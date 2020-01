DHA YURT BÜLTENİ-5

1)TESLİM OLAN PKK\'LILAR ANLATTI: BU KIŞ ÖLMESELER, GELECEK KIŞ MUTLAKA ÖLÜRLER



DİYARBAKIR Valiliği, bir süre önce pişmanlık duyarak güvenlik güçlerine teslim olan 2 PKK\'lı teröristin konuşmalarına ait video görüntülerini medya kuruluşları ile paylaştı. İtirafçı olan PKK\'lılar, terör örgütününün erzak ve cephane sıkıntısı çektiğini, bunun da örgüt mensupları arasında psikolojik sıkıntıya yol açtığını belirterek, \"Son zamanlarda yapılan operasyonlarda her bölgede, her alanda ciddi anlamda kayıplar var. Üst düzey kayıplar da oluyordu, mesela saha komutanları, bölge sorumlularının da içinde olduğu cok sayıda kayıplar oldu. Bunlar devam ediyor, bu kış ölmeseler gelecek kış mutlaka ölürler\" dedi.

Diyarbakır Valiliği tarafından paylaşılan görüntülerde konuşan ve yüzü mozaiklenerek kapatılmış 2 itirafçı terörist, pişman oldukları için güvenlik güçlerine teslim olduklarını belirterek, örgüt içerisindeki diğer örgüt mensuplarına da teslim olmaları yönünde çağrı yapıyor.

\'YANİ YAŞAMAKTAN ÇOK ÖLÜME DAHA YAKIN İNSANLAR ORADA\'

İlk videoda konuşan PKK\'lı, \"Gerçekleri kimse görmüyor kolay kolay. Sadece korkudan örgütü seviyor gibi görünüyor. Ya da korktuğu için bir şey demiyor. Tehdit ediliyor. Her an ölümle karşı karşıya. Yani yaşamaktan çok ölüme daha yakın insanlar orda. En son denk geldi gittim ama şimdi eskisi gibi değil. Bir şekilde yolunu bulup kaçtım. Kaçtığımı bilseler büyük ihtimalle öldürürler. Ben denk gelmedim ama benim gibi kaçanları öldürdüklerini duydum. Kaçanı \'vururuz\' diyorlar. Oradaki hayat istenildiği gibi değil, görüldüğü gibi değil. Algı operasyonu filan yapılıyor. İşte ateşin üzerinden atlamalar filan sadece televizyonlar için yapılıyor. Son zamanlarda yapılan kayıplar çok oldu. Kendileri de direk bunu yansıtıyor, gizlemiyor artık. Mesela dağlarda bir çok şifresiz dinlemeler yapılıyor, \'bizimkiler ölüyor\' diye. Erzak ve su sıkıntısı, cephane her şey sıkıntı olunca ordaki kişiler psikolojik sıkıntı yaşıyor. Söyledikleriyle gerçekler aynı değli, örtüşmüyor birbirinden çok uzak. Gerçekleri kimse görmüyor\" dedi.

\'HALK DESTEĞİ KESİLDİ, KATILIM SIFIR\'

Terör ögürütünün daha çok ABD ve NATO ile Avrupa ülkelerinin hizmetinde olduğunu belirten ikinci PKK\'lı ise son operasyonlarda örgütün, bölge ve saha sorumlularının da aralarında bulunduğu çok ciddi kayıplar verdiğini söyledi. Halk desteğinin de kesildiğini ve örgüte katılımların sıfır denecek kadar az olduğunu kaydeden ikinci PKK\'lı, şöyle konuştu:

\"Örgütün Kürtler için değil daha çok ABD, NATO ve Avrupa ülkelerinin hizmetinde olduğunu düşünüyorum. Aslında Kürtler için bir şey olmadığını gördüm. Daha çok ciddi anlamda soğudum örgütten. O yüzden katıldığıma pişman oldum. İnternet üzerindeki propagandalardan etkilendim, özgürlük filan olduğunu, rahatlık olduğunu gördüm videolarda ama kesinlikle öyle değil. Orda devlet çok kötü tanıtılıyor. Askerin sürekli işkence yaptığını, teslim olanlara işkence olduğunu, hatta ölümlerin olduğunu söylüyor. Fakat bu tamamen yalandır. Son zamanlarda yapılan operasyonlarda her bölgede, her alanda ciddi anlamda kayıplar veriyor örgüt. Üst düzey kayıplar da oluyordu mesela, saha komutanları, bölge sorumlularının da içinde olduğu cok sayıda kayıplar oldu. Bunlar devam ediyor, bu kış ölmeseler gelecek kış mutlaka ölürler. Yani çok sayıda kayıp veriyorlar. Halk desteği şu dönemde kesilmiş, katılımlar da sıfır denecek kadar azdır. örgüte olan gençlerin, eğer mesela ciddi bir olaylara karışmamışsa, pişmanlarsa teslim olmaları onların lehinedir.\"

