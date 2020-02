DHA YURT BÜLTENİ -4

Bakan Akar ve kuvvet komutanları, Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırındaki Şanlıurfa\'ya giderek, incelemelerde bulundu. Bakan Akar ve kuvvet komutanları, sınır hattındaki askeri birlikleri dolaşarak, incelemeler ve denetlemeler yaptı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile askeri yetkililerden brifing alan Bakan Akar ve kuvvet komutanları, incelemelerinin ardından kentten ayrılacak.

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ/ŞANLIURFA, (DHA)

FETÖ\'den aranan çiğ köfte işletmeleri sahibi yakalandı

İzmir\'de, Komagene çiğ köfte işletmeler zincirinin sahibi Murat Sivrikaya, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, FETÖ/PDY\'nin finans yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Komagene çiğ köfte işletmeler zincirinin sahibi olan ve aynı zamanda kanun hükmünde kararname ile kapatılan İzmir İşadamları Derneği\'nin yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevinde bulunan, bir süredir de hakkında FETÖ\'den yakalama kararı bulunan Murat Sivrikaya, evinin önünde otomobilini hareket ettirmek üzereyken gözaltına alındı. Sivrikaya\'nın üzerinden sahte kimlik çıktığı öğrenildi. Murat Sivrikaya, Yeşilyurt\'taki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Haber: Davut CAN/ İZMİR, (DHA)

Tire-Belevi karayolu ulaşıma kapandı

İzmir\'de, Tire- Belevi karayolu, şiddetli sağanak yağmur sonrası dağlardan inen sel sularıyla ulaşıma kapandı. Araçlarında mahsur kalan sürücülerin kurtarılması için itfaiye ve belediye ekipleri çalışma başlattı.

Tire ilçesinde dün (perşembe) başlayan yağmur, etkili olarak aralıklarla sağanak olarak gece boyunca yağdı. Sabah saatlerinde sağanağın etkisiyle dağ eteklerinden inen sel suları, Tire- Belevi karayolunun Büyükkale Mevkii\'ne doldu. Biriken sular, yolun her iki yönde araç ulaşımına kapanmasına yol açtı. Yoldaki sürücüler, araçlarında mahsur kaldı. İzmir Büyükşehir ekipleri ile jandarma ekipleri, araçlarında mahsur kalan sürücüleri kurtarmak için çalışma başlattı. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

\'Kocam evde yok\' diye eve çağırıp, gasbetti

Antalya\'da emlak sektöründe çalışan R.D.B. adlı kadın, inşaat sektöründe danışmanlık yapan A.Y.\'yi (49) \"Kocam iş gezesinde\" diyerek, eve çağırdı. Davet üzerine eve giden A.Y., kadın ve kadının erkek arkadaşı Bayram Ali Demir tarafından dövülüp, cüzdanı gasbedildi.

Olay, Pazartesi günü Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi\'nde yaşandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği\'ne şikayetçi olan A.Y., bir inşaat şirketinde danışmanlık yaptığını, 2 ay önce daire satışı sırasında tanışıp, arkadaş olduğu R.D.B. adlı kadının kendisine \'Kocam evde yok, 4 günlük işe çıktı\' diye mesaj atıp, eve çağırdığını anlattı. Davet üzerine eve gittiğini, R.D.B.\'nin kendisini kapıda öperek karşıladığını belirten A.Y., bu sırada elinde sopayla içeri giren ve daha sonradan kadının erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği Bayram Ali Demir\'in başına sopayla vurduğunu öne sürdü. A.Y., Demir\'in kendisini tehdit ederek, içinde 500 TL ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanı ile başkasına ait 3 adet senet ve babasına ait veraset ilamını aldığını söyledi. Görüntü ve ses kaydını da alan ikilinin, kendisine 3 adet boş senet imzalattırdığını bildiren A.Y., çiftin son olarak da 5 bin TL istediklerini belirtti.

A.Y.\'nin şikayeti üzerine polis, 5 bin TL\'yi almaya gelen ikiliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan ikili, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.D.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Bayram Ali Demir tutuklandı.

