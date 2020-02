DHA YURT BÜLTENİ- 4

1)TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, İZMİR\'DE



TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Macaristan Parlamentosu Başkanı Laszlo Kover ile birlikte Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA) 8. Genel Kurulu için İzmir\'e geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım\'ı İzmir Adnan Menderes Havalimanı\'nda İzmir Valisi Erol Ayyıldız, protokol üyeleri karşıladı. İki öğrenci Meclis Başkanı\'na uçaktan inince çiçek hediye etti. Yıldırım, Macaristan Parlamentosu Başkanı Laszlo Kover ile birlikte geldi. TBMM Başkanı, bir otelde düzenlenen ve üç gün sürecek olan TÜRKPA\'nın 8. Genel Kurulu\'na katıldı. Kurulda Azeri,Kırgız, Kazak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meclis başkanları da yer aldı.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)

2)ENGELLİ KIZI İÇİN ÇEKTİĞİ KREDİYİ ÖDEYEMEYİNCE HAPSE GİRDİ

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde yaşayan mevsimlik işçi Süleyman Gün (42), 4 yıl önce rahatsızlanan ve engelli hale gelen kızının tedavisi için çektiği krediyi ödeyemeyince hapis cezası aldı. Cezaevinde 90 gün kalan Gün, işine döndü; ancak bu kez de aldığı maaşın tamamına haciz geldi. Gün, yaklaşık 50 bin lira olan borcunun, maaşının bir bölümünden kesilerek, tahsilini istedi. Ailesiyle Manavgat\'ta oturan Süleyman Gün, 2014 yılında Orman Genel Müdürlüğü\'nde mevsimlik işçi olarak çalışırken, büyük kızı Yağmur Nur Gün (10), kullandığı antibiyotikteki etken maddeye alerjisi nedeniyle rahatsızlandı. Önce Manavgat Devlet Hastanesi\'ne ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürülen Yağmur Nur, felç geçirdi ve engelli hale geldi. Süleyman Gün, kızının tedavisi için bankadan 25 bin lira kredi çekti.

90 GÜN HAPİS YATTI

O dönem mevsimlik işçi olarak yılda sadece 5 ay 29 gün çalışabilen Süleyman Gün, sezon sona erince işten çıkarıldı. Banka tarafından çektiği krediyi ödeyemeyen Gün hakkında icra işlemi başlatıldı. Bankanın avukatlarınca hazırlanan ödeme planına uyacağı konusunda icra dairesine taahhüt veren Gün, işsiz kaldığı dönemde borcunu ödeyemeyince Manavgat İcra Mahkemesi\'nce 90 gün tazyik hapsi cezası aldı. Eşi Neslihan Gün (37) de yüzde 44 işitme engelli olan Süleyman Gün, 1\'i engelli Yağmur olmak üzere 2 kızını ve eşini bırakarak, cezaevinde 90 gün kaldı.

MAAŞININ TAMAMI KESİLDİ

Haziran ayında cezaevinden çıkan Süleyman Gün, cezaevine girdiği için Orman Genel Müdürlüğü\'ndeki işinden de çıkarıldı. Kurumunun disiplin kuruluna başvuran Gün, işten çıkarılma kararının kaldırılmasını istedi. Orman Genel Müdürlüğü\'nce eşi ve kızı engelli olan Gün, hakkında verilen işten çıkarılma kararı kaldırılarak, ağustos ayında yeniden işe başlatıldı. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü\'nde sözleşmeli işçi kadrosundan santral görevlisi olarak çalışmaya başlayan ve eylül ayında personel birimine çağrılan Gün\'e, bankayla imzaladığı taahhütname nedeniyle aldığı aylık ücretin tamamının bankaya aktarılacağı, ücretinin ödenmeyeceği bilgisi verildi.

\'SÖZLEŞMEYİ AVUKAT HAZIRLADI\'

Avukatlık masrafları ve faizlerle birlikte toplam borcunun yaklaşık 50 bin lirayı bulduğunu söyleyen Süleyman Gün, 3 bin 470 lira maaşının tamamının banka hesabına aktarıldığını kaydetti. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz durumdaki kızı Yağmur Nur için devletten bakım maaşı aldıklarını belirten Gün, her 2 yılda 1 yenilemesi gereken ve ağustos ayında Manavgat Devlet Hastanesi\'nde yeniledikleri raporda kızına yüzde 52 engelli raporu verildiği için bakım maaşının da kesildiğini anlattı. Buna yaptıkları itiraz sonucu Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nden verilen son raporda, kızının engel derecesinin yüzde 82 olarak belirlendiğini aktaran Gün, engelli bakım maaşının yeniden bağlanmasını beklediklerini söyledi.

