DHA YURT BÜLTENİ-5 

Diyarbakır\'da karakola bombalı saldırı: 1 yaralı (2)



DİYARBAKIR VALİLİĞİ: 5.2 METRE DEĞİNLİĞİNDE ÇUKUR OLUŞTU

Diyarbakır Valiliği; Lice İlçesi Duru Jandarma Karakolu\'na bombalı araçla yapılan terör saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Patlama noktasında 11 metre genişliğinde ve 5.2 metre derinliğinde çukur oluştuğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"Lice ilçesi Duru Jandarma Karakol Komutanlığı önünden geçmekte olan Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde, karakola yaklaşık 75 metre mesafeden, \'Plaka Tespis Sistemi\' görüntü verisine göre 33 ACF 42 plakalı kamyonet içerisindeki bir terörist tarafından,10 Eylül 2017 Pazar günü saat 05.50 sıralarında karakola patlayıcı yüklü araçla intihar saldırısında bulunulmuştur. İntihar saldırısı sonrasında, patlama noktasında 11 metre genişliğinde, 5.2 metre derinliğinde çukur oluşmuştur. Patlayıcı yüklü araç saldırılarına karşı Diyarbakır-Bingöl karayolu güzergahının Duru Jandarma Karakol Komutanlığı\'nın 75 metre uzağından geçecek şekilde, geçmiş dönemde değiştirilmiş olunması, beton blok ve akardeon engel sistemleriyle karakolun fiziki ve güvenlik tedbirlerinin artırılması, olay öncesinde elde edilen istihbari bilgilere istinaden ilgili personelin ikaz edilerek farkındalığın artırılması neticesinde, meydana gelen patlayıcı yüklü araç saldırısı esnasında sadece kule nöbetçisi olan bir personel kulak altı bölgesinde oluşan kesi nedeniyle hafif şekilde yaralanmış, Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi\'nde ayakta tedavi edilmeyi müteakip taburcu edilmiştir. Olay yeri incelemesine göre bahse konu patlayıcı yüklü araç saldırısında bir teröristin öldüğü tespit edilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince, olay yeri incelemesi faaliyetleri ile soruşturma işlemlerine devam edilmektedir.\"

Haber: DİYARBAKIR (DHA)

(ÖZEL) Futbolcu Tuğçe\'den taciz iddiası



MERSİN\'de futbolcu 23 yaşındaki Tuğçe Ö., kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdüğü spor yöneticileri A.K. ve M.E. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Tuğçe\'nin dramı, lise yıllarında başladı. Mersin\'de bir kadın futbol takımında oynadığı dönemde okula da devam eden Tuğçe Ö., okulun aile birliği başkanı ve 6 öğrencinin tecavüzüne uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu. Sonra bu şikayetinden vazgeçen Tuğçe Ö., bir süre sonra uyuşturucu ve fuhuş batağına sürüklendi. Hamile kalan Tuğçe Ö., bir işyerine silahlı saldırıda bulunmaktan cezaevine girdi. Cezaevinde doğum yapan Tuğçe Ö., 5 yıl hapis yattıktan sonra 1 ay önce tahliye oldu. Yine tacize uğramaktan korkan ve \"Artık bir et parçası olarak görünmek istemiyorum\" diyerek erkek görünümüyle yaşamını sürdürmeye başlayan Tuğçe Ö. futbol oynadığı dönemde kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdüğü biri federasyon diğeri amatör kulüpler görevlisi 2 spor yöneticisinin yine kendisini taciz edip \"Mersin\'e terk et\" diye baskı yaptığını ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.

