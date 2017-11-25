DHA YURT BÜLTENİ-5

(ÖZEL HABER)

1)KEŞAN\'DA HAVA KİRLİLİĞİ YÜZDE 20 ORANINDA AZALDI

TÜRKİYE\'nin havası en kirli yerleşim merkezlerinden biri olan Edirne\'nin Keşan ilçesinde yürütülen doğalgaz altyapı çalışmaları ile belediyenin kömür ve kazan denetimleri sayesinde kirlilik azaldı. Türkiye Makine Mühendisleri Odası Birliği Makine Mühendisleri Odası (TMMOB) Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi Tanju Şapçı, Keşan\'da 2 bin 100 konutta doğalgazın kullanılmaya başlandığını ve geçen yıla oranla hava kirliğinin yüzde 20 azaldığını söyledi.Keşan\'da, GAZDAŞ tarafından 15 Haziran 2016 tarihinde başlatılan altyapı çalışmaları sürerken, tesisatları tamamlanan konutlara doğalgaz verilmeye başlandı. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi Tanju Şapçı, geçen yıllara oranla hava kirliliğinin azaldığını belirterek, \"Gerek doğalgazın yaygın bir şekilde kullanılmaya başlaması, gerek hava şartları, gerekse insanların bilinçlenmesi nedeniyle hava kirliliği hissedilir derecede azaldı. Keşan\'da şu an 2 bin 100 konut ısınma amaçlı doğalgaz kullanmaya başladı. Bu hava kirliliğinin yüze 15-20 oranında azalmasını sağladı. Kazanlar ilk kez yandığında hissedilir derecede bir kirlilik vardı. Fakat daha sonra bu kirlilik olmadı. Bunu halkın bilinçlenmesi ve doğalgaz kullanımının artmasına bağlıyoruz\" dedi.Doğalgaz altyapı çalışmalarında da sona yaklaşıldığını ifade eden Şapçı, \"Bu yıl sonuna kadar doğalgaz kullanan konut sayısının 2 bin 800\'e ulaşmasını bekliyoruz. Halk doğalgaz bağlatmak için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama ekonomik problemler doğalgaz sektörünü de vurdu. Bir eve doğalgaz bağlatmak için 5-6 bin lira para harcamak gerekiyor. Bu da tabi ki ertelemelere sebep oluyor. Önümüzdeki yıl Keşan\'ın yüzde 50\'sinin doğalgaz kullanacağını düşünüyorum\" dedi.

ATEŞÇİ VE YÖNETİCİLERE EĞİTİM VERİLİYOR

Keşan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü\'nce de kent genelinde hava kirliliğin önlenmesi amacıyla denetim ve eğitim çalışmaları sürüyor. Keşan Belediye Başkan Yardımcısı ve Makine Mühendisi Ayşegül Arslan Aydın, 2008\'den bu yana Keşan\'daki hava kirliliğinin azaltılması amacıyla çeşitli çalışmalar yapmaya başladıklarını belirterek, \"Bu kapsamda kömürcülerimiz, kalorifer ateşçilerimiz ve apartman yöneticilerimiz ile toplantılar yapmaya başladık. Kendilerini bilinçlendirdik. Kazan denetimleri yapmaya başladık. Türkiye Makine Mühendisleri Odası Birliği Makine Mühendisleri Odası ile yaptığımız sözleşme gereği bu çalışmalarımızı daha da geliştirdik. GAZDAŞ\'ı da artık bu işin içerisine aldık. Keşan\'da şu anda yüzde 20 doğalgaz kullanımına geçildi. Bu da iyi bir rakamö dedi. Keşan\'da soba ve kaloriferler hava sıcaklığının 15 derecenin altında olduğu zamanlarda yakılmasına izin veriliyor. Belediye görevlileri, yakılan kömürlerin kalitesi ve kazanları sık sık kontrol ederken, uymayan binalara ceza kesiyor.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan hava kirliliği raporuna göre Keşan\'da 2016 yılında kükürt dioksit oranı 1\'inci seviye uyarı eşik sınır değerlerine göre 166, Partikül Madde, 10 sınır değeri ise 197 gün aşıldı. Kazanların yakılmasına izin verildiği 15 Eylül 2017 tarihinden bu yana ise kükürt dioksit oranı 1\'inci seviye uyarı eşik sınır değerlerine göre 6, Partikül Madde 10 sınır değeri ise 28 gün aşıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Apartman çatıları genel gör.

