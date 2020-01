DHA YURT BÜLTENİ-5 

Jandarma özel ekipleri, Maçka’da gıda maddesi çalınan evlerde terörist izi sürüyor



TRABZON\'un Maçka İlçesi kırsal kesiminde Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile 15 yaşındaki Eren Bülbül\'ün şehit olduğu saldırının ardından kaçan PKK\'lı teröristleri yakalamak için başlatılan kapsamlı operasyonlar sürerken, özel ekipler terörist grubun saldırdıkları yere 5 kilometre uzaklıktaki 2 ayrı evden de iki hafta sonra gıda maddesi ve çeşitli malzemenin çalınması üzerine çalışmaları bu yönde yoğunlaştırdı.

Geçen 11 Ağustos\'ta Maçka İlçesi Vazelon Manastırı Mevkii\'ndeki bir evden erzak çalan teröristlerin açtığı ateş sonucu Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül’ün şehit olduğu saldırı sonrası, güvenlik güçlerinin teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede başlattığı operasyonlar sürüyor. Jandarmanın özel birliklerinin de katıldığı operasyonlar, terörist grubun telsiz konuşması tespit edilince Gümüşhane sınırındaki Doğankent- Kürtün mevkiine kaydırıldı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ve jandarmanın özel harekat timleri, dağlık ve ormanlık alanda kaçan teröristleri yakalamak için zor şartlardaki araziyi karış karış taramaya devam ediyor.

JANDARMA GENEL KOMUTANI BÖLGEDE

Ankara’dan jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JOPER) ekiplerinin de katıldığı operasyonları Kurban Bayramı için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bölgeye gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin bizzat denetledi. ‘Eren Bülbül’ adı verilen operasyon çalışmalarını yerinden incelemek için 3 gündür bölgede bulunan Orgeneral Çetin, Maçka İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı ve Maçka\'nın yanı sıra Gümüşhane kırsalı ile vadilerinin yer aldığı harita üzerinde detaylı incelemelerde bulundu.

İKİ EVDEN PİL VE TIRAŞ MAKİNESİ ÇALINDI

Kaçan ve 3 kişi oldukları tahmin edilen terörist grubun yakalanması için başlatılan çalışmalarda yeni bir gelişme oldu. Saldırının meydana geldiği Köprüyanı Mahallesi’ne 5 kilometre uzaklıkta bulunan Sındıran Mahallesi Harmancık mevkiinde yaşayan ve adı açıklanmayan 2 kişi, 26-28 Ağustos tarihleri arasında evlerinin soyulduğu ihbarında bulundu. İhbar üzere operasyon başlatan ekiplerce yapılan araştırmalarda söz konusu 2 evden, birçok gıda maddesinin yanı sıra pil ve tıraş makinesi çalındığı belirlendi. Evlerden hırsızlık yapanların, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik\'i şehit eden teröristlerle aynı kişiler olduğunu değerlendiren güvenlik güçleri, araştırmalarını bu yönde derinleştirdi.

2 ayrı evden şeker, tereyağı, peynir gibi birçok gıda maddesi çalarak kayıplara karışan ve terörist oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçleri çevrede yaşayanların ifadesine de başvurdu.

KISKAÇ DARALIYOR

Konu hakkında titiz çalışma yürüten güvenlik güçleri, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik\'i şehit eden ve ilçede daha önceki saldırıların da failleri olan teröristlerin çaldığı değerlendirilen erzakları nasıl taşıdıkları ve nereye sakladıklarına ilişkin de araştırma başlattı. Ekipler ayrıca terörist grubun bölgede yoğunluk gösteren turizmi fırsat bilip, siyah çarşafla kamufle olarak bölgede kaçma ihtimalini de değerlendirdiği öğrenildi. Yekililer daha önce de telsiz kestirmesi aldıkları grubun yakalanmasının an meselesi olduğunu da söyledi.

UZUNGÖL’DE ARAÇLARI DENETLEDİ

Bölgede bulunan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin ayrıca dünyada ünlü turizm merkezi Uzungöl’de de bir dizi incelemelerde bulunarak burada jandarma yol kontrolü uygulamasına katıldı, sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı. Uygulamalar sırasında Orgeneral Çetin hız sınırı aşan bir sürücüyü de durdurarak, ‘Burası turizm bölgesi hız yapamazsın’ dedi ve görevli Jandarma Trafik ekiplerince sürücü hakkında cezai işlem yapmasını da istedi. Hakkında işlem yapılan sürücü ise neye uğradığını şaşırarak Orgeneral Çetin’e dönerek hatasını kabul etti. Sürücülerin bayramını da tebrik eden Orgeneral Çetin Uzungöl’ün muhteşem bir doğa harikası olduğunu ve bu tür yerlerde daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Orgeneral Çetin’in bir süre daha bölgede kalacağı da öğrenildi.

