DHA YURT BÜLTENİ-5

1)KILIÇDAROĞU ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HÜSEYİN GENÇER\'İN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnegöl\'deki toplantıya katılmak üzere geldiği Bursa\'da Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Gençer\'in Kurşunlu Köyünde yaşayan ailesini ziyaret ederek taziyelerini sundu.

Görüntü Dökümü

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-FOTOĞRAFLI

Haber: BURSA (DHA)

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2)AFYONKARAHİSAR\'DA ZİNCİRLEME TIR KAZASI: 3 ÖLÜ

AFYONKARAHİSAR\'ın Sinanpaşa İlçesi\'nde 3 TIR\'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü. Kaza, Afyonkarahisar- Uşak karayolunun 43\'üncü kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 JC 9989, 34 EB 5318 ve 42 VE 681 plakalı 3 TIR, çarpışarak alev aldı. Kaza ardından bölgeye çok sayıda 112, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazanın ardından kömür yüklü TIR\'lardan birinde çıkan yangın itfaiyenin uzun uğraşı sonucu kontrol altına alınabildi. Kazada 2 TIR sürücüsü yanarak ölürken, şarampole devrilen TIR sürücüsünün de öldüğü belirlendi.

Görüntü Dökümü

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- Yanan araçlar alevli görüntü

Haber- Kamera: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)-

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3)ANNESİ HASTANEDEN KAYBOLAN KADIN 500 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

İZMİR\'de, Ayşe Bilir, 3 yıl önce refakatçi alınmadan ambulansla götürüldüğü Karşıyaka Devlet Hastanesi\'nin acil servisinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ayşe Bilir\'in kaybolmasından sonraki bir yıl içinde, eşi Remzi Bilir, kalp krizinden hayatını kaybetti, oğlu Murat Harun Bilir ise intihar etti. Hayatlarının kabusa döndüğünü belirten Ayşe Bilir\'in kızı Pınar Bilir, Sağlık Bakanlığı aleyhine 500 bin liralık tazminat davası açtı.Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki evlerinde eşiyle oturan, bir süredir psik olojik tedavi gören 70 yaşındaki Ayşe Bilir, 2014 yılının 14 Kasım günü kriz geçirdi. Eve çağırılan 112 ekibi, Ayşe Bilir\'i, sakinleştirmeye çalıştı. Ancak sakinleşmeyen Bilir\'e iğne vuruldu. Ardından ayakları da bağlanıp ambulansa alındı. O zaman hayatta olan Remzi Bilir de eşinin durumunu sağlık görevlilerine anlatıp ambulansa binmek istedi. Ancak kendisine ambulansa refakatçi alınmasının yasak olduğu söylenip, Bilir\'in binmesine izin verilmedi. Karşıyaka Devlet Hastanesi\'nin acil servisine götürülen Ayşe Bilir\'e, görevliler de ateş ve tansiyon gibi rutin kontrolleri yaptı. Ancak güvenlik kamerası kayıtlarına göre, saat 14.52\'de içeri alınan Ayşe Bilir, 15.04\'te, 12 dakika kaldığı acil serviste, görevlilerin gözleri önünde, yalın ayak dışarı çıkarak kayboldu. Ayşe Bilir\'in bulunması için bakılmadık yer başvurulmadık makam kalmadı. Ailenin aramalarının yanı sıra, Ayşe Bilir\'in bulunması için, Emniyet Genel Müdürlüğü\'nün kayıp kişiler için uygulamaya başladığı proje de devreye konuldu. GSM operatörlerinin de destek verdiği uygulamayla, kaybolan Ayşe Bilir\'in, fiziksel özellikleriyle, bir fotoğrafının bulunduğu kısa mesaj, İzmir\'deki abonelerin telefonlarına gönderildi. AFAD köpeklerle şüphelenilen alanlarda arama yaptı. Ayşe Bilir, asker, polis ve ailesinin tüm arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

PINAR\'IN DRAMI

Annesini 3 yıldır arayan Pınar Bilir, Sağlık Bakanlığı aleyhine 500 bin liralık dava açtı. Annesinin kaybolmasından sonraki bir yıl içinde Pınar Bilir\'in babası Remzi Bilir, eşi bulunmayınca üzüntüden kalp krizi geçidi ve öldü. Pınar Bilir\'in şizofreni tedavisi gören kardeşi Murat Harun Bilir de önce ilaçlarını azalttı ardından da bileklerini kesip intihar etti. Babası ve ağabeyi hayatını kaybeden Pınar Bilir, annesinin kaybolup hala bulunamamasından dolayı, miraslarından da yararlanamadı. Yasalar gereği annesiyle ilgili karar verilmediğinden ailesinden kalan hiçbir para ya da taşınmaz için de tasarrufta bulunamadı.



