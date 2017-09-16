DHA YURT BÜLTENİ-5

BAKAN FAKIBABA: FINDIK ÜRETİCİLERİNİN ELİNDEKİ BÜTÜN MALI ALACAĞIZ (EK)

1)FINDIK ÜRETİCİSİ MALINI FIRSATÇIYA KAPTIRMASIN\'

Valilikten sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik\'i ziyaret eden Bakan Fakıbaba, Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nin tarım ve hayvancılık alanında ilçelere yaptığı yatırımlardan övgü ile söz ederek, şöyle konuştu:

\"Eskiden belediyecilik denilince çöp, yol ve sosyal donatılar ön planda idi. Şimdi Cumhurbaşkanımızın üzerinde ısrarla durduğu büyükşehir yasası ile birlikte Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak bizim düşündüğümüzü belediyelerin uygulamaya koyduğunu gördük. Köyden kente göçü nasıl önleriz ile ilgili çalışma yaparken Tarım ve Hayvancılık\'la hiç ilgisi olmayan Büyükşehir Belediye Başkanı\'nın konuya nasıl yaklaştığını olayı nasıl çözümlediğini gördük. Kendisine teşekkür ederiz. Kalkınma yerelden başlamaktadır. Bakanlığımızın yapmak istediği şeyleri siz yapmışsınız.\"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nde fındık üreticisine bir kez daha seslendi. Bakan Fakıbaba, fındık ile ilgili bir takım yanlış fiyat değerlendirmeleri yapıldığını ifade ederken şöyle dedi:

\"Biz fındığa tavan değil taban fiyat verdik. 10-10.5 TL\'den fındık alıyoruz. Fındıkta çürük oranını yüzde 3\'ten, 5\'e, çatlak oranını da 5\'ten 7\'ye çıkardık. 9.81 TL alan da var, 10.42 TL\'ye alan da var. Alımlarla ilgili ödeme süresini 15 günden 1 haftaya indirdik. Fırsatçılar 8 TL\'ye fındık alıyor. Onun için biz 10 TL\'ye alırken fındık üreticisine 8 TL\'ye fırsatçılara fındığınız vermeyin diyorum. Bizim dışımızda bir başkası fındığı 13-14 TL\'ye alırsa biz mutlu oluruz. Buradan bir kez daha söz veriyorum. Elde kalan tüm fındığı biz alacağız. Biz hep üreticinin yanındayız.\"

YÜRÜYÜŞTE ISRARCI OLANLARA SESLENDİ

Bakan Fakıbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü;

\"Hala yapılacak yürüyüşte ısrarcı olanlara sesleniyorum. Vallahi billahi enerjinizi halkla iç içe olup harcayın. Bakın biz de buradayız, halkla birlikte her yerde yürüyoruz. Hala yürümekte ısrarlı olan varsa bu açıklamalarımı tekrar ediyorum.\"

Görüntü Dökümü

------------------------

-Bakan Fakıbaba nın açıklaması

KAYSERİ-DHA

================================================

2)HDP\'Lİ BAYDEMİR: NE ZAMANDAN BERİ ÖRGÜT MENSUPLARI KREDİ VE BANKAMATİK KARTI KULLANIYOR?

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Hakkari\'de silahsız hava aracı ile öldürülen ve PKK\'lı olduğu iddia edilen Mehmet Temel\'in okul binalarında tesisatçı olarak çalıştığını, kişinin kredi ve bankamatik kartı kullandığını, ödediği elektrik faturaları ile trafikten kesilen ceza makbuzunu göstererek, \"Ne zamandan beri trafiğe çıkıyorlar, aşırı hızdan kemer bağlamamadan ceza mı kesiyorsunuz örgüt üyelerine? Sivil bir yurttaşın bankamatik ve kredi kartları var. Ne zamandan beri örgüt mensupları kredi kartı, bankamatik kartı kullanıyorlar? Hangi ATM şubeleri var bizim bilmediğimiz dağın başında?\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Baydemir\'in konuşması

-Baydemir\'in kredi kartları ve elektrik faturası ile trafik ceza makbuzunu göstermesi

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)

===================================================

3)EDREMİT KÖRFEZİ\'NDE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

BALIKESİR\'in Edremit Körfezi\'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Edremit Körfezi açıklarında bugün saat 11.12\'de, yerin 13.5 kilometre derinliğinde ve 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerleşim yerlerinde pek hissedilmeyen depremin herhangi hasara da yol açmadığı belirtildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremi, Ege Denizi açıklarında ve 4.1 büyüklüğünde olarak duyurdu.