EŞTEN DOSTTAN BORÇ ALIP, GEÇİNİYORLAR

Şu anda maaşının tamamı kesildiği için ailesinin ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda olduğunu kaydeden Süleyman Gün, bankanın tüm maaşına haciz uygulamasına itirazda bulunduğunu, mahkeme sonucunu beklediğini söyledi. Eşten dosttan aldıkları borçlarla geçindiklerini anlatan Gün, banka yetkililerinin maaşına hacizle ilgili yeniden düzenleme yapmasını ve maaşının bir bölümünün kesilerek, borcunun tahsil edilmesini istedi. Gün, \"Bu ay maaşımın hepsi kesildi. Bizim taksitlendirme yaptığımız dosyada kıdem tazminatım, ilave yardımlar yani hepsinin kesilmesi için imzalamışım. 4- 5 evrak bu. Yargıtay \'Maaşın 1/4\'ünden fazlası kesilemez\' diyor. Bu sözleşme icra müdürlüğünde hazırlanmadı, avukat hazırladı. İcra müdürlüğü böyle bir durum var, diye bizi uyarmadı\" dedi.

İşitme engelli Neslihan Gün de Yağmur Nur\'la birlikte 7 yaşında bir kızları daha olduğunu, eşinin aylık ücretinin tamamına haciz gelmesi nedeniyle paraları olmadığını, çocuklarını okula yaya olarak kendisinin götürüp, getirdiğini söyledi.

Engelli olmasına rağmen geçen sene ilkokuldan teşekkür belgesi alarak, mezun olan ve bu sene Çağlayan Ortaokulu\'na kayıt yaptıran Yağmur Nur Gün, okulunu ve arkadaşlarını sevdiğini anlattı.

BANKA AVUKATI: ENGELLİ BİREY OLDUĞUNU YENİ DUYDUK

Özel bankanın adını vermek istemeyen avukatı ise kendilerinin, Süleyman Gün\'ün ailesinin ve çocuklarının durumunu bilemediklerini, ailede engelli birey olduğunu yeni duyduklarını söyledi. Süleyman Gün\'le borcu ödeme konusunda defalarca görüşme yapmalarına rağmen hiçbir dönüş olmadığını kaydeden avukat, mevsimlik çalıştığını bildikleri için kendisine farklı alternatif ödeme planları sunduklarını hatta vekalet ücretini bile resmi olarak ödedikleri harçlar dışında almayacağını anlattığını belirtti.

3)SURİYE SINIRINDAKİ GAZELLA GAZELLALAR ARTIYOR

HATAY Tabiatı Koruma Derneği(TAKODER) Başkanı Abdullah Öğünç, iç savaşın sürdüğü Suriye sınırındaki Kırıkhan ilçesinde, 2010 yılında yapılan tespitle sayıları 80-100 arasında değişen dağ ceylanı gazella gazellaların sayısının 670\'lere ulaştığını söyledi.

Dağ ceylanları gazella gazellaların tek yayılış alanın ilçedeki Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi olduğunu belirten Öğünç, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kurulan merkezde hasta ve yaralı olan türlere müdahale edildiğini daha sonra doğal ortamına bırakıldığını kaydetti. Öğünç, \"Bu bölgede dağ ceylanları ürüyor. Belli sayıya ulaştıktan sonra şu anki doğal ortamlarına uygun ülkemizin değişik bölgelerine salınmaları planlanıyor. Amaç, ilerleyen zamanlarda her hangi bir salgın hastalık karşısında bu bölgede yaşayan türün toptan yok olmasının önüne geçilmesi, türün farklı bölgelerde de yayılış göstermesini sağlamaktır\" dedi.

YABAN HAYATI KORUMA VE GELİŞTİRME SAHASI

Tarım ve Orman Bakanlığı\'ndan, Kırıkhan\'daki dağ ceylanı üretim gösterdiği alana \'Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahası\' kurulmasını istediklerini söyleyen Öğünç şöyle konuştu: \"Şu an hayvanların yayıldığı birçoğu askeri 2. derecede yasak bölge olan 130 bin dekarlık alanda acilen yaban hayatı koruma ve geliştirme sahası kurulması lazım. Böylece hayvanların huzurlu şekilde yaşamaları sağlanmalı. Ayrıca buraya biran önce eko turizm faaliyetleri açılması gerekiyor. Bölge gerçekten sadece ceylanlar için değil aynı kategoride, aynı düzeyde tehdit altında olan bir çok canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Dağ ceylanlarını yaşam alanında çizgili sırtlan ve küçük memeli türü tespiti var. Yaklaşık 40\'ın üzerinde yaban hayvanı bulunuyor.\"

