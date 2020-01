DHA YURT BÜLTENİ-5

1)TUNCELİ\'DE MKP-HKO ÖRGÜTÜNE BÜYÜK DARBE

TUNCELİ\'nin Ovacık ilçesi kırsalında dün hava destekli yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristin yasa dışı sol örgüt Maoist Kömünist Partisi-Halk Kurtuluş Ordusu (MKP-HKO) mensubu oldukları ortaya çıktı. MİT\'in istihbaratı ve yer tespitinin ardından yapılan operasyonda etkiesiz hale getirilen 4 teröristten birinin MKP-HKO Türkiye komitesi askeri kanat sorumlusu olduğu belirtildi. Ovacık ilçesi Munzur dağları Karagöl bölgesinde dün gerçekleştirilen ve 4 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonun detayları ortaya çıktı. Güvenlik birimlerinin verdiği bilgiye göre, Ovacık ilçesi yakınlarında 1 Ağustos 2017 tarihinde çıkan çatışmada Maoist Kömünist Partisi-Halk Kurtuluş Ordusu (MKP-HKO) Türkiye komitesi silahlı kanat sorumlu olan \"Şahin\" kod adlı Yılmaz Kes\'in 3 arkadaşı ile birlikte öldürülmesinden sonra Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)\'in Kes\'in yerine kimin getirildiğini tespit için sıkı bir çalışma başlattı. MİT, yaptığı çalışma sonucu MKP-HKO\'nun Türkiye komitesi silahlı kanat sorumluluğuna Tunceli Nazimiye doğumlu olan \"Cenk\" kod adlı Eren Tali\'nin getirildiğini tespit etti ve bu ögürütün çalışmalarını ve hareketlerini sıkı takibe aldı. Eren Tali\'nin 2\'si kadın, 1\'i erkek terörist ile birlikte Munzur dağları Karakgöl vadisi içinde bulunduğunu tespit eden MİT\'in istihbaratı sonucu Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı\'nın koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel eğitimli JÖH timleri havadan bölgeye indirildi. Örgüt üyelerinin operasyonu önceden fark etmemesi için bölge üzerinde İHA dahi uçurulmazken, karadan da bölgeye iki tim gönderildi. MKP-HKO mensuplarının etrafı çembere alındıktan sonra yapılan, \"Teslim ol\" çağrısına silah ile karşılık verilmesi sonucu çıkan çatışmada 4 terörist öldürüldü. Öldürülenler arasında MKP-HKO Türkiye komitesi askeri kanat sorumlusu Eren Tali\'nin de olduğu belirtildi.

2)\'TEK TEKER ARİF\'İN CENAZESİ SAKARYA\'YA GÖNDERİLDİ

ANTALYA\'nın Gazipaşa İlçesi\'nde dün geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Avrupa şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu\'nun babası, \'Tek Teker Arif\' olarak bilinen Arif Razgatlıoğlu\'nun cenazesi, toprağa verilmek Sakarya\'ya gönderildi. Razgatlıoğlu\'nun cenazesini oğlu Toprak ve Dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu beraber aldı.

Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi\'nde dün saat 17.00 sıralrında sahil yönünde seyreden milli motosiklet sporcusu Toprak Razgatlıoğlu\'nun babası 59 yaşındaki Arif Razgatlıoğlu\'nun kullandığı 33 HE 303 motosiklet, kontrolsüz kavşakta tali yoldan çıkan İsmet Oğuz yönetimindeki 07 UJ 797 plakalı kamyonetin kasasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ön tekeri parçalanarak yerinden fırlayan motosiklet, yola savrularak metrelerce sürüklendi. Refüje çarparak duran motosikletten savrulan Razgatlıoğlu ile yolcu koltuğunda oturan kız arkadaşı 20 yaşındaki Ülkü Özcan yaşamını yitirdi. Kasklarının kollarında takılı olduğu anlaşılan Razgatlıoğlu ve Özcan\'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Polis, kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü İsmet Oğuz\'u ise gözaltına aldı.

CUMARTESİ GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK

\'Tek Teker Arif\' olarak bilinen Arif Razgatlıoğlu\'nun cenazesi, oğlu Avrupa şampiyonu milli motosikletçi Toprak ve kardeşi Tümay, Dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ve diğer yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'ndan alındı. Burada taziyeleri kabul eden Toprak Razgatlıoğlu, gözyaşı döktü.

KENAN SOFUOĞLU DA GELDİ

Adli tıp morguna gelen milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu da yakınlarına başsağlığı diledi. Sofuoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Arif Razgatlıoğlu\'nu çocukluğundan bu yana tanıdığı, Türkiye\'nin en önemli motosiklet figürlerinden olduğunu söyledi. Toprak\'ın kendisinin öğrencisi olduğunu ifade eden Sofuoğlu, \"Toprak\'tan dolayı sık sık görüşüyorduk. Bu şekilde hayatını kaybetmesi bizi çok etkiledi ve üzdü. Bunlar hayatın içinde olan şeyler. Ben de bu tür kayıpları çok yaşadım. Allah, iki çocuğuna sabır versin. Bu yaştaki çocuklar için en ağır şey babalarını kaybetmeleri. Toprak daha 20\'li yaşlarda\" dedi.

MOTOSİKLET KULLANAN HERKES DİKKATLİ OLMALI

Motosiklete binen herkesin dikkatli olması gerektiğine değinen Kenan Sofuoğlu, \"Otomobil sürücülerinin motosikletlerin hızını anlayamayacağını anlatmaya çalışıyorum. Bütün motosiklet dostlarının çok daha dikkatli olması gerekiyor. Kazada ne kadar doğru bilmiyorum ama kamyonet sürücüsünün alkollü olduğunu söylüyorlar\" diye konuştu.

