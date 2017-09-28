DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ŞARKÖY\'DE KESİLEN ZEYTİN AĞAÇLARININ YERİNE SİTELER YÜKSELİYOR

TEKİRDAĞ\'ın Şarköy İlçesi\'nde 1995 yılında devlet desteğiyle 40 bin dönüm olarak yapılan zeytinlik, zaman içerisinde imara açılmasıyla 18 bin dönüme kadar düştü. Son 1 yılda neredeyse onlarca sitenin yapıldığı zeytin ağaçlarının kesildiğini ifade eden Şarköy Doğayı Koruma ve Çevre Derneği Başkanı Mehmet Mermer, \"Bir yıl öncesinde kadar çevredeki bir çok sitenin hiç biri yokken bugün belki de onlarca site yapılmış durumda. Böyle devam ederse ülkemiz için büyük değer olan zeytinliklerimiz yok edilecek\" dedi. Şarköy İlçesi Cumhuriyet Mahallesi\'nde 1995 yılında devlet desteğiyle 40 bin dönümlük alana zeytin ağaçları dikildi. Zaman içerisinde bölgenin imara açılmasıyla zeytinlik alanı 18 bin dönüme düştü ve dönemin Tarım Bakanlığı tarafından \'Çiftçi kayıt sistemi\'ne işlendi. Ancak zeytinlik alanlarının son dönemde yeniden imara açılması nedeniyle denize yakın alanlarda zeytin ağaçları kesilerek çok sayıda site kuruldu. Bir çoğunun inşaat halinde olduğu bölgede, zeytin ağaçlarının kesildiği görüldü. Şarköy Doğayı Koruma ve Çevre Derneği Başkanı Mehmet Mermer, 1 yıl içerisinde çok sayıda sitenin yapılması için zeytin ağaçlarının katledildiğini söyledi. Bununla mücadele edeceklerini anlatan Mermer, şöyle dedi: \"Özellikle tarım arazileri, zeytin ve üzüm gibi değerlerimizi korumaya yönelik faaliyetler yürütüyoruz. Son zamanlarda zeytinlik yasası ve tarım yasalarıyla tarımın yok edilmeye çalışıldığı süreçte, bizde zeytini ve tarım arazilerini korumaya çaba sarf ediyoruz. Biz bunları yapmaya çalışırken, yoğun bir şekilde yapılaşma, olabildiğince başta zeytinlik olmak üzere zeytinlik katliamlarına tanık oluyoruz. Bir yıl öncesinde kadar çevredeki bir çok sitenin hiç biri yokken bugün belki de onlarca site yapılmış durumda. Böyle devam ederse ülkemiz için büyük değer olan zeytinliklerimiz yok edilecek.\"

Zeytin ağaçlarının bulunduğu mahalleyi gezen Mermer, yerel yönetimlerin zeytinlik gibi önemli tarım alanlarının betonlaşmasına izin vermemesi gerektiğini ifade etti. Dernek Başkanı Mehmet Mermer, \"Buna karşı toplumun duyarlı olması gerektiğini ve herkesin elinden geldiğince sahip çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Şarköy gibi ekolojik açıdan çok değerli olan bölgemizde eko-tarım ve eko-turizm alanında faaliyetlerimiz olacak. Yerel yönetimlere bunları kabul ettirebilirsek, bu bölgeleri ranttan kurtarmış oluruz\" diye konuştu.

\'MÜMKÜN OLDUĞU KADAR ZEYTİNLİKLERİ KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ\'

Şarköy Belediye Başkanı CHP\'li Süleyman Altınok, 1974 yılında imara açılan bölgelerde yasanın gerektirdiği şekilde inşaat ruhsat verdiklerini söyledi. Mümkün olduğu kadarıyla zeytinlik alanlarını korumaya çalıştıklarını anlatan Altınok, şöyle dedi:

\"Söz konusu zeytinlik 1974 yılında imara açılmış yerlerdir. Bizim zamanımızda imara açılmış yerler değildir, kanunun gerektiği şekilde, imara açık olan yerlerde inşaat ruhsatı verilmektedir. Orada yapılacak bir şey yok. Mümkün olduğu kadar zeytin ağaçlarını korumaya çalışıyoruz. Müteahhit arkadaşları da bu konuda uyarıyoruz. Zaten arkadaşlar inşaata denk gelecek ağaçları çıkardı, söküyorlar. Onun dışındakilere zaten dokunmuyorlar. Sitenin de ağaca ihtiyacı var. İlçemizde yılda 900 kadar inşaat ruhsatı veriyoruz. İlçemizin bu kadar çok inşaat yapılmış olan yerde sıkıntılar elbette olacaktır. İstiklal ve Cumhuriyet mahallelerinde zeytinlik alanları var. Zeytinlik alanlarını mümkün olduğu kadar korumaya çalışıyoruz. İmar Kanunu gereğince verilmesi gereken, ruhsatları veriyoruz.\"

Görüntü Dökümü:

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-Zeytinlik alanları

-Ağaçlık bölge

-Çevresindeki inşaat alanları

-Kesilen ağaçlar

-İnşaatlar ve kesilen ağaçlar

-Yerdeki zeytin ağaçları

-Ağaç kökleri

-Site inşaatları

-Mehmet Mermer röp.

