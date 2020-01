DHA YURT BÜLTENİ-5 

Eşine ateş edip, 2.5 yaşındaki kızını vuran koca aranıyor

SAMSUN\'da, şiddet gördüğü için evden ayrılıp, polise şikayetçi olan eşi Esra Y.\'ye (22) tabancayla ateş ederken kızı B.Y.\'yi (2) vurarak ağır yaralayan Yakup Y. (22), polis tarafındandan her yerde aranıyor.

Olay, dün İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre 2 çocuk annesi Esra Y., 5 yıllık eşi Yakup Y.\'den şiddet gördüğü iddiasıyla 3 ay önce evi terk edip baba evine yerleşti. Genç kadın, daha sonra da polise giderek eşinden şikayetçi oldu. Dün kızı B.Y. ile çarşıya çıkan Esra Y., işlerini bitirip eve dönerken apartman girişinde eşi Yakup Y.\'nin saldırısına uğradı. Yakup Y., üzerindeki tabancayla eşine ateş etti. Saldırırda Esra Y. yara almazken, yanında bulunan kızı B.Y. sol karın boşluğundan tek kurşunla yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra amblansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Yoğun Bakım Ünitesin\'de tedavi altında tutulan B.Y.\'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, olayın ardından kaçan sabıkalı olduğu belirtilen Yakup Y.\'yi yakalamak izin çalışmasını sürdürüyor.

KIZINI VURAN BABA YAKALANDI

Samsun\'da 2.5 yaşındaki kızı B.Y.yi tabancayla ateş ederek kazayla vurduğu iddia edilen baba Yakup Y., polisin takibi sonucu bugün İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi\'ndeki saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alının şüpheli ifadesi alınmak için emniyete götürüldü.

Görüntü dökümü

----------------

-Şüphelinin polis aracından indirilmesi

-Şüphelinin polislerin kolunda yürümesi

-Şüphelinin emniyete gidişi

-Emniyetteden detay

Haber-Kamera: Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)

=======================================

Parka atılan maytap mahalle halkını korkuttu

SİVAS\'ta dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle civarındaki bir parkta patlama sesi duyuldu. Paniğe neden olan patlamada bir evin bahçe duvarı zarar gördü. Vali Davut Gül, patlamanın çocukların attığı maytaptan kaynaklandığını duyurdu.

Olay dün saat 21.00 sıralarında Yeni Mahalle, Selimiye Bölge Parkında yaşandı. Bir saat içinde duyulan iki patlama sesi polisi alarma geçirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi, olay yeri inceleme ekibi ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Patlayıcının türünün tespit edilmesi için bölgede inceleme yapıldı. Patlama sonrası mahalle sakinleri panik yaşadı. Patlamanın mahalledeki çocukların attığı maytaptan kaynaklandığı ileri sürüldü. Vali Davut Gül sosyal medya üzerinden konuyla ilgili açıklama yaptı. Gül, \"Sivas\'ta çocukların yapmış olduğu maytap patlatma maalesef maksadını aşmıştır. İlimizde herhangi bir asayiş sorunu yoktur\" dedi.

BAHÇE DUVARI DELİNDİ

Patlamanın olduğu yerde Bekir-Döndü Güzel çiftine ait evin bahçe duvarı zarar gördü. Patlama sırasında evde bulunan Bekir-Döndü Güzel çifti büyük panik yaşadı. Patlamada duvardan kopan taş parçalarının etrafa saçıldığı görüldü. Patlama sırasında evde olduklarını söyleyen Döndü Güzel, \"Patlama akşam oldu. Biz de evdeydik. Kardeşim de üst katta oturuyor. Patlama sonrası evler sarsıldı, biz de hemen dışarıya çıktık.\" dedi. Diğer mahalle sakinleri de patlamadan dolayı korku yaşadıklarını dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

