DHA YURT BÜLTENİ-5 

Silivri\'de kurtlar, yarış atı yetiştirilen çiftliğe saldırdı

İSTANBUL\'un Silivri İlçesi\'nde kurtlar, yarış atı yetiştirilen ve değerleri yaklaşık 300 bin dolar olan yarış atlarının yetiştirildiği çiftlikler ile koyun ağıllarına saldırdı. Kurtlar bir yarış atını telef ederken, bir atı da yaraladı.

Silivri İlçesi\'nin ormanlık alana yakın bulunan Beyciler ve Büyükçavuşlu mahallerinde son günlerde kurtlar, yarış atlarının yetiştirildiği at çiftlikleri ile koyun ağıllarına saldırmaya başladı. Kurtların saldırılarında değerleri yaklaşık 250 - 300 bir dolar bir yarış atı telef olurken, bir at yaralandı. Kurtların saldırıları üzerine bölgedeki çiftik sahipleri gece gündüz nöbet tutmaya başladı. Çiftliğinde bir tayın kurtların saldırısına uğraması sonucu yaralandığını anlatan İsmail İsmail, bölgede çok sayıda at çiftliği bulunduğunu ve hepsinin tedirginlik yaşadığını ifade ederek şunları söyledi: \"Olay bir iki gün önce oldu. Kısacası tedirginiz. Çünkü yan tarafımızdaki çiftliğe kartlar saldırdı. Burada bir tayı kurtlar telef etti. Sonra bizim tayımızın da kurt saldırısına uğraması sonucu arka bacağından yaralandığını gördük. Bölgede birden fazla at çiftliği var ve hepsi tedirgin. Nasıl bir önlem alınacak onu bilemiyoruz. Bunu ilerleyen zaman gösterecektir. Bölgede ki çiftliklerle görüşüyoruz. Onlarda tedirgin olduğunu belirtiyorlar. Burada bir hayvanın parçalanması yenmesi diğer hayvanın bacağından yaralanması. Bunu bir kurt yapabilir.\"

Kurtların son zamanlarda saldırılarının arttığını belirten çiftlik sahibi Mahmut Pınar, \"Sıkıntımız var. Her akşam geliyorlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Biz bekliyoruz, köpekler bekliyor. Fırsatını bulduğu zaman kurtlar hayvanları yiyor. En son bir keçimizi yedi. Eğer beklemezsek yemeğe devam eder. Kurtlar her akşam geliyorlar. Senede 5 veya 10 hayvanımıza zarar veriyor. Aynı köyümüzde atlara zarar verdi. Kurt fırsatını bulduğunda sürüye zarar veriyor. Yüksek boyutta yaptığımız demirler ile önlem aldım. Hava sıcak olduğu için gece güdüyoruz. Gece her yerden çıkabilir. Gözümüzü dört açıyoruz, köpeklerimiz var. Öbür türlü bize de zarar verecek\" dedi.

\"PEK GÖRÜLMÜŞ BİR OLAY DEĞİL\"

Beyciler Mahallesi Muhtarı Yaşar Köse, orman eteklerindeki mahallede kurtların saldırısına uğradıklarını ifade ederek, \"Mahallemiz ormanların eteklerinde bir tarafı orman olduğu için yabani hayvan popülaritesi çok fazla. Fakat kurtların bu aylarda bu şekilde saldırmaları pek görülmüş bir durum değil. Yani küçükbaş hayvanları tabi ki saldırıyorlar. Bununla birlikte küçükbaş hayvanlar meraya çıktıkları için kurtlar zarar verme olanağı yakın. Son günlerde at çiftliklerini de saldırıları görüldü. Bölgemizde at çiftlikleri var. Burada sürü halinde bir dolaştıklarını tahmin edebiliyoruz. Çünkü kurt gece görebilir bir hayvan. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu durum da bir hayli mağdur. Çünkü malından oluyor. Kendilerince bir takım tedbir alıyorlar ama yinede zarar veriyorlar. Atma kurtlar ki, bunlar hayvanat bahçesinden ürediği zaman buralara salıyorlar. Çünkü kurdun kendi bir tekniği vardır. Hayvanı boğazından yakalar. Bunlar ise neresinden yakalarsa oradan zarar veriyorlar. Böyle de bir düşünce var kafamızda. Sonuçta kurtta doğanın bir gerçeği. Kurt olmazsa domuzlar ürüyor. Domuzlar da ayçiçeği tarlalarına zarar veriyorlar. Böyle bir denge vatandaşımız malını bekleyecek kollayacak koruyacak\" dedi.

