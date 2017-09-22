DHA YURT BÜLTENİ-5 

Konya\'ya 2\'nci şehit ateşi düştü(2)

ŞEHİT ANNESİ: YAVRUMA 2 SENEDİR HASRETİM

Hakkari\'nin Yüksekova İlçesi Esendere mevkiinde, PKK\'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit düşen 42 yaşındaki Ulaştırma Uzman Çavuş Halim Ünal\'ın annesi Sebahat Ünal\'a, acı haberin komşusunun gelini hasta diyerek, hastaneye götürülmek istenerek verilmeye çalışıldı. Oğlunun şehit haberinin kendisine nasıl verilmeye çalıştığını anlatan ve eşi Osman Ünal vefat ettiği için yalnız yaşayan Sebahat Ünal, \" Görevliler gelmiş komşuyu kaldırmışlar. Komşu geldi, gece saat 03.30 sıralarında \"Benim gelin çok hasta yanında gider misin hastaneye\" dedi. Bende gideyim dedim arkadaş olarak. Kalkıp giyindim dışarı çıktım kapının önü asker dolu. Allah\'ım bu askerin ne işi var burada, dedim. Sonra bana, \" Teyze senin oğlun kaza yapmış\" dediler. Kazaya bu kadar asker gelmez, dedim. Sonra hastaneye götürdüler beni. Orada söylediler bana, iğne vurdular.\"

Oğluna 2 yıldır hasret kaldığını belirten Sebahat Ünal, \"Yavruma 2 senedir hasrettim. Ne sesini duydum, ne yüzünü gördüm. Bomba koymuşlar gideceği yola. Oğlum da askeriyenin aracını sürüyormuş. Üstünden geçince patlamış. Ankara\'dan ev aldı, oraya yerleşmişti, 2 çocuğu vardı. Bağrıma kor ateşler koyup gitti yavrum.\" dedi.

Şehidin evi ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asılırken Akşehir Belediyesi tarafından da taziye çadırı kuruldu. Her ihtimale karşı112 Acil Servis ekipleri baba ocağında hazır bekletilirken şehidin annesini ise komşuları teselli etti.

Şehit Ünal\'ın cenazesi bugün ikindi namazının ardından Konya\'nın Tuzlukçu İlçesi\'nde düzenlenecek askeri ve dini törenle defnedilecek.

Görüntü Dökümü

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- Şehit annesi röp.

- Şehit evinin dışından detay

Haber- Kamera: Atilla MEMİŞ (AKŞEHİR) / KONYA (DHA)

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Yoğun bakımdaki o görüntülerden bir gün sonra ölmüş

ADAPAZARI\'ndaki özel bir hastanenin yoğun bakımında tepki çeken görüntüdeki yaşlı adamın görüntüler çekildikten bir gün sonra öldüğü ortaya çıktı.

Adapazarı kent merkezindeki özel bir hastanede çekilen, hemşirelerin 85 yaşındaki Mustafa Süzer\'in eline sigara verip dalga geçtiği görüntüler ülke gündemine düştü.

Haberlerin yayınlanmasının ardından olayın acı ayrıntısı ortaya çıktı. Stajyer hemşirelerin dalga geçtiği Mustafa Süzer\'in bu görüntüler çekildikten bir gün sonra 19 Ağustos\'ta yaşamını yitirdiği öğrenildi. Serdivan Çubuklu Mahallesi\'nde yaşayan yaşlı adamın çocukları ve yakınlarının ise bu görüntülerden ölümünden 1 ay sonra televizyon kanallarından haberlerinin olduğu belirtildi.

Çıkan görüntülere tepki gösteren Süzer\'in yakınları haber ajansları ve bazı televizyon programlarından gelen ropörtaj tekliflerini reddederek, görüntülerin kaldırılması için savcılığa başvuracaklarını ifade ettiler. 20 Ağustos\'ta Çubuklu Mezarlığı\'nda toprağa verilen yaşlı adamın, şeker hastası olduğu ve bir süredir vücudunda yaralarla yaşadığı öğrenildi.

