DHA YURT BÜLTENİ-5

1)HAKEMİN BURNUNU ISIRDIĞI İÇİN HAPİS CEZASI ALAN FUTBOLCU ÖZÜR DİLEDİ

TRABZON\'da, 2\'nci Amatör Küme\'de oynanan futbol müsabakası sırasında hakemin burnunu ısırdığı için yargılandığı davada 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen futbolcu 38 yaşındaki Ömer Kuşçu, DHA\'ya konuştu. 28 yıllık futbolcu olduğunu ve hayatında ilk kez kırmızı kart gördüğünü anlatan Kuşçu, istem dışı talihsiz bir olay gerçekleştirdiğini belirterek, \"Yaptığım doğru değildi, özür dilerim\" dedi. Trabzon\'un Maçka ilçesinin takımı olan Mulakaspor\'un hem kurucusu hem de takım kaptanı olduğunu ifade eden Ömer Kuşçu, 28 yıllık futbol hayatında hiç kırmızı kart görmediğini söyledi. İstem dışı talihsiz bir olay yaşadığını anlatan Kuşçu, \"Amatör futbol camiasının belki de en centilmen futbolcusu benim. 28 yıl futbol oynadım ve kırmızı kart görmedim. Olayların yaşandığı söz konusu maç gergin geçiyordu. Ben de sürekli hakeme yardımcı olmaya çalışıyordum. Gol attık ben sevinmedim, hakemin yanına giderek, \'Hocam maçı siz yönetin. Futbolcuların konuşmasına düdük çalmayın\' dedim. Aradan 3 dakika geçti bana kırmızı kart gösterdi. \'Ne oldu hocam?\' dedim, kafasını bana uzattı. O sırada burnu ağzıma geldi. Ben de o an nasıl olduysa burnunu dişlemişim. Nasıl olduğunun farkında bile değilim\" dedi.

\"YAPTIKLARIMDAN PİŞMANIM\"

Tüm futbol camiasından özür dilediğini belirten Kuşçu, \"Bütün Trabzon, futbol, hakem camiasından özür diledim. 30 maç ceza verdiler saygı duydum. Mahkeme oldu. Adam öldüren 16 aydan yargılanırken istem dışı yaptığım bir olaydan 54 ay ceza aldım. Nasıl bir yargılama süreci anlamadım. Yaptıklarımdan pişmanım. Benim gibi bir insan olmayacak bir iş yaptı. Normalde hakem kırmızı kartını gösterir bir adım geri atar. Hem kırmızı kart gösterip hem de burnunu ağzıma sokuyor. Hakemin futbolcunun psikolojisini anlaması gerekiyor. Tüm Türkiye\'den tekrar özür diliyorum\" diye konuştu.

\"CEZAYA İTİRAZ EDECEĞİM\"

Verilen 4 yıl 6 aylık hapis cezasına itiraz edeceğini ifade eden Ömer Kuşçu, \"Benim yargılanma sürecim bu olmaması gerekiyor. Hakemin burnunu ısırdım diye 4 yıl 6 ay hapis verdiler. Adam öldürsem, yaralasam anlarım ama böyle bir ceza olmaz\" diyerek aldığı cezaya tepkisini dile getirdi.

MULAKASPOR KULÜP BAŞKANI GÜLEN: OLAY BİZİ ÜZDÜ

Mulakaspor Kulüp Başkanı Mehmet Gülen ise, Ömer Kuşçu\'nun o yapıda bir insan olmadığını vurgulayarak, \"Köyümüzün ismini verdiğimiz kulübümüzde oyuncumuz Ömer Kuşçu\'nun dahil olduğu olaylar bizi de çok üzdü. Yönetim kararıyla olayın ardından futbolcumuzu kulübümüzden uzaklaştırdık. Böyle olaylarla anılmak istemiyoruz. Futbolumuzla öne çıkmak istiyoruz. Ömer Kuşçu takımızın kurulmasında çok iyilikleri oldu. Böyle olayla anılmasını istemezdik. Böyle bir insan da değil. Zaten takımda ağabeylik rolü üstleniyordu. Futbol kariyerinde de hep yapıcı olmuştur. Nasıl olduysa böyle talihsiz bir olay yaşandı. Futbol hayatı bitti ama normal hayatını da bu ceza olumsuz etkileyecek. Tekrar Tüm futbol camiasından özür diliyoruz\" ifadelerini kullandı.

