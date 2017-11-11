DHA YURT BÜLTENİ-5 

Bakan Özlü: Cam filminde kriter belirleyeceğiz

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, araçlarda cam filmi yasağıyla ilgili 3 bakanlığın teknik çalışma yaparak kriter belirleyeceğini ifade ederek, \"Cam filminde emniyetin görüntü alabileceği, görüntülemesine engel olmayacağı çerçevede limitle, bir kriter getireceğiz O kriteri aşanlar yine yasağa takılacak, altında kalanlar serbest olacak\" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Adıyaman\'da ilk olarak valiliği ziyaret etti. Vali Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Bakan Özlü, Valilik Şeref Defteri\'ni imzaladı.

Ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Özlü, araçlarda cam filmi uygulamasına ilişkin, kendi bakanlığıyla İçişleri ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarının teknik çalışma yapıp, kriter belirleyeceğini kaydetti. Özlü, şunları söyledi: \"Cam filmi hep yasaktı, hiçbir zaman serbest olmadı. Yani vatandaşlarımız \'Cam filmi serbestti, yasak getiriyorsunuz\' demesinler. Şu ana kadar takılan bütün cam filmleri aslında yasak ortamda takılan cam filmleridir. Biz Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde bu cam filmini kaldırmak istiyorduk. Geçen sene bir çalışma yaptık, Emniyet Genel Müdürlüğümüzle koordine ettik. Geçen sene Emniyet Genel Müdürlüğü\'nden bize gelen görüş olumluydu. Bu sene Emniyet Genel Müdürlüğü\'müzden gelen talepler, cam filmi yasağının kaldırılmasına karşıydı. Emniyet Genel Müdürlüğü\'müzle 3 ay süren görüşmeler yaptık. En son konu bana geldi.\"

REİNA ÖRNEĞİ

Bakan Özlü, kendisine birkaç konuda Reina saldırısıyla ilgili örnekler verildiğini söyledi. Özlü, şöyle konuştu: \"Bir terör hadisesi olur, 40- 50 kişi ölür, bunu yapan teröristler cam filmli araçla kaçmıştır ve bunun sorumluluğunu alamayız, diye çekindik. Güvenlik söz konusu olunca, bir şey diyemiyoruz. Bakın, Reina saldırısını yapan teröristin yakalanması aşamasında cam filmli araç içerisinde olduğu için yakalayamadıklarını söylüyor.

\'KRİTER GETİRECEĞİZ\'

Özlü, konu hakkındaki son durumla ilgili şunları kaydetti: \"Son durum şöyle: İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı uzmanları, bizim bakanlığımızın uzmanlarıyla bir araya gelecekler. Cam filminde emniyetin görüntü alabileceği, görüntülemesini engel olmayacağı çerçevede limitle, bir kriter getireceğiz. O kriteri aşanlar yine yasağa takılacak, altında kalanlar serbest olacak. Teknik bir çalışma yapacağız ve karar vereceğiz.\"

\'YERLİ OTOMOBİLDE ÜRETİM MERKEZİ İKİNCİ SAFHADA\'

Bakan Özlü, yerli otomobil ile ilgili yöneltilen bir soruya ise üretim merkezinin ikinci safhada belirleneceğini ifade ederek, \"Yerli otomobilde üretim merkezi ikinci fasılda. Şu anda birinci fasıldayız. İkinci fasıl tasarım geliştirme, üretim faslıdır. 24 ay sürecektir. Yerli otomobilin yeri konusunu ikinci 24 ayda konuşacağız. Şu anda daha erken\" diye yanıt verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Faruk Özlü\'nün gelişi

- Valilik Şeref Defteri\'ni imzalaması

- Bakan Özlü\'nün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Minibüs jandarmanın bahçesine girdi

İZMİT\'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bir otomobile çarptıktan sonra jandarmanın bahçesine girdi. Yaralanan sürücü tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali Kemal Baş idaresindeki 41 ED 865 minibüs kontrolden çıkarak önünde ilerlemekte olan 34 KOT 47 plakalı otomobile çarptı. Minibüs çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı\'nın demir korkuluklarını yıkarak içeri girdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan minibüs şoförü Ali Kemal Baş\'a ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Minibüs çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Jandarmanın korkuluklarına giren araçtan görüntü

Olay yerinden detaylar

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

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‘Fethullah hoca’ denmesinden rahatsız olan öğretim görevlisi adını değiştirdi



KARAMAN’da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi\'ne bağlı Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi 37 yaşındaki Fethullah Baldır, toplumda ve öğrencilerinin kendisine ‘Fethullah hoca’ demesinden rahatsızlık duyunca mahkemeye müracaat ederek adını ‘Yusuf Selim’ olarak değiştirdi.

Karaman Adliyesi’nde 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne müracaat ederek ‘Fethullah’ olan ismini değiştiren Baldır, 17-25 Aralık tarihinden sonra isminden rahatsız olmaya başladığını ve daha sonra FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 temmuz darbe girişimiyle bu rahatsızlığının daha da arttığını anlattı. \'Fethullah hoca\' olarak anılmaktan dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getiren Baldır şöyle dedi: ‘’Girdiğim ortamlarda ve yeni öğrencilerimle tanışırken kendimi ‘Fetullah’ olarak tanıtıyorum. Toplum içerisinde ‘Fethullah hoca’ olarak anılmak beni baya bir rahatsız ediyordu. Ben de bu duyduğum rahatsızlıktan dolayı mahkemeyle başvurarak isminin ‘Yusuf Selim’ olarak değiştirdim. Mutluyum. Aslında bu kararı almak benim için zordu. Ama gerçekten yaşanan olayları düşündüğüm zaman o zorluğun bunun yanında önemsiz olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra böyle karanlık günlerin ülkemizde tekrar yaşanmamasını diliyorum.’’

