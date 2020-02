DHA YURT BÜLTENİ -4

Cerablus\'un çocuk hamalları

Suriye\'nin terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Menbiç kentinden kaçarak Cerablus\'a gelmek isteyen yüzlerce kişi, iki kent arasındaki sınır hattında yoğunluk oluşturuyor. Terör örgütünün baskısından kaçarak Cerablus sınırına gelen Menbiç sakinlerine burada çocuk hamallar yardım ediyor.

Suriye’nin Halep kentine bağlı Menbiç ilçesi, devam eden iç savaşta 2014 yılında önce terör örgütü DEAŞ’ın kontrolüne 2 yıl sonra ise terör örgütü PKK/PYD\'nin kontrolüne geçti. İlçedeki vatandaşlar terör örgütlerinin baskılarından kurtulmak için Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile terör örgütlerinden arındırılan Cerablus\'a göç etmeye başladı. Her gün yüzlerce insanın göç ettiği iki ilçe arısındaki sınır noktasında yoğunluk yaşanıyor. ÖSO kontrolündeki sınıra gelen Menbiçliler getirdikleri eşyaları bu noktada yaşları 9 ile 14 arasında değişen çocuk hamallara bırakıyor. Yağmura ve soğuk havaya aldırış etmeden göç edenlerin eşyalarını el arabalarıyla tampon bölgeden Cerablus\'taki araçlara taşıyan çocuklar yaptıkları işten kazandıkları para ile ailelerinin geçinmelerine yardım ediyor.

Çamur içindeki alanda çalışan çocukların tek dinlenme alanları ise eşyaları taşıdıkları el arabaları. Çocuklar fırsat bulduklarında el arabalarının üzerine oturarak dinlenme fırsatı buluyor.

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM- Yılmaz BEZGİN/CERABLUS (Suriye), (DHA)-

Adanalıların kar keyfi

Adana\'nın Pozantı ilçesine akın eden vatandaşlar, karda piknik yapıp yüksek kesimlerden kayarak kar keyfi yaptı.

Pozantı ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan Akçatekir Yaylası, hafta sonu kar görmek isteyenlerle dolup taştı. Yaklaşık 1300 rakımda bulunan Akçatekir Yaylası\'na gelen binlerce Adanalı kar keyfi yaptı. Birçok kişi karda mangallarını ateşleyip, et ve sucuk pişirip piknik yaparken kimileri de kaydı. Çocuklar ise kardan adam yaparak hafta sonunun keyfini yaşadı.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Pozantı ilçesinin yüksek kesimlerine yağan yoğun kar kartpostallık görüntüleri de beraberinde getirdi. Kar yağışının sona ermesi ve güneşin hafif yüzünü göstermesiyle birlikte çam ağaçları arasında yer alan rengârenk evler, bembeyaz karla kaplanınca fotoğrafçılar da bol bol fotoğraf çekti.

Çuval içinde ölüme terk edilen 5 yavru köpeğe \'Nazlı\' annelik yapıyor

Konya\'da çuvalın içerisine konularak araziye atılan 5 yavru köpek, ölmek üzereyken bulunup, Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği\'ne getirildi. Dernek yetkilileri yavru köpeklere, 6 yavrusu bulunan \'Nazlı\' adı verilen köpeğin sütannelik yapmasını sağladı. Bir işyerinin yanında naylonla kapalı bölümdeki \'Nazlı\' ve yavrularına yuva aranıyor.

Emirgazi ilçesinde arazide elektrik sahasının kontrolünü yapan bir firmada görevli kişi, 15 gün önce çuval içerisinden gelen köpek seslerini duydu. Çuvalın yanına giden görevli, ölmek üzere olan 5 yavru köpeği çuval içerisinden çıkardı. Ardından da Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği yetkililerine bildirdi. Köpekler derneğe getirildi. Dernek yetkilileri, yavruların bir sütanneye ihtiyacı olduğunu düşünüp, süt anne aramaya başladı. Bulunan yavru köpekler, 6 yavrusu bulunan \'Nazlı\' adı verilen köpeğin yanına getirildi. \'Nazlı\' o yavruları da sahiplendi, emzirdi. Bir işyerinin yanında naylonla kapalı bölümde güçlükler içerisinde bakılan \'Nazlı\' ve yavrularına bir yuva aranıyor.