OLAY NASIL GELİŞMİŞTİ?

Trabzon 2\'nci Amatör Küme Play Off Grubu karşılaşmasında Mulakaspor ile Gölçayırspor arasında 6 Nisan 2017 tarihinde oynanan maçta kırmızı kart gören ve ardından karara tepki göstererek karşılaşmanın hakemi Furkan Aksuoğlu\'nun burnunu ısıran Mulakasporlu futbolcu Ömer Kuşçu, hakem Aksuoğlu\'nun şikayeti üzerine yargılandığı davada 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Görüntü Dökümü

----------------------

Mulakaspor Kulüp Başkanı Mehmet Gülen\'in açıklamaları

Futbolcu Ömer Kuşçu\'nun açıklamaları

HABER:TOLGA SAĞLAM-KAMERA:SELÇUK BAŞAR/TRABZON-DHA

===================================================

2)SABAHIN KÖRÜNDE \'KELLE\' KIRDIRIYORLAR (ÖZEL)

SİVAS\'ta yaklaşık 200 yıllık bir gelenek olan kelle ziyafeti, kışın gelmesi ile birlikte daha büyük rağbet görüyor. Sivaslılar kelle eti yemek için sabah 6\'da bu işi yapan özel fırınlara akın ediyor. Fırında kelle ziyafeti halk arasında kelle balta ile ikiye ayrıldığı için \'Kelle kırdırmak\' olarak nitelendiriliyor.Sivas\'ın yöresel yemek kültürünün önemli parçalarından biri olan kelle uzun ve zahmetli hazırlanma sürecine rağmen, kentte yoğun ilgi görüyor. Genellikle kuzu, koyun gibi küçükbaş hayvanların baş kısımları kullanılarak hazırlanıyor. Mezbahanelerden alınan kellelerin derileri yüzülerek iyice temizlendikten sonra kapalı özel tavalar içerisine konuluyor. Taş fırınlarda odun ateşi közünde hava almadan 16-17 saat pişen kelleler sabah saat 04.00\'da hazır hale getiriliyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren bu işi yapan fırınlarına giden Sivaslılar kısa sürede kelleleri tüketiyor. Fırından çıkarılan kelleler bu iş için kullanılan balta ile ortadan ikiye ayrılarak servis ediliyor. Bu nedenle kentte bu gelenek \'Kelle kırdırmak\' olarak biliniyor. Kuzu ve koyun kellelerinin fiyatları 17 ile 19 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor. Satışa sunulduğu sabah saatlerinde kelle eti kısa sürede tükeniyor. Ertesi güne kadar da bir daha yenisi yapılmıyor.

\"KAHVALTININ BAŞTACI KELLEDİR\"

Sivas\'ta 7 yıldır kelle ustası olarak görev yapan 30 yaşındaki Davut Şahapoğlu kellenin Sivas\'ta kahvaltıların baştacı olduğunu söyledi. Şahapoğlu \"Kelle asırlık bir lezzet olarak Sivas\'ta önde gelen bir yemektir. Başka şehirlerde peynir, zeytin nasıl kahvaltıların baştacı ise Sivas\'ta da kelledir. Kelleler tavalarda, odun ateşinin közünde,16 saat kapalı fırında hiç hava almayacak şekilde bekletiliyor. Kellenin tam pişmesi için fırında 15-16 saati görmek zorundadır. Hafta içleri 225 ile 250 arasında hafta sonları ise 350-400 arası kelle satılıyor. Yaz aylarında özellikle gurbetçiler geldiğinde talep haddinden fazla oluyor. Çoğu zaman satışlarımız 450-500 kelleyi buluyor.\" dedi.