-Kömür taşıyanlar

-Yolda yürüyenler

-Tanju Şapçı röp.

-Detaylar

HAVA KİRLİLİĞİNDEN ARŞİV GÖRÜNTÜLER

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

===========================================================

(ÖZEL HABER)

2)ÇAY SEKTÖRÜNDE KANUN ARAYIŞI

DOĞU Karadeniz Bölgesi\'nde 1 milyon üretici ailenin geçim kaynağı olan ve yıllık 2 milyar doları aşan hacme sahip çay 5 maddelik kanunla yönetiliyor. Rize Ticaret Borsası (RTB) Başkanı Mehmet Erdoğan, çayda üretici, sanayici ve tüketiciyi koruyacak mutlak bir geniş tabanlı kanuna ihtiyaç olduğunu açıkladı. RTB Başkanı Mehmet Erdoğan, çay kanununun bölgenin kanayan bir yarası olduğunu söyledi. Çayda kanun düşüncesinin yaklaşık sekiz yıl önce gündeme taşıdıklarını hatırlatan Erdoğan \"O gün bugündür çalışmalar devam ediyor. O dönemlerde hazırlanan bir taslak vardı ancak o zamanlar Başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan \'Şu an böyle bir kanun teklifine hazır değiliz\' diyerek kanuna sıcak bakmamıştı.ö dedi.

ÇALIŞMALAR HIZLANMALI

Gelinen noktada çay ve ticareti ile birlikte yan ürünlerinin Türkiye\'de 2 milyar dolarlık bir hacim doğurduğunu ifade eden Erdoğan, \"Bunun artık bir yasaya, yasal bir dayanağa ihtiyacı var. Uluslararası hedeflerimiz var. Hükümetimizin direktifleri doğrultusunda 2023 yılında yurtdışına çay satma düşüncemiz var. Bununla birleştirdiğimizde bir yasal bir düzeneğin ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bize göre çay için üretici, sanayici ve tüketiciyi koruyacak mutlak geniş tabanlı kanuna ihtiyaç var. Ayrıca tarladaki bozulmaları engellemek, üretim hatalarının giderilmesi ve Türk çayının damak tadının bozulmaması için, paketleme konusunda ve son olarak tüketiciye ürünün sunulduğu noktalarda yasal bir düzeneğe ihtiyacımız var\" diyerek çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

KAÇAK ÇAY SORUNU AZALDI

Yapılan bir takım düzenlemelerle kaçak çay sorununun yüzde 80 oranında azaldığına işaret eden ve Başbakanlıkta görüşe açılan yasanın ise bir an önce çıkması gerektiğini savunan Erdoğan şöyle konuştu:\"Bir kaçak çay sorunumuz vardı. Bu sorun son yıllarda hükümetin yaptırımlarıyla yüzde 80 oranında azaldı. Ancak bu bölgede üretim yapılırken kalitesiz ürünlerin pakete girmesi konusunda bir düzenlemeye, caydırıcı bazı yaptırımlara ihtiyacımız var. Hem sanayicisinin hem müstahsilin hem de tüketicinin belli bir şeyin içerisinde yoğuracak bir özel bir kanun gerekli. Bu konuyla ilgili eski bakan Mehdi Eker\'in bakanlığı döneminde başlayan, Faruk Çelik döneminde de devam eden ve şu anda ise en son aldığımız duyumlara göre Başbakanlıkta görüşe açılmış olan bir yasa tasarısı var. Bu kanunun bir an önce çıkması ve organik üretiminde içerisinde yer aldığı güzel bir düzenlemeye ihtiyacımız var.\"

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan\'ın açıklamaları

-Çay bahçesi ve detay görüntüleri

HABER KAMERA: Aytekin KALENDER/RİZE DHA

====================================================

(ÖZEL HABER)

3)MARDİN\'E YATIRIM İÇİN SIRA BEKLİYORLAR

MARDİN\'de 5 bin kişinin istihdamına imkan sağlayacak 2\'inci Organize Sanayi Bölgesi\'nin (OSB) kurulması sürerken, ilk etapta açılması planlanan 72 parsele, 400 yatırımcı işletme açmak için başvuruda bulundu.