HASTANE: 2 STAJYER YAPMIŞ

Bu arada olayın yaşandığı özel hastane de internet sitesinde yaptığı açıklamada yaşananların bir ay önce meydana geldiğini belirtti

Açıklama şöyle \"Bazı yayın organlarında paylaşılan bir video da yoğun bakımda yatmakta olan bir hastaya meslek dışı ve etik olmayan davranışlar sergilendiği ve bu eylemin de hastanemizde yaz dönemi stajı yapmakta olan 2 stajyer öğrenci tarafından yapıldığı ilk incelemeler de tespit edilmiştir. Vardiya başına 6 hemşirenin çalıştığı yoğun bakım ünitesinde olay sırasında 3 hemşire öğlen yemeği için yemekhanede bulunduğu, diğer 3 hemşire ise salonun diğer ucunda genel durumu bozuk olan hastayla ilgilendikleri sırada, stajyer hemşirelerce bu uygunsuz davranışların sergilendiği anlaşılmıştır. Başta ifade ettiğimiz üzere olaydan bugün haberdar olunmuştur. Söz konusu stajyerler stajları 1 ay önce bitmiş ve hastanemizden ayrılmışlardır. Yaşanan bu durum sebebi ile hastane yönetimi ve çalışanları olarak büyük üzüntü duyduğumuzu belirtir, ayrıca sağlık müdürlüğü tarafından başlatılan incelemenin sürdüğünü bildirir, kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mahalleden köyden görüntü

-Rahmetlinin mezarı

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-yoğun bakımında tepki çeken görüntü

Haber-Kamera: Zafer TOKUŞ Aziz GÜVENER/Adapazarı(Sakarya),(DHA)-

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Elazığ\'da FETÖ\'den 13 kişi tutuklandı

ELAZIĞ\'da Fetullahçı terör örgütü/paralel devlet yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 13 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Elazığ Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Eylül günü, Elazığ merkezli, 14 ilde düzenlediği operasyonda, gözaltına alınan 30 şüpheli emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından bugün adliyiye sevkedildi. Savcılıkta verdikleri ifadenin ardından tutuklanma talebiyle hakim karşısına çıkan şüphelilerden, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu ve bylock kullandıkları iddiasıyla 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Aynı davadan tutuklu bulunan 10 sanığın adliyedeki ifadesi ise sürüyor.

Görüntü Dökümü

Sanıkların adliyeye getirilişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ELAZIĞ, (DHA)-

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Kamyon çarpan kadın öldü, 2 çocuğu yaralı

ŞANLIURFA’da, biri pusette olan 2 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan 36 yaşındaki Asiye Çelik, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Kazada, ölen annenin 2 çocuğu ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Yakınlarını ziyaret etmek için evden çıkan Asiye Çelik, biri pusette olan ismi öğrenilemeyen 6 aylık bebek ve 5 yaşındaki kızı Asmin ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırken, sürücüsü öğrenilmeyen 63 YT 119 plakalı kamyonun altında kaldı. Kamyonun arka lastikleri altında kalan kadını görenler yardıma koşarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, ağır yaralı Asiye Çelik ile 2 çocuğunu ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Acil serviste tedavisine başlanılan Asiye Çelik, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak öldü. Kazada yaralanan ve tedavisi süren 2 çocuğun sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi. Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Kazaya karışan hafriyat kamyonu

- Lastiklerin arasında kalan anne ve çocukların ayakkabıları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-(DHA)

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Nallıhan\'da 20 hektarlık çam ormanı yandı

