkındalık yaratmak ve sürekliliğini sağlamaktır. Aynı zamanda burada o gülen yüzlere bir ışık daha koyabilmek ve bir ışık daha olabilmek. Çok heyecanlıyız. Her yıl aynı heyecanla geliyoruz. Burada olmaktan inanılmaz derecede mutluyuz. Umarım bu farkındalık herkese ulaşır. Bu zamana kadar 5 okul yaptık. İlki Van\'da yapıldı. Daha sonra Hatay, Samsun, Konya ve şu anda Sivas\'tayız.\" dedi.

Okulda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Taç \"Yaklaşık 29 kişilik bir ekibimiz var. Özellikle boya ve sıvadan anlayan arkadaşlarımızı seçtik. Aynı zamanda da çocuk gelişimi üzerinde bilgisi olan arkadaşlarımızla da çocuklarla birlikte etkinlikler yapıyoruz. Zaten önceden tecrübeli olan arkadaşlarımızda var. Olabildiğince tecrübeli insanlar seçmeye çalışıyoruz. Bu projeyi sponsorluklarla yürütüyoruz. Bu yüzden katkısı olan tüm sponsorlarımıza teşekkür ederiz. Tuğla tuğla inşa ettiğimiz bir proje. Herkesin emeği çok farklı. Arkadaşlarımız elini sıcak sudan soğuk suya koymazken, burada eksi 15 derecelere kadar soğukta çalışıyorlar. İnanılmaz bir inanç, inanılmaz bir özveri söz konusu. Herkes dur durak bilmeden çalışıyor. Bu okulumuzda sıva yaptık. Okulun dış cephesindeki dökülen boyayı yeniliyoruz. Aynı zamanda okulun içini renklendiriyoruz. Çocukları eğitim ve öğretime teşvik ediyoruz. Kitaplık yapıyoruz. Çok güzel bir kütüphane kuruyoruz. Bağışçılarımızdan gelen kitaplarımızı kütüphanemize koyacağız. Aynı zaman da çocuklarımıza içinde kırtasiye malzemeleri olan okul çantası getirdik.\" dedi. Projeye destek veren öğrenciler de bu tür çalışmalar içerisinde yer almaktan, farkındalık oluşturmaktan memnuniyet duyduklarını ve büyük bir zevkle çalıştıklarını söyledi. Öğrenciler okulda oluşturulan kütüphaneye, kanser nedeni ile yaşamını yitiren okul arkadaşlardı Ece Soydamal\'ın ismini verdi.

\'OKULUMUZUN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİLER\'

Söğütcük Köyü İlkokulu Müdürü Zehra Çevik, destekleri için üniversite öğrencilerine teşekkür etti. Okulun içinde ve dışında yenilikler yapıldığını söyleyen Çevik, \"Okulumuzun çehresini değiştirdiler. Okulumuzu boyadılar. Öğrencilerimize çeşitli hediyeler getirdiler. Biz kendilerinden çok memnun kaldık. Teşekkür ediyoruz. Böyle etkinlikler her zaman olmuyor. Arkadaşlarımız çok güler yüzlüydü, çok güzel etkinlikler oldu. Öğrencilerimiz de çok sevindi, mutlu oldu.\" şeklinde konuştu. Okul öğrencileri de okullarının yenilenmiş halini görünce çok sevindiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------

-Köy okulundan görüntüler

-Öğrencilerin duvarları sıvayap boyaması

-Masa ve sıraların boyanması

-Okul içi ve dışından çalışmalar

-Kulüp Başkanının açıklamaları

-Üniversite öğrencilerinin konuşmaları

-Okulun son hali

-Okul müdürünün açıklaması

-Minik öğrencilerin konuşmaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

