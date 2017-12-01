DHA YURT BÜLTENİ -5

Suriyeli çocukların yaşama tutunma çabası

SURİYE\'deki iç savaştan aileleriyle kaçıp Türkiye\'ye sığınan çocuklar, Adana\'da çadır ve barakalarda yaşama tutunmaya çalışıyor.

Hasen Omar ve Ahmed Abdullah, 2 yıl önce eşleri ve 13 çocuğuyla birlikte Suriye\'nin Halep kentinden kaçarak Adana\'ya geldi. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi\'nde çadır ve baraka kuran Omar ve Abdullah, günlüğü 50 liradan tarlalarda çalışmaya başlarken, yaşı tutan çocukları ise okullara yerleştirildi.

HER ŞEYE RAĞMEN GÜLÜMSÜYORLAR

Kentteki yağmur yağışının ardından, ailelerin kaldığı çadır ve barakaların çevresi çamur deryasına döndü. Çamurun içinde yürüyen çocukların görüntüsü yürek burktu. 3 yaşındaki Murad ile ikizi Melek Hasen objektiflere gülümserken, anneleri ise güç koşullarda yaşamaya çalıştıklarını, barınmadan sağlığa birçok sorunlarının bulunduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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- DHA muhabiri yusuf baştuğ anonslar

- Suriyelilerin evlerinden genel ve detay görüntüler

- Suriyeli kadınlarla röp

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:Eser PAZARBAŞI ADANA, (DHA)

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Ardahan\'da buz kesti

ARDAHAN’da dondurucu soğuklara etkisini sürdürmeye devam ediyor. Çıldır ilçesi sıfırın altında 20 derece ile Türkiye\'deki en soğuk yerleşim birimi oldu.

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Soğuk havanın etkili olduğu Ardahan\'da ağaçlar kırağıyla kaplandı, otomobillerin camları buz tuttu. Geçtiğimiz hafta yüzeyi buz tutan Kura Nehri’nde buz kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Nehrin üzerine çıkan gençler, isimlerini yazıp fotoğraf çekildi. Vatandaşlar, Ardahan’da havanın soğuk olduğunu fakat bu yaşantıya alışkın olduklarını söyledi.

Türkiye\'nin en soğuk yerleşim yeri sıfırın altında 20 derece ile Ardahan\'ın Çıldır ilçesi oldu. Termometreler sıfırın altında Erzurum\'un Tekman ilçesinde 18.9, Kars\'ta, 14.3, Ardahan\'da 12, Erzurum\'da 9.5, Ağrı\'da ise 6.4 dereceyi gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Buz tutan Kura Nehri üzerinde eğlenen gençler

-Gençlerden biri ile röp.

-Soğuk havadan genel detaylar

-Ana cadde ve sokaklardan görüntü

-Kırağı kaplı ağaçlar ve otomobiller

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)

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Terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildiler

KOCAELİ\'de, terör örgütü PKK/KCK\'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan HDP\'nin eski yönetimlerinde yer alan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK\'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla HDP\'nin eski il ve ilçe yönetimlerinde yer alan 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından İ.E, A.Y, A.D. ve H.G. bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adliyeye sevk edilmeleri

Haber: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

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Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 5 kişiye umut oldu

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde, yüksekten düşerek yaşamını yitiren 28 yaşındaki Muhammet Seçme’nin organları 5 kişiye umut oldu.

25 Kasım günü Balıkesir’in Gönen ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan Muhammet Seçme, Bandırma Devlet Hastanesi’nden tedavi altına alındı. Seçme’nin tüm müdahalelere rağmen 30 Kasım’da beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin organ nakline izin vermesi üzerine Muhammet Seçme’nin organlarının alınması için 3 ayrı hastaneden ekipler hava ve kara yoluyla Bandırma Devlet Hastanesi’ne geldi. Seçme’nin akciğer ve kalbi İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karaciğeri Bursa Tıp Fakültesi, iki böbreği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ekiplerince alınarak nakil bekleyen hastalar için yola çıktı.

