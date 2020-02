DHA YURT BÜLTENİ -4

Sayıştay: Zonguldak\'taki kaçak ocaklar organize yapı haline geldi

SAYIŞTAY\'ın Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) için hazırladığı 2017 denetim raporunda, 3 yılda 840 kaçak ocağın tespit edildiği ve 1992-2017 yılları arasında 129 işçinin kaçak ocaklarda yaşamını yitirdiği açıklandı. Kaçak ocakların 1980\'lerde günlük kömür ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla ortaya çıktığı ifade edilen raporda, \"Ardından hesabı tam olarak yapılamayan, kontrol edilemeyen ticari bir faaliyet şekline dönerek üzerinden rant sağlanan organize bir yapı haline gelmiştir\" denildi.

Sayıştay\'ın TBMM KİT Komisyonu\'na sunduğu 2017 TTK denetim raporunda, Zonguldak\'ta son günlerde gündeme gelen ve geçen yıl 21 Kasım\'da metan gazı zehirlenmesi sonucu 3 kişinin öldüğü kaçak ocaklarla ilgili önemli tespitlere yer verildi. Raporda, rödövans karşılığı işletilmek üzere özel firmalara verilen sahalarda, kaçak ocakların önlenebilmesi ve kömür kaçakçılığı ile etkin mücadele ve caydırıcılığın sağlanmasına yönelik yapılan çalışmaların, devletin konuyla ilgili tüm birimleriyle birlikte yürütülmeye çalışıldığı ifade edildi. Raporda, 2015 yılında tespit edilerek müdahale edilen kaçak ocak sayısının 197, 2016 yılında 293, 2017 yılında 350 olmak üzere 840 kaçak ocağın tespit edildiği, kaçak ocak sayısının arttığına ve ocakların tespit edilip kapatılarak mühürlenmesinin sorunu çözmediğine dikkat çekildi. Raporda, kaçak ocakların mühürlendikten sonra tekrar açılmasına örnek olarak ise 21 Kasım 2015\'de 1 kişinin öldüğü kaçak ocağın hemen ardından tekrar açılması sonrası 2,5 ay sonra 2 işçinin de gazdan zehirlenerek öldüğü gösterildi.

25 YILDA ÖLEN 266 İŞÇİNİN 126\'SI KAÇAK OCAKTA

Raporda, 2015 yılında özel şirketlere ait maden ocağında 6, kaçak ocaklarda 7, 2016 yılında kaçak ocakta 2, özelde 1, 2017 yılında ise kaçak ocaklarda 3, özel sektörde 4 ölümlü iş kazası meydana geldiği anlatılarak, 1992-2017 yılları arasında rödövanslı sahalarda meydana gelen kazalarda 137 işçinin, kaçak ocaklarda meydana gelen kazalarda 129, toplamda 266 işçinin öldüğü, yaralanma ile sonuçlanan kazalara ilişkin olarak da kaza ve yaralı sayısının tam olarak tespit edilemediği görülmüştür\" ifadeleri kullanılıd.

KAÇAK OCAKLAR ORGANİZE YAPI HALİNE GELDİ

Özel işletmelerin kaçak ocaklarda üretilen kömürü düşük ücretlere satın aldığı ifade edilen raporda, daha düşük maliyet nedeniyle ocaklara göz yumdukları belirtildi. Günlük kömür ihtiyacının karşılanması olarak ortaya çıkan kaçak ocakların günümüzde önemli ticari yapıya dönüştüğü anlatılan raporda, \"Düşük maliyetli bu üretim şeklinin bir şekilde teşvik edilmesi sonucu üretilen kömürlerin tüketiciye ulaştırılmasının ardından iş münferit olmaktan çıkmış ve hesabı tam olarak yapılamayan, kontrol edilemeyen ticari bir faaliyet şekline dönerek üzerinden rant sağlanan organize bir yapı haline gelmiştir. Bir ihbar olmaksızın emniyet güçleri, orman işletmesi ve kurum elemanlarınca tesadüfen tespit edilip kapatılan ocak sayısı ise çok az sayıda kalmaktadır. Bunların içerisinde kaçak ocaklarda çalıştırılan, ancak paralarını alamayan aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu işçilerin ihbarları da mevcuttur\" denildi.

