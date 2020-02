DHA YURT BÜLTENİ -4

Marmaris\'te dere taştı, su baskınları oldu

Muğla\'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle derede taşkın yaşanınca, bazı ev ve işyerlerini su bastı.

Marmaris\'te dün (salı) sabah başlayan yağmur, akşam saatlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Marmaris- Datça Karayolu Değirmenyanı Mahallesi\'ndeki derede, saat 21.00 sıralarında taşkın oldu. Değirmenyanı Mevkii\'ndeki 4 işyeri ve çevredeki 4 evde su baskını yaşandı. Bozburun, Selimiye, Orhaniye ve Taşlıca mahallelerine giden ve bir süredir köprü yenileme çalışması yapılan yol, Kazandere Çayı\'nın taşmasıyla ulaşıma kapandı. Bunun üzerine orman yolundan ulaşım sağlanmaya çalışıldı. Ancak toprak kayması nedeniyle burası da kapandı. Bölgede yağmur etkisini yitirirken, taşkın sularının yarattığı olumsuzluk sürüyor. Ekipler de yolu ulaşıma açmak için çaba gösteriyor.

Taşkın yaşanan bölgede tente ve bahçe mobilyaları satan işletmesi bulunan 38 yaşındaki Mehmet Demir, \"Dükkanın arkasındaki derede ıslah çalışması yetersiz kaldığı için ve derenin solundaki köprü tıkandığı için mahallemizde su baskını oldu. Bu her yıl yaşanıyor. Acilen derenin ıslah edilmesi ve yeni menfezler yapılması gerekiyor. 4 milyon lira zararımız var\" dedi.

Ardahan\'da termometreler eksi 27\'yi gösterdi

Doğu Anadolu Bölgesi dün gece buz kesti. Ardahan’ın Göle ilçesi sıfırın altında 27,8 derece ile Türkiye\'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi, kuzeyden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken kar yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Ardahan\'ın Göle İlçesi\'nde dün gece termometreler sıfırın altında 27,8 dereceye kadar düştü. Termometreler sıfırın altında olmak üzere Ardahan\'da 22, Kars\'ta 21, Erzurum\'da 16, Ağrı\'da 11, Erzincan\'da 8, Muş\'ta 7, Iğdır\'da 3 dereceyi gösterdi.

SOĞUK NEDENİYLE SU ISITICILARI PATLADI

Posof İlçesinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle çeşmeler, hayvan sulukları buz tuttu. Çatılardan metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu. Soğuk hava nedeniyle çatılarda bulunan güneş enerjili su ısıtıcıları patladı. Türkgözü Köyü\'nde yaşayan Durmuş Beyazhan, Dondurucu soğuklar nedeniyle köy içerisindeki çeşmeler dondu. Hayvanların su içtiği suluklar buz tuttu. Bir haftadır hayvanlar çeşmeden su içemiyor dedi.

Öte yandan Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların, sürücülerin ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Ulaş Gölü buzla kaplandı

SİVAS\'ta soğuk havanın etkisi ile Ulaş ilçesinde bulunan Ulaş Gölü\'nün yüzeyi buzla kaplandı. Üzerinde insanların rahatlıkla yürüyebildiği göl havadan görüntülendi.

Sivas\'ta aralıklarla etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, akarsu ve göllerde buzlanmalara neden oldu. Kent merkezindeki Serpincik Göleti\'nin ardından Hafik Gölü ve son olarak da şehre 37 kilometre mesafedeki Ulaş Gölü tamamen buzla kaplandı. Ulaş ilçesinde kuşların doğal yaşam alanlarından biri olan gölün yüzeyinin kaplanması ilginç bir görüntü oluşturdu. Gölde yaşayan kuşların buzlanma nedeni ile göl yüzeyinde yürüdükleri gözlendi. Yiyecek arayan bir tilkinin de buzla kaplanan gölün yüzeyinden geçmesi objektiflere yansıdı. İlçede bulunan gençler ise buz tutan gölün üzerinde gezinti yaptı. İlçe sakinleri, gölün bir kaç gün önce donmaya başladığını ve yüzeyinin tamamen buzla kaplandığını belirterek, \"Meraklılar gelip burayı ziyaret ediyor, görüntülüyor. Bizler de rahatlıkla gezebiliyor, hatta üzerinde futbol bile oynuyoruz. Gölün yüzeyi havalar soğuk gittiği sürece mart ayına kadar bu şekilde kalıyor\" dedi. Buz tutan göl havadan drone ile de görüntülendi. Gölün üzerindeki kuşların buzla kaplı yüzeyin üzerindeki uçuşları ilginç görüntüler oluşturdu.

