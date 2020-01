DHA YURT BÜLTENİ-5

PAMUKLARIN İÇİNDE UYUYAN 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLÜ BULUNDU (EK)

1)CENAZE AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Küplüce Mahallesi\'nde kendilerine ait tarlada pamukların arasında uyurken, üzerine toplanan pamukların dökülmesiyle havasız kalarak ölen Beşar Güneş\'in cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. 8\'inci sınıf öğrencisi Beşar Güneş\'in cenazesinin götürülüşü sırasında 2\'si nikahsız 3 evliliğinden 16 çocuk sahibi olan babası Süleyman Güneş ile annesi Ayşe Güneş gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun ölümü üzerine Arapça ağıtlar yakarak gözyaşı döken anne Ayşe Güneş\'i kuması olduğu belirtilen diğer 2 kadın teselli etti. Ailesinin teslim aldığı Beşar Güneş, Harran ilçe merkezinde törenle toprağa verilecek.

2)ÇANAKKALE BOĞAZI\'NDAN RUS SAVAŞ GEMİSİ GEÇTİ

RUS Donanması\'na ait 127 borda numaralı savaş gemisi \'Minsk\', Çanakkale Boğazı\'ndan geçerek Ege Denizi\'ne doğru yol aldı. Marmara Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na saat 09.30\'da giriş yapan Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 127 borda numaralı savaş gemisi Minsk, saat 10.45\'te manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu\'nu döndü. Minsk, 15 dakika içinde Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Köyü\'nde dağda bulunan \'Dur Yolcu\' yazısının önünden geçiş yapan savaş gemisi, Ege Denizi\'ne açılmak üzere yol aldı. Boğazdan geçişi sırasında Rus savaş gemisine Türk sahil güvenlik botu eşlik etti.

3)GAME OF THRONES\'İN YÖNETMENİ JACK BENDER\'DEN ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU\'NA ÖZEL İLGİ

HATAY\'ın \'Antakya Medeniyetler Korosu\'nun, ABD\'de geçen hafta verdiği konseri izleyenler arasında dünyaca ünlü dizi Game Of Thrones\'in ünlü yönetmeni Jack Bender\'de olduğu ortaya çıktı. Bender, yakın ilgi gösterdiği koro üyeleriyle hatıra fotoğrafı da çektirdi. 3 semavi din ile 6 mezhebin mensuplarından oluşan, Türkçe, Arapça ve Ermenice ilahiler seslendiren \'Medeniyetler Korosu\'nun ABD\'de vereceği konserler için hazırlanan 47 kişilik kafile, vize engeline takılmıştı. ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizi üzerine 250 üye arasından ABD vizesi olanlarla yeni koro oluşturulmuştu. Repertuarlarını da değiştirmek zorunda kalan 40 kişilik yeni koro, geçen hafta Washington Andrew W. Mellon Oditoryumu\'nda sahne aldı. America Abroad Media organizasyonu ile gerçekleşen programda seslendirdikleri farklı dinlere ait ilahileri tüm konukların büyük beğenisini kazanan Antakya Medeniyetler Korosu, finalde uzun süre ayakta alkışlandı. Geceye katılan konuklar adına sahneye gelen America Abroad Media yöneticileri sergiledikleri müthiş performanstan dolayı Antakya Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat\'a teşekkür ederek plaket verdi.

ÜNLÜ İSİMLER HAYRAN KALDI

Dünyaca ünlü dizi Game Of Thrones\'in yönetmeni Jack Bender, aktör Tom Berenger, Ürdün Prensesi Rym Ali, Tunuslu ünlü oyuncu Hend Sabry, Tim Clemente, Bill Mcdonald, John Luessenhop ve David Zucker gibi ünlü isimler ile birlikte bir çok ünlü dizilerin yapımcı, yönetmen ve oyuncuları da konseri ilgiyle izledi. Hatay\'ın bir arada yaşama kültürünü tüm dünyaya verdikleri barış mesajları kanıtladıklarını belirten Koro Başkanı Yılmaz Özfırat, America Abroad Media yönetimine teşekkür etti.

FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Gecenin finalinde Game Of Thrones\'in yönetmeni Jack Bender\'in de aralarında bulunduğu bir çok ünlü isim Yılmaz Özfırat ve koro üyeleri ile fotoğraf çektirerek, performansları için kutladı.

ÜLKEMİZİ TANITMAYA ÇALIŞTIK

Koro Şefi Yılmaz Özfırat, bir arada kültürünü tanıtmanın dışında Türkiye\'yi de tanıttıklarını belirterek şöyle konuştu:

\"Game Of Thrones\'tan tutun da dünyanın çok farklı filmlerine imza atmış yönetmenlerin huzurunda bir konser gerçekleştirdik. Yaklaşık bin kişilik bir davetli topluluğu vardı, ABD Kongre Üyeleri ve senatoya mensup kişiler buradaydı. Bizler başta Hatay olmak üzere ülkemizi tanıtmaya çalıştık, bir arada yaşama kültürünü insanlara aktarmaya çalıştık. Çok etkili olduğumuzu düşünüyoruz. Ülkemizin çok daha iyi yerlerde olması için burada biz ülke tanıtımı gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Emeği geçen başta Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, Hatay Valisi olmak üzere bizim buraya gelmemizde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum\" dedi.

