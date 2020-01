DHA YURT BÜLTENİ-5

(YENİDEN )

1)YUNANİSTAN\'DAKİ GÜMRÜKÇÜLER İŞİ BIRAKTI PAZARKULE\'DEN GEÇİŞLER DURDU

YUNANİSTAN\'da gümrük görevlilerinin 1 günlük grev ilan etmesi ardından, Edirne\'den Yunanistan\'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı\'ndan giriş ve çıkışlar tamamen, İpsala Sınır Kapısı\'ndan geçişler ise kontrollü yapılmaya başladı. Yunanistan\'da gümrük görevlileri, bu ülkedeki Gümrük Kanunu\'ndaki değişiklik ve gümrük memurlarına verilen uzaklaştırma gibi cezaların yumuşatılması veya kaldırılması istemiyle 1 günlük greve gitti. Bu nedenle Yunanistan\'ın Türkiye\'ye açılan Kipi ve Kastanies gümrüğünde giriş- çıkışlar durdu. Grevin bu sabah başlaması ardından Edirne\'nin Karaağaç Mahallesi\'nde Yunanistan\'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı\'nda tüm gümrük işlemleri durduruldu. Gümrük, araç geçişlerine 24 saatliğine tamamen kapandı. Yurt dışına çıkmak için gelen araçlar, Türk gümrük görevlilerinin \'grev\' bilgilendirmesinin ardından döndü. İpsala Sınır Kapısı\'na da sabah erken saatlerde gelen ve taze balık taşıyan TIR\'ların geçişine izin verildi. Sınır kapısında yoğunluk görülmezken bazı TIR ve araç sürücüleri ise döndü.

2)ÇANAKKALE\'DE DOMATES SON HASATTA YÜZ GÜLDÜRDÜ

ÇANAKKALE\'deki ilk iki hasat sonu kilosu 40 kuruşa kadar düşen domatesin fiyatının, üçüncü hasat döneminde 1 lira 20 kuruşa kadar yükselmesi üreticisinin yüzünü güldürdü.

Çanakkale\'de özellikle eski adıyla Batak Ovası olan Kumkale Ovası başta olmak üzere kent genelinde üreticinin güçlükle ve büyük umutla yetiştirdiği meşhur Çanakkale domatesinin 40 kuruşa kadar düşen fiyatının, kilogramda 1 lira 20 kuruşa kadar çıkması üreticisini sevindirdi. Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, Çanakkale domatesinde son hasada başladıklarını söyledi. Çanakkale\'de ilk, orta ve son adı altında 3 hasat dönemi olduğunu belirten İsmail Kaya, \"İlk iki hasat dönemimiz bitti. Üçüncü hasat dönemimiz bugünler de başladı. İlk iki hasat döneminde domates üreticisi, ciddi şekilde güzel ürünler yetiştirmesine, hastalıklarla mücadele noktasında ciddi yol kat etmesine rağmen, fiyat konusunda 30 kuruşlara, 40 kuruşlara, 50 kuruşlara domates sattı. Bu da domates üreticisinin maliyetidir. Yalnız son domates hasadının başlamasıyla birlikte fiyatlar da belli ölçüde yukarı çekildive 1.20 kuruşlara kadar bugün itibariyle fiyatlarımız yükseldi. Ve bu istikrarın devam etmesi durumunda da üreticilerimiz umut ediyoruz ki belli ölçüde domates üretiminden kazanç elde edecektir. Hava şartlarının da aralık ayı başlarına ve ortalarına kadar bu şekilde gitmesini umut ediyorum. Çünkü hava şartları bundan sonra domatesin kalitesini, verimini düşürecek etkenler. Hava şartları da eğer güzel giderse, biz son hasat domateslerimizi Aralık ayının ortasına kadar tüketicinin imkanına sunacağız. Ve inşallah fiyatta bu şekikde istikrarlı giderse, üreticimizde bu işten kazanç elde eder diye düşünüyorum\" dedi.

