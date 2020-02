DHA YURT BÜLTENİ-4

1)BURSA\'DA ZEHİR TACİRLERİNE ŞAFAK BASKINI: 10 GÖZALTI

BURSA\'da narkotik polisleri bu sabah saatlerinde 6 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Özel Harekat Ekiplerinin destek verdiği operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, Bursa\'nın Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde 6 farklı adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. Bu sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basan ekipler, 2 ilçecede 6 farklı adrese şafak baskını düzenledi. Özel Harekat Ekipleri ve zırhlı araçlarında destek verdiği operasyonda evlerin kapıları koçbaşı ile kırılarak içeriye girildi. Operasyonda 3 farklı narkotik köpeği adresleri didik didik aradı. Narkotik Madde Arama Köpekleri, bir bebek arabasının içerisine gizlenmiş uyuşturucu maddeyi ortaya çıkardı. Adreslerde yapılan aramalarda 230 gram metamfetamin, 170 gram esrar, 15 gram eroin, 3 adet hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

2)45 DERECE SICAKLIKTAKİ ÇAMUR BANYOSUNDA ŞİFA ARIYORLAR

Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesindeki Hüdai Kaplıcaları\'na gelenler, termal su ve kilin karıştırılması sonucu ortaya çıkan 45 derece sıcaklıktaki çamurda şifa arıyor.

Sandıklı\'da termal otellerin bulunduğu Hüdai Kaplıcaları, romatizmal rahatsızlığı olanlar başta olmak üzere her yıl yaklaşık 1 milyonu aşkın kişi tarafından ziyaret ediliyor. Birçok hastalığın tedavisinde olumlu etkileri olduğuna inananlar ise özel olarak hazırlanan çamur banyosunu tercih ediyor. Kaplıca suyunun çıktığı bölgeden alınan az kumlu kızıl kil, yer altından çıkan 68- 70 derece sıcaklıktaki termal suyla karıştırılıyor ve yaklaşık 45 derece sıcaklıkta çamur elde ediliyor. Daha sonra çamur 30 santim derinliğindeki küvete dolduruluyor. Tedavi için çamur banyosunu tercih edenler, başı açıkta kalacak şekilde çamurla kaplanıyor ve bir süre sonra küvetten çıkıyor. Kişilere çamur banyosu ancak günde bir kez uygulanıyor.

\'ÇAMUR BANYOSU GÜNDE 1 DEFA UYGULANMAKTADIR\'

Hüdai Kaplıcalarındaki Gürses Termal Otel\'in Genel Müdürü Veli Karaca, \"Çamur banyolarımız misafirlerimize doğallığı hissettirir. Çamurumuz; termal suyun bulunduğu havzadan gelen toprağın, yer altından çıkan 68 derecelik suyla karıştırılarak kilsi şeklinde oluşturulur. Toprak 68 derecelik suyla karıştırıldığında ortaya 45 derecelik çamur banyosunda kullanılan kilsi çamur ortaya çıkmaktadır. Çamur banyolarında kalma süresi misafirlerimizin sıcaklığa dayanma gücüne göre 6 ile 10 dakika arasında değişmektedir. Misafirlerimize çamur banyosu günde 1 defa uygulanmaktadır. Kaplıca suyu ve çamur banyosunun tedavi ettiği hastalıkların başında kireçlenme, bel fıtığı, boyun fıtığı ve romatizmal hastalıklar gelmektedir\" dedi.

\'HANIM BEL FITIĞINI BURADA İYİ ETTİ\'

Antalya\'nın Korkuteli ilçesinden çamur banyosu için gelen Mehmet Toraman(65), \"35 yıldır geliyorum. Çamurun her şeye faydası var. Kılcal damarları dahi etkiliyor. Terletiyor. Vücuttaki mikropları atıyor. Bel ağrısına, bel fıtığına iyi geliyor. Benim hanım bel fıtığını burada iyi etti. Yani söylediğim gerçek. Kaç tane doktora gittik iyi olmadı. Ama kaplıcanın sayesinde iyi oldu\" diye konuştu.

