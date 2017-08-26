DHA YURT BÜLTENİ-5 

İpsala Sınır Kapısı\'nda \'Türk tatilci\' yoğunluğu (2)

KUYRUK 12 KİLOMETREYE ÇIKTI

Edirne\'de Yunanistan\'a açılan İpsala Sınır Kapısı yolunda, gurbetçi ve tatilci yoğunluğu yaşanıyor. Yaz tatillerini memleketlerinde geçirdikten sonra yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönmek isteyen gurbetçilerin uzun kuyruklarına, 10 günlük Kurban Bayramı tatilini Yunanistan\'da geçirmek isteyenlerde eklenince, gece 7 kilometre olan araç kuyruğu gündüz saatlerinde 12\'ye yükseldi.

İpsala Sınır Kapısı\'na gitmek için kuyrukta bekleyenler, yol çalışmaları ve çevrede kişisel ihtiyaçların karşılanabileceği tesislerin olmamasından yakınırken, gümrüklerin özellikle yoğun zamanlarda daha hızlı çalışmalarını istedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Araç kuyruğu

-Polislerin trafik denetimi

-Yollarda yürüyen vatandaşlar

-Yol tabelaları

-Tatilciler röp.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/İPSALA(Edirne),(DHA)-

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Mesut Mertcan, son yolculuğuna uğurlandı

TRT\'de, 12 Eylül 1980 askeri darbesi sırasında Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisini okumasıyla tanınan ve son günlerini geçirdiği Adana Huzurevi\'nde dün yaşamını yitiren ünlü spiker 71 yaşındaki Mesut Mertcan için Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) önünde tören düzenlendi.

Uğurlama törenine, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, Türkiye Spor Yazarları Derneği Şube Başkanı Adnan Poyraz, ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, Mertcan\'ın ailesi, Adana Huzurevi\'ndeki arkadaşları ve gazeteciler katıldı. Burada konuşan ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, meslek büyüğünü kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını söyledi. Esendemir, \"Mesut Mertcan, Adana ve basın camiası için önemli bir isimdi. Son dönemde kaldığı huzurevinde belirli zamanlarda ziyaret ettik. Adana\'dan vazgeçemediğini söylüyordu\" dedi. Mesut Mertcan\'ın oğlu Taygun Mertcan ise, \"Babam benim için bir arkadaş gibiydi. Her şeyimi kaybettim\" diye konuştu. Mertcan\'ın cenazesi daha sonra Akkapı Mezarlığı\'na götürülerek toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenazenin getirilmesi

- Törene katılanlar

- Cenaye yakınlarının görüntüsü

- Toplanan kalabalık

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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Atatürk\'ün Zonguldak\'a gelişinin 86\'ncı yıl dönümü kutlandı

TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün Zonguldak\'a gelişinin 86\'ncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önündeki törene Vali vekili Hüseyin Ergi, Zonguldak Belediye Başkanı CHP\'li Muharrem Akdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, bazı daire müdürleri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı\'na çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün kente gelişinin her bakımdan büyük önem arz ettiğini söyledi.

Daha sonra protokol üyeleri, Atatürk\'ün kente ilk ayak bastığı Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi\'ne ait lokalin yanındaki iskeleden denize karanfil bıraktı. TCSG-86 Bot Komutanlığı\'na bağlı askerler botla getirdikleri Türk bayrağını Vali Vekili Ergi\'ye verdi. Ergi\'de Türk bayrağını 3 kere öperek teslim aldı.

