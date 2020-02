DHA YURT BÜLTENİ -4

Fotoğraf çektirirken silahı ateş alan askerin cenazesi İstanbul\'a gönderildi

KİLİS\'te Darmık Hudut Karakolu\'nda fotoğraf çektirmek isterken silahının ateş alması sonucu yaşamını yitiren Piyade Er Can Yılmaz\'ın cenazesi İstanbul\'a gönderildi.

1\'inci Hudut Alay Komutanlığı Gülbaba (Martavan) Piyade Hudut Taburu Darmık Hudut Karakolu\'nda görev yapan Can Yılmaz, Darmık Hudut Karakolu\'nda, iddiaya göre, hatıra fotoğrafı çektirmek isterken, silahının ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Terhisine 3 gün kalan Ylmaz\'ın cenazesi ailesinin yaşadığı İstanbul\'a gönderildi.

Haber: Mustafa KANLI/ KİLİS, (DHA)-

==================

\'Paşa\' lakaplı kartla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

Mersin\'de birçok kişinin hesabından bilgisi dışında para çektiğii iddia edilen \'Paşa\' lakaplı M.Y. tutuklandı.

Eskişehir\'de yaşayan M.G.D. bankadaki hesabından 5 bin 200 lirasının Mersin\'de kayıtlı bir hesaba havale yolu ilgi gönderildiğini fark etmesi üzerine polise şikayetçi oldu. Bunun üzerine bilgi verilen Mersin Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, önce hesap sahibi K.K.\'yi gözaltına aldı. Zanlı, banka kartını S.Ç. ve H.D\'ye verdiğini söylemesi üzerine polis 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Zanlılar, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, her 3 zanlıyı da adli kontrol kapsamında serbest bırakılırken, ifadeler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren polis, bu kişilerle irtibatlı olup kart dolandırıcılığını gerçekleştirdiği iddiasıyla \'Paşa\' lakaplı M.Y.\'yi gözaltına aldı. M.Y. ile birlikte 40 farklı banka kartı, 2 adet laptop ve 6 adet cep telefonu ele geçirilirken, 2 bin 400 TL paraya da el konuldu. M.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

------------------

-Zanlı emniyetten çıkartılırken

-Polisler zanlıyı götürürken

-Zanlının görüntüsü

-Polisler zanlıyı araca bindirirken

-Emniyet Müdürlüğü’nün bina ve tabela görüntüsü

(BOYUT:134 mb) (SÜRE:1,10 DK)

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

===================

Esendere, Alaska gibi

Erzurum\'un merkez Palandöken ilçesinin Yağmurcuk köyüne bağlı Esendere mezrası, iklimi ile Amerika\'nın soğuk eyaletleri arasında yer alan Alaska\'yı andırıyor. Yılın 5 ayını kar altında geçiren köyün tepede kurulması nedeniyle fırtına ise hiç eksik olmuyor. Çocuklar, babalarının ellerinden tutarak okula gidebiliyor. Köyde bir çok ahır ve yaşam alanları ise kara gömülmüş durumda.

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta eski ismi Karakaya yeni ismi ise Esendere olan 25 hane, 180 nüfuslu köyde yağan karla birlikte esaret hayat da başlıyor. Deniz seviyesinden 2350 metre yüksekliğe kurulduğu için kar fırtınasının eksik olmadığı mezrada çocuklar okula babaları ya da ağabeyileri tarafından götürülüyor. Tek başına okula gitmenin nerede ise imkansız olduğu köyde karayolu ulaşımı da sıkıntılı. Büyükşehir Belediyesi tarafından her gün açılan yolları fırtına nedeniyle sık sık kapanıyor. Köye gelen ve kara saplanan araçlar ise gençlerin yardımı ile kurtarılyor. Köy halkı zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmıyor. Çocuklarını okula göndermek, hayvanlarına yem vermek için dışarı çıkanlar ise sıkıca giyiniyor.

Kara gömülen ahırların ve bazı yerleşim alanlarının içine güçlükle girebildiklerini söyleyen Serhat Yıldırım, \"Kar yağınca mezrada 5 aylık zor bir hayat bizi bekliyor. Hayvanlarımızı beslediğimiz ahır, tandır ve evlerimizin bir bölümü kara gömülüyor. Kar yağınca zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyoruz. Yanan sobalar ise hiç sönmüyor. Tek dileğimiz beyaz kabusumuz olan kışın tez zamanda bitmesi. Hayvanlara yem vermek için dışarı çıktığımızda ise sıkıca giyiniyoruz. Evin önündeki otları 20 metre uzaklıktaki ahıra götürürken fırtına nedeniyle çektiğimiz çileyi ancak biz biliriz. Elimiz, yüzümüz ve ayaklarımız buz kesiyor. Ama yapacak başka çaremiz yok. Toprağımızı bırakıp gidemeyiz\" diye konuştu.