4)PALANDÖKEN: TESK OLARAK İTHAL ET KONUSUNU REKABET KURULUNA TAŞIDIK

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyon (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Esnaf Sanatkarlar Odası\'nın yer tahsisi için geldiği Batman\'da, ucuz et satışı ve ithal et ile ilgili değerlendirmede bulunarak, \"Şimdi ithal edilen etin içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Nasıl kesildiğini bilmiyoruz. Bu konuyu rekabet kuruluna taşıdık. Oradan çıkacak kararı bekliyoruz\" dedi.Esnaf Odaları Birliği\'ne yer tahsisi için Batman\'a gelen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk Petrolleri Kirstal Park\'ta gazetecilerle kahvaltıda buluştu. Kahvaltıya ayrıca, Batman Esnaf Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Talat Kara, Batman Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Salih Kaplan ve çevre illerin esnaf odaları başkanları katıldı.

Gündemde olanl ithal et konusuna değerlendiren TESK Başkanı Palandöken, ucuz diye satılan ithal etin içerisinde ne olduğunu bilmediklerini belirterek, \"Sayın Cumhurbakanı ve Başbakan\'a bir mektupla bildirdim ama bakanla yüz yüze konuştuk. Dedik ki etik değil. Bir kere yani iki tane marketin ismi lanse edilmesini, diğer hem yerel, hem de ulusal marketlere tabiki esnaf zan altında. Bu zamın müsebibi gibi gösterilmenin ezikliği yaşıyoruz. Bunu yapmayın, tamam maksat ucuzluksa, biz vatandaşa bedava veririz. Çünkü vatandaşın öyle yarım kilo alacak durumu da yok. Vatandaşın kırmızı et için bu fiyatlarla ilgili çok da talebi yok. Niye yok? Alternatif ürünler var; beyaz et var. Ama kırmızı ete de rekabetin oluşması var. Asıl bu iş neden oldu? Bir işte bu bölgede terörden hayvancılık bitti. Sen bireysel işletmelere gereken desteği verirsen, işte insanlar bir iki hayvan alması suretiyle onu ona çıkarır. Oğlunu evlendirirken, bir tane satar. Efendim çatısını tamir ederken iki tanesini ahır yapar. Ekonomik dengeler ve hayvansal açığı olmayan bir ülkeydik, kendimize yetebilirdik. Şimdi ithal edilen etin içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Nasıl kesildiğini bilmiyoruz. Vatandaşa sadece ucuz ama ne olduğunu anlatmadan. 1935\'te, 1928\'de Hıfzısıha yasasında; bu etin 4\'tan başka parçalanmayacağını şeklen koymuş. İki ön kol, iki de arka but. Şimdi bu et ne şekilde yapılmış, hangi kurallara kesilmiş, nasıl olmuş ucuzmuş? Vatandaş ucuzu değil sağlıklı, kaliteli kapısının önündeki, hatta sevdiği, diyaloğu olduğu esnaftan alır. Esnaf bunu pahalandırmıyor. Bu iş çok abartıldı, hatta medyaya o firmaların reklamını yaparak, bir haksız rekabet oldu\" dedi.

İthal edilerek ucuz diye vatandaşa satılan et konusunu rekabet kuruluna taşıdıklarını belirten Palandöken, \"TESK olarak ne yapmamız lazımdı tabiki bu işi rekabet kuruluna götürdük. Neticesini bekliyoruz. Rekabet Kurulu, bu haksız rekabet dediği an bu iş duracak. Bu etin satışı da, bugünkü Hıfzısıha kanunlarına göre bir haksızlık yapıldığı kanaatindeyim. Esnafın da bu arada zammın müsebibi gibi gösterilmesi esnaf sanatkar açısından son derece olumsuz. Tabu ben vatandaşın ucuz etin yenmesine karşısında gibi görülüyorum, ifadeler öyle yer alıyor. Hayır ben sağlıklı et alınması için kapısının önünde et almasını, herkesin o mağazalara gitmemesi için kendine en yakın kasaptan almasını, temini için söylüyorum. İnşallah mu mesele haledilecek. Kasap esnafının dolaylı olarak ithalata verdiği paranın önüne geçecek. Halub ki bu ithalat bedelleri Türkiye\'deki, kırsal alandaki hayvancılığın gelişmesinin sağlanması lazım. Yoksa 8-10 insanın işi, hayvancılık olmayan insanın entegre tesis kurup sermaye grubunun oluşturması karşısındayız. Ben taze et sevdiğim için ithal et yemem\" diye konuştu.