ATATÜRK\'E ÇİÇEK VEREN KIZ HEYKELİNE ZİYARETÇİ AKINI

Geçen yıl açılışı yapılan, 26 Ağustos 1931\'de kente gemiyle gelen ve limandaki iskeleden karaya çıkan Mustafa Kemal Atatürk\'ü, çiçekle karşılayan 5 yaşındaki Ayten Alper\'in heykeli de ziyaret edildi. Geçen hafta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğrayarak çiçeği koparılan, çiçeği aslına uygun olarak tekrar konulan heykele protokol üyelerinin yanısıra vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar ve zabıta ekipleri heykelle bol bol hatıra fotoğrafı çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Belediye Başkanı Akdemir, heykele yapılan saldırıyı kınadığını, koparılan çiçeğin monte edildiğini söyledi. Olayın adliyeye intikal ettiğini belirten Akdemir, şöyle dedi:

\"Atatürk\'e yapılan saldırılar son günlerde artmış durumda, bu vahim bir durum. Vahimin ötesinde farklı şeylere sebebiyet verir bu tür saldırıların önlemi alınmazsa. Vatan sevgisini, Atatürk sevgisini iyi aşılamak gerekir.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Törene katılanlar

-Çelenklerin konulması

-Saygı duruşu

-Belediye Başkanı Muharrem Akdemir\'in konuşması

-Denize karanfil bırakılması

-Askerlerin Türk bayrağını teslim etmesi

-Vali Vekili Hüseyin Ergi\'nin Türk bayrağını öpmesi ve açması

-Atatürk\'e çiçek veren heykel kıza vatandaşların ziyaretleri

-Heykel kız

-Belediye Başkanı Muharrem Akdemir\'in heykeli ziyaret etmesi ve açıklamaları

Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, (DHA)

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Ortaca\'da 30 Ağustos Moğollar konseriyle kutlandı

MUĞLA\'nın Ortaca İlçesi\'nde düzenlenen etkinlikte, 30 Ağustos Zafer Bayramı Haftası kapsamında Moğollar konseri ve 2. Uluslararası Halk Dansları Şenliği yapıldı.

Ortaca Ahmet Ateş Stadı\'nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Haftası törenine; Ortaca Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Avcı, meclis üyeleri, CHP İlçe Başkanı Mehmet Serkaya, bazı sivil toplum kuruluşları ile yüzlerce vatandaş katıldı. Konuşma yapan Başkan Vekili Mehmet Ali Avcı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün \'Yurtta Sulh Cihanda Sulh\' sözünü vurguladı. Etkinliğe Moğolistan, Yakutistan gibi uluslararası halk oyunları ekiplerinin yanı sıra Ata Folklor ve OFAD gibi yerli gruplar da sahne aldı.

MOĞOLLAR COŞTURDU

Halk oyunlarının ardından Türk Rock Müziği grubu Moğollar, hayranlarının karşısına çıktı. Her yaş gurubunun ilgi odağı olan Moğollar, sevgi tezahüratlarıyla karşılandı. Grup, sevilen besteleriyle Ortacalı hayranlarını coşturdu. Yüzlerce kişi, grubun şarkısına eşlik etti. Konserin ilerleyen dakikalarında Ortaca Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Avcı, Moğollara plaket hediye etti. Plaket töreninin ardından yaklaşık 2 saat sahnede kalan Grup, keyifli dakikalar yaşattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Konuşmalardan görüntü

- Gösterilerden görüntü

- Moğollardan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)

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Traktör kazada ikiye ayrıldı

KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın İlçesi\'nde iki traktörün karıştığı trafik kazasında traktörlerden biri ortadan ikiye ayrıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Andırın-Göksun Karayolu\'nun 1\'inci kilometresinde meydana geldi. Yakup Yüksel yönetimindeki 80 PA 392 plakalı traktör, balya makinesi takılı olan Mehmet Yüksel\'in kullandığı 80 DS 193 plakalı traktöre arkadan çarptı. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, Yüksel\'in kullandığı traktör ortadan ikiye ayrıldı. İkiye bölünen traktörün motorini ise karayoluna aktı. Başka araçların kaymaması için akaryakıt olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından suyla temizlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İkiye ayrılan traktör

- İtfaiyenin yolu temizlemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ- (DHA)

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