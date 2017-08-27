DHA YURT BÜLTENİ-5

KILIÇDAROĞLU\'NDAN CONKBAYIRINA \'ADALET\' YÜRÜYÜŞÜ (EK)

1)KADIN VE GENÇLERE SİYASET ÇAĞRISI

Çanakkale\'de Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Adalet Kurultayı\'nın ikinci gününde özel olarak hazırlanan çadırlarda kadınlar ve gençlerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasette daha fazla bulunmaları için onlara çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu, \"Bu Adalet Kurultayı\'nda kadınlarımız için özel bir bölüm ve panel açıldı. Burada konuşacaksınız, tartışacaksınız. Sizden sadece bir isteğim var. Daha fazla siyasette yer alın. Daha fazla kararlı olun. Daha fazla mücadele edin. Beklemeyin birisi bize alan açacak diye. Kendiniz mücadele edin. Sizlerin mücadelesi bu toplumun mücadelesi olacak. Sizin mücadeleniz demokrasi mücadelesi olacak\" dedi. \'Uluslar arası Sosyalist Gençlik Örgütleriyle Söyleşi\'nin yapıldığı Gençlik Çadırı\'nı da ziyaret eden Kılıçdaroğlu, \"Ben gençlerin ve kadınların daha fazla, daha güçlü siyasete ilgi göstermelerini istiyorum. Gençler, şu kenara çekilse de bize biraz alan yaratsa, diye beklemesin. Hayır, alanı siz kendiniz yaratacaksınız. Birileri size altın tabak içinde, siyaseti ikram etmez. Siyaseti siz kendiniz mücadele ederek alacaksınız\" diye konuştu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ardından da Adalet Kurultayı kapsamında sabah bölümünde düzenlenen \'Seçimde Adalet\' konulu panele dinleyici olarak katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kemal Kılıçdaroğlu\'nun kadınlar çadırını ziyaretinden görüntü,

-Kemal Kılıçdaroğlu\'nun konuşmasından görüntü,

-Çadırdan çıkışta kadınların Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektirmelerinden görüntü,

-Kılıçdaroğlu\'nun Gençlik Çadırını ziyareti ve buradaki açıklamasından görüntü,

-Kılıçdaroğlu\'nun paneli izlemesinden görüntü.

Haber: Burak GEZEN- Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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2)ÖNCÜPINAR KAPISI\'NDA SURİYELİ İZDİHAMI

KURBAN Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek için Öncüpınar Sınır Kapısı\'na akın eden binlerce Suriyeli\'nin geçişleri devam ediyor. İç karışıklığın sürdüğü Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı\'yla terör örgütlerinden temizlenen bölgelere, Kurban Bayramı nedeniyle valiliğin izniyle gitmek isteyen sığınmacıların Öncüpınar Kapısı\'ndaki geçişleri sürüyor. Ülkelerine gitmek için sınır kapısına akın eden binlerce Suriyeli, burada uzun kuyruklar oluşturdu. Sınırda oluşturulan 7 kontrol noktasında işlemleri yapılan Suriyeli\'ler, ardından ülkelerine geçiş yapıyor. Sabahın erken saatlerinde kapıya akın eden binlerce Suriyeli, yoğunluk oluşturdu. Güvenlik güçlerinin kapıyı açmasıyla Suriyeli\'ler, koşar adımlarla önce geçmek için birbiriyle yarıştı. Polis ve jandarma da geçişler sırasında oluşabilecek izdihamı önlemek aracıyla askeri araçtan Arapça anonslar yapıp sık sık uyarılarda bulundu. Geçişlerin başladığı 15 Ağustos\'tan bu yana, bayramı ülkelerinde geçirmek için randevu alan 65 bin Suriyeli\'den, 35 bininin sınır kapısında işlem yapıp Suriye\'ye gittiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Öncüpınar Sınır Kapısı

- Uzun kuyruklar

- Arapça anos edilmesi

- Geçiş yapan Suriyeliler

- Röportajlar

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:637 MB

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(ÖZEL)

3) KOMŞUSUNA KIZDI, EVİNİ \'7 ÇOCUKLU\' AİLEYE SATILIĞA ÇIKARDI

GAZİANTEP\'te, alt kattaki komşusuna gürültü nedeniyle tartışan Fikret Gök, 12 katlı binanın en üst katındaki dairesini \'7 çocuklu\' aileye indirimli ve öncelikli olarak satılığa çıkardı. Fikret Gök\'ün pencereye astığı \'Öncelik 7 çocuk satılık\' yazılı ilginç ilanı, çevredekiler tarafından \'çocuklarını satılığa çıkardığı\' şeklinde anlaşıldı.