3)AFYON\'DAN GELİN ALMAK İÇİN GELDİKLERİ ŞANLIURFA\'DA DOLANDIRILDIKLARINI ANLADILAR

AFYON\'da oturan mermer ustası Satılmış Gökhasan, oğlu 29 yaşındaki Tahsin Gökhasan\'ı nişanladıkları Şanlıurfa\'da oturan kişilerce 50 bin lira dolandırıldıklarını söyledi. Afyon\'dan Şanlıurfa\'ya gelini almaya gelen baba ve oğlu, nişan töreni yaptıkları evin boş olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu. Afyon\'da oturan 3 çocuk babası Satılmış Gökhasan, büyük oğlu Tahsin Gökhasan\'ı evlendirmek için kız aramaya başladı. Gökhasan, iddiaya göre, Birecik İlçesi\'nde akrabası olan Abdurrahman Atmaca aracılığıyla Şanlıurfa\'da oturan Halim Demir adlı bir kişinin 20 yaşındaki Nur Demir adlı kızını istemeye gitti. Demir ailesinin razı olması üzerine Afyon\'dan 3 Ekim tarihinde Şanlıurfa\'ya gelen Satılmış Gökhasan ve oğlu Tahsin Gökhasan, Demir ailesinin Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki evine giderek kızı istedi. Karşılıklı anlaşılması üzerine Demir ailesi, damat adayı Tahsin Gökhasan ile Nur Demir\'i bir odada görüştürüp düğün listesini hazırladı. Gökhasan ailesi, hazırlanan listeye göre kızın ailesine 15 bin lira başlık parası, 23 bin liralık altın, 3 bin liraya telefon, 3 bin liraya elbise ve 6 bin lira çeyiz hazırlamak üzere toplam 44 bin lira harcama yapıp Afyon\'a döndü. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Demir ailesi damadın yaşadığı Afyon\'a giderek aileye 2 gün misafir olup yeniden Şanlıurfa\'ya döndü. 13 Ekim\'de evlenmek için düğün davetiyesi basıp hazırlıklarını tamamlayan Gökhasan ailesi, durumu Demir ailesine telefonla bildirdi. Bunun üzerine Demir ailesi taziyelerinin olduğunu kendilerine bir hafta müsaade verilmesini istedi. Demir ailesinin bu isteğini kabul eden Gökhasan ailesi, bir hafta sonra tekrar telefonla aradıkları gelinin ailesine ulaşamamaları üzerine Afyon\'dan Şanlıurfa\'ya geldi.

EVİ BOŞ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Nişan törenin yapıldığı Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki eve gelen baba ve oğlu pencerede kiralık levhasını görüp içeriye baktıklarında ise evin boşaldığını görünce dolandırdıklarını anladı. Yaşadıkları şokun üzerine gözyaşlarına boğulan Gökhasan ailesi, evlenme vadiyle dolandırdıkları Demir ailesinden şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti. Afyon\'da gelinlik çağına gelmiş genç kızlar genellikle aile içine gelmediğini, oğluna bir kız almak için Şanlıurfa\'dan akrabaları aracılığıyla kız almaya karar verdiklerini belirten Satılmış Gökhasan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

\"Ben en büyük oğlumu evlendirmek için Afyon\'dan Şanlıurfa\'ya geldim. Kızını istemeye gittiğimiz sözde baba kendini Halim Demir olarak tanıtıp kızını ise Nur Demir olarak tanıttı. Evlerinde yapmış olduğumuz görüşmenin ardından oğlumu evlendirmek için evde nişan töreni yaptık. Daha sonra bu aile evlilik vadiyle bizi kandırdı. Kızlarını istemeye geldiğimizde kendileri dürüst bir aile olarak tanıttılar. Bu aile bize adetlerimize, töremize çok bağlıyız. Bunun için bizden başlık parasını istediler. Bizde bu isteği kabul ederek, elden 15 bin lira başlık parasını verdik. Yine gelin için altın, ziynet ve kıyafetlerini aldık. Bütün hazırlıkları tamamladıktan sonra onları aradığımızda bize \'Taziyemiz var, şu anda düğün yapamayız\' dediler. Bir hafta sonraya ertelediler. Biz de akraba olduğumuzu \'Sizin acınız, bizim acımız\' diyerek onların isteğini kabul ettik. Onların dediği gün Şanlıurfa\'ya geldik, ne telefonlarını açıyorlar. Ne de nerede olduklarını biliyoruz. Şu anda evi terk etmişler, hiç kimse yok. Bu evlilik için benim 50 bin lira param gitti. Bu aileye o kadar güvenmiştik halen onun şokunu yaşıyoruz. Kızlarını İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu, abdestinde namazında bir aile olduklarını söylediler. Hatta oğluma namaz kılıp kılmadığını sordular. Oğlanla kız görüşüp öyle karar verdiler. Afyon\'da bu aileyi misafir ettim onları gezdirip yedirdim içirdim. Yol paralarına kadar her şeylerini karşıladım. Ama maalesef bunlar bizi dolandırıp kaçtılar. Normalde bu hafta içerisinde düğün yapacaktık. Ama kimseye ulaşamıyoruz. Bir an önce bu dolandırıcıların yakalanmasını, zararımızın giderilmesini istiyorum.\"

DAMADIN BÜTÜN HAYALLERİ YIKILDI

Düğün hazırlığını yapan Tahsin Gökhasan, gözyaşlarına boğularak şunları söyledi:

\"Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Biz eve geldiğimizde kimse yoktu. Sonra çevrede araştırma yaptık. Komşular bunları tanımıyordu. Ben düğün için gelini almaya gelmiştim. Her şeyi hazırladık. Ev bomboştu. Nişan taktıktan sonra sadece 2 gün telefonla nişanlım olan kızla görüşme yaptım. Ondan sonra izin vermediler. Daha sonra taziyemiz var diyerek hiç görüşemedik. En fazla nişanlımla 15 saniye konuşabiliyordum. Bu dolandırıcılık olayından sonra evliliği asla düşünmüyorum. Bunlar benim hayallerim yıktı. Bir an önce onların yakalanmasını istiyorum.\"

\'BU HAFTA SONU EVLENECEKTİ\'

