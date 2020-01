DHA YURT BÜLTENİ-5

1)SAVCI: \'EŞİNİZ AYLARDIR İZİN VE RAPORLA İŞE GELMİYOR\' DEYİNCE ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

ANTALYA\'nın Korkuteli İlçesi\'nde adliyede katip olan eşi Şerife Avcı\'nın izni nedeniyle tartıştığı Cumhuriyet Savcısı 26 yaşındaki A. Kadir Küçüköner\'i dün makam odasında tabancayla vurup yaralayan polis memuru Turgut Avcı\'nın polisteki sorgusu sürüyor. Turgut Avcı\'nın eşi Şerife Avcı da gözaltına alındı. Solunum cihazından ayrılan ve hastanede o anları yakınlarına anlatan Savcı Küçüköner, \"Odama geldi. \'Eşiniz sürekli izin ve raporla aylardır işe gelmiyor\' deyince silahını çıkarıp ateş etmeye başladı\" dedi. Korkuteli Adliyesi\'nde Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner, dün saat 15.00 sıralarında, adliyede katip Şerife Avcı\'nın izin istemine sık izin kullandığı gerekçesiyle olumsuz yanıt verdi. Katip Avcı\'nın haber vermesi üzerine adliyeye polis eşi Turgut Avcı geldi. Eşinin izni konusunda tartışan polis memuru Avcı, Savcı Küçüköner\'e makam odasında tabanca ie 5 el ateş etti. Mermiler Küçüköner\'in sol ve sağ akciğeri ile karaciğerine ve sağ el ve sağ ayak bileğine isabet etti. İsabet eden diğer mermiler vücuttan çıkarken, sağ eline isabet eden mermi çekirdeği ise orta parmak kemiğinde kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi Korkuteli\'ndeki özel hastanede yapılan Savcı A. Kadir Küçüköner, ambulans helikopterle Antalya\'ya sevk edildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne getirilen Küçüöner, göğüs cerrahi uzmanı Prof. Dr. Abdullah Erdoğan tarafından ameliyat edildi.

SOLUNUM CİHAZINDAN AYRILDI

Yaklaşık 45 dakika süren operasyon ardından yoğun bakıma alınan Savcı Küçüköner, dün saat 23.00 sıralarında uyandırıldı. Solunum cihazından ayrılan Küçüköner\'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Prof.Dr. Erdoğan, şöyle dedi:

\"Hastamız bize gelir gelmez ameliyata aldık. Çok kanaması vardı. Mermiler hastamızın sağ, hem de sol akciğerine isabet etmişti. Sağ akciğerdeki yaralanma ameliyat gerektiren kanamalı bir yaraydı. Kanamayı durdurduk. Sol akciğerde delik var. Solunum cihazından ayrıldı ve kendi başına nefes alıp verebiliyor. Yoğun bakımda kontrol altında tutuyoruz.\"

OLAYI YAKINLARINA ANLATTI

Yoğun bakımda tedavisi süren Savcı Küçüköner\'in, gece yakınlarıyla görüşmesine izin verildi. Savcı Küçüköner yakınlarına verdiği bilgide, olayın katip Şerife Avcı\'nın izin talebi nedeniyle meydana geldiğini belirterek şöyle dedi: \"Şerife Avcı sık sık izin ve rapor kullanıyordu. Olay günü de bana rapor getirdi. Ben de kendisine \'Sizinle hiç çalışamayacak mıyız\' dedim. Bunun üzerine odamdan çıktı. Birkaç dakika sonra polis eşi Turgut Avcı geldi. Elinde bir torba (poşet) ilaç ve raporla geldi. Masamın üstüne koydu. \'Karım hasta, bunlar da ilaçları\' dedi. Ben de \'Yanlış anladınız, tabiki hastadır. Ama burada işler birikti, yetiştiremiyoruz. Eleman lazım, sürekli izin ve raporla aylardır işe gelmiyor\' dedim. Bunun üzerine Turgut Avcı silahını çıkarıp ateş etmeye başladı.\"

İKİSİ DE GÖZALTINDA

Olayın ardından polis memuru Turgut Avcı ile eşi Şerife Avcı, gözaltına alındı. Şerife Avcı Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde, Turgut Avcı ise İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda geceyi geçirdi. Avcı çifti bugün ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturmayla ilgili 2 başsavcı vekili ve 2 savcı görevlendirdi. Polis Avcı\'nın tabancası ile olay yerinde bulunan 5 adet boş kovana ve tutukluk yapan silahtaki 10 mermiye de el konuldu.