-Patlamanın yaşandığı bölge

-Evin bahçe duvarındaki yıkık

-Ev sahibinin konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

==========================================

Fuhuş şüphelisi, polislere 1 milyon lira rüşvet teklif etti

ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde \'fuhuşa aracılık etmek\' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Cahit Ç. (51) gözaltına alındı. Kendisini bırakmaları karşılığında 2 polis memuruna 1 milyon lira rüşvet teklif ettiği iddia edilen Cahit Ç., tutuklandı.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhşa aracılık etmekten 4 suç kaydı bulunan ve halen aynı suçu işlemeye devam ettiği için hakkında yakalama kararı bulanan Cahit Ç.\'nin, Avsallar Mahallesi\'nde olduğu bilgisine ulaştı. Dün gece harekete geçen polis, şüpheliyi otomobiline binmek üzereyken yakaladı. Cahit Ç., iddiaya göre kendisini gözaltına alan 2 polis memuruna serbest bırakmaları karşılığında 500\'er bin lira rüşvet teklifinde bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında \'fuhşa aracılık etmek\' ve \'görevli memura rüşvet teklif etmek\' suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Cahit Ç., Alanya Sulh Ceza Hakimliği\'nce tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

- Adliyenin genel görüntüsü

- Şüphelinin getirilişi

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

=============================================

Bilecik\'te MHP\'den toplu istifalar

BİLECİK\'in Pazaryeri ilçesinden kent merkezine gelen bir grup MHP\'li, İlçe Seçim Kurulu\'na dilekçe vererek partilerinden istifa ettiklerini bildirdi. MHP Pazaryeri eski ilçe başkanı Ender Metin, ilçede 60 kişinin MHP\'den istifa ederek İYİ Parti\'ye geçeceğini söyledi. MHP Osmaneli ilçesi İl Genel Meclisi üyesi Orhan Uğur da partisinden istifa etti.

Pazaryeri ilçesinde adliye binasının olmaması nedeniyle Bilecik\'e gelen aralarında MHP Pazaryeri eski ilçe başkanı Ender Metin\'in de bulunduğu 25 kişi, MHP\'den istifa dilekçelerini İlçe Seçim Kurulu\'na verdi.

\'BAZI ŞEYLER YANLIŞSA YANLIŞTIR\'

Grup adına konuşan Ender Metin, Pazaryeri ilçesinden 60 kişinin MHP\'den istifa ederek İYİ Parti\'ye geçeceğini söyledi. Bu kişilerin ilçede adliye olmaması nedeniyle gruplar halinde Bilecik kent merkezine gelerek İlçe Seçim Kurulu\'na istifa dilekçelerini vereceklerini öne süren Metin şöyle konuştu:

\"İstifa etme amacımız İYİ Parti\'ye geçmektir. MHP\'ye 15 yıldan uzun zaman verdim. Eski ocak başkanı ve ilçe başkanıyım. Bizi bu zamanda getirdikleri için insanlara beddua etmiyorum, dua da etmiyorum ama bir gün inşallah bizim tekrardan hep beraber olacağımıza inanıyorum. Böyle olmasını istemezdik. MHP\'den bugün itibariyle hepimiz istifa ediyoruz. Bu saatten sonra İYİ Parti\'ye hayırlı uğurlu olsun. Biz bir şeylere bu zamana kadar Devlet beyin önderliğinde hep beraber devam ettik. Doktrin teşkilat hiçbir zaman sorgulanmaz, yargılanmaz, infaz edilmez diye yola çıktık ama bazı şeyler yanlışsa yanlıştır, insanlar bir kere ölür, biz bir kere doğru yolda olduğumuza inandık bu yolda devam ediyoruz. Pazaryeri\'nde MHP\'lilerin yüzde 80\'i istifa ediyor. Şuanda 60 kişi istifasını veriyor. Eski belediye başkanı adaylarımız, MHP\'den şuan görevde bulunan belediye encümenlerimiz, kurucu başkanlar istifa ediyorlar.ö