‘YENİ İSMİME TAM ALIŞAMADIM\'

Yeni ismine alışmaya çalıştığını da ifade eden Baldır şunları söyledi: ’İsmim daha çok yeni. Yeni ismime alışmaya çalışıyorum. Ben de tam alışamadım. En kısa sürede alışacağımı düşünüyorum. Özellikle bu noktada öğrencilerim katkısının çok olacağını düşünüyorum. Tabi çevrem de hala yeni ismime alışamadı. Bundan sonra tanışacağım insanlarla ‘Yusuf Selim’ olarak tanışacağım için isme alışmam daha kolay olacaktır. Fethullah hoca olarak anılmak çok rahatsız ediyordu. Şu anda en azıdan bir müddet daha belki böyle hatırlanacağım ama vicdanım, gönlüm rahat olacak.’’

Baldır, ‘Fethullah’ ismini babasının koyduğunu ama ismini değiştirmesi noktasında ailesinin de kendisine destek verdiğini sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü:

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-Baldır ile yapılan röp

-Baldır\'dan detay

Haber: Tolga YANIK Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA))

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Park halindeki otomobil yandı

KIRIKKALE\'de mahalle arasında park halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, araçta büyük hasar oluştu.

Yangın, akşam saatlerinde Yaylacım Mahallesi, 376 Sokak\'ta yol kenarında park halinde bulunan 43 yaşındaki Kamil Karakaya\'ya ait 71 AZ 658 plakalı otomobilde çıktı. Aracın motor bölümünden yükselen alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. Aracı tamamen saran alevler, çevrede paniğe yol açtı. Gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Yaklaşık 20 dakika süren çalışma ile yangın, önde ve arkada park halindeki diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekipleri, araçta bulunan LPG tankının bağlantısını söktükten sonra soğutma çalışması yaptı.

Aracında büyük hasar meydana gelen Kemal Karakaya, \"Sabahtan bu yana araç park halinde duruyordu. Annem, \'Koş otomobil yanıyor\' dedi. Aracın yanına gittiğimde alev almıştı. Müdahale edemedim. İtfaiye geldi ancak arabam yandı. Allah yardımcımız olsun\" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

-Otomobilin yanması

-Belediye itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

-Hurdaya dönen otomobil

Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)



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Şampiyon güreşçi Yasemin Adar: Yumruk atma, sahte hesap paylaşımı



DÜNYA Güreş Şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar, adına Twitter\'da açılan bir hesaptan, sarkıntılık yapan bir kişiye yumruk attığına dair paylaşımının adına açılan sahte hesaptan yapıldığını söyledi. Adar, \"Böyle bir Twitter hesabım yoktur. Yalan- yanlış şeyler paylaşıp, insanları kandırıp, gündem yaratmak isteyen hesaptır. Lütfen yalanlarına ortak olmayın\" dedi.

Dünya Güreş Şampiyonası\'nda kadınlar 75 kiloda dünya şampiyonu olan milli güreşçi Yasemin Adar adına Twitter\'da açılan bir hesaptan, \"Adamın biri sarkıntılık yaptı ben de yumruğu çaktım ağzına hastanelik olmuş şikayetçi olmuş sorun değil o yumruğu tüm kadınlar adına attım\" yazılı paylaşım yapıldı. Bu paylaşım, çok sayıda beğeni alırken, kadınlardan da destek gördü.

Paylaşımların internet sitelerinde haber olması üzerine Adar, hesabın kendisine ait olmadığını ve sahte olduğunu açıkladı. Edirne\'de milli takım kampında bulunduğunu belirten Adar, \"Böyle bir paylaşımda bulunmadım. Adıma açılmış sahte bir hesap, zaten böyle bir şey olması mümkün değil çünkü milli takım kampındayım\" dedi.

Milli güreşçi Adar, sahte hesap üzerine Twitter\'da kendi adına yeni bir hesap açarak, yapılan paylaşımın sahte olduğunu duyurdu. Adar, Twitter\'da sahte hesabının paylaşımlarını da gerçek hesabına ekleyerek, \"Sahte hesap!!! Lütfen paylaşımlarına inanmayın. Sizi kandırmasına izin vermeyin\" diye yazdı.

Adar, Instagram hesabından da konuyla ilgili bir paylaşım yaparak, \"Böyle bir Twitter hesabım yoktur!!! Yalan yanlış şeyler paylaşıp insanları kandırıp gündem yaratmak isteyen hesaptır. Lütfen yalanlarına ortak olmayın\" dedi.

Haber: EDİRNE, (DHA)-

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Ayağını biçerdöver makinesine kaptırdı

ŞANLIURFA\'nın Harran ilçesinde 19 yaşındaki Hadi Bozkurt ayağını biçerdöver makinesine kaptırarak yaralandı.

Olay, Harran\'ın Yenice Mahallesi\'nde meydana geldi. Hadi Bozkurt, tarlada pamuk toplama işlemi sırasında sol ayağını biçerdöver makinesinin dişlisine kaptırdı. Bağırması üzerine tarlada çalışan yakınlarının çağırdığı giden sağlık ekipleri, Bozkurt\'u ilk müdahalesi yaparak hastaneye götürdü. Acil serviste tedavisine başlanan Bozkurt\'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastanenin acil servisi

- Yaralıyı ambulanstan indirilmesi

- Yaralıyı acil servise konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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