Dernek yetkilisi olan ve aynı zamanda hayvan hakları gönüllüsü Dilek Genç, \'Nazlı\' ve yavrularının hikayesini şu sözlerle anlattı:

\"Emirgazi tarafında ölsünler diye çuval içerisinde kordon bağı dahi kopmamış iki günlük 5 yavru ölsünler diye çuvala konulup atılmış. İstanbul\'dan bir firma elektrik sahasını dolaşırken çuvaldaki sesleri duyuyor. Çuvala baktığında yavruları buluyor. Sonra derneğimize ulaştılar. Bizde ne yapabiliriz diye düşünüp, sütanne arayışına geçtik. \'Nazlı\' gerçekten iyi bir sütanneymiş. Getirdiğimiz an 5 tane can için hemen koştu. Kendi evladı gibi insanoğlunun maalesef sokakta ölsün diye attığı yavrulara sahip çıktı. \'Nazlı\'nın 6 yavrusu vardı 5 de oradan geldi toplam 11 yavrusu var. 11 tane bebeği biz iki üç haftadır maalesef burada tutuyoruz. Çevreden çok şikayet ediyorlar. Amacımız bunların barınağa bırakılmaması. Esnafların da yardımıyla burada bakıyoruz.\"

BAHÇELİ BİR EV ARIYORUZ

\'Nazlı\' ve yavruları için bahçeli bir ev aradıklarını da belirten Dilek Genç, \"Nazlı ve bebekleri için bahçeli bir ev arıyoruz. 2-3 ay kadar bakıldıktan sonra zaten biz bunları sahiplendireceğiz. O n-insanların başına bırakmayacağız. Çok acil bir şekilde anne ve yavrularına, bir ev ve onlara sahip çıkılması gerekir. Onlar dilsiz birer can. Onlarında bir eve, yemeğe, sevgiye ihtiyacı var.\" diye konuştu.

Kemalpaşa\'da trafoda korkutan patlama

İZMİR\'in Kemalpaşa ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından enerji verilen trafoda peş peşe patlamalar meydana geldi. Patlama sesleri uzaktan da duyulurken, kısa süreli korku ve panik yaşandı.

Kemalpaşa\'da elektrik hatlarının yer altına alınması için yapılan çalışmalar nedeniyle birçok mahallede elektrik kesintisi uygulandı. Soğukpınar Mahallesi\'nde İnönü Caddesi üzerindeki iki gündür devam çalışmaların ardından, dün (pazar) saat 17.00 sıralarında şebekeye elektrik verilmesiyle buradaki trafoda patlama meydana geldi. Patlamalarla birlikte etrafa kıvılcımlar saçılırken kısa süreli korku ve panik yaşandı. Patlama sonrası trafoda onarım çalışmaları başlatılırken, bölgeye bir süre daha elektrik verilemeyeceği bildirildi. Trafoda yaşanan patlamanın, yer altından gelen kablonun bağlantı noktasından kaynaklandığı belirtildi.

Soğuk havada iki gündür elektriksizlik nedeniyle sıkıntı yaşayan vatandaşlar, trafodaki arızanın bir an önce giderilmesini istedi.

Antalya\'nın şelaleleri yağmurla çağladı

Küresel ısınma, kurak geçen kış ayları ve kaçak sondajlar gibi nedenlerle su miktarında ciddi azalmanın yaşandığı Kurşunlu ve Düden şelalerinde, son yağan yağmurlarla birlikte su debisi yükseldi.