Raporun \'öneri\' kısmında ise kaçak ocakların özellikle bir daha girilemeyecek şekilde imha edilmiş olması, pazarlanması ve satışı konusunda önemli tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekildi. Ayrıca kullanımına ilişkin de hükümlerin uygulanması, yasaklanması ve kullananlar hakkında cezai işlem yapılması gerektiği ifade edildi.

GMİS: \'ZONGULDAK\'IN ACI GERÇEĞİ\'

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, geçen yıl 4 Aralık\'ta yaptığı açıklamada polis ve jandarmanın yaptığı denetimde Kilimli ilçesinde 108, merkezde 84, Kozlu ilçesinde ise 30 kaçak ve ruhsatsız maden ocağının drone ile havadan yapılan çalışmalar sonucu tespit edildiğini ifade etmişti. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci de kaçak ocak sorununu her platformda dile getirdiklerini söyledi. İşsizliğin kaçak ocakları arttırdığını ifade eden Demirci, \"Sayıştay\'ın da bilgilendirdiği gibi Zonguldak\'ta kaçak ocakların fazlalaştığını söylemişler. Bizde bunu her platformda anlatmaya çalışıyoruz. Niye çoğalıyor. Zonguldak\'ta TTK\'dan başka çalışacak bir fabrikası yok. Kardeşlerimiz işsiz kalınca kaçak ocaklarda çalışmak mecburiyetinde kalıyor. Bizler kaçak olmasın, insanlarımız pisi pisine ölmesin diyoruz ama maalesef Zonguldak\'ın acı gerçeklerinden bir tanesi. Valilik bu konunun üzerine gitmeye çalışıyor. Bunun en kısa yoldan çözümü işsiz kardeşlerimize bir istihdam sağlayarak bu sorunun çözülmesi. Biz GMİS olarak bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yaparız\" dedi.

Kapadokya\'nın \'kalbi\' Narlı Göl\'de kış güzelliği

Kapadokya bölgesinde yer alan krater özelliğe sahip Narlı Göl, \'kalp\' şeklindeki görünümü ve karlı manzarasıyla ziyaretçilerine eşsiz bir doğal güzellik sunuyor. Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan da Narlı Göl\'ü Kapadokya\'nın \'kalbi\' olarak nitelendirdiklerini belirterek, \"Krater gölünün kalp şeklinde olması sebebiyle bölge özellikle fotoğrafçılar tarafından ziyaret ediliyor. Gölün tabanında sıcak su kaynakları söz konusu ve kalp şeklinde olması sebebiyle buraya Kapadokya\'nın kalbi diyoruz.ö dedi.

Peribacalarıyla ünlü Kapadokya, Aksaray\'da başlayıp Nevşehir\'e kadar uzanıyor. Bu bölgede kapsamında Aksaray\'da bulunan krater özellikle sahip, \'kalp\' şeklindeki Narlı Göl\'de, Kapadokya ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, Nevşehir-Aksaray hattındaki önemli turizm bölgesinden biri olan Narlı Göl\'ün bakanlık tarafından termal turizm bölgesi olarak ilan edildiğini belirtti. Krater gölünün kalp şeklinde olması nedeniyle özellikle fotoğrafçılar tarafından ziyaret edildiğini belirten Doğan, şunları söyledi:

\"Gölün \'kalp\' şeklinde olması son yıllarda bölgedeki ziyaretçilerin daha fazla rağbet etmesine sebep oldu. Özellikle kış ve bahar aylarında bölgeye gelen turistler, burada fotoğraf çekiyorlar. Bölgede faaliyet gösteren acentelerle rehberler Derinkuyu, Ihlara Vadisi hattında bütün yerli ve yabancı ziyaretçileri Narlı Gölü gösteriyorlar. Dünyaca ünlü dergi ve gazetelerde de bu gölün fotoğrafları yayımlandı. Narlı Göl\'ün bu güzelliğinin yanında termal bir bölge olması da herkesin ilgisini çekiyor.\"

Bölgedeki termal otelde konaklayan İbrahim Ayhan Temel, Narlı Göl\'ün kış manzarasının güzel olduğunu belirterek, \"Dünyanın nadir krater göllerinden olan Narlı Göldeyiz. Aşağıda bulunan termal otelde kalıyoruz. Çok güzel bir manzara var. Kış ve kar ayrı bir hava katmış.\" dedi.