-Zeytin ağaçları detay

-Süleyman Altınok röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY(Tekirdağ),(DHA)

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2)BOZCAADA VE GÖKÇEADA\'YA 2 GÜN DENİZ OTOBÜSÜ YOK

KUZEY Ege\'deki olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın (cuma), Bozcaada ve Gökçeada\'ya yapılması planlanan deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Kuzey Ege Denizi\'ndeki olumsuz hava şartları, Çanakkale-Bozcaada ve Çanakkale-Gökçeada arasında \'Conkbayırı\' isimli deniz otobüsü tarafından bugün ve yarın yapılması planlanan seferleri etkiledi. Çanakkale\'den bugün sabah saat 10.00\'da, Bozcaada\'dan saat 17.00\'de, yarın ise Çanakkale\'den-Gökçeada\'ya saat 18.15\'de yapılması planlanan seferler iptal edildi.

Öte yandan Çanakkale Boğazı\'ndaki, Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat, Lapseki-Gelibolu arasında feribot seferlerinin ise devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Gestaş feribot iskelesinden görüntü

- Boğaz hattındaki feribot seferlerinden görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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3)ADIYAMAN\'DA 233 KİŞİLİK İŞE 3 BİN 789 BAŞVURU

ADIYAMAN\'da, İş-Kur Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında okullarda istihdam edilecek 233 kişilik iş başvurusuna, 3 bin 789 kişi başvurdu. Milli Eğitim Müdürlüğü ve kurumlarda çalıştırılmak üzere imzalanan Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında Adıyaman merkez ve köylerde 233 kişilik geçici iş kontenjanı açıldı. 9 ay boyunda yapılacak geçici işe 3 bin 789 kişi başvurdu. Başvuru sayısının fazla olması üzerine Halk Eğitim Merkezi\'nde noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kura çekimiyle adı 233 kişi arasında çıkanlar sevinç yaşarken, çalışma hakkı elde edemeyenler ise evlerine üzülerek döndü.

Görüntü Dökümü:

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- Halk Eğitim Merkezi

- Vatandaşlar ile röp.

- Kuraların çekilmesi

- Toplanan kalabalık

- Kuraların karıştırılması

- Çekiliş yapılması

- Listeye bakan vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 160 MB

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4)UZMAN ÇAVUŞ, DÜĞÜNÜNDE ÜNİFORMASINI GİYDİ

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde 23 yaşındaki Sevgi Karadeniz ile evlenen 24 yaşındaki Uzman Çavuş Ahmet Altay, düğününde damatlık yerine askeri üniformasını giydi.

Hakkari Fatihler Jandarma Özel Harekat Taburu\'nda görevli Zonguldak Ereğlili Uzman Çavuş Ahmet Altay, Sevgi Karadeniz Altay ile evlendi. Ereğli Belediyesi Sevgi, Barış, Dostluk Düğün Salonu\'nda yapılan düğünde Uzman Çavuş, damatlık yerine üniformasını giydi. Gelinlik giyen eşi ile el ele tutuşarak salona giren Altay\'ı askeri üniforma içinde gören davetliler duygulandı. Davetliler, Türk bayrağı taşıyan iki çocuğun arkasından yürüyerek salona girip ilk danslarını yapan çifti ayakta dakikalarca alkışladı. Ahmet Altay, salonda oturdukları masanın üzerine de birlikte görev yaparken şehit olan silah arkadaşlarının fotoğraflarını koydu. İşini çok sevdiğini söyleyen Altay, \"Bu yüzden taşımaktan onur duyduğum kamuflajımı düğünümde de giymek istedim\" dedi. Altay, şehit arkadaşlarını da unutmadığnı söyleyerek, \"Ben onlarla cephede savaştım. Ben onları şehit olurken yalnız bırakmadım. Onlar da beni düğünümde yalnız bırakmadı\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Damat ve gelinin salona girmesi

-Küçük çocukların elinde Türk bayrağı ile salona girişi

-Gelin ve damadın dans etmesi

-Gelin ve damadın oynaması

-Gelin damat masasında damadın şehit arkadaşlarının fotoğraflar

-Detaylar

Dosya adı: ergaskerdugun

Süre: 4.46 Boyut: 141 MB

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)

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5)TÜRK ELEKTRONİK FİRMASI OTOMOTİV DEVLERİNE TEKNOLOJİ ÜRETİYOR

DÜNYA otomotiv devlerine multimedya teknolojileri üreten Daiichi Elektronik Genel Müdürü Ömer Akdeniz, Türk mühendisler ile geliştirilen 2 teknoloji projesinin müjdesini verdi.