BÖLGEDE, TÜRLERE ZARAR VERİCİ FAALİYETLER YAPILMAMALI

Sürekli sayıları artış gösteren ceylanlar için bölgenin öneminden söz eden Öğünç, \"Özellikle madencilik, taş ocağı, beton santralleri, çimento tesisleri hayvanların doğal yaşam alanını ham madde alanı olarak kullanılıp yok edilmeleri önlenmeli. Bu tür faaliyetler yapılmamalı, talepler geri çevrilmeli, ruhsatları iptal edilmelidir. Kesinlikle kurulmamalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Parklar ve diğer kurumlarla koordineli olarak çalışmalarımızı da yürütüyoruz\" dedi.Ceylanlara zarar verilmemesi için sınıra yakın mahallelerde çobanlara ve ilkokullarda öğrencilere yönelik bir takım eğitim çalışması yaptıklarını belirten Öğünç, çobanlara da ceylan logolu hırka ve mont hediye ettiklerini belirtti.

4)TÜRKİYE\'NİN İLK BELEDİYE GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ, 2 BİN 250 EVİ AYDINLATTI

BAYBURT\'ta, 20 ay önce belediye tarafından 75 dönüm arazi üzerinde 17 bin 600 panelden oluşan güneş enerji santrali kuruldu. 20 ayda 1800 saat güneş enerjisinden yararlanan santralde, 14 milyon kilowaat saat elektrik enerjisi ile 1 milyon 862 bin dolar gelir elde edildi. Santral sayesinde, Türkiye\'de 2 bin 250 evin iç ihtiyacı karşılandı. Türkiye\'de belediyeye ait ilk güneş enerji santrali olma özelliğini taşıyan sistem, diğer belediyelere de örnek oldu. Projeyi örnek alan belediyeler, güneş enerji santrali kurma çalışmalarına başladı. Türkiye\'nin 80 bin 417 nüfusu ile en az nüfusa sahip ili Bayburt\'ta, 20 ay önce belediye tarafından 75 dönüm arazi üzerinde 4.5 megawaat gücünde güneş enerji santrali (GES) kuruldu. 17 bin 600 panelden oluşan ve 20 ayda 1800 saat güneş enerjisinden yararlanan santralde, 14 milyon kilowaat saat elektrik enerjisi ile 1 milyon 862 bin dolar gelir elde edildi. Santral sayesinde, Türkiye\'de 2 bin 250 evin enerjiye dönük iç ihtiyacı karşılandı. Kentte tüketilen enerjinin de yüzde 10\'una denk gelen enerji üreten santral, Türkiye\'de belediyeye ait ilk güneş enerji santrali olma özelliği ile diğer belediyelere de örnek oldu. 8 kişinin istihdam edildiği projeyi örnek alan belediyeler de, güneş enerji santrali kurma çalışmalarına başladı. Belediyeler, bahse konu santral yetkilileriyle de görüşüp, projeye ilişkin teknik konularda yardım istedi.

\'14 MİLYON KİLOVAT SAAT ENERJİ ELD ETTİK\'

Bayburt Güneş Enerji Santrali Müdürü Bülent Erdaş, güneş enerjisi santralinde 20 aylık süreçte 1 milyon 862 bin dolar üzerinde fatura kesildiğini belirtti. Erdaş, \"Bayburt Belediyesi\'ne ait bu arsada 75 dönüm üzerine biz, 4,5 megavat gücünde bir güneş enerjisi santralini faaliyete geçirdik. Tesiste 17 bin 600 adet panel bulunmakta. Normalde Türkiye\'nin güneş haritasına baktığımız zaman, Bayburt için ön görülen yıllık güneşlenme saati yıllık 1650 saat. Bizler 1 aylık hesaplamalarımıza göre 1780 ile 1880 saat arasında üretim elde ettik. 20 aylık dönem içerisinde 14 milyon kilowaat saat enerji elde etti. Bu enerjinin de dağıtım şirketine kesilen fatura bedeli 1 milyon 862 bin dolar üzerinde\" dedi.