BİR İSTİFA DA OSMANELİ\'NDEN

Bu arada Bilecik\'in Osmaneli ilçesinden MHP\'nin İl Genel Meclisi üyesi Orhan Uğur da partisinden istifa ettiğini açıkladı. İyi Parti\'ye geçeceği söyleyen Uğur, \"Yaklaşık üç buçuk yıldır MHP çatısı altında Osmaneli\'ye hizmet etmek için yarıştım. Fakat gelinen süreç beni böyle bir karar almaya itmiştir. Benim bu kararım tamamen beni bağlamakta ve şahsidir. Bu sürecin vatanımıza, milletimize, MHP\'ye ve İYİ Partiye hayırlar getirmesini diliyorum. Bugünden itibaren MHP ile bir ilişiğimin kalmadığını Osmaneli kamuoyuna bildiriyorum\" dedi.

SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANI DA İSTİFA ETMİŞTİ

Bilecik\'in Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu da geçen 8 Kasım\'da MHP\'den istifa ederek İYİ Parti\'ye geçmişti.

Görüntü dökümü:

-İstifa edenlerin adliye binasına gelişleri,

-İstifa edenlerin görüntüsü,

-Grup adına MHP pazaryeri eski ilçe başkanı Ender Metin\'in konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Cafer ELMAS-BİLECİK,(DHA)

=========================================

\'Silikozis, bir ilçede 16 can aldı, 110 kişi ise hastalıkla boğuşuyor\' haberine ek görüntü

Görüntü Dökümü

-----------------------

Köy meydanı,

köylülerin kahvehane önünde sohbeti ve oturmaları,

hastanın dışardan ev görüntüsü

hastanın ev içerisinde çocuklarıyla sohbeti

çocuğun babasına sarılıp öpmesi

Haber-Kamera: BİNGÖL (DHA)

===========================================

Mardin\'de şiddete maruz kalmış dezavantajlı 40 kadına meslek eğitimi



MARDİN\'de, şiddete maruz kalmış ve dezavantajlı 40 kadın, geçimlerini sağlamak ve meslek sahibi olmak için Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan 4 ayrı kursta eğitim alıyor. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, şiddete maruz kalmış dezavantajlı kadınların ayakta durmaları ve geçimlerini sağlamaları için kurs açtıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı, kentte şiddete maruz kalan kadınlar için meslek edindirme kursları açtı. Kurslara devam eden kadınlar dikiş nakış, tasarım, ütü, dikim makinesi gibi eğitimlerden geçerek bir tekstil fabrikasında çalışabilecek kapasiteye sahip oluyor. Kurslara, aynı zamanda hobi ve meslek sahibi olmak isteyen kadınlar da katılabiliyor. Kurslarda üretilen ürünler satılarak kadınlara maddi destek sağlanıyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, şiddete maruz kalmış ve dezavantajlı kadınların meslek sahibi olması için 4 ayrı kurs açtıklarını söyledi. Yaman, şöyle dedi: \"Şiddete maruz kalmış kadınlarımızın ayakları üzerinde durmalarını sağlamak için kurslar açarak meslek sahibi yapıyoruz. Görevde olduğumuz bir yıl içinde şehrimizde vatandaşlarımızın mutluluğunu tesis edecek işlere imza attık. Sosyal sorumluluk çalışmalarında ise, dezavantajlı gruplara öncelik verdik. Bu konuda Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığımız aktif bir rol oynadı. Özellikle kadınlarımızın ilimizde kendilerini ayrıcalıklı hissetmesi için için çaba veriyoruz. Bu nedenle meslek edindirme kurslarından, kadına yönelik şiddetin önlenmesine kadar birçok projemiz söz konusudur.\"