Güneydoğu\'nun en hızlı gelişen kentlerinden biri olan Mardin, hükümetin bölgeye yönelik başlattığı teşviklerden sonra yatırımcıların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Huzur ve istikrarı yakalayan Mardin\'de yatırımcılar, hem turizm hem sanayide yatırım yapmak için sıraya girdi. Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB)\'nde doluluk oranının yüzde 100\'ü aşması ardından, 40 dönümlük arsa üzerinde kurulan 2\'inci OSB\'de işletme açmak için sırada bekleyen 400 yatırımcı arasından 72 işadamına yer tahsisinde bulunulacak. Mardin-Nusaybin karayolu üzerinde yapılan 2\'inci OSB\'deki çalışmalar kapsamında, altyapı çalışmalarının bittiği, üstyapı çalışmaları ise 3 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

\"HEDEFİMİZ 5 BİN KİŞİYİ ÇALIŞTIRMAK\"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mardin Şube Başkanı Nureddin Kasap, beraberindeki işadamlarıyla, 2\'inci OSB\'deki çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. 2\'inci OSB Müdürü Mahmut Acay, yatırım için rekor başvurunun söz konusu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

\"2013 yılında kuruluşunu tamamlayan 2\'inci OSB, Allah\'a çok şükür altyapısını tamamlamak üzeredir. Cazibe merkezi programı başvuruları açıklandıktan sonra tahsislere de başlayabilecek durumdayız. Bugün 72 fabrikaya yer verebilecek durumdayız. Hedefimiz 5 bin kişiyi çalıştırmak. Genişlettirme alanını da düşündüğümüzde 5 bin kişi daha istihdam alanı oluşacak. Mardin\'in işsizlik sorunun çözeceği umuduyla çalışmalara devam ediyoruz. Şu an her şey yolundadır. 72 parselimiz olmasına rağmen şu ana kadar 400 müracaat aldık. Bu sayı giderek artıyor.\"

\"ŞU ANDA BURADA YATIRIM YAPILMASININ ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL YOK\"

Ziyarette, MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Nureddin Kasap ise, ilk yerli otomobilin Mardin\'de üretilmesi yönünde geçen yıl yaptıkları talebi yineledi. Mardin\'e yatırım yapılmasının önünde hiç bir engellin olmadığını dile getiren Kasap, \"Yerli otomobil için düşündüğümüz 2\'inci OSB\'deki çalışmaları yerinde görmek için ziyaret ettik. Şu anda burada yatırım yapılmasının önünde hiçbir engel yok. Sadece cazibe merkezleri programının açıklanması bekleniliyor. Yatırımcılar bu programın açıklanmasına göre pozisyon alacağını biliyoruz, bu yüzden bir an önce açıklanması lazım. Şuan 2. OSB\'ye 400 yatırımcı başvuruda bulunmuş. İlk etrafta 72 parsel yapılmış, buranın 3\'te 2\'si dolduktan sonra diğer parsellerin altyapısına başlanacak. Otomobil fabrikası için talepte bulunurken alanımızın uygun olduğunu söylemiştik. Bu yüzden gelip alanı kontrol ettik. 5 bin dönüme yakın bir genişletme alanımız bulunmaktadır. Bu hem otomobil tesisinin kurulması için de hem de kurulacak yan sanayiler için yeterlidir\" diye konuştu.

\"ALTYAPI BİTTİ, ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI BAŞLADI\"

Organize Sanayi Bölgesi\'nin yapımını gerçekleştirilen yükleyici firma yetkilisi Ramazan Azboy ise altyapı çalışmalarını tamamladıklarını ve şuan üst yapı çalışmalarına başladıklarını söyledi. Azboy, \"Bizim taahhüdümüz kapsamında yol, içme suyu, atık su imalatları var. Yolun altyapını, içme suyu, kanalizasyon çalışmalarını bitirmiş dudumdayız. Yolun üst çalışmaları dediğimiz parke taşı çalışması kalmaktadır. Bunları da en kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz\" dedi.