Patatesler, doğal soğuk hava deposu mağaralarda saklanıyor

Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesinde mağaralar soğuk hava deposu olarak kullanılıyor. Hava sıcaklığının yaz- kış sabit olduğu bu mağaralarda tonlarca patates yaklaşık 8 ay boyunca muhafaza ediliyor.

Türkiye\'nin patates üretim merkezlerinden Sandıklı\'ya bağlı Akin köyündeki 3 mağara, patates saklamak amacıyla doğal soğuk hava deposu olarak kullanılıyor. Her biri 3 bin ton kapasiteli mağaralara ekim ayı başında konulan patatesler mayıs sonuna kadar kalıyor. İçerisindeki sıcaklığın yaz- kış 8 derecede sabit kaldığı bu mağaralarda depolanan patatesler, İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere Türkiye\'nin birçok kentine gönderiliyor. Mağaralarda patateslerin depolanması ve nakliyesi sırasında günde 50- 60 kişi çalışıyor.

\'BURADA BİNLERCE KİŞİ EKMEK YİYOR\'

Köy sakinlerinden Ali Günaşık, \"Buralar patatesin beslenme yeridir. Tarladan çıkmış gibi Türkiye\'nin her tarafında İstanbul olsun, Ankara olsun, İzmir olsun doğuya dahi buradan patates gidiyor. Bu mağaralar sayesinde de burada binlerce kişi ekmek yiyor. Bu depolarda patatesler 10\'uncu aydan 3\'üncü aya kadar bozulmadan muhafaza edilebiliyor\" dedi.

\'EKMEK PARASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ\'

Patates işçisi Eylem Doğan, \"Mağaralar sayesinde bu kış gününde çoluk çocuk için ekmek parası için çalışıyoruz. Böylece ev ekonomisine de katkı sağlıyoruz\" diye konuştu.

İki katlı binanın çatısına otağ kuruldu

Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesinde, Sandıklı Yörükler- Türkmenler Derneği tarafından iki katlı binanın çatısına keçi kılından yaptırılan 80 metrekarelik otağ, törenle açıldı. Dernek Başkanı Ali Eren, \"Gençlerimiz burada Türk yaşam şekillerini öğrenebilecek\" dedi.

Sandıklı Yörükler- Türkmenler Derneği tarafından çeşitli faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla kiralanan iki katlı binanın çatısına 80 metrekarelik keçi kılından yaptırılan otağ, törenle hizmete girdi. Açılışa Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Ak Parti İlçe Başkanı Bekir Özçelik, Sandıklı Yörükler- Türkmenler Derneği Başkanı Ali Eren, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Otağ kurdele kesilerek açılışı yapılırken, açılış sonrası katılımcılar binayı ve otağı inceledi. Dernek Başkanı Ali Eren, misafirlere otağ ve bina hakkında bilgi verdi. Ali Eren, Belediye Başkanı Mustafa Çöl\'e de üzerinde kendi adının ve dernek logosunun yer aldığı poşu hediye etti.

Sandıklı Yörükler- Türkmenler Derneği tarafından gençlere yönelik eğitim faaliyetleriyle sanatsal ve kültürel faaliyetleri yürütmek amacıyla Ece Mahallesi Karagöz Sokak\'ta 20 yıllığına iki katlı bina kiralandı. Yaklaşık 6 aylık çalışma kapsamında, atıl durumdaki binada tadilat yapıldı. Binanın dış cephesine Ergenekon Destanı\'nı anlatan rölyef, Selçuklu simgesi olan çift başlı kartal ve Osmanlı tuğrasının rölyefleri yapıldı. Binanın çatı katını da değerlendirmek amacıyla 80 metrekarelik otağ kuruldu. Aydın\'ın Nazilli ilçesinde, özel ustalar tarafından keçi kılından dokunan otağ, 2 günlük çalışmanın ardından çatıya profil demirlerle yerleştirildi. Otağın içine yaz- kış kullanılması için yalıtım da yapıldı. Otağın içiyse eski Türk kültürüne uygun şark köşesiyle dekore edildi. Son olarak otağın üstüne Türk bayrağı asıldı.

