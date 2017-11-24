DHA YURT BÜLTENİ-5

1)EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRÜP, BALKONDAN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ



KONYA’da oturduğu apartmanın önünde kanlar içerisinde bulunan ve hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitiren Mehmet Karasu’nun (60) evinde yapılan incelemede aynı yaştaki eşi Elmas Karasu da boğazında bıçak saplı bir şekilde ölü bulundu. Mehmet Karasu’nun eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra balkondan atlayarak intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay saat 07.15 sıralarında Merkez Selçuklu İlçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak’ta meydana geldi. Avusturya’dan emekli olduğu ve 2 yıl önce Türkiye’ye kesin dönüş yaptığı öğrenilen Mehmet Karasu komşuları tarafından oturduğu apartmanın önünde kanlar içerisinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil servis ambulansı sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Karasu ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

BOYNUNDA BIÇAK SAPLI

Eşi Elmas Karasu ile birlikte 5 katlı apartmanın ikinci katında oturduğu öğrenilen Mehmet Karasu’nun dairesinde araştırma yapmak isteyen polis, zile basmasına rağmen içerden çıkan olmadı. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Merdiven ile balkona çıkan ve içeriye giren polis, Elmas Karasu’yu oturma odasında boynunda bıçak saplı bir şekilde kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan muayene sonrası sırtında da bıçak darbeleri bulunduğu tespit edilen Elmas Karasu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Elmas Karasu’nun cesedi de olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere özel bir hastaneye kaldırıldı.

EVDEN BAĞRIŞMA SESLERİ GELMİŞ

4 çocuğu bulunan Karasu çiftinin sürekli kavga ettikleri öne sürülürken, evin içerisinde yapılan incelemede antidepresan haplar bulundu. Komşuları sabah saatlerinde Karasu çiftinin bulunduğu daireden bağrışma seslerinin geldiğini ileri sürdü. Elmas Karasu\'nun 15 gün önce umreden geldiği öğrenildi. Mehmet Karasu’nun eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra balkondan atlayarak intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri görüntüsü

-Olay yerinden detay

-Polisin incelemesi

-Karasu çiftinin fotoğrafı

(Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

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2)TRABZON’DA FUHUŞ BASKININDA AKIL ALMAZ OLAY

TRABZON’da son 6 ayda polis ekiplerince kentteki birçok otele yapılan fuhuş baskınında 84 kişi gözaltına alındı. Baskın sırasında polis ekiplerince oteldeki banyo dolabına gizlendiği fark edilen ve havasızlıktan fenalaşan Özbekistan uyruklu 25 yaşındaki F. K. isimli kadının ise son anda kurtarıldığı ortaya çıktı.Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları istihbarat çalışması sonucu, kentteki bazı otel ve iş yerlerinde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kentte birçok otel, pansiyon ve restorana operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 42\'si yabancı uyruklu 70 kadın ile \'fuhuşa teşvik etmek ve fuhuş için yer temin etmek\' suçlarından aralarında işletme çalışanı ve sahiplerinin de yer aldığı 14 kişi olmak üzere toplam 84 kişi gözaltına alındı. Baskınlar sırasında 138 yabancı uyruklu kadına da para karşılığında fuhuş yaptıkları gerekçesi ile işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü\'ne sevk edilen kadınlar buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

BANYO DOLABINDA FARK EDİLDİ

Polis ekipleri yürütülen baskınlar sırasında da ilginç bir durumla karşı karşıya kaldı. Baskın anında Özbekistan uyruklu F. K. adlı kadın oteldeki banyo dolabında gizlendiği fark edildi. Banyo dolabına gizlenen ve burada havasızlıktan fenalaşan kadın polis ekiplerinin dikkati sayesinde kurtarıldı. Bulunduğu yerde havasızlıktan ölmek üzereyken fark edilen Özbek kadın bir süre sonra kendine geldi. Ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlen F.K. işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Görüntü Dökümü:

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Kadınların görüntüsü

Özbek kadının dolaba saklanması

(Haber-Kamera: FATİH TURAN KAMERA: DHA

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3)MOTOSİKLETLİ KAPKAÇ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



ADANA\'da Hamidiye O.\'nun (41) çantasının kapkaç yöntemiyle çalan Veysi E. (25), yakalandı. Olay anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Merkez Seyhan İlçesi, İstiklal Mahallesi\'nde sabah saatlerinde işe giden Hamidiye O.\'nun içinde 300 lira para ve cep telefonu olan çantası plakasız motosiklet kullanan bir kişi tarafından kapkaç yönetimi ile çalındı. Bir süre kapkaççıyı kovalayan Hamidiye O., daha sonra polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Bir iş yerinin güvenlik kamera kaydına yansıyan kapkaç anını izleyen polis, şüphenin daha önce aynı suçtan kaydı bulunan Veysi E. olduğunu belirledi. Polis, Veysi E.\'yi kısa sürede yakaladı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Kapkaç zanlısının Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