Organ nakli ile ilgili bilgi veren Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Muzaffer Şenveli, Bandırma’nın nakil konusunda duyarlı davrandığına dikkat çekerek, “Yoğun bakımda takip edilen hastamızın dün itibariyle beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin organları bağışlaması üzerine gerekli işlemler yapıldı. Organları 5 hastamıza umut oldu. Hastamıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Hastanemiz ilçe hastaneleri arasında donör konusunda birinci olmuştur. Halkımıza duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum “dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Organ nakil ekibinin gelişi

Başhekim Muzaffer Şenveli açıklaması

Haber-Kamera: Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) -

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Polis, dizide rol alan hırsızı yakaladı

KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde bir eve giren hırsız 2 laptop, 3 karton sigara ve 200 TL para çalarken, polis güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızın eşkalini belirledi. Polis, bir televizyon kanalında yayınlanan diziyi izlerken, dizide rol alan G.G\'yi görünce gözaltına aldı.

Körfez Orhan Mahallesi\'nde bulunan bir eve giren hırsız, 2 laptop, 3 karton sigara ve 200 TL para çaldı. Evde incelemelerde bulunan polis, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, güvenlik kameralarındaki kişinin eşkalini belirledi. Polis, bir televizyon kanalındaki diziyi izlerken güvenlik kameralarına yakalanan hırsızı gördü. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İzmit\'te çekilen bir dizide rol alan G.G\'yi dizinin setinden çıkarken gözaltına aldı. Hırsızlık suçundan 4 sabıkası bulunan G.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adliyeye sevk edilmesi

HABER: Selda Hatun TAN/KAMERA: Dinçer AKBİR / KOCAELİ (DHA)

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(Özel) - Şanlıurfa\'da günde 3 ton yeşil zeytin satılıyor

ŞANLIURFA’da kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti organik yeşil zeytin, tezgahlardaki yerini aldı. 15 çeşit zeytinin kilosu 4 ila 12 liradan satıldığı tezgahlarda günde yaklaşık 3 ton arasında zeytin satışı yapılıyor.

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi zeytin hasadının başlamasıyla birlikte Şanlıurfa\'nın birçok yerinde zeytin tezgahları kuruldu. 15 çeşidin satıldığı tezgahlarda zeytinler, çizilme ve kırılma şekline göre 4 ile 12 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Bu yıl üretimin diğer yıllara göre yağlı ve bereketli olduğunu ifade eden Zeytinciler Odası Başkanı Mehmet Ölmez, kent merkezinde 28 ayrı tezgahta zeytin satışı yapıldığını söyledi. Mehmet Ölmez, şehit ailelerine ücretsiz zeytin verdiklerini belirterek, \"Şanlıurfa\'da 40 gün zeytin sezonu sürüyor. Şanlıurfa\'da zeytin sezonunun başlamasıyla birlikte 28 tezgahta günde yaklaşık 3 bin kilo zeytin rahatlıkla satılarak tüketiliyor. Şanlıurfa\'da zeytincilik son yıllarda çiftçilerimiz tarafından büyük ilgi gördü\" dedi.

Sofralarda tüketilen zeytinlerin kaliteli ve organik olması gerektiğine dikkat çeken zeytin satıcısı İbrahim Taş ise, \"Bu yılki kırmalık ve yeşil çizik zeytin hasadı başladı. İşlenmiş zeytinlerin kilosu 4 ile 12 lira arasında tezgahlarda satılıyor. İri taneli olan yeşil zeytinler sofralık küçük taneli olanlar ise kırma zeytin olarak işleniyor. Bizim tezgahlarımızda 15 çeşit zeytin bulunmaktadır. Şanlıurfa\'da en çok tüketilen zeytinlerin başında Halhallı, Eğri Burun, Derik, Gemlik ve Nizip cinsi zeytinleri tüketiliyor. Bu günlerde satışlarımız oldukça iyi gidiyor, günlük olarak ben 200 kilo civarında zeytin satıyorum\" diye konuştu.