Sandıklı Yörükler- Türkmenler Derneği Başkanı Ali Eren, otağa Şehit İbrahim Türkeş ve Şehit Yaşar Özlem Eğitim Kültür Otağı adı verildiğini belirterek, \"Derneğimizin açılışını yaptık. Misafirlerimizi ağırladık. Bu binanın özeliği ikinci katın çatısında Yörük otağı, çadırı kurmamız. Çadırın içerisine Yörük kültürüne ait kepenek, döşemesi de Yörük kültürüne ait şark köşesi yöntemiyle döşendi. Zeminde yine kıl halılar, kilimler var. Burası gençlerimizin sokaktan alınıp olabildiğince kontrollü şekilde burada eğitimlerini yapabileceğimiz, Türk kültürünü, Yörük kültürünü anlatabileceğimiz mekan olarak tasarlandı. Çok fazla bir alanımız yoktu. Çatıyı da kullanmamız gerekiyordu. Tabii bizim kültürümüze ait ve Orta Asya\'ya atıfta bulunarak buraya otağ kurma kararı verdik. Gençlerimiz burada Türk yaşam şekillerini öğrenebilecek\" dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Çöl, \"Geleceğimizin teminatı gençlerimizin kültürel faaliyetlerinin yürütebileceği bu yerin hayırlı olmasını diliyorum\" diye konuştu.

Dernek kurucu üyesi Aysun Türkeş de şöyle dedi:

\"Özellikle okuma yazma bilmeyen kadınlarımıza yönelik okuma- yazma kursu açılacak. Kuran bilmeyen kadınlarımıza Kuran okuma kursu açılacak. Talep hangi yönde olursa elişi, ebru, iğne oyası, mekik oyası, yemek gibi her dala açık kurslarımız olacak. Kadınlar ne istiyorsa onları burada yapabilecek, özel günlerini, düğün ve nişanlarını burada yapabilecekleri nezih bir ortam hazırladık.\"

Düvesi \'Ayşegül\'e sürpriz doğum günü yapan kadının hayvan sevgisi

Trabzon\'un Beşikdüzü ilçesinde, 1 yaşında giren \'Ayşegül\' isimli düvesine, üzerinde mum yanan yem ile sürpriz doğum günü yapan Havva Muhçu\'nun görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi görüyor. Hayvan sevgisiyle binlerce takipçiden beğeni alan Muhçu, \"Ayşegül\'e, böyle bir sürpriz yaptım. Sokaklarda hayvanlara yapılan eziyetleri görüyoruz. Onlara çok üzülüyorum, görünce ağlıyorum. Bu zamana kadar hayvanlara pek fazla değer verilmedi. Belki benden biri görüp, ders çıkarır, hayvanlarla ilgilenir\" dedi.

İlçenin Gökçe Mahallesi\'nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Havva Muhçu, yaşadığı köyde doğan \'Ayşegül\' adını verdiği dişi düvesine, sürpriz doğum günü yaptı. Yem dolu kaba diktiği mumlarla ahıra giren Muhçu, düveye yaptığı sürpriz doğum gününü, yakınları da cep telefonuyla kayda aldı. \'İyi ki doğdun Ayşegül, mutlu yıllar sana\' diyerek, 1 yaşına giren dişi sığırına sevgisini gösteren kadının, görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Görüntü, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Binlerce takipçi tarafından beğenildi.

HAYVANA ŞİDDETE AĞLIYOR

Ayşegül’e sürpriz doğum günü kutlaması yapan Muhçu, o anları anlattı. Hayvanlara yapılan şiddete de tepki gösterip, kendilerine değer verilmesi gerektiğini anlatan Muhçu, \"Baktım herkes çocuğuna doğum günü sürprizi yapıyor. Ayşegül\'e, böyle bir sürpriz yaptım. Sokaklarda hayvanlara yapılan şiddeti görüyoruz. Onlara çok üzülüyorum, görünce ağlıyorum. Bu zamana kadar hayvanlara pek fazla değer verilmedi. Belki benden biri görüp de ders çıkarır, hayvanlarla ilgilenir\" dedi.