BÖLGENİN EN BÜYÜK TEKSTİL FABRİKASINI KURMAK İÇİN BAŞVURDU

Yatırım başvurusunda bulunan Mardinli iş adamlarından Ahmet Azun, Mardin\'e bölgenin en büyük tekstil fabrikasını kurmak için başvurduklarını belirterek, şunları söyledi:

\"Yatırım yapmak için izin bekliyoruz. 2\'inci OSB\'de hemen izin verilirse yarından itibaren 500 kişinin istihdam edileceği bir fabrikanın temelini atacağız. Bugün Mardin\'deki diğer fabrikamızda 175 kişi istihdam ediliyor ve Avrupa\'nın birçok ülkesine tekstil ihracatında bulunuyoruz.\"

Görüntü Dökümü

----------------------

-2\'inci OSB\'deki çalışmalar

-OSB\'nin drone görüntüsü

-İş adamlarının incelemeleri

-Yapılan röportajlar

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)

=============================================================

4)KEMER\'E CEMEVİ İÇİN PROTOKOL

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde cemevi yapılması için Alevi Kültür Dernekleri (AKD) Kemer Şubesi\'ne arsa tahsisi için Kemer Belediyesi ile protokol yapıldı.

AKD\'nin Kemer Cemevi\'ni inşa etmek için yaptığı arsa talebi kasım ayı meclis toplantısında kabul edilmişti. Meclisin bu kararıyla Arslanbucak Mahallesi\'nde bulunan 1400 metrekarelik alanın derneğe tahsisi onaylanmıştı. Arsa tahsis protokolü Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ile AKD Kemer Şube Başkanı Ersegün Çam arasında imzalandı. Törende CHP Kemer İlçe Başkanı Erdem Cesur ve dernek yönetim kurulu da hazır bulundu.

İMAR BİTTİ, TAHSİS YAPILDI

Belediye Başkanı Mustafa Gül, \"2009 yılında göreve gelir gelmez, Kemer Belediyesi\'ne ait büyük bir salonu AKD Kemer Şubesi\'ne tahsis ettik ve bu tahsisi her yıl uzattık. Kemer\'in imar planı 2007 yılında iptal edilmişti. Yeni imar planı yapılınca Alevi kardeşlerimizi ibadetlerini tam anlamıyla yapılabileceği bir mekana kavuşturma sözü vermiştik. İmar planı geçen günlerde tamamlandı. Böylece Kemer Cemevi için yeni bir arsa tahsis etmemiz mümkün oldu\" dedi.

KEMER HALKINA TEŞEKKÜR

Başta meclis üyeleri olmak üzere tahsiste emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Gül, \"Bu arsa için Mustafa Gül sözü vermiştim ve şimdi bu sözü tutmanın onurunu yaşıyorum. Ama bu onuru asıl yaşatanlar beni Kemer Belediye Başkanlığı\'na seçen Kemer halkıdır. Hemşehrilerime de ayrıca teşekkür ediyorum. Derneğimize bugüne kadar her türlü desteği verdik. Bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. İnşallah cemevinin temelini birlikte atıp açılışını birlikte yapacağız\" diye konuştu.

SİYASET ÜSTÜ BİR KARAR

AKD Kemer Şube Başkanı Ersegün Çam da şunları söyledi:

\"Kemer Belediyesi\'ne ve Başkanımız Mustafa Gül\'e çok teşekkür ediyoruz. Biz tüm siyasi partilere eşit mesafede duruyoruz. Derneğimizin genel merkez ve şube yöneticileri siyasete girmeyi laikliğe aykırı bulmaktadır. Siyaset üstü bir derneğiz. Başkanımız sağ olsun bu siyaset üstü davranışıyla bize bir cemevi kazandırmak için girişim başlattı. Bu girişim bugün sonuçlanıyor. Projeleri hazırlıyoruz, bittiği zaman başkanımızla ve kamuoyu ile paylaşacağız. Önümüzdeki dönemde ibadetimizi daha rahat yerine getirebileceğimiz bir mekana kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.\"