ANKARA\'nın Nallıhan ilçesine bağlı Kadıköy, Argutça ve Çulhalar mahallesi arasında kalan ormanlık alanda dün saat 16.30 sıralarında çıkan yangın, bu sabah 09.00 sıralarında kontrol altına alındı. Gece 24.00 sıralarında durdurulan söndürme çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlanırken, 09.00 sıralarında kontrol altına alınan yangın sonucu 20 hektarlık ormanlık alanda bulunan çamlarla yer yer meyve ağaçları yandı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, yangın söndürme helikopteriyle karadan arazözler müdahalede bulundu. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, arazi yapısının da sarp ve kayalık olması nedeniyle gece kontrol altına alınamadı. Ssöndürme çalışmalarına 2 uçak, 7 helikopter katıldı. 1740 rakımlı kayalık ve dik olan ormanlık bölgede çıkan yangın, Kadıköy Mahallesindeki ağıldan başlayıp, 3 kilometre mesafedeki Sarıcakaya mevkiine sıçradı. Yangın söndürme çalışmasına Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nden dozer, greyder ve arazözlerden oluşan 13 araç yangın mahalline sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğü\'ne bağlı Ankara, Beypazarı, Nallıhan, Ayaş Seben, Göynük ve Bolu\'dan 40 arazö yangın bölgesine sevk edilerek söndürme çalışmalarına katıldı.

Dün akşam 16.30 sıralarında başlayan yangını söndürme çalışmalarına gece 24.00\'te ara verildi. Bu sabah 07.30\'da tekrar yangın söndürme çalışmalarına devam edilirken, 09.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürülürken, soğutma çalışmalarına başlandı. Yangında 20 hektarlık çam ormanı yanarken, bir eşeğin de telef olduğu öğrenildi.

Çıkan orman yangınını kuleden görüp, haber verildiğini belirten Arkutça Mahallesi MuhtarıYusuf Parlak, \"Çıkan yangın, mahallemizin üstündeki tepeye kadar geldi. İki helikopter de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Hava kararınca onlar da bıraktı. Büyükşehir\'e ait su tankerleri su taşırken, arözler de söndürme çalışmasını sürdürdüler\" dedi.

Görüntü Dökümü

- Ormandan yangın

- Yangın söndürme faaliyeti

- TIR\'larla kepçe ve dozerlerin gelişi

- Kepve ve dozerlerin TIR\'lardan indirilişi

- Arkutça mahalle muhtarı Yusuf parlak konuşması

- Bu sabah yangın söndürme ekibi hazırlıklarını yaparken

- Helikopter yangın söndürürken

- Yangın söndürme ve soğutma helikopter ve uçaklardan görüntü

Haber-Kamera: Kemal ÇELEN/NALLIHAN(Ankara), (DHA)-

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Anne, oğlunun öğretmenini bıçakladı (2)

YARALI ÖĞRETMEN TABURCU EDİLDİ

Bursa\'da bu sabah Merkez Yıldırım İlçesi İhsan Dikmen İlkokulu\'nda meydana gelen olayda kadın velinin bıçaklı saldırısı sonucu sırtından ve kolundan yaralanan Öğretmen Tolga Daştan, Muradiye Devlet Hastanesi\'Nde tedavisinin ardından tabucru edildi. Olayın duyulmasından sonra okula gelen bir çok veli ise eğitimin devam etmesine rağmen çocuklarını alarak evlerine döndüler

BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Türk Eğitim-Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Selçuk Türkoğulu olay sonrası okula giderek bigi aldı. Basın mensuplarına açıklama yapan Türkoğlu, \"bu okuda daha önceden benzer olaylar yaşandı. Defaten dile getirdik. Bursa\'da okullarımızın güvenliği ne yazık ki çocuklarımıza emanet. Okullarda resmi güvenlik görevlisi olmadığı müddetce şiddetin önüne geçilemeyecektir. Şüyleki; tekli öğretim yapan okullar için en az bir , ikili öğretim yapan okullar için en az iki güvenlik görevlisi hizmeti alımı yapılmalılıdır. Ayrıca öğretmene saldırı topyekin eğitime, bilime ve Türkiye\'nin geleceğine yapıan saldırıdır. Şiddetli kınıyoruz. Uzun süredir belli mihraklarca kamu çalışanlarının itibasızlaştırılmasının bir sonucudur bu\" dedi.