Evlilik vadiyle dolandırılan Gökhasan ailesi için polis ve adliyeye gerekli suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden avukat Sezai Canbek, \"Müvekkillerim en büyük erkek çocuklarını evlendirmek amacıyla Afyon\'dan Şanlıurfa\'ya gelerek Allah\'ın emriyle kız istedi. Müvekkilim oğlunu evlendirmek için 50 bin lira civarında düğün masrafı yaptı. Bu masrafın tamamını da kendisini dolandıran ailenin eline tutuşturmuştur. Yapılan bu yüksek ödemelerin faturaları bizim dava dosyamızda mevcuttur. Normal şartlarda damat adayının bu hafta sonu düğünü vardı. Başlık parası verilmiş, eşyalar almış düğün hazırlıkları tamamlanmıştı. Müvekkilim kızın ailesini arayarak, bütün hazırlıklarının tamamlandığını düğün için hazır olduklarını sizde hazır mısınız? Deyince telefon önce meşgule alınıyor, ardından telefonlara cevap verilmiyor. Bu evde nişan töreni gerçekleşti. Nişanda tatlılar burada yenildi. Sözler burada verildi. Ama aynı şekilde sözlerin tutulmadığı bu evde nişanlısını görmeye gelen damat evi boş gördü. Ev boşaltılmış. Evi kiralamışlar ardından kısa bir süre sonra kimse görünmeden evi boşaltıp izlerini kaybetmişler.\"

EV SAHİBİNİ DE DOLANDIRMIŞLAR

Öte yandan ev sahibi Hasan Demir ise, emlakçı aracılığıyla kiraya verdiği evinde yaşanan dolandırıcılık olayı tepki gösterip dolandırıcıların su ve elektrik faturalarını yatırmadıklarını söyledi.

4)TARTIŞTIĞI TAMİRCİYİ GÖĞSÜNDEN VURDU

GAZİANTEP\'te, motosikletlerine yaptığı tamiri beğenmedikleri iddiasıyla tartıştığı kardeşlerden Nuri Ç. tarafından tabancayla vurulan tamirci 28 yaşındaki Mustafa Asım Ağcabay ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Ulaş Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nuri ve Hasan Ç. kardeşler motosikletlerini tamir eden Mustafa Asım Ağcabay\'ın işyerine gelerek, arızanın devam ettiğini söyleyip yeniden tamir etmesini istedi. Ağcabay ise, motosiklette herhangi bir sıkıntı olmadığını yeniden tamir etmeyeceğini söylemesiyle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen kardeşlerden Nuri Ç., yanında bulundurduğu tabancayla önce havaya, ardından tamirci Ağcabay\'a ateş etti. Ağcabay göğsüne isabet eden kurşunla yaralanırken, kardeşler ise kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla gelen sağlık görevlileri Ağcabay\'ı ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Ağcabay, ameliyata alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olaydan sonra kaçan kardeşlerden Hasan Ç., polisler tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alınırken, kayıp Nuri Ç.\'nin bulunması için de çalışma başlatıldı.

Olay sırasında işyerinde bulunan Ağcabay ile birlikte çalışan İbrahim Güngörmez, ateş eden şüphelileri daha önceden tanımadığını ifade ederek, \"Gelen kişilerden biri üzerinde bulundurduğu silahla 3 el havaya ateş açtı. Ben de hemen yanlarına gidip neden böyle yaptığını sordum. Ustam da \'Yapmıyorum motorunu\' deyince Nuri Ç. birden silahı çıkarıp göğsüne ateş etti. Bu şahsı tanımıyorum ama bu semtte oturduğunu söylüyorlar. Tanıyanlar bu kişilerin Nuri ve Hasan Ç. kardeşler olduğunu söylediler\" dedi.

5)AŞIRI YÜKLÜ KAMYON TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTI

EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde kamyonunu aşırı yükleyen sürücü trafiği tehlikeye sokarken o anlar kameraya yansıdı.

Keşan\'da kamyonun kasasına geri dönüşümde kullanılan kağıt ve plastik malzemeleri yükleyen kamyon sürücüsü görenleri şaşırttı. Kamyon kasasında metrelerce yükselen atık malzemeler araç trafiğini tehlikeye attı. Arka sol stop lambası da arızalı olan kamyon, bir süre Keşan\'dan Çanakkale\'nin Gelibolu İlçesi yönüne ilerledikten sonra tali yola saparak gözden kayboldu.

6)ÇEŞME\'DE 60 KAÇAK YAKALANDI

İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nden Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na yasa dışı yollarla geçmek amacıyla lastik botla yola çıkan 60 Suriyeli, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çeşme Körfezi\'nde devriye görevi yapan TCSG 30 Sahil Güvenlik Botu, dün (çarşamba) saat 23.30\'da, Dalyan Uçburun açıklarında bir lastik bot belirledi. Müdahale eden ekipler, bottaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 60 kaçağı Çeşme İskelesi\'ne getirdi. Sahil güvenlik ekipleri, kaçaklara battaniye dağıttı. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri ise içecek ve yiyecek yardımı yaptı. Yakalananların İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderileceği öğrenildi.