Kellelerin sabah 4\'te hazır olduğunu belirten Şahapoğlu \"Kelleler hafta içleri 11\'e kadar bulunuyor, hafta sonları ise sabah 9 gibi bitiyor. Sabah erken saatlerde gelerek kelle kırdırılır. Sivas\'ta halk arasında ikram amaçlı söylenen \'Kelle gırdırıyım gardaş\' tabiri de buradan geliyor.\" ifadesini kullandı.

\"İLK İŞİM KELLE YEMEYE GELMEK OLDU\"

İstanbul\'da yaşayan ve gece Sivas\'a geldiğini söyleyen Hüseyin Pektaş, kentte iner inmez ilk işinin çok özlediği kelle yemeye gelmek olduğunu söyledi. Pektaş \"İstanbul\'da yaşıyorum. Gece Sivas\'a geldim. Uzun zamandır kelle yemiyordum, çok özlemişim. İlk işim buraya gelmek oldu. Sivas\'ın kellesi kahvaltıda çok meşhurdur. Herkesin tatması gerekir. Bildiğim kadarıyla 200 yıllık bir gelenek.\" dedi.

\"EN SON GÖZÜNÜ YİYORUM\"

Her sabah kahvaltıda kelle yediğini söyleyen Hayrettin Demirel ise \"Her sabah kelle yiyoruz. Bu Sivas\'ta bir adet olmuştur. Sabahları kelle yediğimiz zaman akşama kadar tok dururuz. Kellede dört tane lezzet vardır. Yanak eti, dili, gözü ve beyni. Biz bunları her sabah saat 4\'te kalkar yemeye geliriz. Kelle 15-16 saat fırında pişer. Çok lezzetlidir. Ben kellenin her yerini yiyorum. En son gözünü yiyorum. O da bana çok büyük bir zevk veriyor. 50 yaş üzeri hemen hemen herkes kelle yer. Sabahları kelle kırdırılır.\" diye konuştu.

\"İNSANI TOK TUTAR\"

Sabah kelle yedikten sonra akşama kadar başka bir şey yemediğini ve kellenin tok tuttuğunu söyleyen Necmettin Sadıkoğlu ise \"Kelle bizim Sivas\'a mahsustur. Kuzu kellesi, koyun kellesi ve büyük baş hayvanların kelleleri yenir. İnsan vücuduna çok faydalıdır. Hatta bununla ilgili rivayet de vardır. Padişah birinin ölüm emrini vermiş. Son isteğini sormuşlar. İdam mahkumu \'bana bir kelle getirin\' demiş ve normalde insan ömür boyu tek bir yemek yerse vitaminsizlikten muhakkak ölürmüş. Adam kelleyi söylüyor bir gün gözünü yiyor, ertesi gün yanağını yiyor, daha ertesi gün beynini yiyor derken aylar yıllar bunu sürdürüyor ve hayatta kalmayı başarıyor. Padişah da bu kişiyi affediyor. Kelle çok vitaminlidir. Kellenin en lezzetli yeri göz, dil ve yanak kısmıdır. Herkese tavsiye ediyorum. Kışın özellikle insanı çok tok tutar. Sabah yediğinizde akşama kadar başka bir şey yemek istemezsiniz.\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Kelle fırınından görüntü

-Kelleninin fırına verilmek üzere hazırlanması

-Tavaya dizilen kelleler

-Fırından çıkarılan pişmiş kelleler

-Kellelerin balta ile kırılarak servis edilmesi

-Kelle ustası Davut Şahapoğlu\'nun konuşması

-İstanbul\'dan kente gelip kelle yemeye gelen vatandaş röportajı

-Kelle yiyenlerin konuşmaları

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(412 mb)

======================================================

3)KAYBOLAN KÖPEĞİNİ BULANA \'BAL\' VERECEK

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesinde, Mehmet Veriralmaz, bir haftadır kayıp olan \'Boncuk\' isimli köpeğini arıyor. Üzerinde köpeğinin fotoğrafı bulunan afişleri, ilçenin farklı bölgelerine asan Veriralmaz, \"Boncuk benim çocuğum gibiydi. Bir haftadır kayıp ve ona yeniden kavuşmak istiyorum. Köpeğimi bularak bana getirene de 5 kilo organik bal hediye edeceğim\" dedi.