KÖPEĞİ YARALADILAR

9 yıldır at çiftliğinde çalışan 38 yaşındaki Zeynel Karaman, kurtların çiftliğe geldiği zaman köpeğin havlama sesine uyandığını belirterek, \"Köpeği dışarıya saldık. Kurt buradan sağa sola saldırıyor diye. Köpeğin havlama sesini duydum. Sabah baktığımda köpeğin kurtların saldırısına uğradığını ve yaralandığını gördüm. Hemen tedavisin yaptım. Çok büyük tediğinlik var, korku da var. Ben 24 saat atları dışarıya salıyordum, şimdi ise akşam üstü hemen içeriye alıyorum. Burada keçiler var, koyunlar var hepsini içeriye alıyorum. Ben ve çocuklarım ailem korku yaşıyoruz\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Koyunlardan görüntü

-Çiftlik Sahibi Mahmut Pınar Röp.

-Mehmet YİRUN anons

-Muhtar ile Röp.

-Atlardan görüntü

-Yaralı köpekten görüntü

-Yaralı köpeğin çiftliğindeki çalışan ile Röp.

-At çiftliği çalışanı ile Röp

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Şaban KARDEŞ/SİLİVRİ(İstanbul),(DHA)–

============================================

Suriyeliler\'in sınır kapısında bayram geçişi izdihamı

KİLİS Valiliği\'nin izniyle Kurban Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler\'in Öncüpınar Sınır Kapısı\'nda geçişi sırasında izdiham görüldü.

Kurban Bayramı nedeniyle ülkelerine geçiş yapmak isteyen Suriyeli sığınmacılar, Öncüpınar Sınır Kapısı\'na akın etti. Suriyeli sığınmacılar, geçişlerin 6\'ncı gününde sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. Gümrük kapısında işlemleri yapılan ve ülkelerine geçmek isteyen Suriyeliler, izdihama yol açtı. Görevlilerin müdahalesiyle önünü geçilen izdihamda bazı kadın ve çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi. Sınırda bekleyen bazı sığınmacıların, 40 dereceye ulaşan sıcakta güneşten korunmak için şemsiye kullandıkları görüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)-

==============================================

Çanakkale\'de 41 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nden Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na yasadışı yollardan gitmek için Eşmece Burnu\'ndan lastik botla denize açılan 41 Suriyeli kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Ayvacık İlçesi Eşmece Burnu Mevkii\'nden lastik bot ile Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek için denize açılan 17\'si çocuk, 11\'i kadın toplam 41 kaçak göçmen, TCSG 28 Bot Komutanlığı ekiplerince bu sabah Eşmece Burnu\'nun 1 mil açığında yakalandı. Kaçak göçmenler Küçükkuyu Beldesi\'ndeki Sahil Güvenlik Komutanlığı Karakolu\'na getirildi. İki gündür ormanda aç ve susuz bir şekilde, kaçmak için uygun zamanı beklediklerini söyleyen kaçak göçmenlere, burada IOM Görevlileri tarafından yiyecek, su, temizlik ve giyecek yardımı yapıldı.

Kaçak göçmenler, kimlik tespitinin ardından Ayvacık İlçesi\'ndeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Küçükkuyu Beldesi\'ne getirilen kaçaklardan görüntü.

