DHA YURT BÜLTENİ-5

1)SINIRDAKİ EVLERE TÜRK BAYRAĞI

SURİYE\'nin İdlib kentindeki çatışmasızlık bölgesinde bordo bereliler keşif faaliyetini sürdürürken, sınırdaki evlere de Türk bayrakları asıldı.

Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'ne bağlı sıfır noktasındaki Oğulpınar Mahallesi\'ndeki askeri haraketlilik tüm hızıyla sürüyor. Sınırın yüksek bölgesine askeri iş makineleriyle düzleme yapılan alanlara fırtına obüsleri yerleştiriliyor. Namluları İdlib\'e çevrilen obüsler her an ateş emrine hazır bekletiliyor. Bu arada bölgeye sevk edilen askeri araçların içinden geçtiği Oğulpınar Mahallesi\'nde sınırı gören evlere Türk bayrakları asıldı. Bir evde birden çok bayrak asılması dikkat çekerken, iki ülke arasında akrabalık bağları olan Türk vatandaşlarının gözü kulağı da İdlib\'e çevrildi. Oğulpınarlılar, Suriye\'deki çatışmaların bir an önce sona ermesini istediklerini söyledi.

2)MÜLTECİLERDEN \'YUNANİSTAN\'DA İŞKENCE GÖRDÜK\' İDDİASI

YUNANİSTAN, yaklaşık 100 mülteciyi, \'geri itme\' yöntemiyle, botlara zorla bindirerek Meriç Nehri üzerinden Türkiye\'ye gönderdi. Mülteciler, Yunanistan\'da paraları ve telefonları alınarak dövüldüklerini öne sürerken, bazıları ise elektroşok cihazı ile kendilerine işkence yapıldığını ve yeniden gelmeleri halinde öldürecekleri yönünde tehditler aldıklarını söyledi.

Edirne 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'nda görevli askerler, devriye sırasında, Yunanistan sınırında çoğunluğu Pakistan uyruklu yaklaşık 100 kaçağı yakaladı. Tüm ihtiyaçları karşılanan kaçaklar daha sonra işlemleri için Edirne Göç İdaresi, Geri Gönderme Merkezi\'ne getirildi. Suriye, Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçaklar, Yunan polisi tarafından zorla botlara bindirilerek Meriç Nehri üzerinden Türkiye\'ye gönderildiklerini söyledi. Yunan polisinin eşyalarına el koyduktan sonra kendilerini dövüp, elektroşok cihazıyla işkence yaptığını ileri süren 23 yaşındaki Pakistanlı Sukh Preet, yaşadıklarını söyle anlattı: \"Türkiye sınırından Yunanistan\'a geçtim, orada Yunan polisine yakalandım. Beni dövdüler, zorla bota bindirerek nehirden Türkiye\'ye geri getirdiler. Bize \'terörist\' diye bir kaç arkadaşımla beraber dövdüler. Boynuma elektrokşok cihazı ile elektrik verdiler. Yeniden gelirsem bizi öldüreceklerini söylediler. Yaklaşık 18 kişi vardık bot içerisinde, diğer kaçakları da kıyıda dövüp beklettiler. Üzerimizdeki paraları alıp, telefonlarımıza el koydular. Birçok arkadaşımın üzerindeki elbiseleri soydular. Soğuk havada ve yağmurda kıyafetsiz kaldılar. Botla nehri geçip bizi Türkiye sınırına bıraktılar.\"

Kaçaklardan Pakistanlı Kasım Ali ise Yunanistan\'da sığınmacı olabilmek umuduyla sınırı geçtiğini ifade ederek, \"Türkiye\'den Yunanistan\'a botla geçtim, orada kıyı polisi geldi bizi yakaladı. Önce tokat attılar, yere düştüm. Yerdeyken beni tekmeleyip yumrukladılar. Çeneme vurdular; 3 gündür bir şey yiyemiyorum. Bütün eşyalarımı aldım, üzerimdeki başka arkadaşımdan almak zorunda kaldım. Üç gün Yunanistan\'da götürdükleri bir binada aç kaldım, ilaç da vermediler. 80 kişi ile birlikte zorla bir araca bindirdiler ve nehre getirdiler. Bot yaklaşık 20 kişilikti, zorla bindirdiler. Botta silahlı bir polis vardı, diğerlerinin ellerinde sopalar vardı. Nehirden botla karşıya getirip bıraktılar. Burada Türk askerleri bizi aldı, yemek verip baktı. Ben Yunanistan\'a sadece sığınmacı olarak geçmek ve orada kalmak istedim\" diye konuştu.