KOMUTANIN SORGUSUNDA SONA GELİNDİ

Bu arada İzmir’de Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ve kripto subaylara yönelik yürütülen soruşturması kapsamında gözaltındaki bir şüphelinin ifadesi sonrası 23 Ağustos’ta gözaltına alınan ve ‘PKK ve FETÖ’ işbirliği kapsamında da uzman polislerin yer aldığı özel ekiplerce sorgulanan Maçka İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin’in emniyetteki işlemlerinde sona gelindiği öğrenildi. Geçen 30 Ağustos’ta üsteğmen rütbesi alması beklenen ve ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Teğmen Zengin’in sorgusunun ardından yarın mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

Bayramdan sonra Bodrum\'da tatilcilerin dönüş yoğunluğu

KURBAN Bayramı tatili için yurdun çeşitli kentlerinden Muğla\'nın önde gelen tatil merkezi Bodrum\'a gelenler, yaşadığı kentlere dönüşlere bugün de devam etti.

Uzun bayram tatili için yurdun çeşitli illerinden Bodrum\'a gelenler, cumartesi günü başlattıkları dönüş yolculuğuna bugün de devam etti. Bodrum\'un çıkışındaki Kıbrıs Şehitler Caddesi ile Emin Anter Bulvarı ve Yokuşbaşı Mahallesi\'nde uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 320 bin otomobilin giriş yaptığı ilçe, geçen üç güne rağmen boşalamadı. Öğle saatlerinden itibaren kentte başlayan hareketlilik sürüyor. Bodrum Otogarı ile Milas-Bodrum Havalimanı\'nda yaşanan hareketlilik ve konulan ek seferler sayesinde sıkıntı yaşanmadı. Otomobiller, Milas- Bodrum arasındaki 48 kilometrelik karayolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. İlçede kalan yerli ve yabancı turistler tatillerini yapmayı sürdürdü.

Afyon\'dan kente tatile gelen evli ve iki çocuk babası elektrik teknisyeni 44 yaşındaki Mücahit Kılıç, \"Vallahi gidiyoruz ama aklımız Bodrum\'da kaldı. Tatilden dönmek istemedik. Fırsatı bulur bulmaz, bu ayın sonu, Ekim\'in ortalarında yine geleceğiz\" dedi.

Adıyaman\'da akraba ailelerin kavgasına 8 gözaltı

ADIYAMAN\'da, akraba aileler arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.

Kavga, öğle saatlerinde Yeni Mahalle\'de meydana geldi. Birbirine akraba olan Nergiz ve Bilgiç aileleri arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma 2 ailenin yakınlarının da katılımıyla kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme tokat birbirine giren kalabalığa engel olamayan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından sonlandırılan kavgada hafif yaralanan Abdullah Nergiz, çağırılan ambulansla hastaneye götürüldü. Mahallede önlem alan polis ise kavgaya karıştığını saptadığı iki aileye mensup 8 kişiyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İplik fabrikasında yangın

UŞAK\'ta, Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olan iplik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın, büyük çaplı hasara yol açtı.

Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi (UKOSB) 6. Sokak\'ta elyaf ve iplik sektöründe faaliyet gösteren Yüksel Coşkun ve Yavuz Çiçek\'e ait fabrikada, bu sabah henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu, itfaiyeye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Uşak KOSB ve Uşak Belediyesi\'ne ait itfaiye ekibi, fabrikayı saran alevlere müdahale etti. Yangını 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmaları yapıyor. Fabrikanın bayram tatili nedeniyle kapalı olduğu, çıkan yangında ilk belirlemelere göre 2 milyon lira maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kasaplara akın var

Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi İzmir’de de vatandaşlar kurban etlerini saklamak için kasapların yolunu tuttu. Etlerin büyük bölümü kıyma yaptırılırken, bir kısmı da yemeklik kuşbaşı doğratıldı. Buca ilçesindeki Kasaplar Meydanı’nda 3. Kuşak kasap Ali Kocabıçak, dinlendirilmeyen kurban etinin ne şekilde saklanırsa saklansın bozulacağını söyledi. Kocabıçak, etin üzerindeki yağın da ayrılmaması gerektiğini belirtti.