-Polislerin arasında yürümesi

- Polis aracına bindirilmesi

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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4)KAYSERİ\'DE \'BYLOCK\' OPERASYONU: 3 GÖZALTI

KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'ByLock\' programı kullandıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Zanlılar Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yaptığı operasyonda şirket hatları üzerinde örgütün gizli haberleşme ağı \'ByLock\'u kullandıkları belirlenen Melikşah Üniversitesi\'nden ihraç edilen Abdullah Ziyaeddin Demirel, Abdullah Şığınkaya ve FETÖ\'den tutuklu Necmi Somtaş\'ın kızı Fatma Somtaş gözaltına alındı. Zanlılar Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne getirildi. 3 zanlı sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Zanlıların Adli Tabipliğe giriş ve çıkışları

-Genel detay

Haber: Olcay DÜZGÜN - Kamera: Şeyda AŞATIR/KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 56 Saniye / 28 MB

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5)KONTROL ETTİKLERİ TRAFO PATLADI: 2 YARALI

ADAPAZARI şehir merkezinde cami aydınlatmasını onarmaya çalışan 2 işçi, kontrol ettikleri trafonun patlaması sonucu yaralandı.

Olay saat 09.30 sıralarında, Adapazarı Çark Caddesi\'ndeki Şerefiye Camii önünde yaşandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü\'nde çalışan 2 görevli, caminin bozuk olan aydınlatmasını onarmak için trafoyu açtı. İşçiler şehir merkezindeki iş yerlerinin bağlı olduğu trafoda camiyle ilgili bağlantıya müdahale ettikleri sırada patlama meydana geldi. İşçiler patlama sonucu yaralandı. Yüzleri ve vücutları patlamanın şiddetiyle kapkara olan işçilere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Taburelere oturtularak su verilen Erkan Kayacan ve Engin Gülseven daha sonra olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş ekipleri trafo üzerinde inceleme yaptı. İşçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Yüzleri kapkara olan işçilerden görüntü

Vatandaşların yardımcı olması

Trafodan görüntü

Sağlık ekibinin müdahalesi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) -

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6)METABOLİK CERRAHİ AMELİYATI İÇİN AZERBAYCAN\'DAN SAMSUN\'A GELDİ

SAMSUN\'da bulunan özel bir hastanede \'Metabolik Cerrahi ve Tip 2 Şeker Hastalığı\' konusunda yapılan tedaviyi duyan Azeri sanatçı Terlan Nur Yaşar, ameliyat olmak için Azerbaycan\'dan Samsun\'a geldi.

Azerbaycan\'da yaşayan 7 yıldır şeker hastası olan sanatçı Terlan Nur Yaşar, Samsun\'da özel bir hastanede \'Metabolik Cerrahi ve Tip 2 Şeker Hastalığı\' alanında yapılan çalışmaları öğrenip tedavi olmak için hastane ile bağlantıya geçti. Terlan Nur Yaşar, Laparoskopik Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kliniği Başkanı Op.Dr. Muzaffer Al\'a Tip 2 Diyabet (Şeker Hastalığı) tedavisi için Metabolik Cerrahi ameliyatı olmak için Samsun\'a geldi. Azerbaycan devletinin desteğini alarak Samsun\'da ameliyat olacak olan Terlan Nur Yaşar için bu gün basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Op.Dr. Muzaffer Al, dünyada ve Türkiye\'de diyabet hastalığının gün geçtikçe arttığını söyleyerek \"ülkemizde 10 milyon diyabet hastası var. Dünyada 335 milyon diyabet hastası var ve bu rakamın 2035 yılında 680 milyon olması bekleniyor. Diyabet bütün organlarımızda sistematik kronik hasarlara neden oluyor. Biz uzun yıllardır metabolik cerrahi ameliyatları yapmaktayız. Yurt dışından oldukça fazla hastamız buraya geliyor. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan\'dan sanatçı Terlan Bey bu ameliyatı olmak için bize geldi. Kendisine gerekli testleri yaptık bu gün de ameliyat olacak\" dedi. Terlan Nur Yaşar ise, ülkesinde şeker hastalığı tedavisi gördüğünü söyleyerek \"Rejim yapmak konusunda sorunlar yaşadığım için şekerimi kontrol edemiyorum. Doktorumuzu ve bu ameliyatı öğrenince ameliyat olmak için Samsun\'a geldim. İnşallah iyi sonuçlanan bir ameliyat olacak ve sağlığıma kavuşacağım\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Basın toplantısından detay

-Terlan Nur Yaşar ve Op.Dr. Muzaffer Al\'ın açıklamaları

(SÜRE:4.09 Dk) (BOYUT:253.14 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)



