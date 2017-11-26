DHA YURT BÜLTENİ-5

1)BAKAN SOYLU: TARİHİN TOKADINI YİYECEKSİNİZ

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon’da partisinin Şalpazarı İlçe kongresinde konuştu. Batılı ülkelere seslenen Bakan Soylu , “Türkiye’nin üzerine oynayan Batı’lı güçlere sesleniyorum; tarihin tokadını yiyeceksiniz. Bakın büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaksınız ve bu coğrafyadan büyük maliyetlerle ayrılacaksınızö dedi. Sabah saatlerinde memleketi Trabzon’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Şalpazarı 5’inci Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı. İlçe kongresinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mısır\'da camiye yönelik saldırıyı kınadı, terör örgütü DAEŞ’in İslamiyet’le, dinle ve insanlıkla hiçbir alakası olmadığını söyledi. Türkiye’nin önemli süreçten geçtiğine de işaret eden Bakan Soylu Türkiye’de sorumluklarının büyük ve farkında olduklarını ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı’nca Suriye\'de kurulan askerleri üslerin neden kurulduğunu soran ve Türkiye üzerinde oyun oynamaya çalışanların bu coğrafyadan ağır maliyetlerle ayrılacağını belirten Bakan Soylu şöyle konuştu:

“Rakka’da son oynanan oyunu hep birlikte gördük. Yaptıkları şu, güya DAEŞ var orada, güya Rakka’yı elinde tutuyor. Sonra binlerce kilometre öteden, dünyanın en büyük küresel gücü olan Amerika devreye giriyor, DAEŞ’la PKK’yı, PYD’yi el ele veriyor. Ondan sonra da hiç kan akmadan hiçbir şey olmadan DAEŞ oradan hani üfürmüş gibi çıkıp gidiyor. Bu senaryoya da bizim inanmamızı istiyorlar. Aklımızı biz peynir ekmekle yemiş falan değiliz biz. Senaryo çok açıktır. Akıllarınca orada PKK’yı PYD’yi güçlendirmeye çalışıyorlar. ‘4 bin TIR’ı aşan silahı o bölgeye niçin getirdiniz?’ diye soruyoruz yanıt yok. Niçin getirdiğiniz o bölgeye? DAEŞ gitti. Kimle savaşacaksınız? Orada 6 tane hava üssü kurdunuz. Bu üsleri kim için kurdunuz? DAEŞ gitti bu kadar hazırlığı niçin yaptınız? Bu bölgeyi kendi çizdiğiniz kalemlerle istediğiniz gibi düzeltme hakkını elde ettiğinizi zannediyorsunuz. Ama yanılıyorsunuz. Türkiye’nin üzerine oynayan Batı’lı güçlere sesleniyorum; tarihin tokadını yiyeceksiniz. Bakın büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaksınız ve bu coğrafyadan büyük maliyetlerle ayrılacaksınız. Müttefikimiz Amerika’ya buradan söylüyorum; Niçin bu üsleri kurduğunu müttefiksek bize söyleyeceksin. Bizim size söyleyeceğimiz bir cümle var. Bu ülke ve bu coğrafyanın üzerinde oyun oynama anlayışını bırakın. Türkiye’yi kandıramazsınız artık. Ne Türkiye eski Türkiye ne dünya eski dünyaö

“SIĞINAKLARINIZI BAŞLARINIZA GEÇİRECEĞİZö

Terörle mücadelenin kararlıkla ve korkusuzca sürdüğünü de kaydeden Bakan Soylu “Allah’a hamd olsun ki kendi insansız hava araçlarımız ve kendi silahlarımızla terörle mücadele ediyoruz. Bugün Doğu’da her yer de teröristler nefes bile alamıyorsa bu bizim mühendis evlatlarımız ve kahraman güvenlik güçlerimizin cesurluğu ve sizlerin duası sayesindedir. Kış geldi terör örgütleri rahatladı zannediyorlar. Sığınaklarınızı başlarınıza geçireceğiz. Bunu böyle bilesiniz. Bu kış ya açıkta kalacaklar ya da donacaklar. Teröristlerin ellerinden unlarını da, ekmeklerini de elerinde ne varsa onları almak için arkadaşlarımız, kahramanlarımız sizin dualarınızla kış boyunca huzur ve güvenliğimiz için büyük bir mücadele ortaya koyacaklarö ifadelerinde bulundu.