EDREMİT (Balıkesir), DHA)

=================================================

4)MİLAS\'TA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

MUĞLA\'nın Milas İlçesi\'nde 4.2 büyüklüğünde bir meydana geldi. Can ve mal kaybına yol açmayan deprem, Bodrum\'da da hissedildi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bugün saat 11.33\'de, merkez üssü Milas\'ın Kuzkaya Mahallesi olan, yerin 6.4 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Bodrum\'un Mumcular, Güvercinlik ve Torba mahallesinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde, can veya mal kaybı olmadı. Deprem yakın çevrede tedirginlik yarattı.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Bodrum Belediye Meydanın\'dan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

(Haber-Yaşar ANTER -Kamera: Hülya ELTEŞ / MİLAS(Muğla), (DHA)

======================================================

5)BOLU\'DA EŞİNİ TABANCA İLE VURAN KOCA TUTUKLANDI

BOLU\'da boşanma davası açan eşi 28 yaşındaki Sevim Çevik\'i tabanca ile 4 el ateş ederek yaralayan 42 yaşındaki Ahmet Çevik, tutuklandı. Kent meydanında dün meydana gelen olayda, çiğ köfte dükkanı işleten Ahmet Çevik, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açan eşi Sevim Çevik ile konuşmak için Valilik önündeki Kent Meydanı\'nda buluştu. Sevim Çevik, görüşmeye annesiyle birlikte geldi. Çift, halkın yoğun olduğu meydanda tartışmaya başladı. Ahmet Çevik, yanındaki tabancayı çıkarıp eşine 4 el ateş etti. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedavisi devam eden Sevim Çevik\'in ameliyatının başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Valilik önünde nöbet tutan polisler tarafından yakalanarak gözaltına alınan Ahmet Çevik, dün akşam Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusundan sonra adliyeye sevk edildi. İfadesinde pişman olduğunu söylediği ve eşinin sağlık durumunu sorduğu belirten Ahmet Çevik, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, \'Kasten adam öldürmeye teşebbüs\' suçundan tutuklandı.

Ahmet Çevik\'in, Sevim Çevik ile 10 yıl önce ikinci evliliğini yaptığı ve 1 çocukları olduğu, 1 yıldan bu yana ayrı yaşadıkları ifade edildi.

Görüntü dökümü:

--------------------------

-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Detaylar

Süre: 0.45 Boyut: 68.3 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

===============================================

6)ZONGULDAK\'TA ÖLDÜRÜLEN İŞLETME MÜDÜRÜ İÇİN ANMA

ZONGULDAK\'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü Asma İşletmesi\'nde, 16 Eylül 2004 tarihinde işten çıkarılan işçi tarafından bıçaklanarak öldürülen işletme müdürü maden mühendisi Avni Cinel, ölümünün 13’üncü yılında törenle anıldı. Maden işçisi Nevzat Aydın, işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu Asma İşletme Müdürü Avni Cinel\'i, iş çıkışı müessese önünde bıçaklayarak öldürdü. Avni Cinel\'in ölümünün 13\'ünc yılında işletme müdürlüğü önünde anma töreni düzenlendi. Avni Cinel anısına yapılan anıtta yapılan törene Cinel\'in babası 85 yaşındaki Mustafa, eşi 57 yaşındaki Fatma ve kardeşleri Ali ile Ahmet Cinel\'in yanında TTK Genel Müdürvekili Kazım Eroğlu ve maden işçileri katıldı. Avni Cinel ve tüm görev şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Başkanı Erdoğan Kaymakçı, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. Bir daha böyle acı olayların yaşanmaması için bütün gayretleriyle mücadele etmeleri gerektiğini söyleyen Kaymakçı, şöyle dedi: \"Amacı daha iyi bir yaşam olması için çalışan siyaset kurumunun yozlaşması ve sonrasında iş yaşamını etkilemesi sonucunda Avni Cinel kardeşimiz, görevinin başındayken bir işçi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bunun acısını uzun yıllardır çekiyoruz yaşıyoruz. Bundan sonra bu tür kazaların yaşanmaması için de elimizden gelen her şeyi, bütün gayreti göstermemiz gerekiyor. Avni Cinel kardeşlimizi sevgiyle ve özlemle anıyorum. Eşine, çocuklarına, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.\"

TTK Genel Müdürvekli Kazım Eroğlu da işletme müdürlüğü yaparken talihsiz bir olay ile kaybettikleri çalışma arkadaşları Avni Cinel\'i üzüntüyle andıklarını söyledi. Tören, anıta karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-İşletme müdürlüğü önündeki anıt

-Anma programı

-Erdoğan Kaymakçı\'nın konuşması

-Karanfil bırakılması

-Kazım Eroğlu\'nun konuşması

Süre: (4.34) Boyut: (146 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)