Dört günlük Kurban Bayramı bugün sona erdi. Vatandaşlar kendi kestikleri ya da yakınları tarafından getirilen kurban etlerini uzun dönemde tüketmek üzere saklamak için hazırlıklara başladı. Etini alan, mahalle kasabının yolunu tuttu. Etlerin büyük çoğunluğu kıyma yaptırılırken bir kısmı da yemeklik kuşbaşı doğratıldı. Kasaplar bu işlemler için kilo başına 1,5 ila 2 lira arasında ücret aldı. Kurban kesiminin yanı sıra parçalama ve sonrasında işleme konusunda vatandaşlara ellerinden gelen kolaylığı gösterdiğini söyleyen 3. kuşak Kasap Ali Kocabıçak, Buca Kasaplar Meydanı’ndaki Numune Kasabı’na gelenleri geri çevirmedi. İşlerini bir kenara bırakan Kocabıçak, getirilen etleri istendiği şekilde işleyerek teslim etti. Kurban bayramlarında genellikle işlerinin bu şekilde olduğunu belirten Kocabıçak, “Çok aşırı bir yoğunluğumuz yoktu. Biz elimizden gelen kolaylığı halkımıza gösterdik. Kesim, parçalama ve kıyma konusunda yardımcı olduk\" dedi.

“ETİN YAĞI ÖNEMLİ\"

Et işlenirken yapılan yanlışlara dikkat çeken Kocabıçak, etin üzerindeki yağı ayıklamamak gerektiğini belirterek “Yağın tamamını alırsanız et kuru kalır. Bu durumda pişirirken katı yağ kullanılıyor. Bu daha sağlıksız bir yöntem. Aşırıya kaçmadan etin üzerinde yağ bırakmak gerekir\" diye konuştu. Kesildikten sonra dinlendirilmeyen kurban etinin mutlaka bozulduğunu belirten Kocabıçak şöyle dedi:

“Kurban etinin kesildikten sonra 5-6 saat tepsi içinde hava sirkülasyonu olan bir yerde bekletilmeli. Etin buharı, sıcaklığı gitmeli. Taze taze poşetleyip dolaba atıyorlar. Dondurucuya dahi atsanız o et bozulur. Önemli olan dinlendirdikten sonra, ufak parçalara ayırmak ve yassı bir hale getirip dondurucuya atmak gerekir. Eğer bu şekilde dondurursanız bekleme süresi sınırsız oluyor. Ama tekrar söylüyorum eti dinlendirdikten sonra saklanacak hale getirilip dondurmak gerekir, yoksa her halükarda bozulur.\"

Kurban pazarları boşaldı temizlik başladı

İZMİR’de Kurban Bayramı’nın son gününde kurban pazarları neredeyse tamamen boşaldı. Konak’taki kurban pazarında kalan son çadırın sahibi Zeki Ağırman, elinde kalan 150 hayvanı Et ve Süt Kurumu’na satabileceğini söyledi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bayram öncesi yaptığı açıklamada elde kalan kurbanlıkları alacaklarını açıklamıştı. Öte yandan ilçe belediyeleri kurban pazarlarındaki temizlik çalışmalarına da başladı.