Razgatlıoğlu\'nun cenazesi, otopsinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne ait cenaze aracına konularak, defnedilmek üzere memleketi Sakarya\'ya götürüldü. Cenaze yarın öğle vakti Orhan Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Ülkü Özcan\'ın cenazesi ise bir yakını tarafından alınıp toprağa verilmek üzere Gazipaşa İlçesi\'ne gönderildi.

3)3 ÇOCUĞU DA YÜKSEK DERECEDE MİYOP

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde Nesibe- Mansur Ak çiftinin 4 çocuğundan 3\'ünün sol gözleri yüksek derecede miyop. Nesibe Ak, 1 yaşında olan Efe Can\'ı da aynı tehlikenin beklediğini belirterek, yetkililerden yardım istedi.Markette çalışan Mansur ve ev kadını Nesibe Ak çiftinin Aynı çocukları 8 yaşındaki Muhammet, 11 yaşındaki Aleyna ve 13 yaşındaki Suda aynı kaderi paylaştı. Yeni Mahalle\'de 2 odalı toprak evde yaşayan Muhammet, Aleyna ve Suda\'nın sol gözleri, 10 ila 12 derecede miyop. Bugüne kadar birçok kez doktora giden kardeşlerden en büyük şansızlığı ise Suda yaşadı. 2 yaşındayken yüksek ateş nedeniyle sol gözündeki derecesi 12\'ye çıkan Suda, derslerine güçlükle çalışabiliyor. 8\'inci sınıfa gittiğini belirten Suda, \"Her gün en az 4 saat sağlam gözümüze bandaj takmak zorundayız. Ancak utandığım ve alay edileceğinden korktuğum için okula giderken bandajı çıkarıyorum. Annem olmadan da bir yere gidemiyoruz\" dedi.

Çocuklarını tedavi ettirmek istediklerini, ancak gerekli maddi imkana sahip olmadıklarını anlatan anne Nesibe Ak, 1 yaşında olan oğlu Efe Can\'ın da aynı sorunu yaşamasından korktuğunu söyledi. Yetkililerden tedavi için yardım istediğini anlatan anne Ak, \"Çocuklarım görme problemi yaşıyorlar. Üçünün de sol gözünde görme bozukluğu var. İlerlemesin, daha fazla sorun yaşamasınlar diye gözlerini bandajlıyorum. Bunu yaparken de büyük sorun yaşıyorlar. Bundan dolayı da sadece eve geldiklerinde gözlerine bandaj takabiliyorum\" diye konuştu.

7\'nci sınıf öğrencisi Aleyna ise evde annelerinin, okulda da öğretmenlerinin kendilerine yardımcı olduğunu söyledi. Tahtayı göremediği için öğretmeni tarafından en ön sıraya oturtulduğunu belirten Aleyna, en büyük korkusunun kendisiyle aley edilmesi olduğunu belirterek, \"Bu durumdan dolayı ben de kardeşlerim de büyük üzüntü yaşıyoruz. Eve geldiğimizde ağlıyoruz. Annem teselli ediyor. Bu durumdan kurtulmak istiyoruz\" dedi.

4)ARACININ MOTORUNA GİREN KEDİYİ KURTARMAK İÇİN ÇEKİCİ ÇAĞIRDI

OSMANİYE\'de bir otomobilin motor kısmına giren kediyi kurtarmak için araç çekiciyle tamirciye taşındı. Oto kaporta atölyesinde yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrasında kedi çıkartılarak tedavi altına alındı. Olay, Devlet Bahçeli Bulvarı\'nda meydana geldi. Yol kenarına aracını park eden ve bir markette yönetici olarak çalışan Erkan Fettahoğlu, eve gitmek için otomobiline yöneldi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar aracın motor kısmına yaralı bir kedinin girdiğini söylemesi üzerine sürücü Fettahoğlu, uzun süre kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için uğraştı. Ancak kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan Fettahoğlu, çekici çağırıp aracını tamirciye götürdü. Tamirhanede çekiciden indirilen otomobilin motor kısmında ki bazı parçalar sökülerek kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sokak kedisi tedavisi için çağrılan belediye ekibine teslim edildi. Kedinin zarar görmesinden endişe ettiği için aracını çalıştırmadığını söyleyen Erkan Fettahoğlu, \"Bugün ben çevre esnafının uyarısı ile aracıma kedi girdiğini gördüm. Kaputu açtığımızda kedinin kuyruğunu gördüm ve çıkartmaya uğraştık ama başaramadık. Çağırdığımız çekici ile aracımızı sanayiye getirerek alt muhafazalıkta dahil bir çok yeri sökerek kediyi bulunduğu yerden kurtardık. Sürücülerimizden ricam havaların soğumasıyla birlikte, bu hayvanlar sıcak bir yer aramaktalar ve araç motorlarının ısısına gelerek kaputun içerisine girebiliyorlar. Sadece binerken aracımıza kornaya basmak veya kaputa vurmak sizin için bir şey kaybettirmez. Ancak belki bir hayvanın canını kurtarabilir. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum\" dedi.

5)TARLADA İLAÇLAMA YAPAN GENÇ ÖLDÜ

ŞANLIURFA\'nın Akçakale İlçesi\'nde, tarlada ilaçlama yaparken bir anda yere yığılan 23 yaşındaki Abdulkadir Deniz, henüz bilinmeyen nedenle öldü.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kayaca Mahallesi\'nde meydana geldi. Tarlada ilaçlama yapan Abdulkadir Deniz, bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. Yakınlarının fark ettiği Deniz için olay yerine sağlık görevlileri çağrıldı. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Deniz\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Deniz\'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Deniz\'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