AMAÇLARI FUTBOL DEĞİL, BENDEN YARARLANMAKTI

Yaşadığı tecavüz olayından sonra spor camiasındaki insanların kendisine bakış açısının değiştiğini söyleyen Tuğçe Ö., şöyle konuştu:\"Lisede yaşadığım tecavüzden sonra pes etmedim. İnsanlar \'Bizim takıma gel\' dediklerinde ve ben gittiğimde, o takımın hocasının futbol oynamak değil de yararlanmak amacıyla çağırdığını fark ettim. Şikayetçi olduğum spor yöneticileri A.K. ve M.E. ile uyuşturucu bağımlısı olduğum için beraber oldum. Aradıklarında gidiyordum. Ancak beni takıma da almadılar. Uyuşturucu almak için fuhşa düştüm, caddelere düştüm. Uyuşturucu alabilmek için ne kadar yol varsa hepsine girdim. Boyutunu aşmıştı bağımlılığım. 2 gün dışarıdaysam üçüncü gün aşırı dozdan yoğun bakımdaydım. Yaşadığım ilişkiler zoruma gidince intihar ediyordum. Zor dönemdi.\"

CEZAEVİ HAYATIMI KURTARDI

5 yıl yattığı cezaevinin hayatını kurtardığını anlatan Tuğçe Ö. şözlerini şöyle sürdürdü: \"Cezaevinde tedavi oluyordum bağımlı olduğum için. Kan alındı ve 2 aylık hamile olduğum ortaya çıktı. Berbat bir dönemdi. 18 yaşıma yeni girmiştim. Krizlerde kolumu kesiyordum. Ölmemden korkuyordu idare. Adalet Bakanlığı \'özel ilgilenilecek\' diye emir vermişti. Cezaevi çok kötü bazı insanlar için, ama benim için kurtuluş noktasıydı. Ben girdiğime pişman değilim. Dışarıda olsam çoktan toprağım yeşermiş üzerinde çiçekler açmıştı. Dışarıda görmediğim sevgi ve aile ortamını orada gördüm. İnsanlar elimden tutup kaldırdı. Dışarıda kendime zarar verdiğimde ya da bağırmamda aynı tepkiyi alıyordum. Hor görülürüm. İçeride insanlar daha çok tutmaya çalışıyor. Gece yatacak yerin, yiyecek yemeğin oluyor. Cezaevinde hayatımı kitap olarak yazdım. Bu kitabı ailelerin farkında olması için yazdım, adını da \'Sesimi duyan var mı\' koydum. Sonra vazgeçtim. Değişim yaparken hayatımı herkes bilsin istemedim ve cezaevinde bıraktım kitabımı.\"

Kızıyla birlikte koruyucu bir ailenin yanında kalan Tuğçe Ö.\'nün şikayeti üzerine savcılıkça spor yöneticileri A.K. ve M.E. hakkında soruşturma başlatıldı.

3 çocuk annesi, eşinin sağlığına kavuşmasını bekliyor

KAHRAMANMARAŞ\'ta, 42 yaşındaki Yaşar Ardıç, 6 ay önce beyninde oluşan tümör nedeniyle yatağa bağlı kaldı. Hepsi de doğuştan görme engelli 3 çocuk annesi 36 yaşındaki Emine Ardıç ise 16 yıllık hayat arkadaşının beynindeki tümörün alınması durumunda sağlığına kavuşacağını söyledi.

Mobilya ustası 3 çocuk babası Yaşar Ardıç, 6 ay önce rahatsızlandı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Ardıç\'a beyin tümörü teşhisi konuldu. Zaman içerisinde ayağa kalkamayarak yatağa bağımlı olan Yaşar Ardıç bir dizi ameliyat geçirdi ancak sağlığına kavuşamadı. 3\'ü de doğuştan görme engelli olan çocukları Abdulbaki (15), Bilal Taha (8) ve Yusuf (6) ile eşine bakmaya çalışan Emine Ardıç, eşinin sağlığına kavuşmasını istiyor.

