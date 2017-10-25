DHA YURT BÜLTENİ-5

PKK DESTEKÇİLERİNE OPERASYONDA 37 ŞÜPHELİ ADLİYEDE (ek)

1)KAMU BİNALARINA SALDIRI YAPACAKLARDI



Gözaltına alınan PKK\'lılardan S.K. M.Ö., E.G. ve A.Y.\'nin kentteki kamu kurum ve kuruluşlara ait binalara saldırı düzenleyecekleri öğrenildi. Zanlıların, keşif ve inceleme yaptığı binaların yanı sıra polis noktalarını da hedef aldıkları belirtildi. Örgütün gençlik yapılanması içerisinde yer alan şüphelilerden E.E., C.E., A.B., S.C., M.Ç., İ.A., M.Ş.Ş. ve E.Y.’nin de kent genelinde, korsan gösteri ve yasadışı eylemleri organize ederek, bunlara bizzat katıldıkları bilgisine ulaşıldı.

Çağlar ÖZTÜRK-ADANA/DHA

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2)AKSARAY\'DA FETÖ OPERASYONU: 17 GÖZALTI

AKSARAY merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nı yönelik yapılan operasyonda örgütün \'Bylock\' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün \'Bylocak\' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı ileri sürülen 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine polis tarafından bugün Aksaray merkezli Kocaeli, Yozgat ve Adıyaman\'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9\'u ihraç edilmiş öğretmen olmak üzere 17 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

(Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA))

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3)YEŞİL YOL KARŞITLARI HAKİM KARŞISINDA

KARADENİZ Bölgesi\'nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayan 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi\'nde, Rize\'nin Çamlıhemşin İlçesi Yukarı Kavron ve Samistal Yaylaları arasındaki 8 kilometrelik bağlantı yoluna karşı çıkan 24 kişi hakkında, \'İş ve Çalışma Hürriyetini\' engel suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşması görüldü.Rize\'nin Çamlıhemşin İlçesi Yukarı Kavron ve Samistal Yaylaları arasında Yeşil Yol Projesi kapsamında yapımı süren 8 kilometrelik bağlantı yoluna karşı çıkan yayla sakinleri, 9 Eylül 2015 tarihinde Yukarı Kavron Yaylası\'nda tepkilerini dile getirerek iş makinelerini durdurmaya çalışmış, Jandarma\'nın müdahale ettiği 13 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yaylada 10 Ekim 2016 tarihinde yeniden başlayan Yeşil Yol çalışmalarına karşı çıkan 11 kişilik grup da, Jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. Yeşil Yol tepkisi nedeniyle gözaltına alınan 24 kişi hakkında, \'İş ve çalışma hürriyetini ihlal\' suçlamasıyla Pazar Asliye Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı.Davanın görülen ikinci duruşmasında sanık ifadeleri alındı, duruşma 6 Şubat 2018 tarihine ertelendi.

\"HİÇBİR SUÇ İŞLENMEDİ\"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan davanın avukatı İbrahim Demirci, mahkemede ‘İş ve Çalışma Hürriyetini’ engel unsurunun oluşmadığı yönünde savunma yaptıklarını belirterek 24 kişi hakkında beraat talep ettiklerini söyledi. Bu insanların kendi yaylalarını, meralarını ve doğalarını korumaya çalıştığını ifade eden Demirci şunları söyledi: “Bu insanlar orada faaliyetin ne olduğunu öğrenmek istemişlerdir. Ellerinde Yeşil Yol’la ilgili Danıştay İdari Dava Dairelerinin Yürütmeyi durdurma kararı vardı. Bu kararı jandarmaya ve orda çalışan insanlara sunmuşlardır. Bu yolun en üst yargı mercii tarafından durdurulduğunu ve yola devam etmenin anayasaya ve yasalara aykırı olduğunu ifade etmişlerdir. Bizde bugün ki davada bunu ifade ettik. 24 kişinin hiçbir suç işlemediğini, aksine doğayı koruduklarını söyledik Bu nedenle beraat talep ettik. Ama mahkeme henüz delilleri incelemediği gerekçesiyle davayı ertelediö dedi.

Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

Görüntü Dökümü

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Adliye önü detayları

Basın açıklaması yapılması

Haber-Kamera: Adem AKATİN RİZE-DHA

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3)FEDAKAR MUHTAR KÖYÜNE HİZMET İÇİN ARACINI SATTI

AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesinin Üçgöze köyü muhtarı Zeki Tekin, köy mezarlığına yapılan duvarın tamamlanabilmesi için hem hafif ticari aracını sattı hem de ailesi ile birlikte inşaatta çalışmaya başladı. İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki 50 hane, 300 nüfuslu Üçgöze Köyü Muhtarı Zeki Tekin, köyün 440 metrekare mezarlık arazisine 2 metre yükseklikte duvar örülmesi için 2 ay önce büyükşehirlerde yaşayan köylülerinden 30 bin lira topladı. Ancak duvarın masrafı işçi ücretiyle birlikte yaklaşık 80 bin lirayı buldu. Yaptırdığı inşaatın yarım kalmaması için 60 bin liraya satın aldığı kendisine ait 2012 model hafif ticari aracını 54 bin iraya satan muhtar, durma noktasına gelen inşaatı yeniden başlattı. Eşi ve çocukları ile birlikte inşaatta bir işçi gibi çalışan evli ve 9 çocuk babası, 51 yaşındaki Muhtar Zeki Tekin şunları söyledi:

\"İstanbul\'a gittim, köyümüzün zenginlerine durumu anlattım ve yardım istedim. Yaklaşık 30 bin lira verdiler ve bana \'Sen git başla gerisini de göndereceğiz\' dediler. Fakat işe koyulduktan kısa bir süre sonra para bitti ve paranın devamı gelmedi. Mezarlık duvarı yarım kaldı. Kış gelmeden bu duvarı bitirmem gerekirdi. Köyün nüfusu önceden 550 idi. Şimdi 300\'e düşmüş. Bu mezarlıkta herkesin bir yakını var. Öldükten sonra da zaten buraya konulacağız. Herkesin yardım elini uzatmasını istiyorum. Ama destek yetersiz kalınca hem aracımı sattım hem de büyükşehirlerde çalışan oğullarımı çağırdım. Şimdi ailece inşaatta çalışıyoruz. Çok şükür inşaatı birkaç güne tamamlarız ama bana pahalıya patladı.\"

Muhtar Zeki Tekin\'in oğlu Berat Tekin ise, \"Babam yalnız kalınca ve kimse destek çıkmayınca ben ve kardeşim köye dönerek ailece omuz omuza vererek bu işi bitirmeye çalışıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Mezarlıktan detaylar

-Çalışmalardan detaylar

-Ailece çalışıyorlar genel detaylar

-Anne ve küçük çocuk çalışıyor

-Muhtar Zeki Tekin röportaj

-Oğlu Berat Tekin röportaj

(Haber-Kamera: Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT(Ağrı),(DHA)

(Süre: 183 MB-05.44 SANİYE)

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VALİ ATA: KORKMAYIN YATIRIM YAPIN

HATAY Valisi Erdal Ata, işadamlarına, yatırımcılara seslenerek, \"Sizlerden ricamız yılmadan, korkmadan, çekinmeden yatırım yapmanızı bekliyoruz\" dedi.

İskenderun\'da Ovalı Ford Trucks 4S Plaza açılışına katılan Hatay Valisi Erdal Ata, 2011\'de Suriye krizi başladıktan sonra, bölgede en çok etkilenen illerin başında Hatay\'ın geldiğini söyledi. Vali Ata, \"Bizim ülke olarak bölgeden yaptığımız ihracatın büyük bir bölümü Ortadoğu ülkelerine yapılıyordu. Gerek Suriye\'de yaşanan Kriz gerekse Irak\'ta yaşanan olumsuzluklar, Mısır\'dan yaşanan problemlerden dolayı bölgemiz bunlardan dolayı ciddi olarak etkilendiğini hepimiz biliyoruz. Ama ben inanıyorum ki bölgemizdeki yatırımcılarımız, sanayicilerimiz, işadamlarımız bu krizlerin karşısında yılmadan usanmadan yeni pazarlar arayarak, yeni alternatifler üreterek buna çözüm bulmak için çalışıyorlar. Bizde elimizden geldiği kadar onlara destek olmaya çalışıyoruz\" dedi.

HATAY\'IN GELECEĞİ PARLAK

Vali Erdal Ata, bölgeye yatırım yapmak isteyen çok ciddi yatırımcıların olduğunun altını çizerek şöyle devam etti:

\"Mesela Erzin Organize Sanayi Bölgesi\'nin 1 milyon 747 bin metrekare alanımız olmasına rağmen buraya talep 4-5 katı. Ayrıca bunun yanında resmi talebi olanların dışında da ilimizde hem de ülkemizin muhtelif yerlerinde çok büyük sanayi yatırımları olan firmalar yatırım yapmak için buralarda talepte bulunuyorlar. Bu da gösteriyor ki hem ülkemizin hem de Hatay\'ımızın geleceği parlak. Sizlerden ricamız yılmadan, korkmadan, çekinmeden yatırım yapmanızı bekliyoruz.\"

Görüntü Dökümü

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- Valinin kürsü konuşması

SÜRE:01\'44\"BOYUT:77MB

Haber-Kamera:Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

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