Kızı Yağmur\'u şiddetli fırtınada elinden tutarak yaklaşık 150 metre uzaklıktaki okula götürmeye çalışan Nurullah Uluç ise, \"Bu havada bir çocuk tek başına okula gidemez. Bazen öyle fırtına çıkıyor ki biz bile yürümekte güçlük çekiyoruz. Yol boyu çocuklarımızın elini bırakmayız. Bazen aç kalan kurtlar bile köyün içine kadar geliyor. Kar yağınca köydeki her çocuğu babası ya da ağabeyisi okula götürüp, getiriyor. Zor bir yaşantımız olmasına rağmen alıştık. Kışın hep evde oturuyoruz. Yollarımız sık sık kapandığı için şehrede gidip, gelmiyoruz. Eriyen karla birlikte köyümüzde canlılık başlıyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

-Esendere mezrasının yolundan detay

-Fırtına ve tipiden detay

-Drone ile çekilen görüntü

-Yolda kalan kamyon ve zincir takmaya çalışan şogförden detay

-Okula gitmeye çalışan baba ve kızdan detay

-Nurullah Uluç ve kızı yağmur uluç ile röp

-Kar altından çıkarılan samanlar

-Karla kaplı ahırların camları

-Serhat Yıldırım ile röp.

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

===================

Evlilik yıldönümünde içmek için içki çaldı

Kocaeli\'nin Derince ilçesinde bir büfeden 12 şişe rakı ve 5 şişe vodka çaldığı iddia edilen şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay 30 Aralık 2018 gecesi saat 04.55\'te meydana geldi. Derince Sırrıpaşa Mahallesi\'ndeki bir büfenin camını kırarak içeri giren şüpheli büfeden 12 şişe rakı, 5 şişe vodka ve 20 TL bozuk para çalarak kayıplara karıştı. Sabah büfeyi açtığında hırsızlığı fark eden iş yeri sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemeler ve güvenlik kamerası kayıtlarından şahsın daha önce 17 kez iş yerinden hırsızlık suçundan sabıka kaydı olan Ş.D.(44) olduğunu tespit etti.

Ş.D.\'yi bulmak için çalışma başlatan ekipler, zanlının Derince Sırrıpaşa Mahallesi\'ndeki evine dün sabah saatlerinde operasyon düzenleyerek Ş.D.\'yi gözaltına aldı. Emniyete getirilen Ş.D.\'nin ifadesinde olayı gerçekleştirdiği gün evlilik yıldönümü olduğunu ve evlilik yıldönümü ile yılbaşı gecesinde içmek için içkileri çaldığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------

-Zanlının asayişten çıkışı

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

===================

Manavgat\'ta iş yeri yangını

Antalya\'nın Manavgat ilçesi sanayi sitesinde çıkan yangın itfaiyenin çabalarıyla güçlükle söndürüldü. Yangına müdahale sırasında şiddetini arttıran yağmur, itfaiye ekiplerine güç anlar yaşattı.

Manavgat Sanayi Sitesi\'ndeki Gani Deniz\'e ait iş makineleri tamir atölyesinde dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Atölyenin arka kısmında çıkan yangında iş yerini kaplayan duman itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin maske ve oksijen tüpleriyle müdahale ettiği yangın güçlükle söndürüldü. İçeride kimsenin olmadığı yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Çıkış nedeni itfaiyenin ayrıntılı çalışması sonucu belli olacak olan yangınla ilgili polis inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- İş yerinden dumanların çıkması

- Genel görüntü

- İş yerinden bir iş makinesinin çıkarılması

- İtfaiye görevlilerinin maskeleri takarak içeri girmesi

- Yangın olan atölyede bulunan iş makinelerinin görüntüsü

- Yangın söndürme çalışmalarından detay

305 MB /// 02.45\"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)

===================

Beymelek Dalyanı canlıların doğal yaşam alanı

Antalya\'nın Demre ilçesine bağlı Beymelek Mahallesi\'ndeki Beymelek Dalyanı, çupra, levrek, kefal, mırmır, lahos (grida), yılan balığı olmak üzere 32 tür için doğal beslenme ve büyüme alanı görevi görüyor.