Her zaman kadınların yanında olan bir Belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiklerini ifade eden Yaman, sözlerini şöyle sürdürdü: \"25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü olarak tarihte yerini almıştır. Biz bu tarihte farkındalık ortaya koyacak bir çalışma yaptık. Büyükşehir belediyemizin açtığı 4 ayrı meslek edindirme kurslarında, şiddete maruz kalmış kadınlarımız içerisinde olduğu kursiyerlerimiz, dikiş- nakış, tasarım, ütü ve dikiş makinesi kullanımını öğrenecek. Bu sayede aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Kadınlarımızın şiddetten korunması için mücadelenin olduğu günü simgeleyen 25 Kasım tarihine özel çantalar hazırladık. Bu çantaları kurslarımızda eğitim gören kadınlarımız dikti. Bu sayede şiddete karşı çıkmakla birlikte şiddet mağdurlarını da destekledik.\"

Görüntü Dökümü

----------------------

Kursun dışardan görüntüsü

Kadınların çalışmasından detay

Kursiyerin röp

Kadın ve gençlik hizmetleri daire başkanılığı şube müdürü pınar barun barun\'un röp.

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)-

=========================================

Dağda 10 kilometre yürüyüp su arızasını giderdiler

VAN\'ın Muradiye ilçesiine bağlı Aşağı Argit Mahallesi\'nin arızalanan içme suyu şebekesi, muhtar ve 5 mahallelinin çabaları sonucu giderildi. Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi bulduğu dağlık alanda 10 kilometre yürüyen Muhtar Kamil Cantayan ve mahalleli arızayı giderdiklerini ancak sorunun kalıcı olarak çözülmesi için mahalleye sondaj vurulması gerektiğini söyledi.

Muradiye ilçe merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan 150 haneli Aşağı Argit Mahallesi\'nin, dağlık alanda yer yer toprak üstünde olan su boraları patlayıp sular kesilince, Muhtar Cantayan ve 5 mahalleli kazma ve küreklerini alarak arızanın olduğu bölgeye zorlu bir yolculuk yaptı. Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi bulduğu bölgede yaklaşık 10 kilometre yürüyen mahalleliler, kırılan su borusunu onarararak mahalleye yeniden suyun gelmesini sağladı. Zorlu bir yolculuk yaparak arızayı giderdiklerini belirten Muhtar Cantayan, sık sık bu sorunu yaşadıklarını, kalıcı çözümün sondajla sağlanabileceğini söyledi. Cantayan,şöyle dedi:

\"Arıza nedeniyle 2 gündür mahallemize su gelmiyordu. Biz de birkaç mahalleli ile birlikte suyun geldiği kaynak yerine yaklaşık 10 kilometre zorlu bir yürüyüş yaptık. Önce patlayan su borusunu onardık, daha sonra da tıkanan su deposunu temizleyerek suyun akmasını sağladık. Ancak mahalleye döndüğümüzde suyun yine az geldiğini gördük. İkinci gün aynı bölgeye tekrar gitmek zorunda kaldık. Daha önce görmediğimiz kırık su borusunu da onardık ve mahalleye düzenli olarak suyun akmasını sağladık. Ancak kalıcı çözüm için mahalleye sondaj yapılmasını istiyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Köylülerle birlikte ellerinde küreklerle dağlık alanda yürüyen muhtar ve mahalleli.

-Köylü vatandaşın konuşması.

-Dağda yürüyen muhtar ve köylülerden genel görüntü

-Muhtar Kamil Cantayan\'ının yürürken konuşması

-Kazma Kürekle arızayı aramaları ve buldukları patlak boruyu değiştirmelerinden genel görüntü.

-Tandır ekmeği ve peynir yiyen köylüler ve muhtar Cantayan ile röportaj

-Su deposundan görüntü.