Şehitkamil İlçesi\'ne bağlı Atakent Mahallesi\'ndeki 12 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede oturan evli 2 çocuk babası Fikret Gök, iddiaya göre alt dairede oturan komşusuyla, onun çocuklarının gürültüsü nedeniyle tartıştı. Komşusuna kızan Gök, evini kalabalık aileye bir satmaya karar verdi. Fikret Gök evinin pencere camına üzerinde \'Öncelik 7 çocuk satılık\' yazılı ilan astı. İlanı görenler, ilk etapta Gök\'ün 7 çocuğunu satılığa çıkardığı şeklinde anlayıp tepki gösterdi. 7 çocuklu aileye indirim yapacağı belirtilen Gök konuyla ilgili açıklama yapmazken, ilanı okuyanlar şaşırdıklarını ve böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Satılık ev

- Penceredeki ilan

- Apartman

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP- (DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 42 MB

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4)ADANA SAĞLIK MÜDÜRÜ: BAYRAMDA SAĞLIKSIZ HAYVANI KURBAN ETMEYİN

ADANA İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, kurban kesimi konusunda Adana gibi sıcak bölgelerde daha da dikkatli olunmasını, bayramda sağlıklı, dinç, burnunda akıntı olmayan hayvanların kesilmesini önerdi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürüyor. Kentte kurulan 30 ayrı kurban satış noktasında veteriner hekimler ve belediye görevlileriyle birlikte denetime çıkan Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, \"İl dışından gelen hayvanların sevkiyat raporları, hayvanların küpeleri, hastalık durumları kontrol ediliyor. Vatandaşlarımızın rahat bir bayram geçirmeleri, sağlıklı kurban kesmeleri için çalışıyoruz\" dedi.

KURBANLIK ÖNERİSİ

Tekin, kurban alacakların bazı konulara dikkat etmesi gerektiğini anlatırken, şöyle konuştu:

\"Sağlık açısından kesilecek hayvanların dinç ve canlı, gözlerinin parlak olması, kuyruk ve kulağının kesik olmaması, boynuzunun dip yerinden kırık olmaması gibi hususlara dikkat ediyoruz. Hayvanın fiziki olarak iyi görünmesi gerekiyor. Burun, ağzında akıntı ve yara olmamasına, hayvanın resmi kontrol altında olduğunu gösteren küpelerin bulunmasına dikkat etmeliler. Ekiplerimiz, kurban satış yerlerinde denetim yapıyor ve asla sağlıksız ve uygun olmayan hayvanlara izin verilmiyor. Adana\'da geçen yıl 110 bin küçükbaş ve 14 bin büyükbaş kurban kesilmişti. Mevcutta 130 bin kurbanlık küçükbaş hayvanımız var. Bir de il dışından gelen kurbanlıklar olacak. Bu nedenle kurbanlık hayvan sorunu olmaz. Fiyatların da uygun olduğunu düşünüyoruz.\"

Görüntü Dökümü

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- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin röp

- Kurbanlıklar denetlenirken

- Kurbanlıklardan genel ve detay görüntüler

SÜRE:05\'08\" BOYUT:313 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ / Kamera Eser PAZARBAŞI

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5)GÜZ DÖNEMİ DOMATES EKİMİ BAŞLADI

ANTALYA\'nın Kumluca İlçesi\'nde, seralarda güz dönemi domates ekimi başladı.

Türkiye\'nin sebze ambarı Antalya\'da seralarda güz dönemi domates ekimine başlandı. Kumluca\'daki 10 üretim tesisinde yetiştirilen fideler, üreticilere dağıtıldı. Üreticiler fideleri toprakla buluşturuyor. Ekim çalışmaları eylül ayının ortalarına kadar devam edecek. Güz dönemi hasadı ise 15 Kasım\'da başlayacak. Bu dönemde yapılan hasat, mart dönemine kadar Türkiye\'nin ihtiyacını karşılayacak.

HASAT 80 GÜN SONRA

Serada dikim yapan üretici Ali Uluöz, dün itibarıyla başladıkları domates ekimini 80 gün sonra hasat etmeye başlayacakların söyledi. Eşi Aynur Uluöz ise \"Yaklaşık 2 ay sonra hasat başlar. Domates sürekli ilgi istiyor. Çocuk gibi ilgileniyoruz. Hatta çocuklarımızla o kadar ilgilenmiyoruz. Ciddi emek veriyoruz. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız\" dedi.

15 EYLÜL\'E KADAR DEKİM YAPILACAK

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayahan da üreticileri ziyaret etti. İlçede güz dönemi domates ekiminin başladığına değinen Başkan Kayahan, \"Dikim işleri 15 gün sürer. Kasım aynın 15 veya 20\'sinde domates kızarır, o zaman hasadına başlarız. Domates seralarda güneşi iyi aldığı için, renkli ve hoş kokulu oluyor. Ayrıca raf ömrü de uzun oluyor. Çiftçilerimize, tadı ve aroması iyi olan çeşitleri tavsiye ediyoruz\" diye konuştu.

Özkan Fide Tesisleri Sahibi Nihat Özkan da ise Kumluca\'da yeni sezon için ilk dikimi yaptıklarını kaydetti. Edirne\'den Iğdır\'a kadar bütün Türkiye\'ye fide verdiklerini anlatan Özkan, \"Demre, Kınık, Fethiye ve Antalya\'ya kadar tüm sahil şeridinde güzlük ekim yapılıyor. Yıllık yaklaşık 30 milyon fide üretiriz. 10 milyonu aşılı. Geri kalanı aşısız, düz fide. Domatesin yanı sıra biber, patlıcan, salatalık, kabak, marul gibi sebze fidelerini de yetiştiriyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Domates diken bay - bayan çiftçiler

Çiftçilerle röp.

Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan ile röp.

Fide tesislerinden çıkralıp araçlara yüklenen fideler

Fideleri karton kolilerle ambalaj yapan bayanlar.

Fide Tesisleri Sahibi Nihat Özkan ile röp.

Haber- Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya), (DHA)