Haber - Kamera: Dilara ERDİNÇ / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

==============================================

Aksaray\'da TIR\'da 7 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

AKSARAY\'da polis tarafından durdurulan TIR\'da yapılan aramada 7 bin 900 paket kaçak sigara ve 768 paket kaçak nargile folyosu ele geçirildi. TIR sürücüsü, 23 yaşındaki M.A.D., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, plakası önceden belirlenen bir TIR ile Doğu Anadolu Bölgesi\'nden batı illerine kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Polis, bunun üzerine Aksaray- Adana karayolunun kent merkezi girişinde dün saat 23.00 sıralarında M.A.D., yönetimindeki TIR\'ı, durdurdu. TIR dorsesinde yapılan aramada 7 bin 900 paket kaçak sigara ile 768 paket kaçak nargile folyosu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü M.A.D. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- TIR\'da arama yapılması

- Ele geçiriler sigaralar

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY (DHA)

========================

Atatürk’e çiçek veren kız heykeline saldırı

ZONGULDAK’ı 26 Ağustos 1931\'de ziyaret eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e ilk ayak bastığı yerde çiçek veren 5 yaşındaki Ayten Alper’in heykeli saldırıya uğradı.

Zonguldak Belediyesi, 26 Ağustos 1931\'de kente gemiyle gelen ve limandaki iskeleden karaya çıkan Mustafa Kemal Atatürk\'ü, 5 yaşındayken \"Hoş geldin Gazi babam\" diyerek çiçekle karşılayan ve şu anda 91 yaşında olan Ayten Alper’in heykelini yaptırdı. 1 metre 20 santim yüksekliğindeki bronz heykel, Atatürk’ün ilk ayak bastığı Liman Caddesi’ndeki Maden Mühendisleri Odası’nın yanındaki alana dikildi. Geçen yıl 26 Ağustos’ta Atatürk\'ün kente gelişinin 85\'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen törenle heykelin açılışı gerçekleştirildi.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler heykele saldırıp heykeldeki kol ve çiçek bölümünü kırdı. Heykele dekoratif amaçlı konulan kömür parçaları da etrafa saçıldı.

Heykele yapılan saldırı tepkiyle karşılandı. CHP İl Genel Meclis üyesi Fikret Zaman, heykelin açılışında hazır bulunduğunu belirterek, “Ulusal kurtuluş mücadelesi vermiş Mustafa Kemal Atatürk’e Zonguldak’a ilk ayak bastığında çiçek veren bir çocuğun elindeki çiçeği kopartıp da atmak çok çirkin bir davranış. Heykeli bu şekilde görünce içim burkuldu. Bu heykelin özelliğini bilseler kılına dokunmazlar, her gün gelip de tozlarını silerlerö dedi.

Belediye Başkan Vekili CHP’li Cevat Bulut ise yapılan saldırıyı kınadığını belirterek, “Kırık olan kolu tekrar yaptıracağız. Heykeli eski haline getireceğizö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Heykelin eli

-Koparılan yerdeki çiçek

-Etrafa dağıtılmış kömür parçaları

-Vatandaşlarla röp.

-Heykelden detaylar

-Geçen yılki açılış töreninden detaylar

Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, (DHA)

=======================================

Özhaseki: FETÖ\'cüleri istiyoruz ama Avrupa vermiyor

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, \"Türkiye\'de insanlara kurşun yağdıran lanet FETÖ örgütü elemanları Avrupa\'da cirit atıyor. Biz, bunları istiyoruz ama, vermiyorlar. Neden vermiyorsunuz?\" dedi.

Bakan Özhaseki, Kayseri\'de Yamula Patlıcan Festivali ve Yemliha Gençlik ve Kadın Merkezi temel atma törenine katıldı. Festival ve temel atma törenine, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili ve Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız ve İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, davetliler ve çok sayıda kişi katıldı. Törende, özel arama-kurtarma ekibi Kızılırmak\'ta rafting ve kurtarma gösterisi yaptı. Özhaseki, yaptığı konuşmada, Yamula patlıcanının Türkiye\'ye nam saldığını belirterek, şöyle dedi: \"Yamula patlıcanı o kadar ünlü oldu ki, bizler kendi aramızda güveç yaparken, Yamula patlıcandan olup- olmadığına bakıyoruz. Geçtiğimiz gün, İstanbul\'daki arkadaşlarıma 10\'ar kilo patlıcan gönderdim ve belki de onlar için en değerli hediye bu oldu.\"