Görüntü dökümü

Yaralı öğretmen taburcu olduktan sonra

Selçuk Türkoğlu\'nun açıklaması

Haber-Kamera: Kemal ÇELEN/NALLIHAN(Ankara), (DHA)-

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Üstü kokmasın diye soyunan mazot hırsızı kamerada

AYDIN\'ın Koçarlı İlçesi\'nde, kıyfetleri kokmasın diye soyunup, sadece boxer külotla kaldıktan sonra bir depodan mazot çalan ve hırsızlık yaparken güvenlik kemarasınca örüntülenen A.Ö. polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen A.Ö., tutuklandı.

Gündoğan Mahallesi\'nde geçen 14 Eylül\'de saat 02.00\'de meydana gelen hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Mustafa Şahinci\'nin tarlasında yevmiyeci olarak çalıştıktan sonra mesai bitimi ayrılan A.Ö., depoda bulunan mazotları çalmak için gece yarısı geri döndü. Üstü kokmasın diye soyunan ve sadece boxer külotla kalan A.Ö., bu halde eline aldığı el arabasıyla depodan mazot bidonlarını tek tek çıkarmaya başladı. Yaklaşık 1 ton mazotu el arabasıyla dışarıya çıkararak bir kamyonete yükleyen A.Ö., birlikte geldiği ve depo önünde kendisine gözcülük yapan arkadaşıyla birlikte buradan ayrıldı.

TUTUKLANDI

Sabah depoya gelen Mustafa Şahinci, mazot bidonlarının yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızın kimliğini tespit etti. Yapılan araştırma sonucunda A.Ö., geçen 17 Eylül\'de, Sobuca Mahallesi\'ndeki evinde mazot bidonlarıyla birlikte yakalandı. Sorgusunda soyunma gerekçesinin, üstünün mazot kokmaması için olduğunu söyleyen A.Ö., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı. A.Ö.\'ye yardım eden kişinin ise arandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Güvenlik kamerası görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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Geyik boynuzundan yaptığı eserlerle sergi açtı

ESKİŞEHİR\'in Mihalıççık İlçesi Ilıcalar Mahallesi Muhtarı 58 yaşındaki Yurttaş Ayaş, geyik boynuzundan yaptığı insan ve hayvan figürü eserleriyle sergi açtı.

Daha önce Mihalıççık İlçesine bağlı köy olan Ilıcalar Mahallesi\'nin muhtarı Yurttaş Ayaş, 17 yıl önce hobi olarak geyik boynuzlarından çeşitli figürler yapmaya başladığını söyledi. Geyik boynuzlarını çobanların ve ormana yakın köylerde yaşayanların bulup kendisine getirdiğini belirten muhtar Ayaş, kendisinin de boynuzu getirenlere bir miktar para ödediğini anlattı. Ayaş, geyik boynuzundan yaptığı figürlerle Eskişehir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi\'nde sergi açtı. 207 eserin yer aldığı sergi ilgi gördü. Sergi 4 gün süreyle izleyicilere açık tutulacak.

Geyik boynuzundan eserler yapmaya başladığında köylülerin kendisi için \"Muhtar oyuncaklarla uğraşıyor\" dediklerini söyleyen Yurttaş Ayaş şöyle konuştu:

\"Bu tür figürler geçmişte fildişinden yapılıyormuş. Ben de geyik boynuzunu keşfettim. Geyik boynuzunu fildişi gibi çok dayanıklı olduğu için tercih ettim. Geyik boynuzlarını çobanlardan ve dağ köylülerinden satın alıyorum. Figürlerime kartaldan başladım. Çünkü kartal hayranıyım. Sonradan insan ve hayvan figürlerine yöneldim. Kimseden yardım almıyorum. Atölyem yok. Geyik boynuzu, çok dayanıklı ve zor işlenen bir malzeme. Bazı eserleri 3 ayda zor tamamlayabiliyorum.\"

Görüntü dökümü:

-Sergilenen eserlerin,

-Yurttaş Ayaş\'ın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

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21 kilo eroin çalan memur, susma hakkını kullandı

KAYSERİ Adliyesi\'nde adli emanette bulunan 21 kilo eroini çalarak piyasa sokmak istediği suçlamasıyla tutuklanan memur Halis Y. ile uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı diğer 12 sanık, hakim karşısına çıktı. Memur Halis Y., ilk duruşmada susma hakkını kullandı.