\'2250 EVİN İÇ İHTİYACI KARŞILANIYOR\'

Üretilen enerjiyle 2 bin 250 evin iç ihtiyacının karşılandığına işaret eden Erdaş, \"4,5 megavatlı güneş enerjisi santralimizin yatırım bedeli, 14 milyon 689 bin lira. Tesis 2 bin 250 evin iç ihtiyacını karşılayacak bir tesistir. Biz enerjiyi yurt dışından alıyoruz, Rusya\'da gazı alıp elektriğe çeviriyoruz. En azından bizim bu tesis 2 bin 250 evin iç ihtiyacını karşıladığı için bu kadarı yurt dışından temin etmiyoruz. Yine tesisimiz yanında 2,5 megavatlık bir hazırlığımız daha var. Bunun hazırlıkları tamamlandı, ihalesi nasip olursa önümüzdeki mart ve nisan gibi yapıp, orayı da hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Tesisimiz Türkiye\'de il ve ilçe belediyelerine örnek olan bir tesis olmuştur. Kayseri\'de proje ve tesisimiz ödüle layık görülmüştü. Bununla ilgili arayan yerel belediyelere de teknik anlamda destek ve bilgi de veriyoruz. Üretimimiz de şu anda gayet iyi bir noktada sürüyor\" diye konuştu.

\'ÖNEMLİ BİR PROJE\'

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ise, Bayburt için son derece önemli olan projenin belediye içinde önemli bir gelir kaynağı olduğunu aktararak, \"Proje maliyetini İller Bankası\'ndan aldığımız 10 yıl ödemeli kredi ile karşıladık. 8 arkadaşımızı istihdam ediyoruz. Toplam üretim gücü 4,5 megawaat olan santralde ürettiğimiz elektriğe devletimiz alım garantisi veriyor\" dedi.

5)MHP\'NİN AYDIN BÜYÜKŞEHİR ADAYI AKIN: SUDAN ÜCRET ALMAYACAĞIM

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MHP\'li Ümmet Akın, 2 yıl 2 ay önce çalışmalara başlayıp, 17 ilçede Aydınlılar ile bir araya geldiğini belirterek, göreve geldiklerinde 2 kişilik ailelerde 5 tona kadar, 3 ve üzeri kişi sayısındaki ailelerden ise 15 tona kadar içme suyundan ücret almayacaklarını söyledi.

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MHP\'li Ümmet Akın, iki dönem Ortaklar Belde Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra 2014 yılında Aydın\'ın büyükşehir olmasıyla Germencik Belediye Başkanlığı\'na seçildi. Göreve geldikten sonra Germencik Ziraat Odası Başkanlığı\'nı da kazandı. Türkiye\'de seçim çalışmalarına en erken başlayan belediye başkan adaylarından birisi olan Ümmet Akın, 17 ilçe ve mahallerde çalışmalar yaptı. Vatandaşlara seçim çalışmalarını anlattı. Ümmet Akın, Aydın Kalkınma Programı\'nın adını \'Ay Yıldız Kalkınma Programı\' koyduklarını belirterek \"\'10 numara 5 yıldız\' sloganı ile çalışacağız. Birinci yıldızımız \'tarım kenti Aydın\', ikinci yıldızımız \'turizm kenti Aydın\', üçüncü yıldızımız ise \'Eğitim kenti Aydın\', dördüncü yıldızımız \'Bilim kenti Aydın\', beşinci yıldızımız da \'sağlık turizmi ve sağlık kenti Aydın\' olacak. Bunlarla birlikte içlerine girdiğimizde 29 adet projemiz bulunuyor. Bunların içinde Büyük Menderes\'in ıslah edilmesi jeotermal tehditleri ile fırsatları sulama birlikleri gölet ve barajlarla birlikte Aydın Büyükşehir bünyesine alıp çiftçimizin maliyetini daha sağlıklı toprak, su ve hava gibi önümüzdeki günlerde çalışmalarımız var. Buradaki en büyük avantajımız bugüne kadar yapılan yerel yönetimlerin bir üstüne çıkıp Aydın\'da yaşayan insanlarımızın daha kaliteli belediye, daha kaliteli hizmet daha kaliteli ve konforlu gelişimine katkı sağlamak için ve biz belediyelerin insan ile çevre için olduğunu düşünüyoruz. Bunun için şehrimizde insanlarımız için doğru yaşam alanları, gelişim alanları, otoparkları, caddesi bulvarı, konut alanları AVM\'ler gibi sorunları ortadan kaldıran bir Türk mimarisi kimliğiyle bilinen bir şehir kurmayı düşünüyoruz\" diye konuştu.