Görüntü Dökümü

-------------------

- Protokol öncesi toplu detay

- Başkan Gül yakın detay

- İmzalar sonrası detay

- Başkan Gül açıklama

- AKD Kemer Şube Başkanı Ersegün Çam imza

- Ersegün Çam açıklama

- Belediyeden çıkış detay

124 MB /// 03.53\"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER, (DHA)

============================================================

5)DİYARBAKIRLI DOKTOR, MUAYENEYE GELEN ÇOCUK GELİNLER İÇİN BESTE YAPTI

DİYARBAKIR\'da 40 yıldır Dermatoloji uzmanlığı yapan Dr. İbrahim Halil Kağar, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla, “Çocuk gelinö isimli beste yaptı. Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği Korosu\'nun düzenlediği “Esir-i Aşkö isimli konserde davet üzerine sahne alan Uzman Doktor İbrahim Halil Kağar\'ın “Çocuk Gelin\" isimli bestesi ayakta alkışlandı. Dr. Kağar, aileleriyle birlikte muayeneye gelen ve küçük yaşta zorla evlendirilen kız çocuklarını görünce çok üzüldüğünü ve bu nedenle, \"Çocuk gelin\" bestesini yaptığını söyledi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, tüm dünya\'da kutlanırken, Diyarbakır\'da 40 yıldır Dermatoloji uzmanlığı yapan Dr. İbrahim Halil Kağar, kendisine muayeneye gelen kadınların büyük kısmının küçük yaşta evlilikler ve yaşadıkları drama tanık olunca kadına yönelik şiddetin değişik bir versiyonu olan erken yaşta evliliklere dikkat çekmek için “Çocuk Gelinö isimli bir beste yaptı. Diyarbakır\'da özel bir hastanede görev yapmasının yanı sıra evinde boş zamanlarında şiir yazıp beste yapmaya devam eden Dr. İbrahim Halil Kağar\'ın müzik dalındaki bu becerisini fark eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği Korusu Şefi Tanju Demirkol, Dr. Kağar\'a davette bulundu.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği Korosu salonunda verilen “Esir-i Aşk Konserinde profesyonel devlet sanatçılarıyla uduyla birlikte sahne alan Uzman Dr. İbrahim Halil Kağar, “Çocuk Gelinö, “Böyle bir hayatı düşünemezsinö ve “Bu Gözyaşı Şişesiö isimli bestelerini seslendirdi. Dr. İbrahim Halil Kağar\'ın çocuk yaşta evliliklere dikkat çekmek amacıyla bestelediği “Çocuk Gelinö isimli şarkısı konseri izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

İlk kez bir konserde bestelediği şarkılarını seslendirdiğini belirten Uzman Dr. İbrahim Halil Kağar, Dünya\'nın bir çok ülkesinde adeta kangren halinde olan küçük yaştaki kızların zorla evlendirilmesine dikkat çekmek amacıyla “Çocuk Gelinö şarkısını yazıp bestelediğini söyledi. Kızının kendisine sürekli “evdeki sanatçıö dediğini belirten Dr. İbrahim Halil Kağar, “ Kızımın dediği gibi de evdeki sanatçı durumundaydım. İlk kez konsere katıldım. Bana gösterilen ilgiden onur duydum. Beni sahneye çıkaran Diyarbakır Klasik Türk müziği Korosu şefi Tanju Demirkol\'a teşekkür ediyorumö dedi.

MUAYENEYE GELEN EVLİ ÇOCUKLAR BENİ ÜZDÜ

Yıllardır görev yaptığı hastanelerde kendisine muayene olmaya gelen ve çocuk yaşta evlendirilen binlerce evli kadın gördüğünü ve onların bu dramatik durumlarından etkilendiğini belirten Dr. İbrahim Halil Kağar, şunları söyledi:

