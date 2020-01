 DHA YURT BÜLTENİ-5

Bayram için Suriye\'ye giden sığınmacıların sayısı 15 bini aştı

KURBAN Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis\'in Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan Suriye\'ye geçen sığınmacıların sayısı 15 bini aştı.

Kilis Valiliği tarafından verilen izinle Kurban Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeli sığınmacıların Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndaki geçişleri devam ediyor. Asker ve polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri arasında geçişlerin 7\'nci gününde sınır kapısında işlemlerini yaptıran Suriyeliler, gruplar halinde 7 ayrı kontrol noktasından geçtikten sonra ülkelerine gidiyor. Bayramı ülkelerinde geçirmek için randevu alan 47 bin 322 Suriyeli\'den, geçiş yapanların sayısının 15 bini aştığı belirtildi.

Sınır kapısında işlemlerini yaptıran Abdullah Şerif, 6 yıl aradan sonra ilk kez ülkesine gideceği için mutlu olduğunu söyledi.

Üzerine televizyon düşen çocuk öldü

ANTALYA\'da üzerine düşen televizyonun altında kalarak ağır yaralanan 1,5 yaşındaki Rıdvan Hüseyin Başkır, tedavi için götürüldüğü hastaneye yaşamını yitirdi.

Olay, gece 23.15 sıralarında Kepez İlçesi Şafak Mahallesi\'nde bir apartmanın 2\'nci katında meydana geldi. Başkır ailesinin oğlu Rıdvan Hüseyin Başkır, evde oynarken, üzerine düşen 55 ekran tüplü televizyonun altında kaldı. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nin acil servisine götürüldü. Burada tedaviye alınan Rıdvan Hüseyin Başkır, 24.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Başkır\'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı\'na götürüldü.

Oğlunun çok hiperaktif olduğunu belirten anne Özlem Başkır, \"Çarşamba günü için poliklinikten randevu almıştık. Tedavi için gelecektik. Ancak oğlumun ömrü yetmedi\" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

\'Antibiyotik\' parolasıyla uyuşturucu satanlara operasyon: 14 gözaltı

BURSA\'da narkotik polisinin gerçekleştirdiği operasyonda, 11 kilo ‘bonzai’ olarak adlandırılan sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda, suç örgütünün liderinin de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Zehir tacirlerinin uyuşturucuyu \'antibiyotik\' parolası ile sattıkları ve markalı kadın çantalarıyla teslimatı yaptıkları ortaya çıkarıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, D.Y.\'nin, suç işlemek amacıyla bir örgüt kurduğunu tespit ederek 2 aydır teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalarda örgüt liderinin de aralarında bulunduğu 14 kişinin, İstanbul ve Bursa\'da yüklü miktarda uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi. Sabah saatlerinde Bursa\'nın merkez ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyon ile örgüt lideri D.Y ve örgüt üyesi13 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, uyuşturucu madde arama köpeği \'Alfa\' ile evlerde yaptığı aramalarda, değeri 400 bin lira olan 11 kilo bonzai, 1 kilo esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 2 otomatik tüfek, 20 bin lira nakit para, çok sayıda dolu fişek ve hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu operasyonu polis kamerası tarafından da görüntülendi.

Öte yandan, yapılan teknik takipte, örgüt üyelerinin, uyuşturucu maddeyi satarken, \"Antibiyotik gönder, 500 mg olsun, başım çok ağrıyor ilaç lazım\" gibi terimleri kullandıkları, uyuşturucu maddeyi ise piyasa değeri bin lira olan markalı kadın çantalarında taşıdıkları ve müşterilere teslim ettikleri öğrenildi. Şüpheli 14 zanlı, emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edildi.

5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

DENİZLİ\'de polis, düzenlediği operasyon sonucu bir işyeri ve bir depoda gizlenmiş vaziyette 31 bin paket, durdurulan bir şüpheli araçtan ise 5 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldığı istihbarat doğrultusunda kent merkezinde kaçak sigara operasyonu yaptı. Operasyon kapsamında, bir işyeri ve bir depoya baskın yapan ekipler, 31 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Şahısların, depo ve işyerinde, kaçak sigaraları gizlemek için gizli bölmeler yaptıkları ve kaçak sigaraları bu alanlarda sakladıkları belirlendi. Öte yandan yine kent merkezinde durumundan şüphelenilen araç durduruldu. Araçta yapılan aramada şahsa ait bidon ve çuvallarda 5 bin kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılık Kanunu\'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Ünlü hiphopçu Baby Brown Kemer\'de konser verdi

İRAN asıllı ünlü Alman hiphop şarkıcısı Baby Brown, Antalya\'nın Kemer İlçesi\'nde konser verdi.

\'Oriental Poison\' adlı şarkıyla adından söz ettiren hiphop şarkıcısı Baby Brown, Kemer merkezindeki Club Aura\'da konser verdi. Konser öncesinde gece kulübünün go-go dansçı kızları dans gösterileri sundu. Saat 02.00\'de sahneye çıkan Baby Brown, gece kulübündekileri Türkçe selamlayarak, popüler parçası \'Oriental Poison\'u go go dansçıları eşliğinde seslendirdi. Baby Brown, yaklaşık 1 saatlik konseri sırasında dinleyicileriyle sohbet de etti.