Çocuklarından Abdulbaki ile Yusuf\'un aynı zamanda zihinsel engelli olduğunu belirten Emine Ardıç, eşi yatağa mahkum olunca çoğu zaman çocuklarının ikisini bakmak için annesine götürdüğünü söyledi. 2 çocuğu için ödenen engelli maaşı ve kendisinin aldığı bakıcı maaşı ile geçimini sağladıklarını belirten Emine Ardıç, şunları söyledi:

\"Eşim Gaziantep\'te 3 defa ameliyat oldu ancak riskli olduğu için tümörü alamadılar. İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerdeki hastanelerde tümörü alabileceklerini ve sağlığına kavuşma şansının olduğunu söylüyorlar. Çocuklarım engelli ve maddi durumumuz kötü olduğu için götüremiyorum. Ben para istemiyorum, yetkililerden eşimi ameliyat ettirmelerini istiyorum. Eşim sağlığına kavuşup başımızda dursun başka bir şey istemiyorum.\"

Ümit Özdağ: FETÖ tarafından desteklendiğimizi söylemek alçaklıktır

GAZİANTEP Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, Meral Akşener liderliğinde kurulacak yeni partilerinin FETÖ tarafından desteklendiği iddialarına tepki göstererek, \"Fethullahçı Terör Örgütü tarafından desteklendiğimizi söylemek, ahlaksızlık, alçaklık ve korkaklıktır\" dedi.

Ümit Özdağ, Meral Akşener öncülüğünde kurulacak yeni parti çalışmaları kapsamında Gaziantep\'e geldi. Partilerinin il teşkilatının kurulmasına yönelik görüşmeler yapan Özdağ, düzenlediği basın toplantısında, iktidar partisinin FETÖ destekli parti iftiraları atarak kendilerine saldırdığını öne sürdü. Kimin FETÖ ile ilişki içerisinde olduğunu bütün dünyanın bildiğini belirten Özdağ şunları söyledi:

\"İktidar partisi FETÖ ile ilişkimiz olduğu iftiraları ile saldırıyorlar ama söylediklerine ne kendileri inanıyorlar ne de halkı inandırabiliyorlar. Bana, Meral Akşener\'e veya partimize \'FETÖ tarafından destekleniyorlar\' demek siyasal ahlaksızlık, alçaklık ve korkaklıktır. Kimin FETÖ ile ahlaksız ilişkiler içerisinde olduğunu bütün dünya biliyor. Yıllarca FETÖ ile iş tutarak Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne komplo kuranlar, Türk devletini içten çürütenler şimdi kalkıp bize bu ahlaksız iftirayı atamazlar. Bu iftiraları atmaya devam ederlerse gerçekleri yüzlerine en sert biçimde çarparız. Önümüzdeki günlerde kurucular kurulu açıklandığında, kurulda yer alan isimlere baktığınızda kimin FETÖ ile iş tutan taraf olduğunu göreceksiniz.\"

Suriye\'deki iç savaşa da değinen Ümit Özdağ, dünyada en fazla sığınmacının Türkiye\'de olduğunu söyledi. Suriye mafyasının Türkiye\'de en güçlü mafyalardan biri haline geldiğini ve fuhuş sektöründü korkunç bir patlamanın olduğunu ileri süren Özdağ, şöyle konuştu:

\"Ak Parti\'nin yanlış politikaları neticesinde Türkiye dünyada en fazla sığınmacının olduğu ülke oldu. Mültecilere 30 milyar dolar para harcandı ve harcanmaya devam ediyor ve bu harcamanın sonu yok. Suriye mafyası Türkiye\'deki en güçlü mafyalardan biri haline geldi. Fuhuş sektöründe korkunç bir patlama var, fuhşa giden erkek çocuk yaşı 13\'e düştü. İstanbul\'da bazı semtler tamamen Suriye uyuşturucu mafyalarının kontrolünde ve bu Afganistan- Avrupa uyuşturucu güzergahında Suriye mafyasının örgütlenmesini sağladı. İktidar bunları görmüyor, biz bunları görüyoruz. Suriyelileri kendi vatanlarında huzurla yaşayacakları bir ortamın hızla oluşturulması gerektiğine inanıyoruz ve iktidara geldiğimiz ilk günden itibaren çalışmaya başlayacağız.\"