========================================================

7)KIZININ OKUL MASRAFI İÇİN CEP TELEFONUNU SATIŞA ÇIKARDI, DOLANDIRICININ KURBANI OLDU

KONYA’da akülü sakat arabası kullanan 32 yaşındaki bedensel engelli Hasan Hüseyin Eken, okula yeni başlayacak olan kızının masraflarını karşılamak için sosyal paylaşım sitesi üzerinden cep telefonunu 500 liraya satışa çıkardı. İddiaya göre satış için anlaşıp buluştuğu Abdülkadir M., telefonu alıp kaçtı. Telefonunu alıp götürdüğünü iddia ettiği kişiye seslenen Eken, \"Ben o cep telefonunu satıp kızımın okul ihtiyaçlarını alacaktım. Ama bunu yapamadım. Ayrıca telefonsuz kaldım. 3 aydan 3 aya bin 700 lira sakatlık maaşıyla geçindiğim için yeni bir cep telefonu da alamadım. GSM hattımda telefonun içinde gittiği için de yenisini arkadaşımdan borç para alarak çıkarabildim.’’ diye konuştu

Eşi de bedensel engelli olan 1 çocuk babası Hasan Hüseyin Eken, geçen 5 Eylül günü kullandığı cep telefonunu sosyal paylaşım sitesinde üzerinden ilan vererek satışa çıkardı. Satışa çıkardığı cep telefonunu bir kişiyle anlaşıp takas ettiğini belirten Eken, \"Kullandığım cep telefonum vardı. Ayın 5’inde satmak için internet üzerinden ilan verdim. Bana mesaj atan Abdülkadir M. ile tanıştım. Eşine ait cep telefonuyla takas yapıp yapamayacağımızı sordu. Ben de takas yapabileceğimizi söyledim. Gar\'ın orada buluşarak cep telefonlarımızı takas ettik. Daha sonra ayrıldık’’ dedi.

KIZININ OKUL MASRAFI İÇİN CEP TELEFONUNU YENİDEN SATIŞA ÇIKARDI

Hasan Hüseyin Eken, takas yaptığı cep telefonunu bir hafta sonra 6 yaşındaki kızı Damla Eken ilkokula başlayacağı için kırtasiye masraflarını karşılamak üzere yine internet üzerinden yeniden 500 liraya satışa çıkardı. Telefonu takas yaptığı Abdülkadir M.\'nin telefonu almak için talip olduğunu ileri süren Eken, şunları söyledi:

\"Daha önce cep telefonunu takas ettiğim Abdülkadir M., verdiğim ilanı görerek internet üzerinde bana mesaj yazdı. Cep telefonunu başkasına satmamamı, kendisinin alacağını söyledi. Ben de satabileceğimi söyledim. Bunun üzerine eski garaj mevkiinde bir petrol istasyonunda buluştuk. Cep telefonunu kutusuyla birlikte eline aldı. Otomobilini getireceğini söyledi ve yolun karşısına geçti. Ben geleceğini düşünürken, otomobiline binerek kaçtı.\"

Dolandırıldığını anlayınca polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu belirten Hasan Hüseyin Eken, \"Cep telefonu numarasından adresi tespit edilip gözaltına alınmış. Karakolda ifadesi alınıp serbest bırakılmış. Ben o şahısa buradan sesleniyorum, ben o cep telefonunu satıp kızımın okul ihtiyaçlarını alacaktım. Ama bunu yapamadım. Ayrıca telefonsuz kaldım. 3 aydan 3 aya bin 700 lira sakatlık maaşıyla geçindiğim için yeni bir cep telefonu da alamadım. GSM hattımda telefonun içinde gittiği için de yenisini arkadaşımdan borç para alarak çıkarabildim.’’ diye konuştu.

Eken\'in telefonunu aldığı idda edilen Abdülkadir M. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Eken ileyapılan röp

-Eken\'den detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA)

=================================================

8)EVDEN 1 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

ADANA\'da zihinsel engelli 68 yaşındaki İlya Kahraman adlı kadının oturduğu tek katlı evi sokaklardan topladığı atıklarla doldurduğı ortaya çıktı. Zabıta ve temizlik ekiplerinin temizlediği evden bir kamyon çöp çıktı.

Merkez Seyhan İlçesi\'nin Şehit Duran Mahallesi\'nde tek katlı evde oturan akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen İlya Kahraman, çevreden topladığı çöp ve eski eşyaları eve getirmeye başladı. Tek katlı bahçeli ev kısa sürede çöp ev haline geldi. Çevreye yayılan kötü kokudan rahatsız olduğu komşuları, İlya Kahraman\'dan şikayetçi oldu. Polis gözetiminde eve gelen Seyhan Belediyesi zabıta ve temizlik ekipleri, uzun uğraşlar sonucu çöplerin çıkartılması için kadını ikna etti. Evden bir kamyon dolusu çöp çıkarken, İlya Kahraman atık ve çöplerin alınmaması için ekiplere direnip zaman zaman tartıştı. Ekipler çöp dolu evi boşalttıktan sonra dezenfekte etti.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Kadının çöpleri vermekte direnmesi