\'ÜNİFORMALI VE SİLAHLILAR\'

Türkiye sınırından yasa dışı yollarla Yunanistan\'a geçen 23 yaşındaki Sukhbir Singht da nehirde yakalandıktan sonra üzerinde polis üniforması bulunan silahlı kişilerin kendilerini dövdüğünü anlattı. Singht, \"Meriç Nehri\'nden Yunanistan\'a geçtim, orada yakalandım. Yunan polisi bizi bir binaya götürüp orada dövdü. İki gün boyunca yemek vermediler. Üzerimdeki her şeyi aldılar. Zorla araca bindirip, botla Türkiye sınırına bıraktılar. Tekrar gelirsek bizi öldüreceklerini söylediler. Türk sınırında askerler hiç vurmadılar. İyi şekilde karşıladılar, yemek verdiler ve bizi buraya getirdiler. Yunanistan\'da bizi yakalayanlar üniformalı ve silahlı polislerdi. Aralarında asker kıyafetliler de vardı\" dedi.

Göç İdaresi yetkilileri, Yunanistan\'ın, \'Geri Kabul Anlaşması\'na uymadığı gibi insan haklarına da aykırı davranıp, uluslararası anlaşmaları hiçe saydığını söyledi. Yetkililer, Yunanistan\'ın anlaşma gereği Avrupa ülkelerine gitmek isterken yakaladığı sığınmacıları İpsala Sınır Kapısı\'ndan protokolle iade etmesi gerekirken, \'geri itme\' yöntemiyle Meriç Nehri üzerinden zorla botlarla Türkiye tarafına gönderdiğini ifade etti.

3)ÇEŞME\'DE 54 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nden lastik botla ve yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na geçmeye çalışan 54 Suriyeli, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çeşme Körfezi\'nde devriye görevi yapan TCSG 902 Sahil Güvenlik Botu, bugün saat 04.30\'da, Dalyan Uçburun açıklarında bir lastik bot belirledi. Müdahale eden ekipler, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 54 Suriyeliyi yakaladı. Yakalanan grup, Çeşme İskelesi\'ne getirildi, üşümemeleri için battaniye dağıtıldı. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri ise yiyecek ve içecek dağıttı. Yorgunluktan banklarda uyuyakalan gruptan 1 aylık Mahmud Dahil bebek dikkatleri çekerken, bazı çocuklar da yere serilen battaniyelerin üzerinde uyudu.

Gruptakilerden düzgün Türkçesi ile dikkati çeken 15 yaşındaki Ekrem Maraş, Halepli olduğunu belirterek, ailesiyle birlikte dört yıldır Gaziantep\'te yaşadığını söyledi. Gaziantep\'te çeşitli işlerde çalıştığını anlatan Maraş, ağabeyinin İsviçre\'ye gittiğini, kendisinin de onun yanına gitmek için insan kaçakçıları ile 500 dolara anlaştığını ifade etti. İlk defa kaçma girişiminde bulunduğunu anlatan Ekrem Maraş, bir daha böyle bir girişimde bulunmayacağını söyledi. Maraş, hiç okula gitmediğini ifade ederek, imkan olursa okumak istediğini de sözlerine ekledi. Yakalananların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderileceği öğrenildi.

4)ÜRETİCİ VE KOMİSYONCULARIN TEK UMUDU \'YENİ HAL YASASI\'

MERSİN Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen, mevcut 5957 sayılı Hal Yasası\'nın marketler tarafın sipariş edilmiş bir yasa olduğunu ileri sürüp, çözümün yeni hal yasası olduğunu söyledi.

Meyve ve sebzede fiyat istikrarını sağlamak için hallerin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Münir Şen, \"Bir kısım tarafından \'Fiyatlar halde yükseliyor. Biz üreticiden alsak daha ucuza tüketiciye veririz, kayıt dışı artıyor\' gibi söylemler vardı. Bunun böyle olmadığı görüldü. En doğru hal yasasının çıkacağına inanıyoruz. Toplantılara bizi de davet ediyorlar ve elimize bir taslak verdiler. Çok güzel bir proje ama 50 yıl sonrası için. Bunu yarın için hayata geçirmek güç olabilir. Kısa, orta ve uzun vade için mevcut sorunlarımızı iyileştirecek adımlar atılıp, bölge halleri için ilerleyen zamanlarda hayata geçirilsin diye düşünüyoruz. Kısa vadede gerçekleşecek projeler değil\" dedi.