Bakan Özhaseki, Türkiye\'nin çok kolay bir coğrafyada olmadığını, her zaman bu coğrafyada fitne ve fesatın eksik olmadığını belirterek, şunları kaydetti: \"Yıllardır süren bir PKK belası vardı, onları açtıkları çukurlara gömdük. Sonra bir FETÖ belası çıktı, onu da Allah\'ın izniyle onu da savuşturduk. Şimdi Avrupa ekonomik bir baskı kurmak istiyor. Ayrıca Avrupalılar, PKK terör örgütüne kapılarını açıyor, destek veriyor. Türkiye\'de insanlara kurşun yağdıran lanet FETÖ örgütünün elemanları Avrupa\'da cirit atıyor. Biz, bunları istiyoruz ama vermiyorlar. Neden vermiyorsunuz? Almanya Başbakanı geçtiğimiz günlerde bir gaf yaptı. Türkiye\'de referandumda yüzde 49 hayır oyu verenlerin haklarını arayacaklarını söyledi. Tabii ki sayın Cumhurbaşkanımız ona gereken cevabı verdi. Merak etmeyin, artık onların karşısında ceketlerinin önlerini ilikleyenler yok. Sizlerin haklarını gerektiği gibi savunan insanlar var. Onlar, eskiyi istiyorlar ama artık o günler geçti.\"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de konuşmasında, hain FETÖ örgütünün topladığı paralarla açtığı okul veya tesislerde yetiştirdikleri gençleri kandırıp 15 Temmuz\'da darbe girişiminde bulunduğunu söyledi. Çelik, \"Yemliha\'da da hain FETÖ\'nün yaptırdığı bir okul vardı. Burası, 15 Temmuz\'dan sonra Milli Emlak Müdürlüğü\'ne geçti. Milli Emlak Müdürlüğü de belediyemize tahsis etti. Biz de bu binayı güçlendirip, vatandaşların hizmetine sunacağız. Açacağımız Kadın ve Gençlik Merkezi\'nde Yemlihalı kadınların isteği doğrultusunda tenis kortu ve yüzme havuzları bulunacak\'\' dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)-

===================================================

Hayatlarında ilk kez denizi gördüler

İSTANBUL Sarıyer Belediyesi ve CHP İstanbul İl Başkanlığı doğu ve batı arasında kardeşlik köprüsü kurmak amacıyla, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da hayatlarında hiç deniz görmemiş ve terörden etkilenmiş çocukları, Sarıyer Kilyos Sosyal Tesisleri’nde bir hafta boyunca ağırladı.

Sarıyer Belediyesi\'nin misafiri olarak İstanbul’a, Diyarbakın ve Şanlıurfa’nın Harran ile Akçakale ilçelerinden giden 180 öğrenci, Kilyos Sosyal Tesislerinde unutulmaz bir tatil yaşadı. Rehberler eşliğinde çeşitli aktivitelerin yapıldığı yaz kampında öğrenciler, Dolmabahçe, Beşiktaş, Fatih Camisi, Eyüp Sultan Camisi, Sultanahmet Meydanı ve Topkapı Sarayı gibi tarihi turistik mekanların da yakında gördü. İstanbul’a ilk defa gelen Harranlı Mehmet Öztekçe \"İstanbul’u ve denizi çok merak ediyordum. Daha öncede kanallarda ve havuzlarda suya giriyorduk. Şimdi gerçek denizde yüzdüm. Düşündüğümden daha güzelmiş. İyi ki geldim. Harran’a dönünce bu yaşadıklarımı herkese anlatacağım\" dedi.

Doğu ve Güneydoğu’da terörden etkilenmiş hayatında hiç deniz görmemiş çocuklara yönelik bir program düzenlediklerini ifade eden CHP İstanbul Başkan Yardımcısı Yusuf Erciyas \"9- 15 yaş arası 180 çocuğumuza İstanbul ziyaretinin yanında görsel farkındalık yaratılması, düşünsel gelişimlerinin vizyon erlik boyutuna taşınması, takım oyunlarla çocuklarımızda liderlik, hızlı düşünme, ekip olma bilinci, stres altında doğru karar verme ve görev paylaşımlarını yerine getirmek adına eğitimler verdik. Tabi bu eğitimler yanı sıra Kilyos Sosyal Tesislerimizde bu çocuklarımız doyasıya denize girip İstanbul tarihi ve turistik mekanları gezdirildi. Boğaz turu attırılarak, onlara unutulmaz bir haftalık tatil fırsatını yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Denize giren çocuklar

