DHA YURT BÜLTENİ-5

1)KARAMAN\'DA SİLAHLI ÇATIŞMA: 2 YARALI

KARAMAN\'da iddiaya göre iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, polis çatışmaya katılan diğer gruptaki şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Olay, bugün saat 02.15 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 256 numaralı sokakta meydana geldi. Sokakta silah sesini duyan ve iki grup arasında silahlı çatışma olduğunu fark eden çevredekiler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis, 42 EHE 99 plakalı otomobilin hızla uzaklaştığını fark edince \'Dur\' ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü \'Dur\' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından otomobil durduruldu. Araçta bulunan Mahir T. (28), Ercan T.(22) ve Uğur G. (29) gözaltına alınırken, başından ve göğüs kısmına isabet eden saçmalarla yaralanan Ahmet Altun (31) ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yasin Kiş (24) ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Otomobilde yapılan aramada da bir adet otomatik av tüfeği ele geçirildi. Polis çatışmaya katılan diğer gruptaki şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

2)KARAMAN\'DAKİ YURTTA, KIZ ÖĞRENCİLERİNİ KORKUTAN İDDİA



KARAMAN\'da Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü\'ne bağlı Nefise Sultan Kız Yurdu\'nda kalan üniversite öğrencilerinden bazıları, gece odalarına giren siyah giyimli ve yüzü saçlarıyla örtülü bir kişinin kendilerini uyandırıp, Arapça bir şeyler söylediğini, \'Sıra sizde\', \'Öleceksiniz\' yazılı notlar bıraktığını öne sürerek, fenalaştı. Bu durumu duyan diğer öğrencilerden de korkup sinir krizi geçirenler oldu. 8 öğrenci hastaneye kaldırılırken, çok sayıda öğrenciye de ambulansta müdahale edildi. Olay, saat 03.45 sıralarında Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi\'nde bulunan ve bu yıl açılan 1400 öğrenci kapasiteli Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü\'ne bağlı Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu\'nda meydana geldi. Yurtta kalan üniversite öğrencilerinden bir bölümü, uyurken odalarına gelen bir kişinin kendilerini korkuttuğunu iddia edip fenalaştı. Bu durumu duyan öğrencilerden bazıları da sinir krizi geçirdi. Bunun üzerine yurt görevlileri, 112 Acil Servis\'e haber verdi. Yurda çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada uyanıp yataklarından kalkan öğrencilerde, korkup binayı tahliye etmek istedi. Görevlilerin iknası sonucu öğrenciler tekrar yurt binasına alındı. Fenalaşan 8 öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırılırken, çok sayıda öğrenciye de ambulansla müdahale edildi. Öğrenciler, yaklaşık 2 haftadan bu yana bazı geceler odalarına giren siyah giyimli ve yüzü saçlarıyla örtülü bir kişinin kendilerini uyandırıp, yüzlerini okşadığını, Arapça bir şeyler söylediğini, \'Sıra sizde\', \'Öleceksiniz\' yazılı notlar bıraktığını, odalarına ve kapılarını işaretlediğini ileri sürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

-Öğrencilerin yurt önünde protestoları

-Bayılan sinir krizi geçiren öğrencilerin ambulanslara alınışı

-Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Enver Yazıbaşı\'nın saldırması ve tepki göstermesi

-Polis sağlık ekipleri ve yurttan genel detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

3)SİLOPİ\'DE ENGELLİ ÖĞRENCİLERDEN DUVARA EL BASKISI



ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde özel bir rehabilitasyon merkezinde zihinsel engelli öğrenciler, öğretmenlerin yardımı ile okul duvarına resim çizdi, el baskısı yaptı.

Silopi\'de özel bir rehabilitasyon merkezinin kuruluşunun 10\'uncu yılı nedeniyle bir takım etkinlikler düzenledi. Etkinlikte öğretmenlerin yardımı ile zihinsel öğrenciler okul duvarına çizilen resimlerin üzerinden rötuşlar yaptı. Hayal gücü, el becerisi ve öz güvenlerini artırmaya yardımcı olunması adına yapılan etkinlikte zihinsel öğrenciler ellerindeki fırçalar ile duvarı boyadı. Daha sonra öğrenciler öğretmenlerin nezaretinde hazırlanan farklı renklerdeki tepsilere ellerini batırarak duvara baskı yaptı. Öğretmen ve kurum çalışanları da el baskı yaptıktan sonra toplu resim çekildi. Etkinlikte büyük sevinç yaşayan zihinsel öğrencilere daha sonra yemek ikramı yapıldı. Etkinlik hakkında bilgi veren Rehber öğretmen Evin İrmez Timur, “Kurumumuzun 10. yıl dönümü geride bıraktık. 500 aşkın özel eğitime muhtaç öğrencimize destek eğitimi sunduk. Öğrenciler ile etkinlik yaptık. Genel olarak öğrencilerimize sosyal anlamda sosyal yaşama kazandırmak adına duvar boyama spor faaliyetleri gibi etkinlikler yapmaktayız\"dedi.

