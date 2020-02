DHA YURT BÜLTENİ 4

Silvan\'da PKK\'nın kullandığı 7 mağara ve 5 sığınak bulundu



DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Silvan ilçesi kırsalında 19 Kasım\'da başlanan ve dün akşam sona eren, jandarma özel harekat ve komando timleri ile güvenlik korucuları tarafından düzenlenen operasyon kapsamında terör örgütünün kullandığı 1 gözetleme mevzisi, 7 adet doğal mağara, 1 barınma alanı ve 5 sığınak tespit edilerek kullanılmaz hale getirildi. Söz konusu bu mağara ve sığınaklarda, çok sayıda silah, mühimmat örgütsel döküman, gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Silvan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyona ilişkin Diyarbakır Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Silvan ilçesi mülki sınırları içerisinde, 19 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 20.00\'dan itibaren jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-104 Şehit Uzm.J.II.Kad.Çvş. Gökhan Yıldırım-01 operasyonu, 21 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan, 1 adet gözetleme mevzi, 7 adet doğal mağara, 1 adet barınma alanı ve 5 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir\" denildi.

SİLAH, MÜHİMMAT, GIDA VE YAŞAM MALZEMELERİ

Açıklamada ayrıca, bulunan mağara, sığınak ve barınma alarında yapılan arama sonuçlarıyla ilgili olarak da şu bilgilere yer verildi:

\"Gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetlerinde bahse konu sığınak, mağara, ağaçlık, çalılık, kayalık ile toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde; 1 adet PKM Bixi makinalı tüfek, 190 adet Bixi makinalı tüfek mühimmatı, 932 adet kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 12 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği seyyar dipçiği, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği dipçik aparatı, 1 adet 50\'lik boş mayon, 2 adet Mayın/EYP düzeneği, 2 adet el telsizi, 1 adet avometre, 1 adet akım ölçer, 1 adet lehim makinası, 6 adet piknik tüpü, 120 adet büyük pil, 112 adet küçük pil, 1 adet 4\'lü pil bloğu, 250 metre kablo, 100 kg un, 100 kg şeker, 23 kg makarna, 10 kg kuru fasulye, 10 kg mercimek, 14 kg çay, 10 kg tuz, 10 kg reçel, 3,5 kg helva, 12 çift mekap ayakkabı, 2 adet uyku tulumu, 1 adet mont, 3 adet terörist kıyafeti, 1 adet battaniye, 1 adet terlik, 1 adet kazak, 1 adet pantolon, 2 adet 1 metrelik halı, 1 adet şemsiye, 1 adet teneke kayık ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir.\"

3 OKULA BAYRAK, KAÇAK ELEKTRİK KULLANAN 128 KİŞİYE 512 BİN LİRA CEZA

Valilik açıklamasının son bölümünde ise, operasyon bölgesindeki 3 okulun yıpranan Türk bayraklarının yenilendiği belirtilerek, \"Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde; görevli personel tarafından, 839 şahıs ve 159 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi içerisindeki 37 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Operasyon bölgeleri içinde bulunan köy ve mezralarda Diyarbakır Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDAŞ) ekipleri tarafından yapılan kontrol neticesinde, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 128 konut sahibi hakkında yasal işlem yapılmış, haklarında 512 bin lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca operasyon bölgesindeki 3 ilkokulun yıpranmış bayrakları yenilenmiş, 1 mahalle köprüsüne bayrak asılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir\" ifadelerine yer verildi.

Saman yüklü TIR\'dan 45 bin paket kaçak sigara

Bursa\'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda Şırnak’tan gelen saman yüklü TIR\'da polis ekipleri, piyasa değeri 500 bin TL olan 45 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri bir ihbar üzerine Ankara yönünden İnegöl’e giriş istikametindeki Rehber Asayiş Uygulama noktasında Ramazan Bağlan idaresindeki 33 CSB 98 plakalı TIR\'ı durdurdu. TIR’a öncülük yaptığı öğrenilen ve içerisinde Mehmet Kösen ve İsmail Tokak\'ın yer aldığı 33 AGB 388 plakalı özel otomobil de durduruldu. Ekipler tarafından TIR, Gemlik’te bulunan Gümrük Müdürlüğünde ki X-RAY cihazına sokuldu. X-RAY cihazında çekilen görüntüler ile birlikte TIR’da bulunan özel bir bölmedeki yaklaşık 45 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Maddi değeri yaklaşık 600 bin TL olduğu öğrenilen kaçak sigaraların Şırnak’tan yüklenip Bursa’ya götürüldüğü öğrenildi.

