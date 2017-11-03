DHA YURT BÜLTENİ-5

(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

1)ÖĞRENCİLERE EL ÖPTÜREN MÜDÜR HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI



KAHRAMANMARAŞ İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Yılmaz, Pazarcık ilçesinde bahçe kapısı dışında öğrencilere elini öptüren Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Yılmazcan hakkında inceleme başlatıldığını söyledi. Pazarcık Anadolu Lisesi\'nde ne zaman ve kim tarafından çekildiği bilinmeyen görüntülerde, müdür İbrahim Yılmazcan, okulun bahçe kapısı önünde oturuyor. Bu sırada okula gelen öğrenciler, Yılmazcan\'ın elini öpüp, içeri giriyor. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, olayı Meclis\'e taşıdı. Sosyal medyada da tepki çeken görüntülerle ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü de harekete geçti. Konuyla ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Yılmaz, \"Pazarcık Anadolu Lise\'mizde çıkan o görüntülerden sonra Pazarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'müzden gerekli bilgileri aldık ve hemen gerekli incelemeleri başlattık. Gelen raporlar doğrultusunda gerekli işlemleri yapacağız\" dedi.

Müdür İbrahim Yılmazcan ise gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

- Öğrencilerin İbrahim Yılmazcan\'ın elini öpmesi

- Öğrencilerin okula girmesi

- İl Milli Eğitim Müdürlüğü tabelası

- İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası

- İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Yılmaz\'ın konuşması

- Yılmaz\'ın odasında çalışması

- Okul Müdürü İbrahim Yılmazcan\'ın fotosu

- Pazarcık Anadolu Lisesi binasının fotosu

- İbrahim Yılmazcan\'ın okuldaki bir törende öğrencilere hitap etmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 81 MB, 76 MB

======================================================

2)BAKAN ELVAN: TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KÖKÜNÜ KURUTACAĞIZ

KALKINMA Bakan Lütfi Elvan, dün Hakkari Şemdinli\'de teröristlerin saldırısı sonucu 8 güvenlik mensubunun şehit düştüğünü hatırlatarak, terörle mücadelenin sonun kadar devam edeceğini belirtti. Elvan, \"Bu terör örgütlerinin kökünü kurutuncaya kadar mücadeleyi sürdüreceğiz.\" dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, DSİ tarafından Karaman\'a yapılan 120 milyon liralık 8 yatırımın temel atma töreni için bugün kente geldi. Bakanlar Elvan ve Eroğlu, ilk olarak Karaman Valisi Fahri Meral\'i ziyaret etti. Eroğlu, burada basın mensuplarına Karaman\'da bakanlığı tarafından yapılan yatırımları anlattı. Elvan da, dün Hakkari Şemdinli\'de teröristlerin saldırısı sonucu 6\'sı asker, 2\'si korucu olmak üzere 8 güvenlik mensubunun şehit düştüğünü hatırlatarak, şehitlere Allah\'tan rahmet diledi.

Terörle mücadelenin sonuna kadar süreceğini belirten Elvan, şunları söyledi:

\" Hain ve kalleşçe saldırı sonucu, dün şehit olan kardeşlerimiz var. Allahtan rahmet diliyorum. Bu terör örgütlerine yönelik mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Hükümet olarak kararlığımız sonuna kadar devam edecek. Bu terör örgütlerinin kökünü kurutuncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz ve Allah7ın izniyle bu terör örgütlerinin kökünü kurutacağız. Hiçbir şekilde bu saldırılar bizi yıldıramayacak. Nerede olursa olsun inlerine kadar girip ister içerde, ister dışarda etkisiz hale getirmek için yoğun bir şekilde silahlı kuvvetlerimizin ve emniyet mensuplarımızın çalışmaları devam ediyor. Milletimizin de desteğiyle bunları tamamen ortadan kaldıracağız.\"

Görüntü Dökümü

--------------------

- Bakanların Valilik ziyareti

- Bakan Elvan açıklama

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

===========================================

3)TUNCELİ\'DE DEV YATIRIMLA 400 KADIN İSTİHDAM EDİLECEK

TÜRKİYE\'de, tekstil alanda faaliyet yürüten bir firma, Tunceli\'de kurduğu tekstil fabrakasında 400 kadın istihdam edilecek. Yatırımcının bu girişimine Tunceli Valiliği de, fabrikada çalışacak kadınların servis ve yemek ücretini karşılayarak destek verecek.