Geceye yerli turistlerin yanı sıra, Rus, Ukrayna, Kazakistan ve Belarus gibi ülkelerden gelen turistler yoğun ilgi gösterdi. Turistler anı ölümsüzleştirmek için bol bol video ve fotoğraf çekerken, Baby Brown\'na da şarkılarında eşlik etti.

Köroğlu Festivali\'ne Ferhat Göçer konseriyle final

BOLU\'da 3 gün süren \'Marka Şehir Bolu ve 5\'inci Uluslarası Köroğlu Festivali\', ünlü şarkıcı Ferhat Göçer konseri ve havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Bolu\'da 18 Ağustos\'ta başlayan \'Marka Şehir Bolu ve 5\'inci Uluslarası Köroğlu Festivali\' dün gece sona erdi. Bolu Valiliği ve Belediyesi ortaklığınca düzenlenen, Türkiye ve dünyadan yüzlerce konuğa ev sahipliği yapan festival, çeşitli etkinliklerle Bolu halkına keyifli bir hafta sonu yaşattı. Festivalin ilk gününde usta sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit ve sarkıcı Ömür Gedik sevenleriyle buluştu. Festivalin sunuculuğunu ünlü radyocu, sunucu ve oyuncu Ceyhun Yılmaz yaptı. Dünyanın 14 farklı ülkesinden gelen yaklaşık 500 dansçı da festival kapsamında gösteriler düzenledi.

Festivalin kapanışında ise ünlü şarkıcı Ferhat Göçer sahne aldı. Kent Meydanı\'ndaki Ferhat Göçer konseri ve havai fişek gösterisi ilgiyle izlendi. Göçer, şarkılarını meydanı dolduran binlerce Bolulu ile seslendirdi. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, konserin sonunda Ferhat Göçer\'e Türk bayraklı tablo hediye etti. Festival yaklaşık 20 dakika süren havai fişek gösterisi ile son buldu.

Düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla Kızılay\'a kan bağışladılar

SAMSUN\'da Neslihan ve Osman Yılmaz çifti, düğün merasimleri öncesinde gelinlik ve damatlıkla Türk Kızılayı\'na giderek kan bağışında bulundu. Gelinlik ve damatlıkla gelen çifti gören Kızılay görevlileri kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Genç çift, evlenecek bütün çiftleri düğünleri öncesinde kan bağışında bulunmaya davet etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü\'nde çalışan Osman Yılmaz (27) ve ziraat teknikeri olan eşi Neslihan Yılmaz (25), dün Samsun\'da düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi. Çift düğün merasimi öncesinde Türk Kızılayı Çiftlik Kan Alma Birimi\'ne giderek kan bağışında bulundu. Gelinlik ve damatlıkla gelen çifti gören Kızılay görevlileri kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Yapılan sağlık kontrolünün ardından çift kan bağışında bulundu. Osman Yılmaz\'ın 31\'inci, Neslihan Can\'ın ise 5\'inci bağışının olduğu belirtildi. İşlem sırasında, kan bağışında bulunmak için birimde bulunan diğer kişiler de şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Osman Yılmaz, \"Düğün öncesinde örnek bir davranışta bulunmak istedik. Ben 10 yıldır Kızılay\'a bağışta bulunuyorum. Bütün gelin ve damatları bizim gibi bağışta bulunmalarını istiyoruz. Sloganımız şu: \'Mutlu olmak için mutlu ediyoruz Kızılay\'a kan veriyoruz\' Doktorumuz ve çalışan arkadaşlarımız da şaşkınlıklarını gizleyemediler. Kan bağışı hayat kurtarır. İnsanlara farkındalık oluşturmak için bunu yapmak istedik. Bundan sonra eşimle bağışta bulunmaya devam edeceğiz\" dedi.

Neslihan Yılmaz ise çok heyecanlı olduğunu belirterek, \"Eşim bana bunu ilk söylediğinde çok şaşırdım ve heyecanlandım. Acaba düğün günümüzde gelinlik ve damaklıklarla bunu nasıl yapacağız diye düşündüm. Biz bir ilk olalım istedik ve bağışta bulunmak için geldik. Kan ve tromboferez bağışının önemini herkese duyurmak için böyle bir şey yapmak istedik. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz\" diye konuştu.

Bağışın ardından çift Samsun Büyükşehir Balediyesi Anakent Sosyal Tesisleri\'ndeki düğün merasimlerine katıldı. Burada da Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım tarafından Osman Yılmaz\'a 25 bağışta bulunduğu için gümüş madalya verildi. Yıldırım, çifti örnek davranışlarından dolayı tebrik ederek, \"Türk Kızılayı\'na 25 defa gönüllü kan bağışında bulunan değerli kan bağışçımız Osman Yılmaz\'ın Gümüş Madalyasını düğünde kendisine takdim ettik. Neslihan ve Osman Yılmaz çiftine kan bağışı konusuna göstermiş oldukları duyarlılıkları için teşekkür ediyor, kendilerine birlikte bir ömür boyu sağlık ve mutluluklar diliyoruz. Sizleri de fırsat bulduğunuz en kısa zamanda Türk Kızılayı Kan Hizmet Birimlerinde kan bağışında bulunarak hayat kurtarmaya bekliyoruz\" diye konuştu.