Otomobil fiyatına kangal köpeği

BURSA\'nın Karacabey ilçesinde bulunan köpek çiftliğindeki \'Karaboğa\' isimli Kangal köpeğinin fiyatı dudak uçuklatıyor. 10 aylık \'Karaboğa\'ya 125 bin lira değer biçildi.

Karacabey ilçesinde bulunan bir kangal köpeği çiftliğindeki \'Karaboğa\' isimli kangal köpeği 10 aylık olmasına rağmen 90 kilonun üzerinde. 125 bin lira değerinde olan Karaboğa, fiyatıyla lüks arabalarla yarışıyor. Safkan Kangal köpeği olan ve yaşına göre oldukça fazla gelişen Karaboğa, ayağa kalktığında insan boyunu geçiyor. 14 yıldır profesyonel olarak Türk çoban köpeği yetiştirdiklerini belirten Alkan, Karaboğa\'nın bu zamana kadar yetiştirdikleri en iyi köpeklerden biri olduğunu söyledi. Alkan, \"Karaboğa isimli köpeğimiz mükemmel renk uyumuna sahip muhteşem bir köpek. Fiyatı da 20 bin Euro yani yaklaşık 125 bin liradır. Karaboğa piyasaya yeni lanse edilen bir köpek. Lansmanı daha yeni yapılıyor. Ciddi rakam teklifleri geliyor. Köpeğimiz Türk çoban köpeklerine örnek bir köpek. Anne tarafı da baba tarafı da safkan, ama kendi fiziksel gelişimi fazla olduğundan dolayı fiyatı yüksek. Anadolu çoban köpeği diye de tabir edilen bir köpek\" dedi.

\"GÜNDE 7 KİLOGRAM ET YİYOR\"

Çiftliklerinde kangal köpeklerinin beslenmelerinin profesyonelce yapıldığını belirten Şeref Alkan, \"Fabrika ve çevreden tedarik ettiğimiz besinlerle beslenebiliyorlar. Karaboğa diğerlerinden farklı olarak günde 5 ile 7 kilogram arası et yiyebiliyor. Kangal köpekleri dünyanın en güçlü hayvanlarıdır. Sürü bazlı hayvanlardır. Orijinal çoban köpeğidir. Bu köpekler çok vahşi bir cesarete sahip olmalarına rağmen, insanlara karşı çok naif, çok hassas bir hayvan\" diye konuştu. Karaboğa\'nın fiyatının 125 bin lira olmasının sebebini anlatan Şeref Alkan, \"10 aylık olmasına rağmen fiziksel gelişimi şu an en üst seviyede. Muhteşem bir renk yapısı var. Şu an en popüler olan kara kırçıl dediğimiz gri tonda bir renk yapısı var. Ayak basarları, fiziki anatomisi ile Türkiye’nin en iyi köpeklerinden biri\" şeklinde konuştu.

Şeref Alkan normal şartlarda iyi bir yavru Kangal köpeği fiyatının ortalama 3 bin lira olduğunu belirtti.

Engelli Burak\'ın, polis otosuyla okula gitme hayali gerçek oldu

TOKAT\'ta okuluna polis otosu ile gitmeyi arzulayan zihinsel engelli Burak Salman\'ın(16) isteği ekipler tarafından gerçekleştirildi.

Tokat\'ta inşaat işçiliği yapan Murat-Nergiz Salman çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan, doğuştan zihinsel engelli Burak Salman, eğitim gördüğü Tokat Yavuz Selim Özel Eğitim Merkezi öğrenci ve öğretmenleriyle geçen hafta Tokat İl Emniyet Müdürlüğü\'nü ziyaret etti. Ziyarette öğretmenleri, okulun 9\'uncu sınıf öğrencisi Burak Salman\'ın (16) polis otosuyla okula gitme hayali bulunduğu yetkililere iletildi. Bu talep daha sonra Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu\'na ulaştırıldı. Emniyet Müdürü Topaloğlu, ekiplere Burak\'ın hayalinin gerçekleştirilmesi talimatı verdi. Bu sabah saatlerinde okula gitmek için servis aracını bekleyen Burak Salman\'a evine gelen polis ekipleri sürpriz yaptı. Tokat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Yüksel Bozkurt ve ekibi, zihinsel engelli Burak Salman\'a polis montu ve şapkası giydirdi. Topçam Mahallesindeki evinden alınan Burak Salman, ekip otosuyla eğitim gördüğü Yavuz Selim Özel Eğitim Merkezi\'ne götürüldü.