“Muayene gelen aileler küçük yaştaki genç kızlarını getirdiklerinde bunların evli olduklarına tanıklık ettim., Hatta küçük yaşta evlendirilen bu kızlara “Kızım sen oyuncaklarını da yeni evine götürdün mü?’ diye takılırdım. Bu aslında çok dramatik bir şeydir. Bunu vurgulamak için bu çocuk gelin parçasını besteledim. İşin gerçeği sosyal bir ihtiyaçtan da oldu. Sanat sanat içindir ilkesi önemli bir unsurdur ama sanat sanat içindir ilkesi belirli bir yere kadar olabilir. Mutlaka sanat toplumsal arızaları düzeltmek için estetik bir alet olmalıdır. Her zamanda olmuştur. Birazda o amaçla bu besteyi yaptım,. Empati geliştiriyordum. Küçük yaşta evlendirilen bu kızları görünce benim kızım aklıma geliyordu ve üzülüyordum. İnsan olup ta bundan duygulanmamak üzülmemek bir kere ters bir durumdur. İnsanın ne insafı ne de beyni kabul eder bunu.ö

AİLELER FAKİRLİKTEN EVLENDİRİYOR

Ekonomik durumu kötü olan ailelerin mecburiyetten küçük yaştaki kız çocuklarını evlendirdiğini dile getiren Dr. İbrahim Halil Kağar, “aileleriyle birlikte muayeneye geliyorlardı. Bazen soramıyordum bile. Çünkü mahrem bir konu. O anda eşiyle de gelmiş olabiliyordu. Anne baba söylediğimizde ise vicdani bir tartışma açıyorsun. Ailelerde sanıyorum isteyerek bunu yapmıyor. Ekonomileri bozuk. Evde bir boğazın eksilmesi onların ekonomik olarak rahatlaması demekö diye konuştu.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN DEĞİŞİK VERSİYONU

Kız çocuklarının küçük yaşta zorla evlendirilmesinin kadına yönelik şiddetin değişik bir versiyonu olduğuna da dikkati çeken Dr. İbrahim Halil Kağar, “Bu bir yerde çocuk gelinde olması itibariyle kadındır. Burada şiddeti de içeriyor. Daha çocuk gelinken olur 10 çocuk anası diyoruz burada. 14-16 yaşındaki bir çocuğun 10 çocuğun birdenbire annesi pozisyonuna gelmesi şiddetten başka bir şey değimlidir? Bu şarkıyı çocuk yaşta zorla evlendirilmek durumunda olan bütün dünya kadınlarına ithaf ediyorum\" şeklinde konuştu.

ŞARKININ SÖZLERİ

Sürmelerini çekerler, kınalarını sürerler, beyaz ata bindirirler, yola çıkar mı bu gelin? Yaraya tuz basılır mı? Bir ceylana kıyılır mı? 3-5 mal uğruna çocuk gelin satılır. Evde bekler 3 kuması, bir de zalim kaynanası, daha gelin çocuk iken, olur on çocuk anası. Yaraya tuz basılır mı? Bir ceylana kıyılır mı? 3-5 mal uğruna çocuk gelin satılır.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Dr. İbrahim Halil Kağar\'ın sahneye daveti

-Konserden detay görüntüler

-Çocuk gelin parçasını seslendirmesi

-Seyircilerin alkışlaması

-İbrahim Kağar ile röpörtaj

-Kağar\'ın tekrar ud çalıp şarkı söylemesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan YAVUZ/Burak EMEK/DİYARBAKIR (DHA)-

===================================================

6)KOMPRESÖR İÇİNE GİZLENMİŞ ESRAR YAKALANDI

Kayseri\'de polisin yaptığı yol uygulamasında hava kompresörü içine gizlenmiş 11 kilo 580 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Kayseri-Malatya karayolunda polisin yaptığı narkotik yol uygulamasında durdurulan 21 BT 818 plakalı araç içinde yapılan kontrolde aracın stepnesine ve araç içinde bulunan hava kompresörü içine gizlenmiş 22 parça halinde 11 kilo 580 gram esrar ele geçirildi. Polis hava kompresörü içine gizlenmiş esrarı kompresörü spiral ile keserek çıkardı. Olayda S.A(30) ve S.D (24) gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- Polisin hava kompresörünü kesmesi

- Kompresör içinden uyuşturucuyu çıkarılması

- Diğer detaylar

Haber-Kamera: KAYSERİ, DHA)

DV 1 DOSYA, 3 dakika 12 saniye /22MB

=====================================================