Zihinsel Engelliler sınıf Öğretmeni Haci Ahmet Altunkanat ise, “Burada amacımız öğrencileri sosyalleştirmek ve etkinliklere katılmak imkanları sağlamayı hedefledik. Öğrenciler bu faaliyetlere katıldıkları zaman kendisini güvende hissedecek. Bu güven ile hayata daha sağlam bir temelde hazırlanmış olacak ve hataya katılmayı da kendine amaç edinecek. Amacımız buydu\" diye konuştu.

-Eğitimin yapıldığı okul

-Boyaların hazırlanması

-Zihinsek engelli öğrencilerin duvar boyaması

-Öğrencilerin duvara el baskısı yapması

-Toplu fotoğraf çekilmesi

-Röportajlar

-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN, (SİLOPİ-DHA)

4)HUZUREVİ SAKİNLERİ \'BOCCE\' İLE HAYATA TUTUNUYOR

BURDUR\'da yaşları 70 ile 85 arasında değişen 4 huzurevi sakini, bocce dalında lisanslı sporcu oldu. Kentin en yaşlı lisanslı sporcuları olan Ahmet Aydın, Aliihsan Gündöner, Osman Kılıç ve Malik Gürsoy, bocceyi çok sevdiklerini söyledi.

Burdur Belediyesi Berberoğlu Vakfı Huzurevi\'nde kalan Kore Gazisi 85 yaşındaki Ahmet Aydın, 79 yaşındaki Aliihsan Gündöner, 76 yaşındaki Osman Kılıç ve 70 yaşındaki Malik Gürsoy, bocce dalında kentin en yaşlı lisanslı sporcuları oldu. Huzurevi sakinleri, haftanın belli günlerinde Gazi Atatürk Stadı\'na gelerek, Bocce İl Temsilcisi Davut Aksu gözetiminde antrenman yapıyor. En yaşlı bocce sporcusu Ahmet Aydın, \"Bu sporu seviyorum, severek, geliyorum. 6 aydır bocce yapıyorum. Burdur\'un en yaşlı sporcusuyum. Sporun yaşı yok. İş çalışmakta\" diye konuştu. Aliihsan Gündöner, \"6 ay kadar önce bocce sporuna başladık. Çok memnunum. Vakit geçirmek için spor yapıyoruz\" derken, Osman Kılıç ise spor yapmalarına fırsat veren herkese teşekkür edip, \"Spor her yaşta yapılır\" dedi. Malik Güngör de yaşlılar için hareketin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

\"Huzurevi sakinleri olarak Gençlik Spor İl Müdürümüz ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bocce sporunu çok seviyoruz. Yaşlılar için hareket çok önemli. Özellikle alzheimer hastalığını önleme de büyük faydası var. Herkese teşekkür ederim.\"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, sporun önemine dikkat çekerek, \"Çıtayı yükselttik. \'7\'den 85\'e spor\' diyoruz. Huzurevi sakinlerimize İl Temsilcimiz Davut Aksu aracılığıyla bocce sporunu sevdirdik. Haftanın belirli günlerinde gelerek, antrenman yapıyorlar. Sporcularımıza başarılar diliyorum\" diye konuştu.

- Antrenmandan detay

- Yaşlılarla röportaj

- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü ile röportaj

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

5)ASKER ARKADAŞLARI BULUŞTU

İZMİR\'de 1965-1972 yılları arasında askerlik yapanlar Antalya\'nın Kemer İlçesi\'nde buluştu. Bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen etkinlikte askeri kamuflaj giyip emekli binbaşı Mehmet Maraba öncülüğünde içtimaya çıkan asker arkadaşları, paintball oynayıp eğlendi.

İzmir Gaziemir Destek Kıtaları Özel Ulaştırma Oto Bölük Komutanlığı\'nda 1965-1972 yılları arasında askerlik yapan 84 arkadaş, 32 yıl sonra Antalya\'nın Kemer İlçesi\'nde buluştu. Kuzdere Mahallesi\'nde paintball sahasında bir araya gelen 82 asker ve dönemin asteğmeni 52 yaşındaki Levent Mami ve emekli binbaşı 60 yaşındaki Mehmet Maraba, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitler için saygı duruşunda bulundu ardından da İstiklal Marşı\'nı okudu. Asker arkadaşları askeri kamuflaj giyerek yeniden içtimaya çıktı.