Bakan Soylu Türkiye’nin son 300 yılın en güçlü dönemini yaşadığını da ekledi. Tek liste ile gidilen kongrede Zeki Çabuk AK Parti Şalpazarı İlçe Başkanı seçildi.

Kongrenin ardından Bakan Soylu, Başbakan Binali Yıldırım’la İngiltere’ye gitmek üzere Ankara’ya hareket etti.

Görüntü Dökümü

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Bakan Soylu konuşma

Detaylar

Haber:Fatih TURAN-Kamera: Osman ŞİŞKO-TRABZON/DHA

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2)DERNEK BAŞKANININ ÖLDÜĞÜ KAVGANIN SANIĞI: KEŞKE BEN ÖLSEYDİM



ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, geçen yıl Manavgat Yelken, Sualtı ve Su Üstü Sporları Derneği (MYSSSD) Başkanı Okan Sezen\'in (60) yaşamını yitirdiği silahlı kavgayla ilgili dava başladı. Duruşmada ifade veren sanık Kenan Yüce, \"Keşke ben ölseydim\" dedi.

Manavgat\'ın Titreyengöl turizm bölgesi sahilinde, 30 Haziran 2016\'da iddiaya göre, kaçak su sporları istasyonu nedeniyle MYSSSD Başkanı Sezen ve çocukları ile Hasan Yıldırım, kardeşi Mehmet Ali Yıldırım ve Hasan Yıldırım\'ın şoförü Doğan Erdoğan\'ın da aralarında bulunduğu kalabalık grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüşürken, kimin ateşlediği belli olmayan tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Okan Sezen, ağır yaralandı. Sezen, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İKİ ŞÜPHELİ, FİRARDA

Hasan Yıldırım ve Mehmet Ali Yıldırım, firar ederken, geçen ocak ayında Manavgat İlçe Jandarma Merkez Karakolu Komutanlığı\'na gelen Kenan Yüce, kavgada ateş edenin kendisi olduğunu söyleyerek, teslim oldu. Şüphelinin jandarmada yapılan sorgusunda, olayda kullanılan tabancayı ormanda düşürdüğünü belirtmesine rağmen bölgede yapılan aramalara karşın silah, bulunamadı. Şüpheli tutuklanırken, Hasan ve Mehmet Ali Yıldırım hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Manavgat 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Kenan Yüce, firari Hasan ve Mehmet Ali Yıldırım\'ın yeğeni tutuksuz sanık Turgay Yıldırım ve Doğan Erdoğan, ölen Okan Sezen\'in eşi Natalia Sezen, kızı Melis Sezen, oğulları Tolga ve Metin Mustafa Sezen, tarafların avukatları ve yakınları katıldı.

\'OKAN SEZEN, BANA ATEŞ ETTİ\'

Olaydan yaklaşık 6 ay sonra teslim olan Kenan Yüce, daha önce teslim olacağını; ancak 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle teslim olamadığını ileri sürdü. Yüce, olaydan önce 20-22 Haziran tarihlerinde, önceki yıl birlikte çalıştığı Hasan Yıldırım\'ın yanına gelerek, iş istediğini; ancak turizm sezonunun kötü olması nedeniyle iş bulamadığını, bunun üzerine Manavgat\'ta çeşitli yerlerde iş aradığını anlattı. Yüce, \"Olay günü, akşam saatlerinde, şehir içi minibüsünden indim. Sahile doğru gittim. Silah sesi duydum. Sahile doğru koşmaya başladığım anda rahmetli Okan Sezen\'in bana doğru ateş ettiğini gördüm. Kurşunlardan biri, başımın yanından geçti. Bunun üzerine yanımda bulunan silahla ben de ateş ettim. Daha sonra ormana doğru kaçtım. Panikle kaçarken, silahı düşürmüşüm. Ertesi gün Mersin\'e, ailemin yanına gittim\" diye konuştu.

\'KEŞKE BEN ÖLSEYDİM\'

Olay yerinde diğer sanıkların olup, olmadığını hatırlamadığını söyleyen Yüce, mahkeme başkanının, Okan Sezen\'in kendisine neden ateş ettiğini sorması üzerine, \"Neden bana ateş edildiğini, bilmiyorum. 11 aydır ben de bunu kendi kendime soruyorum. Mersin\'deyken internetten baktığımda ölenin, Okan Sezen olduğunu gördüm. Ben, kendisini tanımıyordum; ama oğlu Tolga\'yla selamlaşıyorduk. Bu olayda yara almadım; ama kurşun, başımın yanından geçti. Keşke ben ölseydim\" dedi.