Antalya\'nın dünyaca ünlü şelalelerinden Aksu ilçesindeki Kurşunlu Şelalesi, 3 bine yakın kaçak sondaj ve kuraklık gibi sebeplerle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca Antalya Valiliği öncülüğünde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarıyla şelaleyi besleyen su kaynağının bulunduğu alan ile yaklaşık 4 kilometrelik dere temizlendi. Derenin temizlenmesiyle su akışı az da olsa normale döndü. Kuraklığın etkisiyle su miktarı ciddi ölçüde azalan Kurşunlu Şelalesi, son yağmurların ardından çağlayarak akmaya başladı.

YAĞMURLAR ŞELALEYİ KENDİNE GETİRDİ

Yazın suyun tamamen kuruduğunu hatırlatan Kurşunlu Şelalesi park alanı işletmecisi Erol Avcı, suyun akışını çoğaltmak için yapılan çalışmaları anlattı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu\'nun girişimiyle şelaleyi besleyen kaynak ve derenin tamamen temizlettirilip su akışının sağlandığını belirten Avcı, \"Son yağmurlar şelalenin beslendiği kaynakları doldurdu. Şelalemiz son yılların en görkemli su akışını yaşıyor. Yıllık 350 binin üzerinde yerli ve yabancı burayı ziyaret ediyor. Kurşunlu Şelalesi\'ndeki su akışını yılın 12 ayında görebilsek bu rakam milyonlara ulaşacak\" dedi. Şelalenin bir şekilde kurak yaz günlerinde desteklenmesi gerektiğini hatırlatan Avcı, \"Valimiz burayla çok yakından ilgileniyor. Aksu çayından su aktarma projesi var. Bu gerçekleşirse Kurşunlu Şelalesi gürül gürül akmaya devam edecek\" dedi.

DÜDEN ŞELALESİ\'NDE YAĞMUR BEREKETİ

Yaz- kış binlerce turistin ziyaret ettiği Düden Şelalesi\'nde de su akışı hızlandı. Son yağmurlarla birlikte şelalenin suyunda ciddi oranda artış oldu. Şelaleyi gezmeye gelen turistler, bol bol fotoğraf çektirdi.

Bursa\'da avukat liderliğindeki tefeci çetesi adliyede

Bursa\'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda gözlatına alınan 1\'i avukat 10 kişi, adliyeye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, Bursa Barosu\'na bağlı avukat Hakan K.\'nin yanında çalışanlarla birlikte tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği şikayet ve iddiaları üzerine harekete geçti. Ekipler, avukatın bürosunun da aralarında bulunduğu 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin savcı nezaretinde evlerde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda biri Hakan K.\'nin avukatlık bürosunda olmak üzere 2 adet operasyonel balistik yelek, 2 av tüfeği, 3 ruhsatlı 2 ruhsatsız tabanca, 960 tabanca fişeği ele geçirildi. Zanlıların tefecilik, ateşli silahla yaralama, zorla senet imzalatma, yağma, şantaj, suç üstlenme gibi suçlara karıştığı ortaya çıkarken, haklarında arama kararı bulunan Hakan K., K.G.K., V.G., A.H., M.Ç., S.D., I.K., M.D., S.D., ve H.Y. isimli 10 kişi gözaltına alındı. Zanlıların müştekilerden toplam 1,5 milyonluk haksız kazanç elde ettiği öğrenildi

ADLİYEDE GÖREVLİ MEMURLAR İSTİFA EDİP ÇETEYE GİRMİŞ

Avukat Hakan K. ile birlikte gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından bu sabah saatlerinde Bursa Adliyesi\'ne sevk edildi. Öte yandan çete lideri Avukat Hakan K.\'nın dışında, Bursa Adliyesi İcra Müdürlüğü\'ne çalışan memurlarında istifa ederek, tefecil çetesine dahil olduğu öğrenildi. Zanlıların savcılıktaki ifadeleri sürüyor.

\'Eltiler grup sekste\' yakalandı

Mersin\'de, elti oldukları öğrenilen ve para karşılığı cinsel ilişkiye girerken suçüstü yakalanan 3 kadından 2\'si tutuklandı.