Haber-Kamera: MURADİYE(Van), (DHA) -

==============================================

\'Çocuklar kitap okusun\' derken veliler kitap okumaya başladı

SAMSUN\'un 22 bin nüfuslu Ayvacık İlçesi\'ndeki Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri için başlatılan \'Saat 20.00\'da 20 Dakika\' kitap okuma projesine veliler de katıldı. Öğrencilerin her akşam anne ve babalarıyla 20 dakika kitap okur hale gelmesi üzerine projeye bu yıl veliler de dahil edildi. Öğrenciler anne ve babalarıyla kitap okurken çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya üzerinden paylaştıkça ilçe genelinde kitap okuyan veli sayısı da gün geçtikçe arttı. Kitap okuma alışkanlığının kazanılması nedeniyle öğrencilerin okullarındaki başarı oranları da arttı. Eğitim yılı sonunda en çok kitap okuyan öğrencilere ve velilerine çeşitli hediyeler verileceği açıklandı.

Samsun\'un Ayvacık İlçesi\'nde bulunan Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu\'nda görevli sınıf öğretmeni Bilal Şentürk tarafından geçen eğitim öğretim döneminde öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla \'Saat 20.00\'da 20 Dakika\' kitap okuma projesi hazırlandı. Öğrencilerden her gün saat 20.00\'dan itibaren 20 dakika süreyle kitap okumaları istendi. Proje 270 öğrenci ve 22 öğretmenin bulunduğu okulda büyük heyecan yarattı. Öğrencilerin yüzde 80\'i projeye katılarak belirlenen saatte kitap okuma başlandı. Ancak ilerleyen zamanda projeye öğrencilerin velileri de katılmaya başladı. Anne ve babalar her gün saat 20.00\'da çocuklarıyla birlikte 20 dakika kitap okur hale geldi. Çocuklar ise sosyal medyada aileleri ile birlikte kitap okumalarını içeren fotoğraf ve videoları paylaşmaya başladıkça kitap okuyan öğrenci velisi de her geçen gün arttı. İlçede bulunan diğer okullardaki bazı öğrencilerin velileri de aynı saatte çocuklarıyla kitap okur hale geldi. Bunun üzerine projeye bu eğitim döneminde veliler de dahil edildi. Öğrenci velileri okulun kütüphanesinden kitap alıp okumaya başladı. Eğitim yılı sonunda kurulacak komisyon tarafından valilerin okudukları kitaplardan sözlü sınava tabi tutulacakları, kitaplarla ilgili sorulan soruları doğru yanıtlayan öğrenci velilerine ise yıl sonunda çeşitli hediyeler verileceği belirtildi. En çok kitap okuyan öğrencilere de hediye verileceği ifade edildi. Projenin kapsamına velilerin de alınmasıyla birlikte kitap okuyan anne ve baba sayısında da artış yaşandı.

\'VELİLERDE KİTAP OKUMAYA BAŞLAYINCA PROJEYE DAHİL ETTİK\'

Proje sahibi sınıf öğretmeni Bilal Şentürk, \"Geçen yıl öğrencilerime okuma anlama ödevi verdiğimde çocukların çoğu okumadan geliyordu. Neden okumadıklarını sorduğumda \'Biz okuyoruz ama o anda televizyon açık oluyor okuyamıyoruz\' dediler. O zaman bir proje bulalım ve velileri de kitap okumaya dahil edelim dedik. Çocuklar akşam yemeği sonrasında ödevlerini yapıyorlar. Bende buna göre saat 20.00\'den sonra 20 dakika kitap okuma projesi hazırladım. Projeye katılım çok yüksek oldu. bizim okulumuzda başladıktan sonra ilçe geneline de yayıldı. Bizden başka okullarda da uygulanmaya başlandı. Bu yıl projeye velileri de dahil ettik. Ben kendi adıma geçen yıl bu proje sonrasında sınav başarısının yüzde 30-40 arttığını gördüm kendi öğrencilerimde\" diye konuştu.