İZZETBEGOVİÇ\'İN ŞİİRİNİ PAYLAŞTI

Savcı A. Kadir Küçüköner\'in, sosyal paylaşım sitesi Twitter\'daki kişisel sayfasında paylaştığı Bağımsız Bosna Hersek\'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç\'e ait bir şiir ise dikkati çekti. Küçüköner\'in sayfasında kapakta yer alan şiir şöyle: \'Yıldızlar altından geçmemiz gerek/ Hangi yolu seçersen seç/ Sonunda ölüm var/ Ve her şey bitecek/ Ve sen de öleceksin/ Bu dünya da ölecek/ Bu yüzden başını hep dik tut.\'

EMNİYET MÜDÜRÜ KIZILIRMAK DA \'İZİN \'YÜZÜNDEN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Antalya\'da, 17 yıl önce de bir emniyet müdürü, izin nedeniyle tartıştığı polis memuru tarafından makam odasında öldürüldü. 2 Haziran 2000 tarihinde meydana gelen olayda, İl Emniyet Müdürlüğü Ruhsat Tebligat Şube Müdürlüğü\'nden görevli polis memuru Halil Türkaslan, İstanbul\'da trafik kazası geçiren halasının oğlunu ziyarete gitmek için Şube Müdürü 4\'üncü sınıf Emniyet Müdürü Alptekin Kızılırmak\'a, çıkan tartışma sonrası 14 el ateş etti. Vücuduna 5 kurşun saplanan evli ve 2 çocuk babası Kızılırmak, hastanede yaşamını yitirdi. Halil Türkaslan, 30 yıl hapse mahkum edildi.

Erol AKKIR- Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-

2)CAMLARIN SANDALYELERLE KIRILMASI HASTANE YANGININDA FACİAYI ÖNLEDİ



DİYARBAKIR\'da, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Klinikleri\'nin ek binasının 2\'nci katında, pazar günü çıkan ve hastanedeki 181 hastanın tahliye edildiği yangında faciadan dönüldüğü ortaya çıktı. Yangının doğum salonundaki elektrik panosunun patlamasıyla başladığı, ameliyathane ve çocuk yoğun bakımındaki elektrik panolarının peş peşe patladığı ve odaların dumanla dolduğu belirtildi. Yoğun bakım servisinde, 10 çocuğun tedavi gördüğü odaya giren doktor ve görevlilerin, camları sandalyelerle kırarak, dumanın tahliyesini sağladığı ve büyük bir faciayı önlediği öğrenildi.

YANGIN ÇIKTIĞI SIRADA 3 KADIN DOĞUM MASASINDA BEKLİYORMUŞ

Merkez Bağlar İlçesi\'nde bulunan Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Klinikleri\'nin ek binasında 8 Ekim Pazar günü çıkan yangınla ilgili detaylar belli oldu. Yangının yaşandığı gece, özellikle çocuk yoğun bakımında büyük bir facia, doktor ve hastane görevlileri sayesinde ucuz atlatıldı. Yangın, saat 17.30 sıralarında, 3 kadının doğum hazırlığı yaptığı 2\'nci katta bulunan doğum salonundaki elektrik panosundan çıktı. Doktor ve sağlık görevlileri, yangın çıktığı sırada bir kadının doğum yapmasını sağlarken, yeni doğum yapan kadınla diğer 2 kadın hastane bahçesindeki camiye taşındı. Buraya gelen ambulanslarla kadınlar, başka hastanelere sevk edildi.

CAMLARI SANDALYELERLE KIRIP, FACİAYI ÖNLEDİLER

Hastenede görevliler, doğum salonundaki yangına müdahale ederken, bu kez bir üst kattaki ameliyathanenin elektrik panosu patladı. Burada çıkan yangın sırasında, ameliyathanede kimse bulunmazken, aynı dakikalarda bu kez 4\'üncü kattaki çocuk yoğun bakım servisinde yaklaşık 10 çocuğun tedavi gördüğü bölümdeki elektrik panosu patladı. Bunun üzerine çıkan yangınla birlikte çocuk yoğun bakımı, dumanlar altında kaldı. O sırada tedavi gören çocuklar, cihaza bağlı bulunduğu için yoğun dumandan etkilenmedi. Doktor ve görevliler, dumanı tahliye etmek için bu kata girdi. Görevliler, itfaiyle ekipleri gelmeden hemen önce bulduğu sandalyelerle camları kırarak, dumanın tahliyesini sağladı. Daha sonra çocuklar, buradan çıkarılarak, ambulanslarla başka hastanelere sevk edildi. Doktorla görevlilerin bu çabası, büyük bir faciayı önlerken, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle camlar özel aletlerle kırıldı. Yoğun duman, ekiplerin çalışmasıyla hastane katından giderildi. Hastanenin ilk önce 2\'nci kattındaki elektrik panosunun patlamasıyla çıkan daha sonra 3\'üncü ve 4\'üncü katlardaki panoların yanmasıyla devam eden yangının çıkış nedeni için soruşturma başlatıldı.

