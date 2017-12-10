DHA YURT BÜLTENİ-5

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1)ŞANLIURFA\'DA İNŞAAT ÇÖKTÜ: 3 İŞÇİ YARALANDI

ŞANLIURFA\'nın Viranşehir ilçesine bağlı Konakyeri köyünde, inşaat halindeki evin tavanında, beton döküldüğü sırada çökme meydana geldi. 2 işçi, molozların arasından yaralı kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı, hafif yaralanan 1 işçi de ayakta tedavi edildi. Bugün saat 08.30 sıralarında, Viranşehir\'ın merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Konakyeri köyünde, inşaat halindeki evin tavanında, beton döküldüğü sırada çökme meydana geldi. Çökme sırasında inşaatta bulunan 3 işçiden 1\'i hafif yaralanırken, 2 işçi tahta kalıplar ile molozlar arasında kaldı. İhbar üzerine köye çok sayıda arama ve kurtarma ekibiyle sağlık görevlisi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla işçilerden biri, olaydan yarım saat sonra yaralı kurtarılıp, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Ekipler, enkaz altındaki diğer işçinin çıkarılması için çalışmalarını sürdürdü. Diğer işçi de olaydan 4 saat sonra yıkıntılar arasından ağır yaralı kurtarılıp, aynı hastaneye götürüldü.Molozlar arasından kurtarılan 2 işçinin hastanedeki tedavileri sürerken, hafif yaralanan diğer işçi ayakta tedavi edildi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Çöken inşaat

- Çevredeki kalabalık

- Kurtarma çalışmaları

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mustafa MERT-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 9 MB, 3 MB

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2)ÇORUM\'DA İKİ KATLI AHŞAP EVDE ÇIKAN YANGIN SONUCU EV KULLANILMAZ HALE GELDİ.

Çöplü Mahallesi Namazgah Sokakta dün gece 50 yaşındaki İsmail Çıtak\'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sardı. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiye ve polisi arayıp yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. Evinin yandığını haber alan İsmail Çıtak ise, geldi. Eşyaları başta olmak üzere, bir adet motorsitletinin kül olduğunu gören Çıtak, bitişiğindeki evde yaşayan yaşlı anne ve babasını dışarı çıkardı. Çıtak, evinin yanışını üzüntüyle izledi. Seyyar satıcılıkla yaşlı anne ve babasına baktığını söyleyen Çıtak, \"Benim 50 senelik birikimim bir gecede kül oldu. Neyim var neyim yok yandı. Seyyar arabam bile yandı. Zaten çalışamıyorum. Görüldüğü gibi her şeyimi kaybettim. Yetkililerden yardım bekliyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Evi yanan İsmail Çıtak açıklama

-Detaylar

(SÜRE: 1. 40 Dk) (BOYUT: 37 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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3)\'BEYAZ CENNET\'TE KAYAK KEYFİ

KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ\'da kar kalınlığı 72 santimetreye yükseldi. Pistlerin açıldığı Uludağ\'da, kayakseverler kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.Kayakseverlerin \'Beyaz cennet\' olarak tanımladıkları Uludağ\'da, bu yıl kayak sezonu erken açıldı. Kar kalınlığının 72 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ\'da, kayakseverler açılan pistlerde hava sıcaklıgının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesine rağmen kayak yapıyor. Uludağ\'da bulunan otellerin açılmaya başladığını söyleyen Ağaoğlu My Mountain Hotel Genel Müdürü Murat Pınarcı, \"Bu yıl karın erken gelmesi ile Uludağ\'a olan ilgi bayağı arttı. Önümüzdeki hafta devam edecek kar yağışı ile zirveye olan ilgi çok daha fazla olacak. Çok güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Otellerin büyük bölümü açıldı. Kalanlar da önümüzdeki günlerde müşteri kabul edecek. Jandarmanın bu yıl pistlerde aldığı kalıcı önlemler Uludağ\'ın kalitesini çok daha artıracak\" diye konuştu. Uludağ\'da toplam 5 bin yatak kapasiteli 30\'a yakın otel ve tesis bulunuyor.

Görüntü Dökümü

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Uluağdan genel görüntü

Kayak yapanlar

Telesiyej sırası

Detaylar

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-

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4)SOĞUK HAVA TATLI SATIŞLARINI ARTIRDI

AFYONKARAHİSAR\'da tatlıcı Salih Yusuf Sayır (28) havanın soğumasıyla birlikte tatlı satışlarında artış olduğunu söyledi. Afyonkarahisar\'da kış mevsiminin etkisini göstermesiyle hava sıcaklığında ciddi düşüşler oldu. Kentte tatlıcılık yapan Salih Yusuf Sayır, soğuğun etkisiyle tatlı satışlarında artış olduğunu belirterek, özellikle insanların evine götürdüklerinden ziyade alıp hemen yiyebileceği halka tatlısındaki artışın gözle görülür olduğuna vurgu yaptı. Sayır, \"Ayaküstü yenilen bu tatlımız biraz daha fazla rağbet görüyor. Halka tatlıyı tercih edenlerin sayısı giderek artıyor\" dedi.

Ailesinin de tatlıcılıkla uğraştığını belirten Sayır, halka tatlıya olan rağbetin vatandaşın gözü önünde yapılması ve taze taze satılmasının da etkisinin olduğunu kaydetti. Kadınların evlerde halka tatlısı yapabilmeleri için tarifini de veren Sayır, \"Unumuzu eledikten sonra biraz toz maya ekleyerek yoğuruyoruz. 10 dakika kadar beklettikten sonra kızgın yağa bırakarak pişmelerini sağlıyoruz. Pişen halkalarımızı da önceden hazırlanmış soğuk şerbetin içerisine bandırıp çıkartıyoruz. Tatlımız bu şekilde servise hazırdır\" diye konuştu.

Sayır, ev hanımlarını da uyararak sıcak çıkan halkaların sıcak şerbete bırakılması halinde hamurlaşacağını ve yenemez hale geleceğini de sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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- Hamurun hazırlanmasından detaylar

- Yağa bırakılması ve pişirilmesinden detaylar

- Şerbetlenmesinden detaylar

- Servis edilmesinden detaylar

- RÖP: Salih Yusuf Sayır (Tatlı ustası)

- Tatlı dükkanından detay

144 MB /// 04.31\"

HABER- KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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