- Çöpçünün evdeki çöpleri toplarken görüntüsü

- Evin detay görüntüsü

- Evin dıştan genel görüntüsü

- Kadının komşusuyla röp

- Evden çıkan çöplerin genel görüntüsü

- Evi süpüren çöpçünün görüntüsü

- Kadının çöpleri poşetten çıkarmaya çalışması

- Çöpçülerin görüntüsü



SÜRE: 2\'23\" BOYUT:146MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:ADANA, (DHA)

=====================================================

9)MERSİN\' DE PİTAYA HASADINA BAŞLANDI

MERSİN\'in Erdemli İlçesi\'nde \'Ejder meyvesi\' olarak bilinen tropikal pitaya hasadına başlandı.

Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, pitayanın hasat edildiği Kocahasanlı Mahallesi\'ndeki seraya giderek üreteci Gani Yıldız ile birlikte incelemelerde bulundu. Oda Başkanı Şahin, ilçede yaklaşık 5 yıl önce dikime başlandığını ve meyveye ilginin hızla arttığını söyledi. Oda olarak üreticileri çeşitliliğe yönlendirdiklerini belirten Şahin, \"Meyvelerin zenginleştirilmesi açısından üreticilerimize tavsiye ediyoruz. Ejder meyvesi gibi tropik meyveler piyasalarda az bulunmasına rağmen büyük ilgi görüyor. Tüm çiftçilerimize bu ürünü tavsiye ederken meyvenin mutlaka tadılmasını istiyoruz\" dedi. 3 yıl önce 1 dönüm serasında yetiştirdiği patlıcanların para etmediğini görerek yerine pitaya ektiğini belirten Gani Yıldız, içi beyaz olanların tanesinin 16, kırmızı olanların fiyatının ise 20 liradan dalında alıcı bulduğunu söyledi. Yıldız, \"Denemek için diktiğimiz ejder meyvesini artık bundan sonra çoğaltacağız. Bu meyvenin masrafı yok denecek kadar az, diğer üreticilerimizi de bu üründen dikmeye çağırıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Ejder meyvesinin görüntüsü

-Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ve Üretici Gani Yıldız Ejder meyvesi serasını gezerken

-EZO Başkanı Rasim Şahin ile röportaj

Üretici Gani Yıldız ile röportaj

-Ejder meyvesi Sera görüntüsü

-EZO Başkanı Rasim Şahin Meyveyi yerken

-Genel görüntü

Süre:3\'15\" Boyut: 322 MB

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/MERSİN, (DHA)

==================================================

10)DÜĞÜN SAHİBİ, MAGANDALARI PANKARTLA UYARDI

OSMANİYE\'de 52 yaşındaki Mustafa Çankal, oğlunun düğününde, havaya silahla ateş edilmesinin önüne geçmek için üzerinde, \"Tatlı düğünümüzü acıya çevirmeyelim. Lütfen silah atmayalım\" yazılı pankartı evinin önündeki sokağa astırdı.

Üç çocuk babası, beyaz eşya satan işyeri bulunan Mustafa Çankal, gelini Hanife ve oğlu Oğuzhan\'ın mutlu beraberliklerinin başlangıcı için Alibekirli Mahallesi Güneysu İlkokulu yakınındaki evinde davul- zurnalı düğün yaptı. Düğünlerde silah atılmasına karşın olan Çankal, buna karşı önlem için evinin bulunduğu sokağın başına, \'Tatlı düğünümüzü acıya çevirmeyelim. Lütfen silah atmayalım\' yazılı pankart astırdı. Özellikle düğün ve eğlencelerde silah atılmasına kesinlikle karşı olduğunu belirten Çankal, şöyle dedi:

\"Günümüzde silah atmak neredeyse bir moda haline geldi. Rastgele ateşlenen silahlardan çıkan mermiler zaman zaman insanlarımızın hayatına mal olurken, bazılarında ise ağır yaralanmalarına neden olmakta. Hepimiz bu konuda bilinçlenmek ve birbirimizi uyarmak zorundayız. Silah atılmasına kesinlikle karşı olduğum ve tatlı düğünümüzün acıya çevrilmemesi için gelen misafirlerimizi uyarmak adına pankart hazırlatıp düğün alanımıza astık. Tüm misafirlerimiz bu uyarımızı dikkate alarak tek bir silah dahi atılmadı.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Gelin damat davul zurna eşliğinde oynarken

- Düğün alanına gelen misafirler

- Damat ve davulcu misafirlerine birlikte davul çalarken

- Düğünde halay çekenler

- Davulculardan detay görüntü

- Lütfen silah atmayalım pankartı

- Gelin damat dans ederken (Cep telefonu

- Baba Mustafa Çankal ile röportaj

SÜRE: 03\'11\" BOYUT: 102 MB

Haber/Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)