AVUKATI \'MEŞRU MÜDAFAA\' DEDİ

Kenan Yüce\'nin avukatı Mehmet Ünver, müvekkilinin kendisini korumak amacıyla hareket ettiğini, bu nedenle olayın \'meşru müdafaa\' olarak değerlendirilmesini istedi. Duruşmaya katılan diğer sanıklar da olayla ilgilerinin olmadığını savundu.

\'İLK, BABAM ATEŞ ETTİ\'

Duruşmada söz alan Okan Sezen\'in oğlu Metin Mustafa Sezen, savcılıktaki ifadesinin esas alınmasını isteyerek, \"Olay günü oradaydım; ama olanları hatırlamak istemediğim için yeniden konuşmak istemiyorum. Babamın yanında silahı vardı ve ilk, babam ateş etti. Kaç el ateş etti, bilmiyorum. Daha sonra ateş edildi. Biz, kendimizi yere attık. Babamın yıkıldığını gördüm. Babamı öldürenden şikayetçi ve davacıyım\" diye konuştu.

\'KARGAŞA ÇIKINCA BABAM, BENİ UZAKLAŞTIRDI\'

Okan Sezen\'in diğer oğlu Tolga Sezen de polisteki ifadesinin değil, savcılıktaki ifadesinin esas alınmasını istediğini belirterek, olay günü kendisine birçok kişinin isim söylediğini ve yönlendirme yaptığını bu nedenle birçok isim hakkında şikayetçi olduğunu söyledi. Olayın sıcaklığının geçmesinin ardından video görüntülerini defalarca izlediklerini anlatan Sezen, mahkeme başkanının sorusu üzerine kendisinin olay yerinde olduğunu, tartışma başlayınca babasını oradan götürmek istediğini, babasının da kendisine \'Sen şöyle biraz ileri git, video kaydı yap, lazım olur\' dediğini, kargaşa sırasında ateş eden ilk kişinin babası olduğunu, daha sonraki günlerde videoyu izlerken babasına ateş edenin huzurda bulunan Kenan Yüce olduğunu fark ettiklerini dile getirdi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, olayla ilgili firari şüpheliler Mehmet Ali Yıldırım ve Hasan Yıldırım\'ın yakalama kararının ve sanık Kenan Yüce\'nin tutukluluğunun devamına, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Görüntü Dökümü

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- Manavgat adliyesinden görüntü

- Okan Sezen\'in vurulma anı (Arşiv-cep telefonu görüntüsü)

- Okan Sezen\'in cenaze töreni (Arşiv)

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(Haber-Kamera; Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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3)ARAÇ, PEYZAJ ÇALIŞMASINDA MOLA VEREN İŞÇİLERE ÇARPTI: 2\'Sİ AĞIR 3 YARALI

DİYARBAKIR\'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, peyzaj çalışması yaptıktan sonra mola veren işçilerin oturduğu refüje çarptı. Kazada, 2\'si ağır 3 işçinin yaralanırken, kaza sonrası haber alan işçiler hastaneye yürüyerek gitti.

Diyarbakır-Silvan karayolunu üzerinde bulunan Üniversitesi köprülü kavşakta bulunan refüjde 3 işçi peyzaj çalışmasına başladı. Sabah erken saatlerinde çalışmayan başlayan işçiler mola vermek için refüjde oturdu. Köprülü kavşaktan bu sırada geçen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 DGY 54 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu refüjde oturan işçilere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüjde bulunan direğe çarptıktan sonra yolun sağ tarafına savruldu. Kazada, mola veren işçilerden 2\'si ağır 1 ise hafif yaralandı. Bu sırada yoldan geçen 72 DT 334 plakalı otomobilde de hasar meydana geldi. Sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Dicle Üniversitesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza olduğunu öğrenen bazı işçiler ise hastaneye yürüyerek gitti.

Görüntü Dökümü:

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-Köprülü kavşaktan görüntüler

-Olay yerinden görüntüler

-Kazaya karışan otomobilin görnütüsü

-Polislerin inceleme yapması

-Ambulansın hareket etmesi

-İşçilerin yürümesi

-Genel ve detay

Haber-Kamera:Burak EMEK/DİYARBAKIR (DHA)-