Tunceli\'de, tekstil sektörünün önde gelen bir firması, kadınların istihda edileceği 2 milyon liraya mal olan dev tekstil fabrikası kurdu. İlk etapta 400 kadının istihdam edildiği fabrikada, 2018 yılının Mayıs ayında açılacak diğer fabrikalarla birlikte bin 362 kadın çalışacak. 4 ay önce Tunceli Valiliği görevine başlayan Vali Tuncay Sonel\'in girişimiyle kurulan fabrikanın açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Kentin işsizlik sorununu çözümüne önemli katkı sağlanması beklenen tekstil fabrikasının kurulmasıyla ilk kez kentte 10\'dan fazla kişinin istihdam edileceği iş alanıda kurulmuş oldu. Tunceli\'deki fabrikada üretilecek ürünlerin Türkiye\'nin çeşitli illerinde bulanan firma ait mağazalarda satışa sunulacağı belirtildi.

ÖZEL SEKTÖRÜN YATIRIMINA DEVLET DE DESTEK SUNDU

Vali Sonel, Tunceli\'ye böylesi bir fabrikayı kuran firma yetkililerine teşekkürlerini ileterek, bir yıl boyunca fabrikada çalışacak 400 kadının servis ve öğle yemeğini Valilik olarak karşılayacağını söyledi. İlk deneme üretimine başlayan tekstil fabrikasını gezerek çalışan kadınlarla bir araya gelen Vali Sonel, daha sonra fabrikayla ilgili gazetecilere açıklamada bulundu. Göreve başladığı ilk günden beri kentin işsizlik sorunun gidermek için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Vali Sonel, şunları söyledi:

\"Tunceli\'ye geldiğim ilk günlerde nereye gitsem işsizlik en büyük sorun olarak karşıma çıktı. Bunun çözümü için girişimlere başladım ve meyvelerini aldık. Tunceli\'de karşıma çıkan en büyük ve önemli sorun işsizlik oldu. Valilik ve belediyenin kapısını sonuna kadar halkımıza açtığımda hergün yüzlerce işsiz odama geliyordu ve bu durumda ben de hemen harekete geçtim. İşadamlarımızla görüştüm ve önemli bir adım attık. Özel bir tekstil firmamızla görüşmelerimizi tamamladık ve ilk yaptığımız cumhuriyet bayramımızın kutladığı 29 Ekim gününe yetişmek üzere ilk aşamada 400 kadınımızın çalışacağı fabrikaya hayata geçirmek oldu ve bunu başardık. Tunceli\'de işsizliği bitirmeye kararlıyız. Şu an 1-2 tekstil firmasıyla daha görüşmelerimiz devam ediyor. Tunceli için önemli hedeflerimiz var. Devletimizin bütün imkanlarını getireceğiz. Şimdi önümüze bir hedef koyduk, 19 Mayıs 2018 günü Tunceli\'de bin 362 kadınız iş sahibi olacak. Bu da işsizliğin çözümü anlamında büyük bir adım. İki ayrı tekstil firmasıyla görüştük, herşey yolunda şu an. İl merkezi ve Pertek\'te kuracağımız yeni tekstil fabrikalarıyla bin 362 kadınımız iş başı yapacak, evlerine ekmek götürecek. Tabi tamamına yakını kadın olacak ancak bu iş yerlerinde erkek kalifiye elemana da ihtiyaç var, bir kısmı erkek olacak ama ezici çoğunluk kadınlardan oluşacak.\"

\"GÖZLERDEKİ MUTLULUK HER ŞEYE DEĞER\"