\'YENİ YASA HERKESİ MUTLU EDECEK\'

Şen, yeni hal yasası ile birlikte kârlılığın artacağını ve bundan herkesin mutlu olacağını kaydetti. Yeni hal yasası ile birlikte üreticinin emeğinin karşılığını alacağını vurgulayan Şen, \"Tüketici doğru fiyatlarda ürün tüketmiş olacak. Hallerin işlem hacmi artacak. Devlet vergisini alacak. Haller sebze ve meyvenin borsasıdır. Şu an Türkiye\'nin her yeri hal olmuş. 20 dükkan kurulmuş hal olmuş. Üretici zarar ediyor ve fiyat istikrarı sağlanamıyor. Bunun tek çözümü büyük kompleksler içine gelip, borsa görevi gören hallerde işlem görmesi. Hem devletin vergi kaybı olmaz. Son çıkan Hal Yasası hem fiyatı yükseltti hem de kayıt dışı arttı. En doğru hal yasasını hep beraber, sesimize kulak verirlerse, Türkiye\'nin menfaatleri doğrultusunda yapacağımıza inanıyorum\" diye konuştu.

5)AKSARAY\'DA ET ÜRETİCİLERİNDEN, ET İTHALATINA TEPKİ

AKSARAY\'da et üreticileri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın et ithalatı projesine tepki gösterdi. Aksaray Ticaret Borsası, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyeleri ve besiciler, hayvan pazarında bir araya gelerek, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın \'Kasaplık kargas et ve kemiksiz et ithalatı\' projesini protesto etti. İthal et projesinin yanlış bir proje olduğunu belirten Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, \"Güney Amerika\'dan ve Avrupa\'dan besilik dana ithalatıyla, biz üreticiler yem girdileri ve maliyetlerin çok yüksek olmasına rağmen bizim işimiz diyerek \'Ulubatlı Hasan\' misali burçlara bayrak dikmek için yarışıyoruz. Biz inadına üreteceğiz. Biz devletimizin yanındayız. Ama devlet ticaret yapacaksa, eti getirenler samanı, yemi, mazotu da getirsin herkes rahatlasın. Avrupa\'nın muhtelif ülkelerinden ne olduğu, hangi hayvana ait olduğu belli olmayan, etlerin Türkiye\'deki büyük marketler zincirine vermesi aynı zamanda kasap esnafını ve yerli marketleri de zarara uğratacağı göz önüne alınmalıdır. \"diye konuştu.

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk ise ,\"Biz tarım platformu ve sivil toplum örgütleri olarak, ithalatın her türlüsüne karşıyız. Biz bir tarım ülkesiyiz. Kendi üreticimizi, kendi yetiştiricimizi destekleyerek, daha fazla üretmesine katkı sağlayarak bu işi çözeceğimize inanıyoruz. Bugün alınan ithalat kararı, özellikle kargas et ithalat kararı, Türkiye\'de hayvan yetiştiricisini, üreticisini çok zor durumda bırakmıştır.\" dedi.

Besiciler adına konuşan Zafer Öztaş da, ithal et istemediklerini söyledi.

6)MUHAMMET, OKULA GİDERKEN KAMYONET ALTINDA KALARAK ÖLDÜ

ADANA\'da 6\'ıncı sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Muhammet Mustafa Çelik, midibüsten inip yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı 2000 Evler Mahallesi\'nde meydana geldi. Şehit Halit Yaşar Mine Ortaokulu öğrencisi Muhammet Mustafa Çelik, evinden okula gitmek için şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüse bindi. Okula yakın durakta inen Çelik, aracın önünden karşıya geçmeye çalıştığı sırada Burak Kılınçaslan yönetimindeki 01 DIJ 76 plakalı kamyonetin altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Özel hastaneye kaldırılan öğrenci burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

15 GÜNDE 3\'ÜNCÜ KAZA

Olayın ardından kamyonet sürücüsü Burak Kılınçaslan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazanın ardında olay yerine toplanan vatandaşlar, \"Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde 3 okul var, öğrenci yoğunluğu çok fazla. 15 gün içinde 3 kaza oldu, buraya üst geçit yapılmasını istiyoruz\" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

7)50 LİRAYA HIRSIZLIK YAPIYORMUŞ

ADANA\'da 50 lira karşılığında hırsızlık yapan 24 yaşındaki Hasan K. yakalandı.

Merkez Seyhan İlçesi Havuzlubahçe Mahallesi\'nde oturan 29 yaşındaki Ergün Mamuk, sabah uyandığında 300 lira parasının ve cep telefonunun çalındığı fark ettikten sonra polise gitti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mamuk\'un şikayeti üzerine evin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, şüphelinin Hasan K. olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanan zanlı, ifadesinde, \"Arkadaşım, çaldıklarım için bana 50 lira vereceğini söyledi. Hırsızlığı 50 lira için yaptım\" dedi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Hasan K. ev hapsi kararı ile serbest bırakıldı.