\'PROJE ÖYLE BİR GELİŞTİ Kİ VELİLER DE DAHİL OLDU\'

Okul Müdürü Murat Fırat ise velilerin projeyi sahiplendiğini söyleyerek \"Bizim ilk başta amacımız öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmaktı. Ancak proje öyle bir gelişti ki velilerde dahil olmaya başladılar. Sosyal medyadan bize çocuklarıyla birlikte kitap okudukları videoları göndermeye başladılar. Daha sonra proje tüm ilçeye yayıldı. Bizim okumuzdaki öğrencilerimizin dışındaki veliler de çocuklarıyla saat 20.00\'da 20 dakika kitap okumaya başladı. Çok büyük bir kitleye ulaştık. Bizde bu yıl projeye velileri de dahil etmeye karar verdik. Velilerimize okulumuzdan kitapları veriyoruz. Onlar kitapları evlerinde çocuklarıyla birlikte okuyorlar. Saat 20.00\'da herkes televizyonlarını, cep telefonlarını kapatıyor ve ailece 20 dakika kitap okuyorlar. Amacımız bu projeyi Samsun ve Türkiye geneline yaymaktır. Çünkü araştırmalar kitap okuyan çocukların diğer çocuklara göre yüzde 35 daha hızlı soru çözdüğü, genel sıralamada da yüzde 25 zaman tasarrufu sağladığı belirlenmiş\" diye konuştu.

\'HERGÜN AİLECEK KİTAP OKUYORUZ\'

Öğrenci velisi olan Sevda Okur, proje ile birlikte çocuklarımızın okumasının çok geliştiğini söyleyerek \"Her gün ailecek kitap okuyoruz. En küçük evladım okumayı bilmediği halde eline kitap alıp yanımıza geliyor. Ben daha önce pek kitap okumazdım bu proje ile kitap okumaya başladım. Ben daha çok roman okuyorum. Hatta kayınvalidem de bizimle birlikte kitap okuyor. Artık herkes 20.00 olduğunda kitap okuma saati olduğunu biliyor\" şeklinde konuştu.

\'ALIŞKANLIK HALİNE GELDİ\'

Kitap okuma projesi ile kitap okuma başladığını söyleyen öğrenci velisi Aysun Yurt \"Daha çok kitap okumazdım ama bu proje ile düzenli olarak kitap okur hale geldim. Kitap okudukça daha hızlı okumaya başladım. Artık evimizde bir alışkanlık oldu çocuklarımla saat 20.00 olduğunda çocuklarım \'Okuma zamanı\' diyerek kitaplarla yanıma geliyor. Çok güzel bir proje\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Okul dışından detay

-Kitap okuyan velilerin görüntüsü ve fotoğrafları

-Okulda kitap okuyan öğrenciler

-Okula kitap almak için gelen veliler

-Kitap okuyan öğrenciler

-Detaylar

-Röportajlar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/AYVACIK(Samsun), (DHA)

==============================================

Türk Halk Müziği sanatçısı Öztürk\'ün katili 7 yıldır bulunamadı

MERSİN\'de 7 yıl önce Kürtçe şarkı söylemediği için öldürülen Türk Halk Müziği sanatçısı Sarp Öztürk\'ün katil zanlısı kırmızı bültenle aranan Metin Baydar 7 yıldır bulunamadı. Sanatçı Öztürk\'ün Kayseri\'de yaşayan acılı annesi Fatma Öztürk, \"Katilin yakalanıp cezaevine girmesi bizim azda olsa yüreğimize su serpecektir\" dedi.