Burak\'ın annesi Nergiz Salman polislere teşekkür ederek, \"Kendisi sürekli polis olmak isterdi. Bugün de bunu gerçekleştirmiş oldu. Çok teşekkür ederim Emniyet Müdürlüğüne. Çok mutlu oldum, duygulandım\" dedi.

Amaçlarının Burak\'ı mutlu etmek olduğunu belirten Şube Müdürü Yüksel Bozkurt ise, \"Emniyet Müdürümüzün talimatı gereği Burak\'ı evinden alarak okulu götürmek için yola çıktık. Arkadaşlarımızla birlikte okuluna kadar geldik. Ben ailesine ve kendisine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda okulunda da başarılar diliyorum. Biz her zaman yanındayız, her zaman da talebini yerine getirmeye hazırız\" diye konuştu.

Büyük mutluluk yaşayan Burak Salman ise ekiplere teşekkür etti.

Park halindeki kamyonun kasası alev aldı

TOKAT\'ta park halindeki kamyonun kasasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün gece Gülbahar Hatun Mahallesi Plevne Caddesi\'nde meydana geldi. Nakliyecilik yapan Hasan öncü, akşam saatlerinde 60 BG 678 plakalı kamyonu park ederek cadde üzerinde bulunan evine gitti. Bir süre sonra kamyonun kasası bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kamyonun kasasından dumanların çıktığını görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Kamyonun kasasında hasar oluşurken, polis soruşturma başlattı.

Kendi işinin patronu oldu

NİĞDE\'de aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen Buket Balaban(30), KOSGEB\'den aldığı hibe desteğiyle kendi işinin patronu oldu.

Kent merkezinde yaşayan Buket Balaban, işçi olarak çalışırken, KOSGEB Girişimcilik kursunda eğitim aldı. Daha sonra KOSGEB\'den aldığı 150 bin liralık destek ile pastane açan Balaban, 20 kadın çalışanına da istihdam sağladı. Balaban, açtığı pastanede tüm ürünlerinin el emeği olduğunu katkı maddesi olmadan günlük üretim yaptıklarını söyledi. Balaban, \"İş yerimizi KOSGEB sayesinde açtık. KOSGEB\'den 100 bin lira geri ödemeli 50 bin TL hibe olarak aldığımız kredi ile pastane açtık. KOSGEB sayesinde açtığımız işyerimizde şuan itibariyle 20 çalışanımız bulunmakta olup bunların bazıları imalatta bazıları ise serviste çalışmaktadır. Ürettiğimiz her ürünün hemen hemen hepsi katkısızdır. Kurabiyelerimiz hepsi tereyağlı olmasıdır. Yaş pastalarımızda katkı maddesinin olmaması işyerimizin özelliğidir. Bunların yanı sıra ev yemekleri de yapıyoruz\" dedi.

KOSGEB desteği hakkındaki süreci anlatan Buket Balaban şöyle devam etti:

\"KOSGEB\'e önce başvurularımızı yaptık, girişimcilik sertifikası aldık, belgelerimizi hazırladık. Aldığımız her şeyin faturasıyla birlikte KOSGEB\'e başvurumuzu yaptık. Sağ olsun devletimizden Allah razı olsun. Bayanlara böyle bir imkan sunduğu için. Gerçekten o bizi bu işi yapmamıza vesile oldu. Böylelikle de bu pastaneyi de açmış bulunduk. Devletimiz gerçekten çok güzel bir işe imza attı\" dedi.

KADINLAR HER İŞİ YAPABİLİR

KOSGEB\'e başvurduğunda çevresindeki bazı insanların olumsuz tavırlarına rağmen girişimciliğinden vazgeçmediğini belirten Balaban, \"Kadınlar bilsinler ki azmetmek, başarmanın yarısıdır. Hiçbir şekilde hiçbir şeyden çekinmesinler. Yılmadan azmederek çalışırlarsa sonunda kazanırlar. Kadınların yapabileceği en güzel işlerden birisi de pasta ve yemek yapmak. Yemek ve pasta yapmalarını tavsiye ederim\" dedi.