Eksi 15 derecede, kar altında havuz keyfi

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ\'da yerli ve yabancı turistler,bir yanda kayak yapıp bir yanda eksi 15 derece sıcaklıkta havuz keyfi yaptı.

Dünyanın pek çok ülkesinden ve Türkiye\'nin pek çok ilinden tatil için gelen turistler, kayak ve snowboard gibi kış sporlarının yanı sıra kar altındaki sıcak havuza yoğun ilgi gösterdi. Ağaoğlu My Mountain Hotel misafirleri termometrelerin eksi 15 dereceyi gösterirken, açık alanda 39 dereceye kadar ısıtılan sıcak su havuzuna girdi. Uludağ gibi bir kış turizmi merkezinde açık alanda havuza girmenin çok farklı bir duygu olduğunu söyleyen Belçika\'dan tatil için Uludağ\'a gelen Kadir Soy, \"Aslında kayak yapmak için gelmiştim ama bu havuza girmek de çok güzel bir duygu. Havuzun içinde üşümüyoruz ama çıkınca çok soğuk\" dedi.

\"DENEYEN TEKRAR GELİYOR\"

Açık alanda havuzun Uludağ\'da yalnızca kendi işletmelerinde olduğunu söyleyen Ağaoğlu My Mountain Hotel Müdürü Murat Pınarcı, \"Otelimizdeki misafirlerimiz genelde kayak yapıyorlar ve dış mekan havuzumuzu tercih ediyorlar. Havuzumuz 37 ile 29 derece arasında yapay yollardan ısıtılıyor. Bu farklı bir uygulama haliyle yoğun ilgi görüyor. Deneyen misafirlerimiz tekrar tekrar bu havuza geliyor\" şeklinde konuştu.

Sürpriz evlilik teklifi duygulandırdı

Antalya\'da, cep telefonu distribütörü firmasında müdür yardımcısı olan Onur Suzer (29), kız arkadaşı Aylin Düzalan\'a (26), iş çıkışında sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Duygusal anlar yaşayan Aylin Düzalan, \"Evet\" diye yanıt verdi.

Muratpaşa ilçesinde hizmet veren cep telefonu distribütörü ve teknik servisinde müdür yardımcılığı yapan Onur Suzer, aynı firmada müşteri temsilcisi olarak çalışan kız arkadaşına evlenme teklifi etmeye karar verdi. Bu anı farklı kılmak isteyen Suzer, arkadaşlarının da desteğiyle sürpriz teklif için hazırlık yaptı. İş yerinin karşısındaki Aşık Mahzuni Şerif Parkı\'na, \"Aylin\'im, tüm ömrüne talibim, benimle evlenir misin?\" yazılı pankart asan Onur Suzer, mumlarla da yere kalp yaptı.

PANKARTI GÖRÜNCE DUYGULANDI

Dün akşam mesai bitiminde Onur Suzer\'le işyerinden çıkan Aylin Düzalan, pankartı görünce duygusal anlar yaşadı. Pankartın önünden diz çöken Onur Suzer, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.

Duygusal anlar yaşayan Aylin Düzalan, \"Evet\" diye yanıt verdi. Kız arkadaşının parmağına yüzük takan Onur Suzer, çiçek vererek sarıldı.

İş arkadaşları da meşaleler yakıp konfeti atarak ikiliyi tebrik etti. İkilinin birlikte çekilen fotoğraflarını da taşıyan mesai arkadaşları, uzun süre tezahüratta bulundu. Aylin Düzalan ve Onur Suzer daha sonra kendileri için hazırlanan pastayı keserek mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı.

Evlilik teklifinin akılda kalıcı ve farklı olmasını istediğini, bu nedenle arkadaşlarının desteğiyle organizasyon yaptıklarını belirten Onur Suzer, \"Uzun süredir evlilik teklifinde bulunmak istiyordum. Böyle bir organizasyon yaptık. Kız arkadaşım hem şaşırdı hem de çok mutlu oldu. Eylül ayında düğünümüzü yapmayı planlıyoruz\" dedi.