Görüntü Dökümü

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-Olayla ilgili ARŞİV görüntü

GÜNCEL GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

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4)DEMRE\'DE 54 KAÇAK YAKALANDI

ANTALYA\'nın Demre İlçesi\'nde yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Meis Adası\'na kaçmaya çalışan Pakistan, Sri Lanka ve Somali uyruklu 3\'ü kadın 54 kaçak yakalandı.

Demre İlçe Jandarma Komutanlığı\'na saat 06.30 sıralarında Kum Dağı bölgesinde yabancı uyruklu kişiler olduğu ihbarında bulunuldu. İhbar sonrası olay yerine giden jandarma ekipleri, bölgenin polisin sorumluluk sahasında olması dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne de haber verdi. Yapılan arama tarama çalışmalarında saat 07.30 sıralarında ormanlık alanda çalılar arasına gizlenmiş 42\'si Pakistanlı, 7\'si Sri Lankalı, 3\'ü kadın 5\'i Somalili toplam 54 kaçak yakalandı. Kaçaklar Demre Spor Salonu\'na getirildi. Kaçakların ifadelerinin ardından Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderileceği belirtildi.

54 kaçağın otobüsle İstanbul\'dan geldikleri ve tekneyle Yunanistan\'ın Meis Adası\'na kaçmaya çalıştığı belirlendi. Kaçaklar ilk ifadelerinde kendilerini kaçıracak kişilere para vermediklerini, Meis Adası\'nda 1000-2000 Euro vereceklerini söyledikleri kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Spor salonundaki kaçaklardan görüntü

Haber- Kamera: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)

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5)OTEL ODASINDAN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ

ŞANLIURFA’da. 39 yaşındaki Mustafa Yüksel, konakladığı otelin penceresinden aşağı atlayarak yaşamına son verdi.Olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, dün Mersin’den gelen ve otele yerleşen Mustafa Yüksel, kaldığı 3\'üncü kattaki odanın penceresini açarak kendini boşluğa bıraktı. Gürültüyle yere düşen Yüksel\'i fark edenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde öldüğü belirlenen Yüksel’in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinde incelemede bulunan ekipler

- Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 302 MB

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6)\'YOL ARKADAŞIM\'A MERSİN\'DEN YOĞUN İLGİ

MERSİN\'e gelen ünlü sanatçılar İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, \'Yol Arkadaşım\' filminin galasını yaparak hayranları ile buluştu.Forum Alışveriş Merkezi\'nde yapılan gala yoğun ilgi görürken, iki oyuncu gala öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Filmin aynı zamanda senaristi olan İbrahim Büyükak, seyircilerin filmde çok güzel bir 100 dakika geçireceğinizi ifade ederek, \"Geldiğimiz gibi tantuniyi de yedik. Mide tamamen tantuni. Mersin\'i sonuna kadar sindirdim içime, o kadar yani. İnşallah tantuniyi filmde eriteceğiz, seyirciyle birlikte güle güle. Çok güzel bir şehir. Çok güzel bir ilgiyle karşılandık. Harika bir enerjisi var. Filmimizi de aynı coşkuyla izleyeceğiz ve herkes çok eğlenecek\" dedi.

Umut dolu bir film yaptıklarını ifade eden Oğuzhan Koç ise, \"Mersin\'in enerjisi çok güzel. Buraya en son 8-9 yıl önce geldiğimizde de muhteşem karşılanmıştık, bu gün de öyle. Asıl tepkiyi, filmi izledikten sonra verecekler. Ne tepki geleceğini merak ediyoruz. Sevecekler mi, ne kadar gülecekler, nereye gülecekler? O yüzden çok heyecanlıyız. İnsanların bu filmden çok eğlenerek, umut dolu çıkacaklarına eminiz. Her çıkandan da bu yorumu duyuyoruz. Umarım herkes beğenir\" diye konuştu.

Ardından hayranları ile buluşan ikili, esprileri ile kırdı geçirdi. Sempatik tavırları ile izleyiciden tam not alan Koç ve Büyükak, daha sonra da sinema salonuna giderek seyircilerle filmi izledi.

Görüntü Dökümü

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-Kalabalıktan görüntüler

-Gala için gelen hayranlardan detaylar

-Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak sahnede

-İkili hayranları ile sohbet ederken

-Koç ve Büyükak\'ın ropörtajı

-Sinema salonundan görüntüler

-İkili sinema salonunda hayranlarıyla sohbet ederken

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 05:30 BOYUT: 176 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)