Fabrikada çalışan kadınların mutluluğunu görünce, kendisinin de çok mutlu olduğunu anlatan Vali Sonel, \"Buradaki hanım kardeşlerimiz, kızlarımız mutlulukla çalışıyorlar, gözleri gülüyor. Çok mutlu hissediyorlar kendilerini. Bu da beni çok sevindirdi. Evlerine aş ekmek götürecekler onların gözlerindeki mutluluğu görmek her şeye değir. Bir kadının işi olması para kazanması hem özgüven getiriyor hem aileye önemli katkı sunuyor ve kadınımız mutlu olunca bizlerde mutlu oluyoruz\"dedi. Tekstil fabrikasında ilk kez iş sahibi olan birçok kadın işçi de, Tunceli için inanılmaz bir gelişme olduğunu böyle bir yatırımın kenti kalkındıracağını ve yöre halkını çok mutlu edeceğini belirtiler. Yeni işe giren Fadime Demiralp ise, \"Yıllardır işsizlikle mücadele ediyordum. İş bulmak imkansızdı. Buralarda fabrika yok, iş alanları yok. Mutsuz bir şekilde çocuklarımızı okutmanın zorluklarını bile yaşıyorduk. Şimdi bir iş kapısı açıldı Vali Bey bize ve Tunceli\'ye çok büyük bir fayda sağladı, minnatarız kendisine. Evimize huzurla gideceğiz\"dedi.

Fabrika çalışanlarından Saniye Kuru da, \"Tunceli\'nin en büyük sorunu işssizliktir. Bunu biz iyi biliyoruz. Yılardır terör belimizi büyükyordu, yatırım gelmiyordu. Şimdi 400 kadın işe başladı ve biz çok mutluyuz evden çıkarak işe geleceğiz işimiz olacak çok mutluyuz\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Fabrikanın dıştan görüntüsa

-Fabrikasının içinden görüntü

-Çalışan kadınlardan görüntü

-Vali Sonel\'in fabrikaya gelişi

-Vali\'nin fabrikada gezmesi

-Vali\'in kadınlarla sohbeti ve açıklamaları

-Fabrikada çalışan kadınların konuşmaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) -

===================================================

4)GÖREVE BAŞLAYAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AKTAŞ: ÇOK ÇALIŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın istifasını istediği başkanlar arasında yer alan Recep Altepe\'nin görevden ayrılması üzerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen AK Parti\'li Alinur Aktaş, sabah namazını Emirsultan Camii\'nde kılıp, Emirsultan Türbesi\'nde dua ederek, göreve başladı. Gece gündüz demeden büyük bir gayretle Bursa\'yı ileriye taşıyacaklarını belirten Başkan Aktaş, \"Çok çalışmaya, çok hesap kitap yapmaya ihtiyacımız var\" dedi. Recep Altepe\'nin istifasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belediye başkanlığına seçilen Alinur Aktaş, bugün görevine başladı. İlçe belediye başkanları ve meclis üyeleriyle birlikte sabah namazını Emirsultan Camii\'nde kılan Aktaş, Emirsultan Türbesi\'nde dua etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Aktaş, samimiyet ve gayretle canla başla çalışacaklarını belirtti. Bursa\'yı daha ileriye taşımak, sorunları minimize etmek hatta sıfırlamak için elinden gelen bütün gayreti ortaya koyacağını söyleyen Aktaş, \"Bursa\'nın en müstesna mekanlarından olan Emir Buhari\'nin mekanında start veriyoruz. Rabb\'im bereketli, güzel eylesin. Bursa, özel ve müstesna bir şehir. Bu şehre hizmet etmek, büyük onur. İnşallah göreceksiniz, bu süreçte canla başla heyecanla gece gündüz demeden büyük bir gayretle Bursa\'yı ileri noktaya taşımak için elimizden geleni göstereceğiz. Çok çalışmaya, çok gayret etmeye ve çok hesap kitap yapmaya ihtiyacımız var\" diye konuştu.

\'GEREKİRSE REVİZYONLA DEVAM EDECEĞİZ\'

Başkanlık tebriklerini bir günde, topluca Merinos Kongre Kültür Merkezi\'nde kabul edeceğini belirten Aktaş, kabulün zamanını açıklayacaklarını kaydetti. Sorunların bertarafı için ekibin, gerekirse revizyonlarla hızlı bir şekilde devam etmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Aktaş, şunları söyledi:

\"Zamanını açıklayacağız. En geç 10 gün içinde Merinos Kongre Kültür Merkezi\'nde tebrikleri kabul edeceğiz. Bütün sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, dernekler, odalar, orada onların tebriklerini kabul edeceğiz. Hep beraber kucaklaşacağız, derdimizi ve heyecanımızı anlatacağız. Sorunlarımız var, sıkıntılarımız var. Bir an evvel bertaraf etmemiz lazım. Bursa, Türkiye ortalamasının üzerinde büyüyen bir şehir. 2 milyon 915 bin nüfusa hitap eden ticaret, turizm, kültür şehri. Bursa\'da Allah vergisi bir sürü özellik var. Bunları üst noktalara taşımak için planlamaları iyi yapmak lazım. Sistem meselesi bu. Sistemi oturtup, bunun sağlıklı şekilde çalışmasını sağlayacağız. Biz, sabahları İnegöl\'de bereket sofraları kurardık. Sabah namazı, cuma buluşmaları, farklı zaman dilimindeki buluşmalarla derdimizi heyecanımızı her ortamda dile getireceğiz. Sorunların bertarafı için ekibimizin gerekirse revizyonlarla hızlı bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Bunun planlamasını yapacağız.\"

Gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra Emirsultan\'da, Bursalılarla simit ve çay eşliğinde kahvaltı yapan Başkan Aktaş, Osmangazi ve Orhangazi türbelerini de ziyaret edip, makamına geçti.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Alinur Aktaş camide tebrikleri kabul etmesi

-Alinur Aktaş Emir Sultan türbesinde dua ederken

-Alinur Aktaş konuşma

-Osmangazi ve Orhangazi türbeleri ziyaretleri

-Detaylar

Süre: 5 dakika 36 saniye Boyut: 328 MB

==========================================================

5)BYLOCK SORUŞTURMASINDA 27 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları tespit edilerek gözaltına alınan 27 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı Bylock\'u kullandıkları belirlenen 27 kişi gözaltına alındı. Çeşitli meslek gruplarından olan 27 kişi emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından bu sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

Adliyeye sevk edilmeleri

Adliyeden görüntü

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

=================================================

6)\'ENGELSİZ YAŞAM AKADEMİSİ\' ENGELLİLERE UMUT IŞIĞI OLDU

VAN\'ın İpekyolu Belediyesi\'ne bağlı olarak \'Engelsiz Yaşam Akademisi\' kuruldu. Bölgede tek olma özelliği taşıyan akademiye gelen engelliler, eğlenceli vakit geçirirken, meslek de öğreniyor.

İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi\'ne yapılan ve bölgede tek olan \'Engelsiz Yaşam Akademisi\' ile engelliler, hayallerini gerçekleştiriyor. Engellilere daha rahat yaşam sunmak ve sosyal hayata katılmalarına olanak sağlamak amacıyla kurulduğu belirtilen akademide fitness odası, bilgisayar sınıfı, resim, müzik ve ahşap atölyeleri, güzellik merkezi, tiyatro salonu ile engelli çocukların oynayabileceği oyun parkı ve hobi bahçeleri yer aldı. İpekyolu Belediyesi tarafından açılan akademide engelliler, eğlenceli vakit geçirirken, meslek de öğreniyor. Engelliler, akademiye götürülmek üzere sabah evlerinden servisle alınıp, akşam yine servisle evlerine bırakılıyor.

Engelsiz Yaşam Akademisi Müdürü Ömer Durmiş, Türkiye\'de ilk 5\'e girmeye aday olan akademide 500 öğrenciye eğitim verildiğini belirtti. Akademinin, engellilerin ikinci evi haline geldiğini dile getiren Durmiş, \"Akademide 5-50 yaş arasında tüm engelli ve yakınlarına hizmet verilmektedir. Fitness, bilgisayar sınıfı, resim, müzik ve ahşap atölyeleri, güzellik merkezi ve tiyatro salonu olmak üzere birçok hizmet alanımız mevcut. Engelli vatandaşlarımız, burada sadece vakit geçirmiyor. Ayrıca meslek de öğreniyor. Her yaş grubuna yönelik atölyelerimiz var. Burada vatandaşlarımız, güzel vakit geçirerek, hayallerini gerçekleştirme fırsatı elde ediyor. Buraya gelen vatandaşlarımız, ücretsiz bir şekilde evlerinden servislerle alınırken, günün sonunda tekrar servislerle evlerine bırakılıyor. Buradaki amaçlarımızdan biri de engellilerimize özgüven aşılamak ve özel olduklarını hissettirmek\" diye konuştu.