17 Aralık 2010\'da Mersin’de yaşanan olayda, oto galerici Metin Baydar (45), yeğeni Ş.P. ile birlikte Derviş Tümüklü’nün sahibi olduğu türkü bara gitti. Baydar, bir ara sahnedeki türkücü Sarp Öztürk’ten (38) Kürtçe şarkı söylemesini istedi. Ancak, Öztürk, Kürtçe türkü bilmediğini dile getirerek bu isteği yerine getiremedi. Sinirlenen Baydar, yeğeniyle birlikte saat 01.00 sıralarında bardan ayrıldı. Yaklaşık bir saat aradan sonra geri gelen Metin Baydar tabancayla, evine gitme hazırlığındaki, evli ve 1 çocuk babası Sarp Öztürk, gitarist Göktay Okçu (38) ve garson Ramazan Koç’a (21) kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Olay sonrası Sarp Öztürk ölürken, Okçu ve Koç ise yaralandı. Olayın ardından Baydar firar ederken, kendisine yardım ettiklerini belirlenen Şeref Polad ve Halil Önder tutuklanarak cezaevine konuldu. 29 Mayıs 2012\'de karar duruşmasında mahkeme Polad\'a 17 yıl 9 ay, Önder\'e ise 3 yıl hapis cezası verdi. 2 tutuksuz sanık ise beraat etti. Firarda olan cinayet şüphelisi Metin Baydar içinde kırmızı bültenle arama kararı verildi. Aradan geçen 7 yılda katil zanlısı Metin Baydar halen bulunamadı.

BABA ÖZTÜRK: BU OLAYIN FAİLİ NEDEN 7 YILDIR YAKALANAMADI

Katil zanlısının bulunmasını isteyen Sarp Öztürk\'ün babası İhsan Öztürk, \"Oğlum Kürtçe şarkı okuyamadığı için silahla vurularak öldürüldü .O dönemde yaşadığımız sıkıntıyı ne İçişleri Bakanına ne de başka bir yetkiliye anlatamadım. Bugün olmuş halen ulaşamıyorum. İnternet aracılığı ile Başbakan\'dan randevu alamıyorum. Alacağıma da inanmıyorum. Bu olayın faili neden 7 yıldır yakalanamadı? Mardinli bir katil İbrahim Tatlıses olayında Kuzey Irak\'tan 24 saatten getirilerek, adaletin eline teslim edildi. Biz İbrahim Tatlıses gibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil miyiz? Yoksa o Kürtçe bildiği için mi önem verildi? Ben alevi olduğum için mi itildim? Bizim hiç mi bu devlete hizmetimiz olamadı?\" ifadelerini kullandı.

OĞLUMUN KATİLİNİ BULUN BENİ RAHATLATIN

Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü: \"Allah rızası için bize yardım edin. Başbakanımdan rica ediyorum. Bu katil zanlısı nerede olursa olsun istenirse bulunur. Bu olayla ilgili görüşmediğim kimse kalmadı. İlgilenen yok. Ben dini konularda baskılı insan değilim. Lütfen oğlumun katilini bulun beni rahatlatın.\"

ANNE ÖZTÜRK: OĞLUM SEBEPSİZ YERE VURULDU

Anne Fatma Öztürk ise, \"Benim oğlum sebepsiz yere vuruldu. Çocukları babasız kaldı. 7 yıldır katili bulunamadı ve yuvamız dağıldı. Katilin yakalanıp cezaevine girmesi bizim azda olsa yüreğimize su serpecektir. Lütfen bize Allah rızası için yardımcı olun\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Baba İhsan Öztürk ile röportaj

-Anne Fatma Öztürk ile röportaj

-Öldürülen Türk Halk Müziği sanatçısı Sarp Öztürk\'ün türkü söylediği videolar

-Genel detay

Haber - Kamera: Özer KAYA/KAYSERİ,DHA)

=============================================

Bisikletini çalan hırsızın görüntülerini sosyal medyada teşhir ediyor

DİYARBAKIR\'da, 17 yaşındaki lise öğrencisi Selman Olgun, harçlıklarını biriktirerek aldığı ve bir arkadaşına kullanması için verdiği bisikletini çalan hırsızı, hırsızlık anının görüntülerini sosyal medyada teşhir ederek yakalanmasını sağlamaya çalışıyor.