\'BU ÇAMURUN FAYDASINI O KADAR GÖRDÜM Kİ\'

İstanbul\'dan gelen emekli inşaat mühendisi Burhan Ciddiyi (60) de şöyle dedi:

\"2 senedir geliyorum. Benim hanım 14 senedir her yıl geliyor. Bu çamurun faydasını o kadar gördüm ki merdiven çıkamıyordum. Asansör olmadan çıkamıyordum. İnanın iki senedir asansör kullanmıyorum. O kadar faydasını gördüm. O yüzden 21 gün burada kalacağım.\"

3)CADDEDEKİ CİNAYET GÜVENLİK KAMERASINDA

Adana\'da otomobilinin içinde Mehmet Tanrıseven\'i (42) boynundan tabancayla vuran Eray Ç. (47), polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Saldırı anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay, dün Seyhan ilçesi Vefa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen bin esnaf, Mehmet Tanrıseven\'in 01 US 790 plakalı otomobil içinde kanlar içinde, hareketsiz olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, boynundan tabancayla vurulan Tanrısever\'i hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Tanrısever, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Daha sonra olay yerine genel Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aracın çevresinde inceleme yaptı. Ayrıca ekipler civardaki güvenlik kameralarını da inceleyeme aldı. Yapılan aramalarda, otomobil yakınında boş kovan bulundu. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Eray Ç. ise kısa sürede yakalandı. Cinayet anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Bu sırada, olayın meydana geldiği yerin karşısında bulunan kahvedekilerden bazıları, polisin çalışmalarını izlerken bazıları da oyun oynamaya devam etti. Vatandaşlar, ifade almak için kahveye giren polislere, olayla ilgili hiçbir şey görmediklerini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

4)ADANA\'DA OKUL ÖNLERİNDE ASAYİŞ UYGULAMASI

Adana\'da, polis ekipleri tarafından okul önlerinde ve çevresinde uyuşturucu ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, Çukurova ilçesindeki okul çevresindeki kafelerde ve kahvehanelerde denetim yaptı. Ayrıca ekipler, okulların önlerinde, şüpheli gördükleri kişilerin kimliklerini kontrol etti. Polisler daha sonra öğrencilere uyuşturucunun zararlarını anlatıp zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları konusunda uyararak bilgilendirme broşürü verdi. Okul çevresindeki iş yerlerinin lavaboları, mutfakları ve çöp kutuları eğitimli köpekler eşliğinde arandı.

5)ŞANSLI ABLA\', BÜYÜK İKRAMİYE HAYALİ KURANLARA UMUT OLDU

ANTALYA\'da 26 yıldır aynı yerde Milli Piyango bileti satan doğuştan engelli Zeliha Demir Ense (62), tek eliyle sattığı biletlerle yılbaşında büyük ikramiye kazanmayı hayal edenlerin umudu oldu. Ense, sattığı biletlere sık sık ikramiye çıkmasından dolayı \'Şanslı abla\' olarak tanınıyor.

Balıkesir\'de doğuştan sağ kolu olmadan dünyaya gelen Zeliha Demir Ense, 26 yıl önce ailesiyle Antalya\'ya yerleşti. Antalya\'da seyyar Milli Piyango bileti, kazı kazan satan Zeliha Demir Ense, sağ kolu dirseğinin altından olmamasına rağmen engelleri aşarak yaşama tutundu. Atatürk Caddesi\'nde Dönerciler Çarşısı karşısında piyango bileti satan Zeliha Demir Ense, 26 yıldır güler yüzü ile ikramiye kazanma hayali kuranların umudu oldu. Sattığı kazı kazan ve Milli Piyango biletlerine sık sık ikramiye çıkmasından dolayı tanıyanların \'Şanslı abla\' diye hitap ettiği Zeliha Demir Ense, yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenlerin Antalya\'da bilet almak için tercih ettiği bayiler arasında yer alıyor.