\'ONU ÇOK SEVİYORUM\'

Düvesi Ayşegül\'ü çocuklarından ayırt etmediğini de ifade eden Muhçu, \"Ayşegül’ü ilk doğduğundan bu yana çok güzel baktım. Onu çok seviyorum, oda beni çok seviyor, çok akıllı, beni dinliyor. Her sabah kalktığımda ilk işim buraya gelip Ayşegül’ün hizmetini yapmak. Geliyorum sabahları ona \'günaydın\' diyorum. Konuşuyorum, o da beni dinliyor. Onu kendi çocuklarımdan ayırmıyorum. Tüm stresimi onunla atabiliyorum. Ayşegül\'ün kardeşi olacak. Erkek olursa Yiğitcan, kız olursa Esengül koyacağımö diye konuştu.

Eski manken iguanaların gönüllü annesi oldu

Antalya merkezli mankenlik okulu Esline Ajans\'ın sahibi Esra Keskinol\'un fotoğrafçı eşi Michael Maeyer\'in beslediği 2 yetişkin iguana ve 30\'a yakın yavrusu, farklı tarihlerde çalındı. Kalan 8 yavrunun bakımını üstlenen ajans koordinatörü Elif Varsak, onları eliyle besliyor.

Alman fotoğrafçı Michael Maeyer, tropikal iklimleri seven bir kertenkele türü olan 2 iguana alarak Antalya\'daki işyerinde bakmaya başladı. Boyları 2 metreye ulaşan biri dişi 2 iguana, 2009 yılında işyerinin balkonundan kafesleriyle çalındı. Ebeveynlerin çalınmasından sonra Maeyer, geriye kalan 40 yavruya bakmaya başladı. Maeyer\'in besleyip büyüttüğü ve yetişkin haline getirdiği, fotoğraf çekimlerinde de sık sık kullandığı bu iguanalar da farklı zamanlarda çalındı. Elinde sadece 8 yavru iguana kalan Michael Maeyer, şimdi onların da aynı akıbete uğramaması için çabalıyor.

Maeyer katalog çekimleri için sık sık şehir dışına çıktığı için iguanaların bakımını eski model ve ajans koordinatörü Elif Varsak üstlendi.

Her birini eliyle besleyen Elif Varsak, onlarla yakından ilgileniyor. Bakımları için elinden geleni yapan Varsak, iguanaların birçok insan tarafından ürkütücü bulunduğunu söyledi. Varsak, \"Tropik iklimi seven, sıcağa ve güneşe bayılan canlılar. Antalya yaz aylarında onların yaşaması için elverişle hava şartlarına sahip. Kış aylarında gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkı olumsuz etkiliyor. Bu nedenle dikkat etmek gerekiyor\" dedi.

Soğuk havada iguanaların renklerinin değiştiğini anlatan Varsak, \"Üşüdüklerinde renkleri soluklaşıyor. Beslenmeleri için dikkat edilmesi gereken ayrıntılar var. Otçul canlılar oldukları için havuç, marul, taze sebze yapraklarıyla besliyorum. Onlara ayrı bir sevgim var. Anne ve babaları çalındığı için öksüz büyüyorlar\" dedi.

Yetişkin bir iguananın 2 metre uzunluğa ulaşabildiğini sözlerine ekleyen Varsak, \"Güneşli havada kafeslerinden çıkartarak bahçede gezmelerini izliyorum. Gezdikten ve güneşlendikten sonra kafeslerine dönüyorlar, şu ana kadar hiç kaçmaya çalışmadılar. Sevildiklerini hisseden, sıcakkanlı canlılar\" dedi.

Kedisini omzunda gezdirdi

Karaman’ın Ermenek ilçesinde omzunda kedisiyle dolaşan bir kişi güzel görüntüler oluşturdu. Bir elinde kova diğerinde çuval bulunan Murat Karadeniz (60), kedisini bir süre omzunda taşıdı.

Ermenek’te kent merkezinde kedisini omzunda taşıyan Murat Karadeniz ,güzel görüntüler oluşturdu. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Bir elinde kova diğerinde çuval olması nedeniyle kedisini omzunda taşıyan Murat Karadeniz çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu.