Geçen yıl Aralık ayında, adli emanet odasındaki 21 kilo eroini çalarak anlaştığı uyuşturucu satıcılarına götürürken, narkotik polisinin ve savcının dikkati ile yakalanan 8 yıllık devlet memuru Halis Y. (31) ve diğer tutuklu sanıklar Duran B. (36), Eyüp K. (43), Muharrem B. (25)., Naci İ. (26), Nurettin Ü. (30), Serkan S. (25), Veli U. (41) ve tutuksuz sanıklar Hakkı G. (43)., Hikmet T. (37), Ömer K. (19), Şükrü T. (40), Yunus K.\'nin (26), yargılanmalarına 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün başlandı.

Halis Y. avukatının mahkemeye gelmemesi nedeniyle susma hakkını kullanırken, tutuklu diğer sanıklar alınan savunmalarında uyuşturucu ticareti yapmadıklarını, ele geçen uyuşturucunun Halis Y.’ye ait olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti diğer tanıkların dinlemesi için davayı 12 Aralık tarihine erteledi.

Mahkeme öncesi yapılan soruşturmada Halis Y.’nin adli emanette görevli iken, çeşitli nedenlerden dolayı borç batağına düştüğünü, bundan dolayı çalıştığı odanın anahtarının bir kopyasını yaptırtarak kimsenin olmadığını düşündüğü 23 Aralık’ta adliyenin otoparkına getirdiği otomobilinin içine değeri 1 milyon TL olan 21 kilo eroini çalıp koyduğu ve daha sonra, piyasa sokulmak istenen eroinin narkotik polisi ve savcının dikkati ile yakalandığı ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)-

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Kayseri\'de uyuşturucu taciri 3 kişi adliyeye gönderildi

KAYSERİ\'de polisin yaptığı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı. Bu kişilerden 3\'ü, polisteki sorgularının ardından adliyeye gönderildi.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, Y.O. (30), F.K. (23), H.B. (37) ve M.İ. (28) yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin ev, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 3 parça halinde satışa hazır 9.50 gram esrar, 4 ruhsatsız av tüfeğiyle bu tüfeklere ait 10 fişek ve 2 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 15 fişek ele geçirildi. Gözaltındaki kişilerden H.B. polisteki sorgusundan sonra salıverilirken, Y.O., F.K. ve M.İ. Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildi ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Uyuşturucu zanlılarının Adli Tabipliğe getirilişi

-Detay görüntü

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ DHA)

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Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli yaralandı

-Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

MUĞLA\'nın Dalaman ilçesinde, yaya geçidinden geçerken hafif ticari aracın çarptığı bisikletli, yaralandı. Kaza anı yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Atakent Mahallesi\'nde Atatürk İlkokulu karşısındaki yaya geçidi üzerinde meydana geldi. Ortaca\'dan Dalaman Havalimanı yönüne giden Yusuf Sezgin\'in kullandığı 34 GR 5854 plakalı hafif ticari araç, yaya geçidinden karşıya geçen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dalaman Meslek Yüksekokul Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Bölümü 1\'inci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Ayşegül Selçuk\'un sürdüğü bisiklete çarptı. Kazada, kasksız bisiklet sürücüsü Selçuk, çarpmanın etkisi ile asfalta fırlayarak sürüklendi. Yaralanan Selçuk\'a ilk müdaheleyi çevredekiler yapıp, durumu polise ve 112 Acil Servis\'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin de gerekli müdahalesinin ardından Selçuk, Dalaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Selçuk, daha sonra Fethiye Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Tedavisi süren Selçuk\'un sağlık durumum iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsü Sezgin, polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, kaza anının bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Cihan KAYA / DALAMAN (Muğla), (DHA)

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