3 ÇOCUĞUNU ÜNİVERSİTEDE OKUTUP EVLENDİRDİ

Yılbaşı biletlerini her zaman \'Noel Baba\' kıyafeti giyerek sattığını anlatan Zeliha Demir Ense, geçen yıl yıprandığı için attığı kostümü fiyatının pahalı olmasından dolayı bu yıl alamadığını dile getirdi. Engelli birey olarak evde oturarak hayat geçirmeyi kendine yakıştıramadığı için çalışmayı tercih ettiğini vurgulayan Ense, \"26 yıldır aynı yerde piyango bileti satıyorum. Burada çok iyi dostluklar kazandım. 3 çocuğunu piyango bileti satarak üniversitede okutup evlendirdim. Bu benim için en büyük onur. Sattığım biletlere sık sık ikramiye çıkar. O nedenle burada beni tanıyanlar \'Şanslı abla\' der. Bu yıl farklı aylarda sattığım piyango biletlerinden 3\'üne büyük ikramiye çıktı. Tabi ikramiye kazananlar daha sonra gelmediği için kimlere çıktığını bilmiyoruz. Sattığım biletlerden birine yılbaşı büyük ikramiyesi çıkmasını arzuluyorum\" diye konuştu.

6)ALKOLLÜ YAKALANDI, DENETİM SÖZÜ ALINCA POLİSE SARILDI

KARABÜK\'te, denetim yapan polis ekibini görünce aracını durdurup yan koltuğa geçip oturan Orhan O.(58), yapılan kontrolde 3.85 promil alkollü anlaşıldı. Motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapılmasını isteyen Orhan O., uygulamaların her gün olacağını söyleyen emniyet müdürüne sarıldı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde alkol denetimi yaptı. 100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Cadde üzerinde yapılan denetimde ekipleri görünce yol kenarına park ettiği otomobilinden inip yan koltuğa oturan Orhan O.\'nun yanına polis ekipleri gitti. Alkolmetreyi üfleyen Orhan O.\'nun 3.85 promil alkollü olduğu belirlendi. Orhan O., Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Mehmet Yücel Kafkas’a motosikletlileri şikayet ederek, ’’Evim 100’üncü Yıl Mahallesi’nde. Ben burada ayık gezerken tepeme çıkan adamlar oluyor burada. Kaçıp kurtuluyorum. Ehliyetimi sana veriyorum, senden alacağım. Ama bu memlekette de uygulamaları göreceğim. Ehliyetimi verdim diye de hiç gocunmuyorum. Alkollüyüm ama alkollü gibi konuşmuyorum. Gece saat 03.00’de sıçrayarak kalktığım oluyor. Beni gece yatağımdan uyandıran insanlar varken o insanlardan niye sorgu sual sormuyorsun? Sana bunu söylüyorum, şikayette bulunuyorum.\" dedi. Her gün uygulamaların olacağını söyleyen Kafkas\'a sarılarak vedalaşan Orhan O.\'nun ehliyetine 6 ay el konulurken, 1002 TL ceza kesildi. Otomobili ise bir tanıdığına teslim edildi.

7)JANDARMANIN SEVGİSİ ZEYNA\'YI HAYATA BAĞLADI

ANTALYA\'nın Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu\'na 2 yıl önce bir hayırsever tarafından getirilen ve sağ ön bacağı trafik kazası nedeniyle kesilen \'Zeyna\' adlı köpek, jandarma personelinin ilgisi ve sevgisi sayesinde hayata bağlandı.