Emekli binbaşı Mehmet Maraba, aldığı içtimanın ardından bu yıl 4\'üncü buluşmayı gerçekleştirdiklerini söyledi. Maraba, \"32 yıl aradan sonra bir araya gelmek kadar mutluluk verici, heyecan verici bir şey yok. Sizlerle birlikte çalıştığım için çok mutluyum. İş hayatımın en güzel yıllarını sizlerle geçirdim. Bunu samimi olarak söylüyorum. İyi ki sizlere komutanlık yapmışım. İyi ki sizlerle beraber askerlik yapmışım. Gerçekten çok mutluyum. Çok sevinçliyim. Sağlığımız elverdiği sürece, buluşabildiğimiz kadar her yıl, bunu geleneksel hale getirdik zaten, buluşmaya devam edersek ve bu değerlerimizi bizden sonraki nesillerimize aktarabilirsek, geleneklerimizi, göreneklerimizi de korumuş oluruz\" dedi.

Askerliğini onbaşı olarak yapan Veli Tokuş, buluşmaya ABD, Almanya, Fransa, Ukrayna ve Türkiye\'nin 56 ilinden komutanlar ile birlikte toplam 84 kişinin geldiğini söyledi. Askerlik yaptıkları dönemde Mehmet Maraba sayesinde buluşmak istediklerini aktaran Tokuş, buluşmada daha çok askerlik anıları konuştuklarını kaydetti. Tokuş, kendilerinden sonra gelen nesle örnek olsun diye toplandıklarını da belirterek, \"Türk milleti olarak savaşçı bir milletiz. Her Türk asker doğar. Biz de asker olarak doğduğumuzu göstermek için 32 sene sonra bir araya geldik. Dosta güven düşmana korku saldığımızı herkese göstermek istedik. Bu buluşmalara her yıl devam edeceğiz\" diye konuştu.

- Organizasyonun afişinden detay

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- İçtima alınması

- Emekli binbaşı Mehmet Maraba\'nın askerlerine hitaben yaptığı konuşma

- Veli Tokuş açıklama

- Toplu genel ve detay

124 MB /// 03.54

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER, (DHA)

6)MERMER TOZUNDAN İNŞAAT MALZEMESİ

BURDUR\'da işadamı Ercan Akın tarafından 9 yıldır yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucunda mermer tozundan inşaat malzemesi üretimi yapıldı.Mermerde Geri Dönüşüm Projesi\'ni 2008 yılında başlattıklarını söyleyen işadamı Ercan Akın, \"Ar-Ge çalışmalarımızı noktaladık. Burdur İkinci Organize Sanayi Bölgesi\'nde fabrikamızı kurduk ve üretime başladık. Şu an itibariyle il dışı Denizli bölgesinde bayilik anlaşması yaptığımız firmaya ilk sevkiyatımızı yapıyoruz. 2008 yılından 2016 yılına kadar yoğun şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Ana hammaddeleri mermer tozu ve ponzadan meydana gelen, çeşitli formüllerle üretilen tamamen doğal ve hiçbir zararlı kimyasal içermeyen, Türkiye\'de ve dünyada benzeri olmayan bir ürün elde ettik. Patent çalışmalarımızı bu doğrultuda tamamlamak üzereyiz\" dedi.Isı yalıtımı konusunda iddialı bir ürün yaptıklarını aktaran Akın, \"Hem hafifliği, hem inşaat maliyetini düşürmesi, enerji tasarrufu, kesinlikle yanmaz oluşu, bütün blok olması nedeniyle tesisat döşeme avantajı, sıva kolaylığı, duvar örmede hafif olması nedeniyle daha seri çalışma imkanı ortaya koyduğumuza inanıyoruz. Ama asıl önemlisi; geri dönüşüm ve mantolama maliyetini ortadan kaldırarak sağlıklı bir yuva oluşturmasıdır. Yaklaşık 11 aydır fabrikamızda deneme üretimi yaparak tamamen arkasında durabileceğimiz, güvenebileceğimiz bir ürün elde ettik\" diye konuştu.