Şanlıurfa\'da isot sezonun bitmesiyle birlikte kış mevsiminde zeytin sezonunun başladığını ifade eden kahvaltıcı Emin Avcı ise, şunları söyledi:

\"Şanlıurfa\'da yaz mevsiminde sabah kahvaltısı sofrasının başköşesinde isot geliyor, ancak kış mevsiminde bunun yerini zeytin alıyor. Bölge halkı zeytini genellikle sade tüketmek yerine üzerine pul biber, nar pekmezi ve halis zeytinyağı dökerek, ekmek bandırmak suretiyle tüketiliyor. Oldukça lezzetli olan zeytinlerimiz her sabah sofraların vazgeçilmezi oluyor. Şanlıurfa\'da son zamlarda zeytin ağacı dikimi neredeyse fıstık ağaçlarıyla yarışır duruma geldi.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tezgahlarda satılan zeytinler

- Vatandaşlar zeytin alması

- Dernek Başkanı Mehmet Ölmez ile röp.

- Zeytin satıcılarıyla röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

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Kirayı ödememek için eve tabut salı ile girip çıktı

SİVAS\'ta uzun süre ev kirasını ödeyemeyen kiracı F.Ç.\'nin, ev sahibine yakalanmamak bir camiden aldığı tabut salı ile balkondan eve girip çıktığı belirlendi.

Olay Sivas merkezde bulunan 4 Eylül Mahallesi Şirinevler Caddesi üzerinde yaşandı. İşçe emeklisi ev sahibi Adem İlbaşı, 1 yıl önce evini bir bankada satış temsilcisi olarak görev yapan F.Ç.\'ye 450 liraya kiraladı. İlk bir iki ay kira ücretini zamanında yatıran F.Ç., daha sonra ödeme yapmamaya başladı. Ev sahibi İlbaşı, kira ücretini vermeyen kiracıya bir türlü ulaşamadı. Komşuları da kiracıyı görmediklerini söyledi. Bunun üzerine hukuki yollara başvuran ev sahibi Adem İlbaşı mahkemeden icra yolu ile tahliye kararı aldırdı. Ardından polislerle eşliğinde evine gitti. Eve giren İlbaşı kiracıyı uyurken buldu. İçeride ise çok miktarda biriktirilmiş çöp olduğunu gördü. Evde arama yapan polis ekipleri ve İlbaşı, evin arka balkonunda camiden alınan ve tabut taşımada kullanılan salı buldu. Kiracının eve girip çıkarken tabut salı yardımı ile arka balkonu kullandığı ve bu şekilde komşulara da görünmediği anlaşıldı.

Gördükleri karşısında şaşırdığını söyleyen İlbaşı \"Burada oturan F.Ç. isimli vatandaş bir seneye yakındır kira ödemiyordu. Onunla ilgili kirayı alamayınca avukatla icra yoluna başvurduk. Avukat bey protestoları uyguladı, takip etti. Bulamayınca tekrar icra yolu ile evi açtık ve geldik ki vatandaş evin içerisinde yatıyor. Yatağını sermiş aynı odada yemiş içmiş çöplerini de buraya biriktirmiş burada kalmış. Komşulara soruyoruz nereden girip çıktığını kimse görmemiş. Dün biz kapıyı kırarak içeri girdiğimizde uyandı \'ne oluyor\' diyerek geldi. Emniyet güçleri arkadaşlarımız \'Biz seni arıyoruz, kapıyı kırıyoruz duymuyorsun\' diyerek tepki gösterdi. İcra yoluyla evi boşalttık, eşyalarını teslim ettik. Camiden tabut salını almış. Komşular görmesin diye arka balkondan girip çıkmış eve.\" ifadelerini kullandı.

İlbaşı, evinden çıkan tabut salını ise yakındaki camiye teslim etti.

Görüntü Dökümü:

-Evden görüntüler

-Ev içerisindeki çöpler

-Camiden alınan tabut salı

-Ev sahibinin konuşmaları

-Tabut salını camiye götürmesi

Haber:İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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