Bursa\'da iş ortakları ile buluşan Daiichi Elektronik geliştirdiği multimedya ve yazılım teknolojilerini iş ortaklarının beğenisine sundu. Suzuki, Ford, Chrsyler, Fiat gibi pek çok otomotiv firması ile multimedya, navigasyon, araç ve akıllı telefon bağlantıları gibi ürünlerin çalışmalarını yapan firmanın Genel Müdürü Ömer Akdeniz, tamamen yerli olarak Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını ve bu bağlamda TÜBİTAK, Galatasaray Üniversitesi ve ürünlere bağlı olarak pek çok üniversite ve Türk ana sanayi firmaları ile çalıştıklarına dikkat çekti. Akdeniz, şöyle dedi:

\"Bizim en büyük özelliğimiz kendi Ar-Ge çalışmalarımızın Türkiye\'de gerçekleşiyor olması. Donanım, yazılım ve dizayn mühendislerimizin tamamını kendi bünyemizde tutuyoruz. Bu alanda Türkiye\'nin yanı sıra Çin\'de de çalışmalar yapıyoruz. Fiat, Chrysler, Ford gidi otomotiv devlerine ürünler geliştiriyoruz. Bunu da Daiichi tabii ki tek başına yapmıyor. Üniversiteler, TÜBİTAK ile ve Türkiye\'deki ana sanayiler ile birlikte yürüttüğümüz çok sayıda projemiz var.\"

\"DÜNYANIN KONUŞTUĞU İKİ TEKNOLOJİYE ÇALIŞIYORUZ\"

Firma olarak iki önemli proje hakkında çalışmalar yürüttüklerini belirten Ömer Akdeniz, yeni hedeflerinin gösterge paneli, multimedya ünitesi ve klima kontrol ünitesinin tek bir ekranda toplanarak tıpkı Tesla modeli gibi bir teknolojiyi otomotiv firmalarına sunma olduğunu söyledi. Akdeniz, \"

Bunun üzerine çalışmalarımız başladı. Bu projede TÜBİTAK\'a bağlı alt projeler de gerçekleştiriyoruz. Bunun yanısıra Avrupa Birliği\'nin de bu konuda destek fonları var. İkinci projemiz ise bütün dünyanın şu anda konuştuğu araçtan araca iletişim teknolojisi. Bu projeyi ise Ford Otosan ve Galatasaray Üniversitesi\'nin de katkısıyla yürütüyoruz ve bu çalışmayı çok önem veriyoruz. Araçtan araca iletişim projemiz önümüzdeki 2 senelik süreçte yürürlüğe girmiş olacak.\"

Görüntü Dökümü

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Etkinlik alanında örnek ürünlerden ve kullanımlarından detaylar

Konuşmalar

SÜRE: 2 dk 41 sn

BOYUT: 86 MB

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

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6)70\'İNDEN SONRA KURSA YAZILDILAR

MUŞ\'un Bulanık İlçesi\'ndeki Aile Destek Merkezi\'nde açılan ahşap boyama kursuna katılan büyük anneler, gençlere örnek oldu.Yaptığı iki evlilikten 5 çocuğu olan ve eşinin ölümü ile birlikte çocuklarından birinin yanında kalmaya başlayan 72 yaşındaki Siyaset Yaşar, hiç okula gitmeden kendi çabası ile okuma-yazmayı öğrendiğini söyledi. Boş zamanını değerlendirmek için ahşap boyama kursuna katıldığını belirten Yaşar, \"Haftada 5 gün buraya gelerek güzel saatler geçiriyorum. Bilginin yaşı yok. Yaptığım işten büyük bir zevk alıyorum. Gençler bizim gibi nineleri örnek alsın. Gençliğimizde böyle imkanlar yoktu. Şimdi devletin her imkanı var. Özellikle gençlerimizi Türkiye ve hatta yurt dışı gezilerine bile götürüyor. Bunlar büyük bir nimet. Kıymetini bilmek lazım\" diye konuştu.

Yaşamında ilk kez böyle bir kursa katıldığını belirten 71 yaşındaki Günay Erdoğan ise 60 yaşında Kuran öğrendiğini belirterek şöyle dedi:

\"Eşim 30 yıl önce yaşamını yitirdi. Yalnız kalınca komşularımın da isteği ile bu kursa başladım. Çok da iyi etmişim. Burada akranlarımda var. Kurstakilerle çok güzel günler geçiriyoruz. Bundan sonra birçok kursa katılmaya karar verdim. Atalarımız ne demiş, \'öğrenmenin yaşı yok\' Kursta öğrendiklerimizle sergi açacağımız günü merakla bekliyorum.\"

Kurs öğretmeni Yelda Rüzgar, kursa 7\'den 70\'e 16 kursiyerin katıldığını belirterek, özellikle 70 yaşlarındakilerin gösterdiği azme hayran kaldığını söyledi. Siyaset Yaşar ve Günay Erdoğan\'ın genç kızlara örnek olduğunu vurgulayan Rüzgar, \"Kursa en erken onlar geliyor ve yine en geç onlar çıkıyor. El becerileri mükemmel. Kursumuz iki ay sürecek\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Ninelerin ahşap boyama çalışmalarından detaylar

-Kurstan detaylar

-Röportaj

-Kursta yapılan eşyalardan detaylar

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Eser AYDIN / MUŞ, (DHA)