Karacadağ Anadolu Lisesi 10\'ncı sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Selman Olgun\'un harçlıklarını biriktirerek aldığı yarış bisikleti çalındı. Çok sevdiği bisikletini arkadaşı S.M\'ye kullanması için veren Selman Olgun, bisikletinin merkez Bağlar İlçesinde bir işyerinin önünde park halindeyken çalındığını öğendi. Arkadaşıyla birlikte güvenlik kameralarını inceleyen Olgun, park halindeki bisikleti çalan bir kişinin uzaklaştığını görüntülerden belirledi. Görüntüleri kopyalayan Olgun, bisikletinin çalınma anı ve çalan kişiyi sosyal paylaşım sitelerinde paylaşarak, vatandaşlardan yardım istedi. Türkiye Bisiklet Federasyonunun çeşitli illerde düzenlediği yarışmalara katılan ve yakında yapılacak olan başka bir yarışmaya hazırlanan Olgun, yarışmalara katılamayacağı için çok üzgün olduğunu söyledi. Harçlıklarını biriktirerek güçlükle aldığı bin 500 lira değerindeki bisikletinin bulunmasını isteyen Olgun, elindeki görüntülerle aynı zaman da polise başvuracağını söyledi.

Görüntü Dökümü:

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Bisikletin park halinde olması

-Bisikletin çalınma anı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)

==================================================

Yılbaşı için yetiştirdiği hindileri kilosu 18 liraya satıyor

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde 2 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan 55 yaşındaki Tahir Kesgin, evinin bitişiğindeki besihanede yetiştirdiği hindileri yılbaşı için Antalya\'daki otellere kilosu 18 liraya satıyor.

Sandıklı\'da oturan Tahir Kesgin, İstasyon Mahallesi\'ndeki evinin bitişiğinde bulunan besihanede yılbaşı için erkek ve dişi olmak üzere 700 hindi yetiştiriyor. Yılbaşı için yaklaşık 7 ay önce hindi civcivlerini alan Kesgin, arpa, buğday ve mısırla beslediği hindileri, yaylım yöntemiyle yetiştirdi. Yetiştirdiği hindileri yılbaşında Antalya\'daki bazı otellere satmaya hazırlanan Tahir Kesgin, talep olması durumunda ilçedeki müşterilere de satacağını söyledi.

\"ORGANİK OLARAK YETİSTİRİYORUM\"

Ağırlıkları 8- 10 kilo arasında değişen hindileri kilosu 18 liradan satmayı planlayan aktaran Tahir Kesgin, pazarlık üslü satış yapacağını kaydetti. Yaylım usulü olarak hindi yetiştirdiğini vurgulayan Tahir Keskin, \"Kendi yöresel ürünlerimiz olan arpa, buğday, mısır gibi ürünlerle organik olarak yetiştiriyorum. İki yıldır yapıyorum. Antalya\'da bazı otellere veriyorum. Ama otellerden önce tercihim Sandıklı halkı\" dedi.

\"İĞNE, İLAÇ, HORMON YOK\"

Şu an 700 hindisi olduğunu söyleyen Tahir Kesgin, \"Ortalama şu an 10 kilogram geliyorlar. Kilosunu 18 liraya otellere veriyorum. Tabi Sandıklı halkımız isterse uygun fiyatlara verebilirim. Hindilere arpa, buğday, mısır yediriyorum. 6- 7 aydır otlatıyorum. Hiçbir iğne, ilaç yoktur. Hepsi temiz, insan sağlığı için 1 numara. İğne, ilaç, hormon hiçbir şey yok. Tamamen organik, müşterinin isteğine göre kesip temizleyip yenecek halde de teslim edebiliyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

- Hindiler besihaneden çıkarken

- Hindilerden yakın ve genel

- Tahir Kesgin hindileri birlikte

- RÖP: Tahir Kesgin

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)

=====================================================