Mermer tozunun ekonomiye kazandırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Akın, şöyle dedi:

\"Mermer tozunu nereye atacağımızı, nasıl bertaraf edeceğimizi bilemiyorduk. Bu konuda ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. İlerleyen zamanlarda hem bu problem ortadan kalkacak, hem de mermer tozunu atıl bir ürün olmaktan enerji tasarrufu sağlayan bir ürün olarak ekonomiye kazandıracağız. Bu ürünle binalardaki mantolama masrafı olmayacak. Hafifliğinin ön planda olması nedeniyle binalardaki demir, beton gibi malzemelerin kullanımı bu oranda azalacaktır. Bu da inşaat maliyetini etkileyecektir. Asıl önemlisi mantolamanın ortadan kaldırılması. Bu da bizim üzerinde durduğumuz en önemli konulardan birisiydi. Ürünün lambda (ısı iletkenlik) değerinin 0.11 olması nedeniyle kesinlikle mantolamaya ihtiyaç duyulmayacaktır, İlimize ve ülkemize hayırlı olsun.\"

Fabrikadaki makine tasarımlarını yapan Ercan Akın\'ın oğlu makina mühendisi Alper Akın da \"Ar-Ge çalışmaları sonucu ortaya çıkan bu ürünün belli bir makinesi yok. Çalışmaları babamla birlikte yürüttük. Yeni bir ürün olduğu için önemli olan bu ürünün seri üretimini yapmaktı. Bütün makine tasarımlarını kendimiz oluşturarak seri üretime başladık. Günde 10 bin adet üretim kapasitemiz var. Önümüzdeki günlerde bir üretim hattı daha kurarak önce 20 bin daha sonra da 40 bin adete çıkarmayı düşünüyoruz\" dedi.

- Üretilen malzemelerden detay

- Ercan Akın’la röportaj

- Alper Akın’la röportaj

- Detay

168 MB /// 05.21\"

(Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

7)AYAĞINA BATAN TAŞ AYAĞININ KESİLMESİNE NEDEN OLDU

KOCAELİ\'nin Derince İlçesi\'nde, 51 yaşındaki Fatma Kaşdaş\'ın ayağına batan taş nedeniyle ayağında enfeksiyon oluştu. Fatma Kaşdaş\'ın sağ bacağı diz altından kesildi. Fatma Kaşdaş tekrar yürüyebilmek için sağ bacağına protez ayak takılmasını istedi.

Derince\'de oturan 1 çocuk annesi Fatma Kaşdaş, 15 yıl önce evinin bahçesinde sağ ayağına batan taş nedeniyle tedavi gördü. Fatma Kaşdaş\'ın ayağında enfeksiyon oluştu. Geçen günlerde Fatma Kaşdaş\'ın sağ bacağı diz altından kesildi. Fatma Kaşdaş şimdi tekrar yürüyebilmek için bacağına protez takılmasını bekleyerek, hayırseverlerden yardım istedi.

Yıllar önce evinin bahçesinde ayağına taş battığını söyleyen Fatma Kaşdaş, \"Taş battıktan sonra orada bir mikrop oluştu. İzmir\'de ameliyat oldum. Oğlumla beraber yaşıyordum, eşim beni hamileyken bıraktı. 15 sene o yarayla yaşadım. 2012 yılında Kocaeli\'ye taşındım. Ameliyat oldum. Ameliyattan sonra enfeksiyon oluştu ve 3 kere daha ameliyat yapıldı. Bir de kas nakli yapıldı. Yara kocaman oldu. \'Kronik enfeksiyon hastasısınız. Bu ayağı kurtaracak hiçbir doktor yok. Maalesef kesmemiz lazım\' dediler. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde acilen ameliyata alındım. Diz altından kestiler. Hayat devam ediyor. Oğlum için yaşamalıyım. Kendim için yaşamalıyım\" dedi.

YÜRÜMEK İSTİYORUM

Fatma Kaşdaş protez ayak alacak parası olmadığını belirterek, \"Maddi durumum hiç olmadığı için protez ayak alacak param yok. Allah rızası için maddi destek verip protez ayağı takıp bir an önce hayatıma devam etmek istiyorum. Ayağa kalkmak istiyorum. Yatağa bağlı olmak istemiyorum. Çünkü hayat çok güzel. Bir an önce iyileşmek istiyorum. Pes etmeyeceğim. Bacağım diz altından kesildi. Daha yara taze. Bir an önce protez için ölçü almaları gerekiyor. Duyarlı insanlara sesleniyorum. Durumum olmadığı için bana yardımcı olsunlar. İnşallah yardım ederler. O günleri görmek istiyorum. Yatağa bağlı kalmak çok zor bir şey. Ama o ayağı takarsam yürüyeceğim. Kız kardeşim bakıyor bana. Oğlumu da üniversiteden alıp işe koymak zorunda kaldım. Çünkü paramız yok, maddi durumum yok\" diye konuştu.

Fatma Kaşdaş ile röp.

Fatma Kaşdaş\'tan görüntüler

HABER: Çağla DAŞCI/KAMERA: Dinçer AKBİR