Engelsiz Yaşam Akademisi\'ne çocuklarını güvenle gönderdiklerini belirten aileler ise çocuklarının artık hayata daha pozitif baktığını ve mutlu olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Engelsiz Yaşam Akademisinden görüntüler

-Engellilerin akademiye gelişi

-Engellilerin akademideki faaliyetleri

-Engelli ailesiyle ropörtaj

-Engelsiz Yaşam Akademisi Müdürü Ömer Durmiş ile ropörtaj

-Engellilerin akadamiden ayrılması

-Detaylar

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

=====================================================

7)PUİS ŞUBE BAŞKANI MUSA ERTAŞ:“ KAÇAK MAZOT, SEKTÖRE CİDDİ ZARAR VERİYOR .

PETROL Ürünleri İşverenler Sendikası (PUİS) Kırıkkale Şube Başkanı Musa Ertaş, kaçak mazot satımının sektöre ciddi anlamda darbe vurduğunu belirterek, bunun önüne geçilmesinin gerektiğini söyledi.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PUİS) Kırıkkale Şube Başkanı Musa Ertaş yaptığı açıklamada, özellikle son yıllarda kaçak mazot satımı ile ilgili olarak sektörün ciddi bir sıkıntı yaşadığını belirtti. Ertaş, ülke ekonomisine de ciddi zarar veren kaçak mazot satımının şehrin emin insanları olarak da değerlendirilen bu sektör temsilcilerini zan altında bıraktığına vurgu yaparak şöyle konuştu: “ Kaçak mazot konusu çok hassas bir konu buna çok dikkat ediyoruz. Hem Ülke ekonomisine ciddi zarar veriyor. Bizim dağıtıcı firmalardan sonra bayii arkadaşlarımızın en hassas noktasıdır. Sektörümüz şerefli insanlar topluluğunun oluşturduğu bir sektördür. Şehrin eminlerini bir araya getiren bizim burada akaryakıt sektörüne yön veren bunalan gece sıkıntısı olan hem eczane, hem doktorluk , hem de acil servis veren istasyonlar var. Bu saydığım kaçak akar yakıt nedeniyle zan altında kalan arkadaşlarımız ciddi manada rahatsızlar. Bunun önüne geçilmesi lazım, yüzde 1’de olsa şerefli insanlar topluluğu bu şekilde zan altında bırakılması bence son derece yanlış. Bunun önüne geçilmesi lazım. Nevşehir’de şu ana kadar bir ihbar gelmedi gelirse de gözümüzü kırpmadan üzerine giderim.ö

Ertaş, zaman zaman kendisinin de kaçak mazot satımına şahit olduğunu belirterek şunları dile getirdi. “ Kaçak mazot satımının önüne geçilmesi yönünde ne gerekiyorsa onu da yaparız, çünkü biraz önce bahsettiğim gibi Nevşehir’de böyle bizim meslektaşlarımıza ciddi zan altında bırakarak zarar veriyor. Hem de ülke ekonomisine çok büyük zararlar veriyor, bu arkadaşlarımızın bu işlerde derhal vaz geçmesi gerekiyor.Ama Nevşehir dışına çıktığımızda bende şahit oluyorum, istasyonları önüne çaputlara yazarak, bezlere yazarak lalettayin hızlı değiştirilebilecek bu reklam panolarıyla ucuz mazot adı altında akaryakıt satmak için gayret gösterenler yok değil. Simidi tabiki (EPDK) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve diğer sorumlu üniteler olsun üzerine hızlı bir şekilde gitmesi lazım ve gittiğin dede neler doğacağı açık ve net bir şekilde bütün kamuda görevli insanların bilmesi lazım çünkü kar payının yüzde 20’si vergi olanı yüzde 78’i ÖTV vergisi olarak yani ciddi bir vergi kaybı oluyor buna bakıldığında bayii arkadaşların itibar kaybına bakıldığında bir an önce bu işin önüne geçilmesi için Petrol ürünleri iş verenler sendikasını çok büyük gayretleri var. Fakat tam bitirmiş değiliz ama mücadeleye devam edeceğiz.ö dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- PUİS Şube başkanı Musa Ertaş’ın açıklaması

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)

DV 1 Dosya 2 Dakika 31 Saniye 164 -MB