\'İÇME SUYU ÜCRETSİZ OLACAK\'

Akın, içme suyunun hak olduğunu belirterek, ücretsiz hale getireceğini söyledi. Akın, \"Vatandaşımıza söz veriyoruz, 0 ila 5 tona kadar 2 kişilik ailelerde, 3 kişi ve üstündeki ailelerde ise 15 tona kadar sudan ücret almayacağız. Temel ihtiyaçları kadar olan bölümde ücret ödemeyecekler. Temel ihtiyaç dışında kullandıklarını ise sadece personel ve araç gereç giderlerini karşılayacak bir yapı içerisinde gelir alınacak. Biz bu dönemde olduğu gibi sudan ve diğer vergilerden elde edilen bütçe ile belediyecilik yapmayacağız\" dedi.

6)KAVGA EDEN ÇİFTİN SÖZÜ HAYATA KÜSTÜRDÜ

KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, trafik kazasında sol bacağını kaybeden 37 yaşındaki Ahmet Yılmaz sokakta erkek arkadaşı ile kavga eden genç kızın önüne gelen ilk kişi ile arkadaş olacağını söylemesinin ardından, arkasına dönen genç kızın kendisiyle ilgili \'Maymuna benziyor\' demesinin ardından hayata küstü. Ahmet Yılmaz, maymuna benzediği gerekçesiyle zaman zaman evden çıkmaya bile çekindiğini belirterek, yalnızlıktan sıkıldığını, kendisini sevecek bir insanla yeni bir hayat kurmak istediğini söyledi.

1999 yılında Körfez ilçesi TEM Otoyolu\'nda yolun karşısına geçmek istediği sırada bir otomobilin çarpması sonucu sol bacağını kaybeden Ahmet Yılmaz, çalıştığı bir çimento fabrikasından malulen emekli oldu. Daha sonra iki böbreği iflas eden Ahmet Yılmaz\'a, 2013 yılında annesi Gülbeyaz Yılmaz böbreğinden birini verirken, organ nakli yapıldı. Sol bacağına protez takılan Ahmet Yılmaz, eşinin kendisini terk etmesi sonucu 2 çocuğuyla birlikte yaşamaya başladı.

\'ONUNLA ÇIKACAĞIMA MAYMUNLA ÇIKARIM DEDİ\'

2 yıl önce iki gencin kavga ettiği sırada kendisi ile ilgili söylenen sözlere içerleyen Ahmet Yılmaz, \"Hereke\'de yolda gezerken bir kız ve bir erkek kavga ediyordu. Kız erkeğe dönüp dedi ki \'Önüme çıkan ilk erkekle çıkacağım\'. Tesadüfen oradan geçiyordum, o anda da erkek beni görünce, \'Bak biri geliyor git onunla çık\' dedi. Ondan sonra kız dönüp, \'Onunla çıkacağıma maymunla çıkarım\' dedi. Beni o an maymundan beter etti. Maymuna benziyorum ben ne yapayım, ben buyum maymuna benziyorum. Arkadaş arıyorum, dost arıyorum parayla pulla işim yok, her şeye yetecek kadar param var. Ben insanlardan merhamet, acıma duygusu istemiyorum, benimle arkadaşlık yapsınlar istiyorum.\" dedi.

\'UTANCIMDAN EVDEN ÇIKAMIYORUM\'

Ahmet Yılmaz utancından dolayı evden çıkamadığı zamanlar olduğunu söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Eşim beni 2004 yılında terk etti. Biri 8 diğeri 4 yaşındaki çocuğumla birlikte ortada kaldık. Uzaktan görenler biraz daha yaklaştığı zaman hakikaten maymuna benzetiyorlar çirkin olduğum için. Evden çıkamıyorum zaman zaman utancımdan insanların yüzüne bakamıyorum, insanlar hakkımda yorum yapıyorlar \'Ne kadar çirkin bir insan\' diyorlar, maymuna benzetiyorlar. Arkadaş edinip insanlarla kaynaşmak istiyorum. Bir topluma gittiğim zaman hakir görünmek istemiyorum. Her gittiğim yerde hakir görüldüm, artık sıkıldım bu durumdan, yalnızlıktan sıkıldım. Her gece ağlamaktan, yalnız kalmaktan sıkıldım. Maddi olarak durumum çok iyi Allah\'a şükürler olsun. Evde oturmaktan, televizyon seyretmekten hep aynı şeyleri yapmaktan sıkıldım. O kadar şiir yazıyorum, güzel kelimeler buluyorum söyleyebilecek insanlara yakıştırabilecek ama insanlar beni kendilerine yakıştıramadıkları için hiçbir insanın yanına çıkamıyorum. Nasibim olursa, Allah karşıma güzel bir nasip çıkarırsa, hayır diyemem evlenmeyi düşünürüm.\" diye konuştu.