2)HERAKLES\'TEN İLK FOTOĞRAF

PERGE Antik Kenti\'nden 57 yıl önce kaçırıldıktan sonra ele geçirildiği İsviçre\'den Antalya\'ya getirilen Herakles Lahdi, Antalya Müzesi\'nde sergileneceği alana yerleştirildi. Özel bir kaplamayla çevresi kapatılan lahdin alana yerleştirilirken fotoğrafına DHA ulaştı. Lahit, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un yapacağı açılış sonrası görülebilecek. Antalya\'nın Aksu İlçesi\'ndeki Perge Antik Kenti\'nden 1960\'lı yıllarda kaçırılan Herakles Lahdi, 2010 yılında İsviçre\'nin Cenevre Gümrüğü\'nde ele geçirildi. Yaklaşık 7 yıl süren hukuk savaşının ardından 14 Eylül\'de kendi topraklarına geri dönen Herakles Lahdi, Antalya Müzesi deposundan alınarak müzedeki Lahitler Salonu\'nda, diğer lahitlerin bulunduğu alandaki özel bölüme yerleştirildi.

Antalya\'ya getirildikten sonra sadece havalimanında dışı kapalıyken görüntü alınmasına izin verilen lahdin ilk fotoğrafına DHA ulaştı. Antalya Müzesi deposuna kaldırılan lahit, yaklaşık 5 günün ardından kendisi gibi yurtdışına kaçırılıp 1998\'de Almanya\'dan getirilen ikizinin yanına konuldu. Yaklaşık 15 metrekarelik özel bir alan ve ışıklandırma yapılan Herakles Lahdi\'nin etrafı ise özel bir kaplamayla kapatıldı.

Ziyaretçilerin henüz görmesine izin verilmeyen ve fotoğrafının çekilmesine de izin verilmeyen Herakles Lahdi\'nin açılışını, önümüzdeki günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş yapacak. Açılış sonrasında lahit, ziyarete açılacak. Yorgun Herakles heykeli ile komşu olan lahit için bir de sinevizyon hazırlandı. Sinevizyonda lahdin hem tarihi özellikleri, hem de yurtdışına kaçırılış ve geri getiriliş hikayelerine yer veriliyor.

3)30 YIL SONRA PARMAKLARINA KAVUŞTU

ERZURUM\'da 1.5 yaşındayken tandıra düşüp el parmaklarıyla avuç içi birbirine kaynaşan 32 yaşındaki Taner İlhan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde yapılan 3 ameliyatla 30 yıl sonra 5 parmağa kavuştu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşerek Erzurum\'dan Antalya\'ya gelen Taner İlhan, 1.5 yaşındayken düştüğü tandırda her iki el avuç ve parmaklarının yanarak birbirine kaynaştığını anlattı. İlhan, 8 yaşına geldiğinde ilk kez hastaneye götürülerek ameliyat olduğunu belirterek, \"Sonrasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde Prof. Dr. Ömer Özkan hocamı internetten bularak iletişime geçtim. Ellerimin durumunu anlattım. Ellerimin açılabilme şansını ve protez yapılıp yapılamayacağını sordum. Ellerimin açılabileceğini, istersem nakil de olabileceğimi söylediler. Ameliyata hazır olduğumu söyledim. Bu görüşme sonrasında ameliyata karar verildi. 1 yıl önce ameliyatlar başladı\" diye konuştu.

Taner İlhan, yapılan ameliyatla sağ elinin avuçla kaynaşmış haldeki parmaklarına demir takıldığını belirterek, \"1 ay bu sonra yeniden ameliyatla demirler alındı. Yaklaşık bir yıl sonra birleşik olan parmak araları açıldı. Şu an çok iyiyim. Memleketime döneceğim, bana bildirecekleri tarihte yeniden geleceğim. Bu kez estetik ameliyat yapılacak, avuç içi ve parmaklarımın görünümü değişecek\" diye konuştu.