Kurban Bayramı’nın son gününde kurban pazarları tamamen boşaldı. Konak’ta bulunan Yeşildere Kurban Pazarı\'nda çadırların sökümü tamamen biterken belediye ekipleri temizlik çalışmalarına başladı. Pazarın hemen girişinde kalan son satıcı Zeki Ağırman ise öğleden sonra memleketine döneceğini söyledi. Bayramın ilk iki gününde satışın iyi olduğunu belirten Ağırman, son iki gününde ise satışın neredeyse durma noktasına geldiğini söyledi. Van’dan 350 küçükbaş hayvan getiren Ağırman, “Bizim bu yıl iki çadırımız vardı. Birisi Karşıyaka Örnekköy kurban pazarındaydı, biri de Konak Yeşildere kurban pazarındaydı. Bizim getirdiğimiz hayvanlar burada fazla tutulmuyor. Geçtiğimiz yıllarda satışlarımız iyiydi. Ancak bu yıl pek memnun kalmadık. 150 hayvanımız elimizde kaldı\" dedi. Ege Bölgesi’nde doğudan gelen hayvanların pek tutulmadığını söyleyen Ağırman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada genellikle Uşak, Denizli, Afyon gibi yerlerden gelen kurbanlıklar satılıyor. Geçtiğimiz yıllarda da önce onlar biter sonra biz kurbanlıklarımızı bitirirdik. Bu yıl büyükbaş hayvan satışı daha çoktu. Küçükbaş hayvana rağbet yoktu. Yine yörenin hayvanları kamyon kamyon satıldı ama doğu illerinden getirdiğimiz hayvanlar çok satılmadı. Bizim hayvanlarımız biraz zayıftır ve kuyrukludur. Onun için tercih edilmediğini düşünüyorum. Biz hayvanlarımızı 750 ila bin lira arasında sattık. Kilosu ortalama 40 liraya satılmış oldu. Öğleden sonra biz de tamamen toplanacağız. Eğer alıyorsa elimde kalan hayvanları Et ve Süt Kurumu’na verebilirim. Almıyorlarsa geri götüreceğim.\"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kurban Bayramı öncesinde Adıyaman\'da yaptığı bir açıklamada, Biz, Et ve Süt Kurumu olarak da satılmayan hayvanlar olursa değeri üzerinden Et ve Süt Kurumuna kurbanlık alacağımızı şimdiden açıklıyorum. İnşallah iyi bir bayram geçireceğimize inanıyorum\" diye konuşmuştu.

Bakan Eroğlu: Kim denen vatandaş hidrojen bombası denemesi yapıyor

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, \"Kim denen vatandaş hidrojen bombası denemesi yapıyor. Bu bomba var ya Amerika\'nın Japonya\'ya, Hiroşima\'ya attığı atom bombasının belki 100 katı. Neredeyse deprem etkisi yaptı. Dünyada çok büyük bir yarış var. Bu yarışı kazanan milletler ayakta kalır, kazanamayan milletler tarihten silinir\" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çay İlçesi\'nde Ak Parti ilçe başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Törende Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Ak Parti milletvekilleri Ali Özkaya ve Hatice Özkal, Çay Kaymakamı Turan Erdoğan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, Çay Belediye Başkanı MHP\'li Hüseyin Çağrı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle Çay ve Sultandağı\'ndan gelen vatandaşlar katıldı.

\'BİZ BÜYÜK BİR MİLLETİZ\'

Bakan Eroğlu burada yaptığı konuşmada, Çay ve Sultandağı insanının yiğitliğinden bahsederken, Afyonkarahisar ve bölgenin zaferin kazanıldığı, Cumhuriyet\'in kurulduğu topraklar olduğunu söyledi. Kuzey Kore\'nin yeni geliştirdiği kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombası denediğini hatırlatan Bakan Eroğlu, \"Kim (Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un) denen vatandaş hidrojen bombası denemesi yapıyor. Bu bomba var ya Amerika\'nın Japonya\'ya, Hiroşima\'ya attığı atom bombasının belki 100 katı. Neredeyse deprem etkisi yaptı. Dünyada çok büyük bir yarış var. Bu yarışı kazanan milletler ayakta kalır, kazanamayan milletler tarihten silinir. Biz büyük bir milletiz. Gayret edeceğiz, inşallah şanlı bayrağımızı daha da ileri taşıyacağız. Malazgirt Zaferi\'nin 1000\'inci yılı 2071 yılında kutlanacak. 1000 yıl sonra, 2071 yılında Allah\'ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti küresel bir güç olacak\" dedi.

\'EN KANLI DARBE GİRİŞİMİ BUDUR\'

FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Bakan Eroğlu, \"30 yıldır hazırlanmış, dış kaynaklı bir plan, büyük bir plan yapılmış, bir hain elebaşı olarak oraya konulmuş ve neticede 15 Temmuz\'da bir darbe girişiminde bulundu. Tarihimizin en alçak, en kanlı darbe girişimi budur. Bu kadar büyük bir alçaklık, böyle bir girişim olmadı. Ama hakikaten milletimizin kahramanlığı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın cesareti, bütün herkesin gayreti neticesinde bu hain, alçak darbe girişimi püskürtüldü. Maksat neydi biliyor musunuz? Türkiye\'de büyük bir karmaşa çıkarıp Suriye\'ye benzetmek ve bir taraftan güneyde, doğudan işgal hareketi başlatmak\" diye konuştu.