Beymelek Dalyanı, Tarım ve Orman Bakanlığı\'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü tarafından koruyor ve işletiliyor. Beymelek Dalyanı toplam 355 hektar alanı kaplıyor. Bu toplam alanın 255 hektarı sulak alandan oluşuyor. Beymelek Dalyanı başta çupra, levrek, kefal, mırmır, lahos (grida), yılan balığı olmak üzere enstitü tarafından yapılan araştırmalarda toplam 32 tür balığın doğal yaşam alanı. Balıkların yanında mavi yengeçler ve kuşlar da dalyanda doğal olarak yaşamalarını sürdürüyor.

Denizde üreyen yavru balıklar, besin ortamı zengin olan dalyana mayıs ayından itibaren girmeye başlıyor. Sürüler halinde gezen yavru balıklar, besin açısından son derece zengin olan dalyanda 16 ay beslenerek sofralık hale geliyor. Belirli bir büyüklüğe ulaşan balıklar ekim ayından itibaren Akdeniz\'e doğru yola çıkmaya başlıyor. Akdeniz\'e yola çıkacak balıklar için kuzuluklar kuruluyor. Denize doğru yola çıkan balıklar bu kuzuluklara giriyor. Kuzulukların üstü balıkçıl kuşlarına önlem olarak tül perdeyle kapatılıyor. Kuzuluklara giren balıklar haftanın 5 günü alınıyor. Anaç vasfını taşıyan levrek ve kefaller, yavru balık üretimi için havuzlara alınıyor. Yılan balığı, dil balığı, kefal, yılan balığı ve lahos balıkları araştırma için enstitüdeki havuzlarda besleniyor. Kafeslerden çıkarılan balığın yarısı tekrar üreme yapmaları için denize bırakılıyor. Kalan kısmı da halka satılıyor. Kuzuluklara giren mavi yengeçlerin tamamı incelendikten sonra denize bırakılıyor. Kuzuluklardan balık alındıktan sonra tekrar tül perdeyle kapatılıyor. Dalyanın ağzındaki kuzuluklar nisan ayından ekim ayına kadar tamamen kaldırılıyor. Balıklar özgür biçimde giriş çıkış yapıyor.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Rızvan Süyek, \"Beymelek Dalyanı, Türkiye\'de en önemli korunan sulak alanlarından birisi. Dalyanda 32 tür balık yaşamaktadır. Bunlardan çupra ve levrek olanlar üretimde kullanılmaktadır. Dışarıda bulunan yavru balıklar, beslenme amacıyla dalyana girmekte. Üremeye yönelik eğilimleri tekrar denize çıkmaktır. Biz üretimde kullandığımız anaç vasfı taşıyan balıkları kuluçkahanemize almaktayız. Anaç vasfı taşımayan balıkları satış ünitemizde halka arz etmekteyiz. Dalyanda kuzuluk sisteminde yakalamış olduğumuz balıkların yüzde 50\'sini tekrar üremesi için denizlere salmaktayız. Böylece dalyanın sürdürülebilir olmasını temin etmekteyiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Dalyandan genel bölümler

- Yavru balıklar, balıkçıllar

- Kuzuluğa balık almak için giden sandal

- Balık alınması

- Tekneye ve denize bırakılan balıklar

- Sandıklara alınma

- Sandıklarda balıklar

- Mavi yengeçler

- Anaçlar

- RÖP: Rızvan Süyek

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE(Antalya), (DHA)

=================

Şemdinli\'de 5 köydeki okullara kar tatili

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde kar yağışının etkisini artırması ve ulaşımın aksaması üzerine 5 köyde bugün için eğitime ara verildi.

Bölgede 3 gündür etkili olan kar yağışı İran ve Irak\'a sınırı olan Şemdinli\'de de bugün etkili olmaya başladı. Yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, eğitimin de aksamasına neden oldu. Yoğun kar yağışı üzerine ilçeye bağlı Kayalar, Tekeli, Tütünlü, Boğazköy ve Çatalca köylerinde bugün için ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. Yoğunr kar yağışı sonucu ilçe merkezindeki kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi aştı.

Haber: Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ(Hakkari), (DHA)-