Öte yandan farklı hastanelere sevk edilen 181 hastanın büyük kısmının, merdivenlerin bulunduğu bölümlerde duman olması nedeniyle yangın merdivenlerinden tahliye edildiği öğrenildi. Yangın sonrası hastane içindeki dumanlar, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası tahliye edilirken, hastanenin gece saatlerinde yeniden faaliyete başladığı belirtildi.

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA) -

3)ÖĞRETMEN VE VELİLER EL ELE VERDİ, SINIFI YENİLEDİ

TRABZON’un Of İlçesi’nde, Şehit Öğretmen Ali Bulut İlkokulu 2-A sınıf öğretmeni Abdülvahap Mutlu, velilerin ve hayırseverlerin desteği ile eski düzen sınıfın baştan aşağıya yenilenmesini sağladı. Beton zemini parke kaplanan, boyası yenilenen, aydınlatması ve perdeleri değişen, tekli sıra konulan ve oyun alanı oluşturulan sınıftan öğrenciler artık çıkmak istemiyor. Şehit Öğretmen Ali Bulut İlkokulu 2-A sınıf öğretmeni Abdülvahap Mutlu, çocukların daha iyi şartlarda eğitim öğretim görmesini sağlamak için harekete geçti. Velilerle toplantı yapan ve maddi desteklerini alan Mutlu, hayırseverleri de katkıları sağladı. Yaz tatilinde ustalarla birlikte işe koyulan öğretmen Abdülvahap Mutlu, sınıfın beton zeminini parke kaplattı, boyasını yeniledi, aydınlatma ve perdelerini değiştirdi. Tekli sıra konulan, oyun alanı oluşturulan, akıllı tahta ve kitaplıklar yerleştirilen, duvarları süslenen sınıf baştan aşağıya yeniledi. Görünümü değişen sınıftan artık öğrenciler çıkmak istemiyor.

“ÇOCUKLARIN MANZARASI ARKADAŞININ ENSESİYDİö

Sınıfın yenilenmesine öncülük eden 2-A sınıfı öğretmeni Abdülvahap Mutlu, sınıfın yenilenmesi çalışması için velileri ikna ettiğini belirterek amaçlarının çocukların okula koşa koşa gelmesini sağlamak olduğunu belirtti. Mutlu, “Eski düzende çocukların manzarası arkadaşının ensesiydi. Hayalim tekli sıraydı. Bu düzeni de değiştirdik. Çocuklara ev ortamı gibi rahat bir ortam oluşturmak istedik. Onların hoşuna gidebilecek bir ortam oldu. Şimdi okul çıkış saatinde ‘Hocam gitmeyelim, burada kalalım ve etüt yapalım’ diyen çocuklar var. Ortam hoşuna gidince çocuklar daha rahat ve severek geliyor. Hedefim herkese örnek gösterilecek bir sınıf oluşturmaktı. Veliler organize edilirse neler yapabileceğini, öğretmenlerde desteklendiği zaman nasıl projeler üretebileceğini gösterdik.ö dedi.

Okul Müdürü Yaşar Osmanoğlu da özellikle ilkokul çağındaki öğrencilerin fiziksel ortamdan birebir etkilendiğini belirterek “Göz ve anlayış zevkine hitap edecek ortamı oluşturduğunuz zaman çocuklar çok daha verimli ve işe kendini verebiliyor. Bu amaçla velilerimiz ve öğretmenimiz sağ olsunlar böyle bir sınıf oluşturdular. Tamamen kendi katkılarıyla ve öğretmenimizin gayretleriyle bu gerçekleşti.ö diyerek örnek bir sınıf oluştuğunu söyledi.

Öğrencilerde eski sınıfta mutlu olmadıklarını şimdi ise yeni sınıflarını çok sevdiklerini belirtti.

