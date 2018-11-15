DHA YURT BÜLTENİ 4

Nemrut Dağı\'na çıkmak isteyen turistlere kar ve tipi engeli

ADIYAMAN\'ın Kahta ilçesinde bulunan Nemrut Dağı\'na çıkmak isteyen turistler kar ve tipi engeline takıldı.

Dünyanın 8\'inci harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı\'na çıkmak isteyen turistler kar ve tipi nedeniyle geri dönmek zorunda kaldılar. Dünya kültür mirası listesinde olan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı\'na araçlar ile çıkmak isteyen turistler, kar ve tipi nedeniyle bu isteklerini gerçekleştiremedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Nemrut Dağı

- Kar ve tipi

- Araçların beklemesi

- Turistlerin geri dönmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN (DHA)

20 MB

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Bitlis’te kar yağışı etkili oldu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'te dün öğlen saatlerinde başlayan yağmur, gece yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezindeki kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı, sabah saatlerine kadar devam etti. Sabah kalktıklarında beyaz örtüyle karşılaşan Bitlisliler, ilk iş olarak araçlarının üstündeki karları temizledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 3 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 5 santimetreyi buldu.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün boyunca devam edeceğini, önümüzdeki 2 gün boyunca da aralıklarla kar yağışı beklediklerini duyurdu. Kar yağı ile birlikte kent merkezinde belediye ekipleri, ana arterlerde ise Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kar altında kalan ağaçlardan detaylar

-Kar altındaki çocuk parkından detaylar

-Çevreden kar görüntüleri

-Kar altındaki araçlardan görüntü

-Okul giden çocuklardan detay

-Karlı yollarda ilerleyen araçlardan detay

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Bursa\'da yangın: 2 katlı bina kullanılamaz hale geldi

BURSA’da 2 katlı binanın üst katında ikamet eden İsmail Balaban’ın(80) sobayı yakmaya çalıştığı sırada harlayan ateş bir anda evi sardı. Kısa sürede büyüyen yangında bina kullanılamaz hale gelirken, Balaban dumandan etkilendi.

Olay, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi 12.Bayır Sokakta bulunan 2 katlı binada meydana geldi. İsmail Balaban sobayı yakmaya çalışırken aniden harlayan ateş evde bulunan eşyaların üzerine sıçradı. Eşyaların yandığını gören Balaban, kendi imkanlarıyla evden çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin her tarafını kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 110 İtfaiye ekipleri yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Dumandan etkilenen Balaban Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken bina kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye çalışması

-Yanan evden görüntü

-detay



Süre: 2.10 Boyut: 242 MB

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)

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Atatürk\'e hakaretten tutuklanan üniversiteli kız adli kontrolle serbest



EDİRNE\'de 10 Kasım Atatürk\'ü anma törenleri sırasında Atatürk aleyhinde sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanan üniversite öğrencisi Emine Şahin (21), avukatların yaptığı itiraz üzerine adli kontrolle serbest bırakıldı.

Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80\'inci yıldönümünde Edirne\'deki anma törenleri sırasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü 3\'üncü sınıf öğrencisi Emine Şahin, alanda, \"Atatürk ilah değildir, Allah\'ın kanunları var. Atatürk Batı\'nın inançları getirdi, yazılı kanunları kaldırttı. Putlara tapıyorsunuz, puta saygı duyuyorsunuz\" diye bağırdı. Polis tarafından gözaltına alınan Şahin, emniyetteki soruşturmasının ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği\'nce \'Atatürk hatırasına alenen hakaret\' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahin\'in tutuklanmasına avukatları itirazda bulundu. Edirne 1\'inci Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluğa yapılan itirazı değerlendirip, Emine Şahin\'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü

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-Genç kızın gözaltına alındığı sırada çekilen fotosu

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)

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Kemerli turizmciler sezona veda etti

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde turizmciler Kemer Yaz Sezonu Kapanış Galası ile sezona veda etti.

Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) tarafından Kemer Belediyesi\'nin desteğiyle Kemer\'de hizmet veren otellerin yöneticileri, yerli ve yabancı acente yetkililerinin katılımıyla 2\'nci Kemer Yaz Sezonu Kapanış Galası yapıldı. Galaya Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Seyir Astsubay Kıdemli Başçavuş Ulvi Gören, KETOB Başkanı Şener Gürler, Haber-İş Sendikası Başkanı Veli Solak, Kemer Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, otel sahipleriyle genel müdürler ve acente yetkilileri katıldı.

KETOB Başkanı Şener Gürler, organizasyona katılanlara teşekkür ederken, \"2018 yılı için bütün acentelere, Kemer\'e hizmet veren, misafir gönderen bütün acentelere teşekkür ediyoruz. 2019 yılında da acentelerimizin Kemer\'e aynı ilginin gösterilmesi ve Kemer bölgesinin tanıtımına destekte bulunmalarını temenni ediyoruz. Herkese gelecek yıl için şimdiden hayırlı işler diliyorum\" dedi.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, geçen yıllarda Kemer tanıtımı için yaptıklarını anlatırken, Rus uçağının düşürüldüğü yıl turizmcilerle birlikte yaptığı hamlenin bugün ne kadar öneli olduğunu daha iyi anladıklarını söyledi. Başkan Gül, \"Bizim de bugün yoğun bir günümüzdü. Biz de 2 gündür Ankara\'daydık. Artık bir 5 yıl daha beni çekmek zorundasınız. Belediye başkan adaylığımızı Sayın Genel Başkanımız açıkladı. Sizlerle bir 5 yıl daha beraber olacağız\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sahne alan şarkıcı Linet sevilen parçalarını seslendirirken, kıyafetiyle de ilgi odağı oldu. Konser yaklaşık 1 saat sürerken, salonu dolduran turizmciler de şarkıcıya eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- KETOB Başkanı Şener Gürler kısa konuşma

- Salondan detay

- Başkan Mustafa Gül konuşma

- Linet\'in konserinden detaylar

357 MB /// 03.10\"



HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA)

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Okul Müdürü kepçeye bindi, eline fırçayı aldı, okulu boyadı

NİĞDE’de bir okulda okul müdürü olarak görev yapan Ahmet Özkan, boyacılar yüksek para isteyince eline aldığı rulo ile kendi imkanlarıyla okulun dış cephesini boyadı.

Merkeze bağlı Yıldıztepe Hacı Abdullah Şehit Mehmet Kayahan Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ahmet Özkan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün verdiği dış cephe boyası ile okulu boyatmak istedi. Boyacılarla görüşen Müdür Özkan, boyacıların 5 bin TL fiyat vermesi üzerine veliye ve devlete ayrı bir yük olmamak adına okulu boyama kararı aldı. Merdiven olmaması üzerine belediyeden yardım isteyen okul müdürü Özkan, kepçe yardımıyla okulu boyadı.

Özkan, Sosyal medya hesabından ise, \"Kimine göre fedakarlık, kimine göre işgüzarlık, kimine göre iş güvenliğini hiçe saymak, bana göre aşk\' paylaşımı yaptı.

Görüntü dökümü

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-Müdürün kepçe üzerinde okulu boyaması

Süre:08 Saniye Boyut: 2,14 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA)