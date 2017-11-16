DHA YURT BÜLTENİ-5

1)SUR\'DA YOL YAPAN İŞ MAKİNESİNE MOLOTOF KOKTEYLİ SALDIRI

DİYARBAKIR\'ın merkez Sur İlçesinde alt yapı çalışması yapan bir iş makinesi, dün gece saatlerinde park halinde bırakıldığı cadde üzerinde, kimliği belirsiz kişi yada kişilerin molotoflu saldırısı sonucu alev alarak yandı. Kullanılamaz hale gelen iş makinesine saldırı anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Merkez Sur İlçesi Melik Ahmet Caddesi üzerinde alt yapı çalışması yapan iş makineleri, mesailerinin bitiminin ardından sürücüleri tarafından çalışmanın yapıldığı cadde üzerinde parkedildi. Yol yapım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı olan cadde üzerinde park halindeki bir iş makinesine saat 23.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi yada kişilerce önce camlarına taş atıldı. Ardından atılan iki molotof kokteylli aracın iç kısmına isabet etti. Yanan iş makinesine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Yangın büyümeden kontrol altına alındı ancak iş makinesi kullanılamaz hale geldi. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişileri yakalamak için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İş makinasına yapılan molotof kokteyli saldırı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt edildi.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Olay yerindeki iş makinesi

-Çalışan iş makineleri

-Yanan iş makinesinin içerisi

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)-

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2)EŞİNİ 2 SAAT BOYUNCA KEMERLE DÖVEN KOCA: KARIM DEĞİL Mİ DÖVERİM

ADANA\'da, eşi 22 yaşındaki Aysel B.\'yi çalışmadığı için kemerle dövdüğü iddiasıyla tutuklanan, 24 yaşındaki Ömer B. adliyeye götürülürken polislerin arasında, \"Karım değil mi döverim\" dedi.

Merkez Seyhan ilçesindeki Namık Kemal mahallesinde oturan Aysel B., görücü usulü evlendiği Ömer B.\'nin bir süre önce uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrendi. Evlendikten sonra işsiz kalan Ömer B., uyuşturucu alamayınca, 3 ay önce bir çocuk dünyaya getiren Aysel B.\'ye şiddet uygulamaya başladı. Aysel B. ile Ömer B. arasında 4 gün önce tartışma çıktı. Ömer B., çalışıp para kazanmasını istediği eşi Aysel B.\'yi odaya kapatıp, kemerle 2 saat boyunca dövdü. Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ayşe B., bir fırsatını bulup, polisi aradı. Ömer B. kaçarken, bebeğiyle birlikte karakola götürülen Aysel B., şikayetçi oldu.



BEBEĞİM KUCAĞIMDAYKEN DÖVDÜ

Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Aysel B.\'nin psikolog eşliğinde ifadesini aldı. Genç kadın, \" Ekonomik sıkıntılarımız olduğunu için çalışmasını söyledim. Birden sinirlenip, vurmaya başladı. Bir kaç kez vurduktan sonra, belinden kemerini çıkardı. Bu sırada bebeğimi emziriyordum. Ona zarar gelmesin diye arkamı döndüm. Bacaklarıma ve omzuma vurdu, küfür edip öldürmekle tehdit etti. Daha sonra evden ayrıldı. Tekrar gelip yine kemerle vurdu\" dedi.

TUTUKLANDI

Olayın ardından Ömer B.\'ye Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Yakalan Ömer B. gözaltına alınıp mahkemeye çıkarıldığı sırada, \"Çekin iyi çekin, karım değil mi döverim\" dedi. Ömer B., nöbetçi mahkeme tarafından \'Eşe karşı eziyet etme\' ve \'Silahlı tehdit\' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının adliye binasına getirilmesi

- Zanlının koşması

- Zanlının Basın mensuplarına küfür etmesi

- Zanlının adliye binasına girişi

- Adliye binası dış görünüş

SÜRE:,00\'54\" BOYUT: 55.5MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK

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3)TIR\'A ARKADAN ÇARPAN TAKSİNİN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ

İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, emniyet şeridindeki TIR\'a arkadan çarpan taksinin şoförü 32 yaşındaki Mustafa Akyürek, hayatını kaybetti.

Kaza, bugün sabah saatlerinde İzmir Çevreyolu Otogar yol ayrımında meydana geldi. Yönetimindeki 35 T 6352 plakalı taksi ile Işıkkent\'ten Karşıyaka yönüne doğru giden Mustafa Akyürek, emniyet şeridinde, 46 yaşındaki Mustafa Demirel idaresindeki, 35 VF 671 çekici, 35 ESE 63 dorse plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorsenin altına girerek hurdaya dönen taksinin şoförü Akyürek yaşamını yitirdi. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazadan sonra şoka giren TIR şoförü Demirel, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren Akyürek\'in cansız bedeni ise AKS 110 ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden çıkartıldı. Akyürek\'in ölüm haberini alarak kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Bekar olduğu öğrenilen Mustafa Akyürek\'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

Öte yandan TIR\'ın emniyet şeridinde park halinde mi durduğunun yoksa hareket halinde mi olduğunun belirlenmesi amacıyla olay yeri inceleme ekipleri araştırma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kazaya karışan araçlardan görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Ölenin yakınlarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

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4)BELEDİYEDE CANINA KIYDI

ADANA\'daki merkez Yüreğir İlçe Belediyesi\'nde çalışan işçi 39 yaşındaki Serdar Koç, arşiv odasında iple kendini asarak intihar etti.

Merkez Yüreğir İlçesi\'ndeki Yüreğir Belediyesi\'nde 8 yıldır taşeron işçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Serdar Koç, geçen salı günü saat 12.30 sıralarında mesai arkadaşlarına \'Eve gidiyorum\' diyerek ayrıldı. O günden bu yana haber alınamayan Serdar Koç\'un yakınları polise kayıp başvurusu yaptı. Mesai arkadaşları da işe gelmeyen Serdar Koç\'a telefonla ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bugün sabah saatlerinde belediye hizmet binasının bodrum katındaki arşiv odasına girmeye çalışan görevliler, kilitli kapıyı açamayınca çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla içeri giren belediye görevlileri, içeriden kapıyı kilitledikten sonra iple kendini tavana asan Serdar Koç\'un cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Serdar Koç\'un öldüğünü saptadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Koç\'un cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü. Çevresinde sakin kişiliğiyle bilinen Serdar Koç\'un, borç nedeniyle intihar ettiği ileri sürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Belediye önündeki ambulans ve polis aracı

- Belediye binasına girenler

- Camlardan bakan insanlar

- Belediye binası girişindeki kalabalıktan görüntü

- İntihar eden şahsın sağlık fotoğrafı

SÜRE:49\" BOYUT:50 mb

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:ADANA,(DHA)

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5)MARKETTEN SİGARALARI ÇALDILAR

SAKARYA\'nın Erenler İlçesi\'nde, kilidini kırdıkları markete giren hırsızlar, sigara ve kasadaki paraları çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Saat 05.00 sıralarında, Erenler Dilmen Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi\'ndeki bir marketin önüne gelen 2 hırsız uzun süre kilidi kırmak için uğraştı. Başarılı olamayınca marketin önünden ayrılan hırsızlar kısa bir süre sonra ellerine aldıkları bir aletle geriye dönüp kapı kilidini kırdı. İçeri giren 2 hırsız kasada bulunan yaklaşık 300 lira parayı ve 500 lira değerindeki sigarayı poşete doldurarak çaldı. Sabah markete gelince durumu fark eden iş yeri sahibi polisi aradı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerası görüntüleri

Aziz GÜVENER/ERENLER(Sakarya), (DHA)

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6)HURDA ARAÇLARA YENİDEN HAYAT VERİYOR (ÖZEL)

TOKAT’ta 28 yaşındaki Serkan Özcan, hurda durumda aldığı araçları modifiye ederek yeniden trafiğe kazandrıor. Özcan son olarak 3 bin liraya aldığı 1974 model kamyoneti 35 bin lira harcayarak yeniledi. Kent merkezinde sanayi sitesinde 10 yıldır oto aksesuar üzerine esnaflık yapan Serkan Özcan, 2 ay önce 3 bin Türk Lirasına 1974 modem Dodge marka kamyoneti hurda olarak aldı. Modelinin eski olmasından dolayı yedek parçası bulunmayan aracın değişecek olan parçalarını ise kendi imkanlarıyla kendisi yaptı. 1 aylık çalışma sonrası 35 bin lira harcanarak yeni görünümüne kavuşan kamyonet çevrede ilgi gördü. Hobi olarak boş zamanlarını eski araçlar ile değerlendiğini söyleyen Serkan Özcan, \"Piyasadan çekilmiş, terk edilen evrakı olan araçları alıp restore edip bu hale getiriyorum. Çocukluktan gelen bir heves bende. Şu andaki 74 model aracımızı 3 bin liraya aldık. Boya, kaporta işlemleri hariç diğer tüm işlemlerini biz yaptık. Motorundan şanzımanına, döşemlerine, bütün dizaynlarını yaptık. Kendi çizim ve projelerimizle aracı bu hale getirdik\" dedi.

\"YEDEK PARÇALARINI KENDİMİZ YAPIYORUZ\"

Dizayn ettiği araçları modellerinin eski olmasından dolayı yedek parça bulamadıklarını kaydeden Özcan, \"Olmayan parçalarını yapabiliyorsak kendimiz yapıyoruz. Yapamıyorsak diğer araçların uygun parçalarını kullanıyoruz. Bu aracın ön panjurunu kendimiz çizdik. Siensi kesimle böyle bir görünüş kazandırdık. 10 yıl içerisinde 30’a yakın bu tip araçları yeniledim. Bu araçların içinde 4x4 ciplerde vardı. 75 modelinden 62 modeline potansiyel gören tüm araçlara yenileme yapıyoruz\" dedi.

Sosyal medya dizayn ettikleri araçların görsellerini paylaştıktan sonra işlerinde artış olduğunu söyleyen Özcan, \"Çevre illerden paylaştığımız fotoğrafları gören vatandaşlar, bize siparişte bulunuyorlar parçalar ile ilgili. Biz de yapıyoruz gönderiyoruz. Ya da araçlarını bizlere emanet edip gidiyorlar. 1 aylık süre içerisinde de araçlarını teslim ediyoruz\" dedi.

Şu anda yaptığı aracı kendisinin kullandığını ifade eden Özcan, talep olması halinde ise satıp, yeni hurda araçlara yöneldiğini ifade etti.

Görüntü Dökümü:

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-Dükkandan görüntü

-Yaptığı çıalışmalar

-Yenilediği aracın görüntüsü

-Konuşmları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

(272 mb)

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