Aylin Düzalan ise sürpriz evlilik teklifi karşısında çok duygulandığını ve mutlu olduğunu söyledi.

Asırlık gelenek cirit, Bayburt’ta yaşatılıyor

Türklerin yüzyıllardır at üstünde oynadıkları ata sporu cirit geleneği Bayburt’un köylerinde yaşatılmaya devam ediyor. Cirite, yöre halkının yanı sıra kent ziyaretçileri de yoğun ilgi gösteriyor.

Bayburt’ta, atın ve insanın mücadelesine dayanan, erliğin göstergesi olarak görülen cirit geleneği sürüyor. Türklerin yüzyıllardır Orta Asya bozkırlarında savaşa hazırlık için oynadığı cirit geleneği bölgede yaşatılmaya çalışılıyor. Kenteki tüm köylerde oynanan ve rakibin affedildiği tek spor olma özelliği bulunan cirit, vatandaşlar ve kenti ziyarete gelenlerin de büyük ilgisini görüyor. Cirit sporu için hazırlanan atlar da sahipleri tarafından sıkı bir antrenman programına tabii tutulurken, atlara, cirit öncesi antrenman da yaptırılıyor.

‘ÇOK EFOR SARFEDİYORLAR\'

Bayburt’un Kurucakol köyünde asırlık cirit oyunu geleneğini sürdüren Köprücü ailesi, maç öncesinde atlarına antrenman yaptırarak müsabakaya hazır hale getiriyor. At yetiştiricisi ve cirit oyuncusu Şahiner Köprücü, atlara cirit oyunundaki yüksek tempoya ayak uydurması için mutlaka antrenman yaptırılması gerektiğini söyledi. Şahiner Köprücü, “Atlara antrenman yaptırıyoruz maç için. Tabi ki keyifliler çünkü maçta daha çok efor sarf ediyorlar. Bazen atlar nerede duracağını bilemiyor, yüksek performans sergilemeye çalışıyor. Adrenalini yüksek veriyoruz, temposunu, kondisyonunu iyi vermemiz gerekiyor ki sahada da bizi yarı yolda bırakmasınö dedi.

\'BİZDEKİ AT VE CİRİT SEVDASI\'

Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü ise, cirit sporunun çok meşakkatli olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Ata sporu cirit masraflı ve meşakkatli bir spor bunu yaşatmak için Türkiye’nin birçok şehrinde insanlar gerçekten ciddi fedakârlıklar gösteriyor. Ata sporu cirit bu şekilde yaşatılıyor. Biz futbol takımı, voleybol ve basketbol takımı gibi değiliz. Bir yere giderken taksimize, minibüse binip gidemiyoruz. Atları taşımak için özel araçlara ihtiyaç var, gittiğimiz yerlerde atların konaklayacağı yerlere ihtiyaç var. Bunların hepsi özenle seçilmesi gereken şeyler. Bu yüzden ata sporu ciriti yaşatmak oldukça meşakkatli ama bizdeki at ve cirit sevdası bunu yapmak için büyük yardımcımız. Cirit gösterileri 40’ar dakikalık iki devreden oluşuyor 7’şer atlık iki takım kıyasıya mücadele ediyor ve atların performansını sonuna kadar bu maçlarda göstermeye çalışıyoruzö

‘CİRİT OYNAYANIN SIRTI YERE GELMEZ’

Gençliğinde ata sporu ciriti sürekli oynadığını ve o günlere dönüp tekrar cirit oynamak istediğini anlatan Fikri Köprücü (90) ise, “Gençliğim olsa bugün isterim. Genç olsam, durun derim ben bineceğim. Ömrüm at üstünde geçti. Atın iyi tarafları da var at üstünde vücut antrenman yapıyor. Benim yağız bir atım vardı, hala resmi duruyor. Bayburt’tan askeriye yazdı, harp olursa sen bu atla cepheye gideceksin diye. Bu geleneği devam ettirecek gençlere tavsiyem, atın iyisini binsinler ata sporunu daha ilerletsinler, cirit oynayanın sırtı yere gelmezö diye konuştu.