Kent merkezinde \'Fuhuş, fuhşa yer ve imkan sağlamak\' suçlarına yönelik çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çiftlikköy Mahallesi\'ndeki bir apartmanın 3\'üncü katındaki dairede fuhuş yapıldığını belirledi. Takibe alınan adrese operasyon düzenleyen ekipler, 37 yaşındakı H.Ö. isimli erkekle fuhuş yaparken suçüstü yakalanan kadınlar N.A. (30), Z.A. (34) ve G.A.\'yı (21) \'fuhşa yer ve imkan sağlamak\' suçundan gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunun ardından H.Ö. serbest bırakılırken, elti oldukları öğrenilen ve para karşılığında cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf eden N.A. ve Z.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, G.A. ise adli kontrol şartı ile salıverildi.

Yaban hayvanları için doğaya yem bıraktılar

Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesinde son günlerde yağan kar, soğuk hava ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Sandıklı Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği üyeleri olumsuz hava koşulları nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Sandıklı- Şuhut yolu üzerinde 1880 rakımlı Çakmak Tepe\'ye yem bıraktı. Belediyenin araç desteği sağladığı çalışmada ilçede başlatılan kampanya çerçevesinde toplanan 1 tonun üzerindeki buğday ve yulaftan oluşan yemle 25 saman balyası tepenin 5 ayrı noktasına bırakıldı. Kar nedeniyle zaman zaman yolda kalan araçları dernek üyeleri ittirerek kurtardı.

Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Ali Keskin, \"Yaban hayvanlarını yemleme çalışmasını elimizden geldiğince her yıl yapmaya çalışıyoruz. Yaban hayvanlarının kış şartlarında bir nebze de olsa yardıma ihtiyacı var. Bizler de dernek üyeleri olarak elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık. 25 kadar balya, 1 tonun üzerinde buğday ve tahıldan oluşan yem bıraktık\" dedi.

Sandıklı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ali Osman Düz de \"Bulunduğumuz alanda yılkı atları mevcut. Aynı zamanda tavşan, keklik, tilki ve domuzlar bulunmakta. Tabii bu hayvanlar aç kaldıklarında aşağı köylere kadar inebiliyor. Bu çalışmamızla bunları da engellemek istiyoruz\" diye konuştu.

Üniversite öğrencilerinden örnek davranış

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi\'nde (MAKÜ) okuyan öğrenciler sokak hayvanları için üniversite yerleşkesine mama kapları yerleştirdi.

MAKÜ Türk Kızılayı Topluluğu öğrencileri soğuk havalarda yiyecek bulamayan sokak hayvanları için üniversite yerleşkesindeki çeşitli yerlere sosyal sorumluk projesi kapsamında mama kapları yerleştirdi. Mama kaplarının içleri de yardım severler tarafından bağışlanan yiyecek ve mamalarla doldurdu.

Topluluk Başkanı Mehmet Serdar Gür, \'Bir avuç mama da siz koyun\' sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, \"Arkadaşlarımızla birlikte hazırlamış olduğumuz mama aparatlarını, burada öğrenci arkadaşlarımızın geliş geçiş noktalarına biraz uzak olan direklere monte ettik. Bu projeyle amacımız sokakta yaşayan dostlarımızı bir kap su, bir kap mamayla beslenmelerine destek olmaktı. Biz bugün buraya bir kap bıraktık ve bu kabın içerisine mamamızı koyduk ama bunun devamını üniversitede okuyan arkadaşlarımızın sağlaması gerekiyor. Bu projenin devamlılığı esastır. Bundan sonra da belli aralıklarla gelip buradaki kapları mamayla dolduracağız. Üniversitedeki arkadaşlarımızın da gelip buradaki kaplara bir avuç da olsa mama bırakmalarını istiyoruz\" dedi.

Hakkari\'de eğitime kar engeli (3)

MURADİYE\'DE DE OKULLAR TATİL

Van\'ın Muradiye ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullarda, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün için eğitime ara verildi.

Muradiye\'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçedeki ilk ve orta dereceli okullarda, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün için eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

VAN,(DHA)