- Sahilde eğelenen çocuklar

- Çocukların açıklamaları

- CHP’li Yusuf Erciyas’ın açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

==============================================

Hayvan pazarında \'kurban\' yoğunluğu

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesi hayvan pazarında kurbanlık hayvan satışları başladı. Kurban pazarının kurulması ile birlikte çevre köy ve ilçelerden gelen satıcı ve alıcı vatandaşlar pazarda yoğunluğa neden oldu.

Sandıklı\'dan her hafta pazar günü açılan hayvan pazarı, bu hafta kurbanlık hayvan satışları için açıldı. Kurbanlık satışlarının başlamasıyla çevre ilçe ve köylerden gelen alıcı ve satıcılar yoğunluk oluşturdu. Pazarda büyükbaş hayvan fiyatları 4 ile 10 bin lira arasında, küçükbaş hayvanlarda ise 600 ile 2 bin lira arasında değişiyor.

Yıllardır hayvancılık ile uğraştığını söyleyen 36 yaşındaki Kamil Türkavcı, \"Bugün itibari ile kurbanlık satışları da başladı. Biraz yoğunluk var. Fiyatlar uygun. Büyükbaş hayvanlarda geçen yıla göre hayvan başı 200 ya da 300 lira gibi artış bir var\" diye konuştu.

Fiyatların uygun olduğunu söyleyen bir diğer satıcı 34 yaşındaki Ahmet Çelik de \"Kurbanlık satışlarımız başladı. Pazarda iyi müşterilerde gelmeye başladı. Fiyatlar da uygun. Halkımız gönül rahatlığı ile kurbanı kesecek. Her bütçeye uygun. Bayram öncesi ilk pazar olmasına rağmen yoğunlukta var\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

-Hayvan pazarı girişinden

-Hayvan pazarı içersinde ki yoğunluk

-Hayvan alım satımı esnasında pazarlık yapılırken

-RÖP1:Kamil Türkavcı(Hayvan satıcısı)

-RÖP2:Ahmet Çelik(Hayvan satıcısı)

HABER-KAMERA:Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),(DHA)

================================================

Manga hayranlarını coşturdu

ÇANAKKALE\'nin Gelibolu İlçesi\'ne düzenlenen 20\'nci Uluslararası Altın Sardalya Kültür ve Sanat Festivali\'ndeki konserde sahne alan Manga grubu, hareketli şarkılarıyla genç hayranlarını coşturdu.

Yabancı ülke topluluklarının halk dansları gösteriyle başlayan Kaleiçi\'ndeki 20\'nci Uluslararası Altın Sardalya Kültür ve Sanat Festivali programı, Suistimal/Murat Demir ve Keskin Band konserleriyle sürdü. Ardından ise rock müzik hayranlarının sabırsızlıkla beklediği Manga Grubu sahne aldı. Genç hayranlarıyla, Gelibolu 20\'nci Uluslararası Gelibolu Altın Sardalya Kültür ve Sanat Festivali\'nde buluşan Manga grubu solisti Ferman Akgül, söylediği birbirinden güzel ve hareketli şarkılarla unutulmaz bir performans sergiledi.

Sahnede ara vermeden yaklaşık 3 saat kalarak şarkılarını seslendiren Manga grubunun solisti Ferman Akgül\'e Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, gecenin anısına bir plaket verdi. Belediye Başkanı Mustafa Özacar konseri dinlemeye gelen gençlere hitaben yaptığı kısa konuşmasında, Manga grubuna teşekkür etti. Manga grubunun hareketli şarkılarına, gençler ile birlikte Belediye Başkanı Mustafa Özacar ve eşi Birhan Özacar da eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yabancı ülkelerin halk dansları gösterisinden görüntü,

-Manga grubunun konserinden görüntü,

-Konseri izleyen gençlerden görüntü.

Haber - Kamera: Doğan ZELOVA / GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)

=====================================================