8)KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI: 1 ÖLÜ

MANİSA\'nın Kula İlçesi\'nde, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün otomobiliyle refüje çarptığı kazada, araçta bulunan 23 yaşındaki Yeliz Kılıç yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında, D- 300 Ankara- İzmir Karayolu Körez Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 23 yaşındaki Orkun Aydın, yönetimindeki 37 BJ 224 plakalı otomobille, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Ancak Aydın\'ın direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada sürücü Orkun Aydın yara almazken, araçta bulunan 23 yaşındaki Yeliz Kılıç otomobilden yola savrularak kaza yerinde öldü. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası Kılıç\'ın cesedi, Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



9)BATMAN BELEDİYESİ\'NDEN 2 BİN ANAOKULU ÖĞRENCİSİNE SABAH KAHVALTISI

BATMAN Belediyesi\'nde kent merkezinde dezavantajlı mahallelerde bulunan 25 anaokulunda eğitim gören 2 bin 150 öğrenciye, hafta içi her gün sabah kahvaltısı vermeye başladı. Bugün minik öğrencilerle kahvaltıda bir araya gelen Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, yıl sonuna kadar bu uygulamanın devam edeceğini söyledi.

Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Beşevler Mahallesi Kardelen Anaokulu\'nda verilen kahvaltıda minik öğrencilerle bir araya geldi. Yıl sonuna kadar minik öğrencilere kahvaltı vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Vekili Aksoy, \"Batman Belediyesi olarak 25 anaokulu ve ana sınıflarında eğitim gören ocuklarımıza sabah kahvaltısı vereceğiz. Bu projeden günde yaklaşık 2 bin 150 öğrenci yararlanacak. Projenin maliyeti yaklaşık 1.5 milyon lira. Bu proje ile okul öncesi okula dahil olan çocuklarımızın daha sağlıklı başlamaları temin etmek, hem de okuma öncesi eğitimi teşvik etmeyi hedefliyoruz. Bu konuda katılım ve farkındanlığa katılmak, biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı da okul öncesi eğitime önem veriyor\"dedi.

Belediye başkan Vekili Aksoy, bugünkü menüde terayağı, bal, beyaz peynir, yumurta, fındık ve kuru kaysı olduğunu, menülerin Belediye bünyesinde yer alan diyetisyenlerin yönergeleri ile Türk Gıda Kodeksine uygun olarak hazırlandığını da ifade ederek, \"Bunun yanında süt veriyoruz. Hafta boyunca sürecek. Bizler bu tür soyal projelerle, gerek çocuklarımıza, gerek ekonomik olarak dezavantajlı kesimlere ve gerekse eğitim, öğretime destek olmaya devam edeceğiz. Her zaman dediğimiz gibi kamunun kaynaklarını, halkın hizmetine hiç bir kuruşu israf etmeden, onlar için harcamaya devam edeceğiz. Bu projenin maliyeti belediyemizden karşılanmaktadır. Ayrıca bu projeye destek olmak isteyen kişiler, kurumlar olarak belediyemizle irtibata geçerek, bu projenin daha çok okulu, daha çok öğrenciyi kapsaması için katkıda bulunabilirler\" dedi.

10)KELKİT\'TE TÜRKÜLERLE \'BİRLİK, BERABERLİK VE KARDEŞLİK\' KLİBİ HAZIRLANDI

GÜMÜŞHANE’nin Kelkit İlçesi’nde, belediye başkanı, doktor, esnaf, öğrenci, çiftçi ve mahalli sanatçıların seslendirdiği \'birlik, beraberlik ve kardeşlik\' vurgusu yapılan türkülere, 44 kişinin rol aldığı \'Hep birlikte Kelkit’iz\' klibi hazırlandı. Sosyal medyada yayınlanmaya başlanan klip büyük ilgi gördü.

Kelkit Belediyesi, birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapan \'Hep birlikte Kelkit\'iz\' klibi için çalışma başlattı. İlçede esnaf, öğrenci, çiftçi ve mahalli sanatçıların seslendirdiği türkülere Kelkit\'in farklı noktalarında çekilen görüntüler eşliğinde klip hazırlandı. Kelkit\'in girişi, tarım arazileri, tarihi cami ve evleri ile Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu önünde çekimi yapılan klip, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz\'ın okuduğu \'Kalplerimiz tertemiz, insanadır sevgimiz/Toprağıyla taşıyla biz hep birlikte Kelkit\'iz\' dizelerinin yer aldığı şiirle sona eriyor. 44 kişinin rol aldığı ve sosyal medyada yayınlanmaya başlanan klip büyük ilgi gördü.Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, ülkenin birlik ve beraberliğe her zaman ihtiyacı olduğunu belirterek, \"Klipte, temelden başlayarak bütün toplumu kapsayan bir beraberlik mesajı vermek istedik. Gurbetteki hemşehrilerimize bir tutam memleket havası göndermiş olduk. Bir yandan belediyecilik hizmetlerine devam ederken diğer yandan da toplumsal bağlarımızı güçlendirecek sosyal ve kültürel faaliyetlere devam edeceğiz\" dedi.