Bakan Eroğlu bayramlaşmanın ardından Bolvadin ve Emirdağ\'daki törenlere katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

İranlı sığınmacıyı öldürenler adliyede

ESKİŞEHİR\'de İranlı sığınmacılar arasında alacak kavgasında 32 yaşındaki Asghar Muhammedi\'yi bıçaklayarak öldürmekle suçlanan 26 yaşındaki Mohammad Reza F.K. ile olaya karışan arkadaşları 23 yaşındaki A.B ve 21 yaşındaki S.B. adliyeye sevk edildi.

Olay önceki gece Güllük Mahallesi Balkan Caddesi\'ndeki Gülbahçe Parkı yanında meydana geldi. Bir grup İranlı sığınmacı arasında alacak konusunda çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Asghar Muhammedi göğsünden ve bacağından bıçakla ağır yaralandı. Muhammedi, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda öldü.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, olayın şüphelisi Mohammad Reza F.K.\'yı taksiyle Antalya\'ya kaçarken aynı gece Kütahya\'da suç aleti bıçakla yakaladı. Polis ekipleri Mohammad Reza F.K.\'yı ve olaya karışan arkadaşları A.B. ve S.B.\'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulamaları tamamlanan Mohammad Reza F.K. ile A.B. ve S.B. bugün adliyeye sevk edildi.

Eski kilimlerden yapılan hediyelik eşyalar ilgi görüyor

SİVAS\'ta eski kilimler kullanılarak yapılan yelek, cüzdan, ayakkabı, çanta, kaşıklık gibi hediyelik eşyalar yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görüyor.

Sivas\'ta Tarihi Şifaiye Medresesi\'nde 16 yıldır el sanatları ve turistik eşya satışı yapan 34 yaşındaki Ebubekir Demirkaya Sivas\'a gelen yerli ve yabancı turistlerin eski kilimlerden yapılan hediyelik eşyalara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Amaçlarının Sivas\'ın kilim kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu ifade eden Demirkaya, \"Biz eski kilimlere hayat veriyoruz. Sivas kiliminin kültürünü tanıtıyoruz. Onları hem kilim olarak satıyoruz hem de çanta, cüzdan, yelek, kaşıklık, ayakkabı gibi ürünlere çevirerek satışını yapıyoruz. Elimize genellikle 40, 50, 60 yıllık kilimler geliyor. Bu kilimler de atölyede hediyelik ürünlere dönüşüyor. Çanta dediğimiz heybelerin fiyatı 7,5 liradan başlıyor 30 liraya kadar çıkıyor. Yeleklerimiz 50 lira, cüzdanlarımız 7,5 lira, ayakkabılarımız 45 lira. Kilimlerimiz de 100 liradan başlıyor, kalitesine göre bin liraya kadar fiyatı çıkabiliyor. Ürünlerimize yoğun ilgi gösteriliyor. Eski kilimlerin kalitesini yününden, ipinden, işçiliğinden, motifinden anlıyoruz\" dedi.

Ellerinde 1966 yılında sedir için yapılmış \'cicim\' adı verilen özel bir kilim bulunduğunu ifade eden Demirkaya, \"Bu kilimi dokuyan çok zevkli bir insanmış. Eskiden yöre insanları hayatlarını kilimlere yansıtırmış. Bu kilimi dokuyanın da içinde karamsarlık felan yokmuş ve çok güzel bir işçilik çıkarmış\" ifadelerini kullandı.

Tatilin son gününü denizde geçirdiler

ANTALYA\'daki tatilciler Kurban Bayramı\'nın son gününü de plajlarda geçirdi.

32 derecelik sıcaktan bunalan ve 10 günlük tatilin son gününü en iyi şekilde değerlendirmek isteyen tatilciler, Konyaaltı Sahili\'ne akın etti. Bazı tatilciler denize girerken, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti. Denizin tadını ise yine en çok çocuklar çıkardı. Büyükleri ise sahilde kitap okudu, yürüyüş yaptı.

Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün kent merkezinde sıcaklık 32 derece, nem oranı yüzde 60, deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece ölçüldü. Yetkililer hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde de 32 ile 34 derece arasında olacağını söyledi.