Sol el parmaklarının da avuç içine yapışık olduğunun tespit edildiğini söyleyen Taner İlhan, \"Sağ elimde yapılan operasyonların aynısı sol elim için de yapılacak. Sağ elimle her işi yapabiliyorum. Fizik tedaviler sonrasında kalem kaşık tutuyor, bardakla su içebiliyorum. Kimseye muhtaç olmuyorum\" dedi.

4)KAHRAMANMARAŞ\'TA GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI

KAHRAMANMARAŞ\'ta, 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Meydanı\'nda düzenlenen törene; Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 2\'nci Zırhlı Tugay Komutanı Vekili Albay Adnan Köşker, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek, daire müdürleri ile gaziler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman, 19 Eylül\'ün Gaziler Günü olarak kutlanmasının, devletin gazilere verdiği önemin, onları duyduğu minnet ve şükran duygularının göstergesi olduğunu belirterek, \"Bugün biliyoruz ki birlik ve beraberliğimize daha çok ihtiyacımız var. Dün olduğu gibi bugün de düşmanlarımız gerek içte, gerekse dışta vatanımızı parçalamaya, bağımsızlığımızı yok etmeye çalışmaktadırlar. Toprağımızın bir daha istila edilmesine, birlik ve bütünlüğümüzün, üniter yapımızın bozulmasına ne biz, ne de bizden sonraki nesiller asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun en büyük örneğini 40 yıldır eli kanlı bebek katilleri PKK ve PYD\'ye gösterdiğimiz gibi, 15 Temmuz 2016 tarihinde alçakça ve haince yapılan darbe girişimine karşı aziz milletimiz ecdadına yakışır bir tavırla göstermiştir. Bu duygu v düşünceyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmaz üzere ebediyete intikal etmiş bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat geçirmelerini rabbimden temenni ediyor, bütün gazilerin Gaziler Günü\'nü kutluyorum\" dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek ise, 19 Eylül Gaziler Günü\'nün şeref ve kahramanlık günü olduğunu ifade ederek, \"Şehit ve gaziler toprağı vatan, insanı ulus yapan değerlerdir. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bugüne sürekli iç ve dış tehditlere maruz kalmıştır. Bu tehditlerin bugün de artarak devam ettiğini müşahede ediyoruz. Topraklarımızın bir daha işgal ve istila edilmemesine, birlik ve beraberliğimizin, üniter yapımızın bozulmamasına ne biz, ne de bizden sonraki nesiller hiç bir zaman müsaade etmeyeceklerdir\" diye konuştu.

5)GAZİLER GÜNÜNDE ŞEHİTLERE KARANFİL

SİVAS\'ta 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. İl protokolü ve gaziler, şehitlikleri ziyaret ederek kabirlerine karanfil bıraktı.

19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı\'na çelenk konuldu. Törene Sivas Valisi Davut Gül, 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, askeri erkan ve gaziler ile kurum ve kuruluş müdürleri katıldı. Törende ilk olarak Sivas Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Muharip Gaziler Derneği ve diğer kurumların çelenkleri Atatürk Anıtı\'na sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı günün anlamını belirten bir konuşma yaptı. Ahıskalı yaptığı konuşmada, \"19 Eylül Gaziler günü Türk kahramanlığının en büyüklerinden olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün şahsında taçlandığı bir gündür. 19 Eylül Gaziler Günü bu toprakların vatan olmasında ve bekası uğruna canlarını adayanların şeref ve gururla hatırlandığı gündür. 19 Eylül Kurutuluş Savaşı\'nda, Kore\'de ve Kıbrıs\'ta savaşan Muharip Gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti\'nin rejimi, üniter yapısı, toprak bütünlüğü uğruna vatan haini terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, korucu ve 15 Temmuz hanin darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilerin şeref günüdür\" dedi.

Çelenk sunma töreninin ardından Vali Gül ve beraberindekiler Yukarı Tekke Mezarlığı\'nda bulunan garnizon ve polis şehitliklerini ziyaret etti. Ziyarette dua edilerek şehit asker ve polislerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