İki sene önce hayvansever Neriman Elmalı, trafik kazası geçiren ve sağ ön bacağı kesilerek ameliyat edilen Alman kurt köpeği cinsi Zeyna\'nın bakımı için Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu\'na başvurdu. Zeyna\'nın sağ ön ayağı tamamen kesildiği için yiyecek bulmakta zorlanacağı ve ölüme terk edileceğini söyleyen Neriman Elmalı\'ya, karakoldaki jandarma personeli köpeği kendilerine getirmesini, ona bakmak istediklerini söyledi.

JANDARMANIN İLGİSİ MUTLU ETTİ

Neriman Elmalı tarafından jandarma karakoluna bırakılan Zeyna ilk başlarda yeni yerini yadırgasa da jandarma personelinin her gün artan oranda ilgisinden mutlu oldu. Ameliyatlı olduğu için harekete etmekte zorlanan Zeyna\'ya jandarma personeli her gün yemek verdi ve ilgilendi. Hareket edemediği için sıkılmasını önlemek için karakolda görev yapan rütbeli rütbesiz bütün personel seferber oldu.

TURİSTLER FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR

İyileşmesiyle birlikte jandarma karakolunu sahiplenen Zeyna\'ya, çeşitli işleri için karakola gelen turistler de büyük ilgi göstermeye başladı. Özellikle 3 ayaklı ampute bir köpeğin jandarma tarafından sahiplenilmesine şaşıran turistler, kedi evi nedeniyle de görevlilere teşekkür etti. Sık sık karakola gelerek Zeyna\'yla fotoğraf çektiren turistler zaman zaman yiyecek de getirmeyi ihmal etmiyor.

\'ALLAH RIZASI İÇİN BİZ BAKARIZ, ONU SAHİPLENİRİZ\'

Çolaklı Jandarma Karakolu Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yelin, jandarmanın hayvan dostu bir kurum olduğunu belirterek, \"Bizim hayvan dostumuz olan Neriman Elmalı, Zeyna\'nın trafik kazası geçirdiğini, bu kazadan dolayı bakacak kimsesi olmadığını, ölüme terk edildiğini, kimse kabullenmezse öleceğini söyledi. Bizim de buna vicdanımız elvermedi. \'Getir, Allah rızası için biz bakarız, onu sahipleniriz\' dedik. Zeynamız yanımıza geldi. O zamandan beri yanımızda. Kızımız olarak yanımızdan ayrılmıyor\" dedi.

\'HAYATINA 3 AYAKLI DEVAM EDECEK\'

Zeyna\'ya protez bacak taktırmak için girişimde bulunduklarını anlatan Kıdemli Başçavuş Mehmet Yelin, \"Trafik kazasından sonra bacağı çok dipten kesildiği için yeni bir bacak takılamayacağı söylendi. Hayatına bundan sonra 3 ayaklı devam edecek. Biz fazla yemek vermiyoruz kilo almaması için. Aldığı kiloların boyun kısmına toplanacağı ve dengesini kaybederek ayakta duramayacağı için\" diye konuştu

KEDİLER İÇİN KEDİ EVİ YAPILDI

Jandarmanın sadece insanların değil, tüm canlıların korunması ve yaşaması için çalışan bir kolluk kuvveti olarak görevini ifa ettiğini vurgulayan Kıdemli Başçavuş Yelin, şöyle dedi:

\"Biz, sadece insanları değil, görev ve sorumluluk sahamızda hayvanları, bitkileri ve bütün canlıları korumakla görevliyiz. Burası oteller bölgesi ve bölgemizde kedi oldukça fazla. Bu bölgede yaşayanlar, yaz döneminde gelen misafirler kedileri besliyor. Kış döneminde oteller kapalı olduğunda kediler büyük sıkıntı yaşıyor. Bu nedenle hem bizim karakolumuzun önünde hem de otellerin ön kısımlarında ve sahilde kedi evleri var. Biz hayvansever vatandaşlardan tedarik ettiğimiz yiyecekleri oralara bırakarak hayvansever bir kurum olarak onların aç kalmamasını sağlıyoruz.\"