Haber: Selçuk BAŞAR - Kamera: Tolga SAĞLAM TRABZON-DHA

4)ENGELLİ KARDEŞLER YOZGAT’IN KÖYÜNDEN DÜNYAYA SESLERİNİ DUYURUYOR

YOZGAT\'ın Sorgun ilçesi Karabalı köyünde tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan ve doğuştan kas erimesi (motor nöron) hastası Kazım ve Gülcan Kasımoğulları kardeşler, Facebook üzerinden yaptıkları \'Radyo Karabalı\' yayınlarıyla seslerini dünyaya duyuruyorlar. Kas erimesi hastalığı nedeniyle hayatlarını tekerlekli sandalyeye bağlı olarak sürdüren 28 yaşındaki Gülcan ve 37 yaşındaki Kazım kardeşler, hayata küsmek yerine evlerinin bir odasında internet üzerinden online radyo yayını yaparak engelleri aşmaya çalışıyorlar.

12 YILDIR YAYINDALAR

Yozgat merkeze 32 kilometre uzaklıktaki Karabalı köyünde yaşayan Gülcan ve Kazım kardeşler, internet üzerinden online radyo yayını yapmak istediklerinde kimsenin kendilerine inanmadıklarını ancak bunu 12 yıldır aralıksız her gün saat 10.30 ila 19.30 arasında kesintisiz yaparak tüm dünyaya kanıtladıklarını söylediler.

Kazım Kasımoğulları “Radyo bizi hayata bağlıyor. Ben sadece bilgisayar mouse kullanabiliyorum. Kardeşimin ise klavyesi çok iyidir. O da gelen isteklere hemen karşılık vererek bana çok yardımcı oluyor. Biz doğuştan engelliyiz, kas erimesi hastalığımız var. Ancak hastalığımızı fazla takmıyoruz, kendimizi işimize veriyor ve eğlenmeye bakıyoruz. Hastalığımızı o kadar düşünseydik zaten bu durumda olmazdık\" diye konuştu.

HAYALLERİ YEREL BİR FREKANS ALIP YAYIN YAPMAK İSTİYORLAR

Kendilerini Japonya, Fransa ve Çin gibi birçok ülkede yaşayan Türklerinde yakından takip ettiğini belirten Kasımoğulları, “Evimizin bir odasında yayın yapıyoruz ancak daha iyi imkanlarımız olsa güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. Tek hayalimizde Radyo Karabalı\'yı yerel frekansta bir radyoya dönüştürmek\" şeklinde konuştu.

YAŞAMA ARTIK DAHA SIKI TUTUNUYORUZ

Ağabeyine her konuda destek olmaya çalıştığını anlatan Gülcan Kasımoğulları’da, \"Ağabeyim radyoyu kurduğunda ben de ona bir katkıda bulunmak istedim. Neler yapabilirim diye düşündüm. Ağabeyimin ellerinde fazla güç olmadığından yazılarında ve isteklerinde yardımcı olmaya başladım. Bu radyoyla yaşama daha sıkı tutunuyoruz. Çünkü bir işimiz var diye her sabah uyandığımızda radyonun başına geçip oradaki istekleri yayınlıyoruz. Dinleyicilerimizden gelen ilgi bizi çok mutlu ediyor\" dedi.

ANNE VE BABA’NIN MUTLULUĞU

Çocuklarıyla gurur duyduğunu söyleyen anne Sevim Kasımoğulları, “Gücüm yettiği kadar çocuklarımın ihtiyaçlarını gideriyorum. Radyoyla zamanlarını geçiriyorlar. Kızım daha çok ilgileniyor. Oğlumun elleri tutmadığı için günlük ihtiyaçlarını karşılıyoruzö dedi.

Baba Mustafa Kasımoğulları\'da, çocuklarının yanından biran olsun ayrılmadıklarını belirterek, “Kurdukları radyo sayesinden hem hayata daha sıkı sarıldılar, hem de zamanlarını bu radyo sayesinde değerlendirmiş oldularö diye konuştu.

Halit YILMAZ SORGUN / YOZGAT (DHA)

5)YASAK AĞA TAKILAN BALIKLAR, SUYA YENİDEN BIRAKILDI

ÇORUM\'da, yasak olmasına rağmen baraj gölünde, kaçak su ürünleri avında kullanılan bin metre uzunluğundaki balıkçı ağı ele geçirildi. Ağa takılan canlı balıklar, amatör balıkçılar tarafından baraj sularına bırakıldı. Çorum’daki Hatap Baraj Gölü\'nde oltayla avlanan amatör avcılar, oltaya balıkçı ağı takıldığını görüp, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri, sevk edildi. Yapılan incelemede, bin metre uzunluğundaki ağ, baraj gölünden çıkarıldı. Ağ gözlerine takılı halde bulunan canlı ve cansız balıklar, jandarma ekipleri tarafından saptandı. Canlı olduğu belirlenen çok sayıda sazan, baraj sularına yeniden salındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) -