Değirmencik Mahallesinde oturan Mehmet Veriralmaz, bir hafta önce 4 yaşındaki Boncuk ismini verdiği köpeğiyle ava gitti. Veriralmaz, av sırasında köpeğini kaybetti ve aramalarına rağmen bulamadı. Aşılarını yaptırıp, kimliğini çıkardığı köpeğine çocuğu gibi baktığını ifade eden Mehmet Veriralmaz, köpeğini bulmak için çalışma başlattı. Sosyal medya hesabından çağrı yapan Veriralmaz, üzerinde köpeğinin fotoğrafının bulunduğu afişleri de ilçenin her yerine asarak, gören ve bilenlerin kendisine haber vermesini istedi.

Kucağında kaybolan köpeğinin \'Poyraz\' adını verdiği yavrusu ile sokaklarda \'Boncuk\'u arayan Veriralmaz, \"Köpeğimi bir haftadır arıyorum ama bulamadım. Herkese haber verdim ve fotoğraflarının olduğu afişi İslahiye sokaklarına astım. Köpeğimi getirene 5 kilo organik bal vereceğim. Bende tatlı dostum köpeğime kavuşmuş olurum\" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Mehmet Veriralmaz\'ın olayı anlatması

- Mehmet Veriralmaz, afiş asması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 170 MB

========================================================

4)BALIKESİR\'DE YÜZBAŞIYA FETÖ\'DEN GÖZALTI

BALIKESİR\'in Erdek ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan yüzbaşı M.Z. gözaltına alınıp, İstanbul\'a götürüldü.FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın 28 Kasım 2017 tarihli soruşturma ve İstanbul 7.Sulh Ceza Hakimliği\'nin \'yakalama, el koyma, gözaltına alma\' kararı gereği, yüzbaşı M.Z., bu sabah Erdek Mayın Filo Komutanlığı\'ndaki lojmanında saat 05.00\'te yapılan operasyonla yakalandı. M.Z.\'nin evinde yapılan aramada bulunan beylik tabancası, 2 şarjör, 9 milimetre çapında 60 mermi, dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve bu telefona ait SİM kart, M.Z. adına düzenlenmiş pasaport ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personel kimlik kartına el konuldu. Beylik tabancası, mermi ve şarjörler ile TSK personel kimlik kartı Erdek Mayın Filo Merkez Komutanlığı\'na teslim edildi. Şüpheli M.Z., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'nce sorgulanmak üzere İstanbul\'a götürüldü.



Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)-

=====================================================

5)MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAVGASI: 1 ÖLÜ

GAZİANTEP’te, iki grup arasında motosiklet hırsızlığı iddiası ile çıkan kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmalara hedef olan Cemal Yoğun (27) yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece geç saatlerde Hoşgör mahallesinde meydana geldi. Gazi C., arkadaşı Mehmet İ. ile birlikte motosikletini çaldığı iddiası ile yolda karşılaştığı Cemal Yoğun ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında kim tarafından ateşlendiği bilenmeyen tüfekten çıkan saçmalar, Yoğun’un vücuduna isabet etti. Gazi C. ve Mehmet İ. olayın ardından kaçarken, Yoğun, silah seslerini duyanların haber vermesi ile olay yerine gelen ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Cemal Yoğun, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Yoğun’un cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Ölen Cemal Yogun\'un sağlık fotosu

- Adli tıp kurumu morgu

- Morg önündeki cenaze aracı

- Morg önündeki polisler

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 85 MB