101 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeni ile il genelinde 101 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdare ekipleri kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Evlerin kapısını, tüfekle ateş ederek açmışlar

Konya\'da kapılarını tüfekle ateş ederek açtıkları 5 bağevinden ev eşyalarını çaldıkları tespit edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesindeki farklı mahallelerde 5 farklı bağevinde meydana gelen hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği evlerde inceleme yapan polis, şüphelilerin evlerin kapısını açmak için uğraşmadıklarını, kapıların kilitlerine tüfekle ateş ederek içeri girdiklerini saptadı. Evlerde parmak izi çalışması yapan ve çevrede güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, daha önce poliste 6 farklı suç kaydı bulunan Mustafa Genç (30), 4 suç kaydı bulunan Mustafa Sevindik (35) ve Servet Uslu (28) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri, evlerden çaldıkları ev eşyalarını ise hurdacılara sattıkları öğrenildi. Polis, ayrıca şüphelilerin evlerinde, telefon hattı direklerden kesilmiş 200 metre telefon kablosunu da ele geçirdi. Emniyetteki sorguları ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Garsonluk yapan down sendromlu Asude, herkesin sevgilisi

Samsun\'da oturan Ayşe ve Nazmi Kaşıkçı çiftinin down sendromlu kızları Asude Kaşıkçı (21), İş Eğitim Uygulama Okulu\'nda 12 yıllık eğitimini tamamladıktan sonra 3 ay önce bir restoranda garson olarak çalışmaya başladı. Kısa sürede, müşterilerle olan iyi ilişkileri ve başarılı servisi ile herkesin sevgisini kazanan Kaşıkçı, yüzme, halk oyunları, garsonluk ve aşçılık ile aperatif yiyecekler, kahvaltı tabağı ve sofra kurma konusunda kendini geliştirerek down sendromlu çocukların hayatta başarılı olabileceklerini gösterdi.

Samsun\'da oturan Ayşe ve Nazmi Kaşıkçı çiftinin down sendromlu kızları Asude Kaşıkçı, İş Eğitim Uygulama Okulu\'nda 12 yıllık eğitimini tamamladıktan sonra 3 ay önce bir restoranda garson olarak çalışmaya başladı. Kısa sürede, müşterilerle olan iyi ilişkileri ve başarılı servisi ile herkesin sevgisini kazanan Kaşıkçı, aynı zamanda birçok alanda da eğitimini sürdürdü. Yüzme, halk oyunları, garsonluk ve aşçılıkla da yakından ilgilenen Asude Kaşıkçı, aperatif yiyecekler, kahvaltı tabağı ve sofra kurma konusunda başarı sağladı. Asude Kaşıkçı, kardeşi Asya Kaşıkçı gibi üniversiteye gitme hayali kuruyor.

MÜŞTERİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU

Down Cafe\'de 6 ay garsonluk, bir otelde ise 9 aylık aşçılık eğitimi alan Asude, müşterilerden sipariş alırken güler yüzü ile dikkat çekiyor. Kendisi ile fotoğraf çekilen müşterilere öpücükler dağıtan Asude, her fırsatta çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getiriyor. Asude, \"Babam her gün beni işe götürüp getiriyor. Bir yandan da spora da gidiyorum. Yüzmeyi ve kulaç atmayı da öğrendim. Okuma yazma için gittiğim kursu tamamladım, şu an her ikisini de yapabiliyorum\" dedi.

Asude, başarılı olmasında kendisine destek olan restoranın Halkla İlişkiler Müdürü Esra Yaldız\'a da teşekkür etti.

\'KIZIMIN HAYALLERİ SAYMAKLA BİTMEZ\'

Eşi Ayşe, kızları Asya ve Yağmur ile birlikte Asude\'nin hayallerini başarabilmesi için çabaladıklarını ifade eden Nazmi Kaşıkçı ise, \"Asude\'yi bugünlere getirmek kolay olmadı ama biz de zor diye vazgeçmedik. Bir baba olarak diğer çocuklarım için yapılması gereken ne varsa Asude için de aynı şeyleri yerine getiriyorum. Asude\'nin de herkes gibi hayata karşı beklentileri ve hayalleri var. Kardeşi üniversiteye gidiyor ve Asude\'nin de en büyük hayallerinden biri üniversiteli olmak. Sorduğumuz zaman bir çok hayali olduğunu söylüyor. Müdür, öğretmen, doktor, yüzücü olmak gibi bir çok hayali var. Onun bu hedeflerine ulaşması için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz\" diye konuştu.

Asude\'nin mesai arkadaşı Elif Kılıç ise, \"İlk başta biz yanında olmadığımızda müşterilerle pek diyalog kurmazken şu an herkesin ilgi odağı haline geldi. Siparişleri alıyor ve bize çok yardımcı oluyor. Onunla çalışmak çok keyifli\" ifadelerini kullandı.

