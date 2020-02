DHA YURT BÜLTENİ-4

(ÖZEL HABER)

1)UZUNGÖL\'DE İMAR KİRLİLİĞİNE TÜRKÜLÜ TEPKİ

TRABZON’un Çaykara ilçesinde imar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl için Karadenizli sanatçı Apolas Lermi, söz ve müziğini kaleme aldığı türküsüyle tepkisini dile getirdi. Lermi, yöre şivesiyle seslendirdiği ‘Uzungöl Şerah’ adlı türküye, Uzungöl’ün muhteşem doğasında klip de çekti. Bölgenin tanıtımına katkı sağlamayı hedefleyen Lermi, “Trabzonlu olmam dolayısı ile bütün kliplerimi bu doğa harikası bölgede çekiyorum. Bölgenin tanıtımına katkı sunmaya çalışıyorum. Lakin zamanla bölgede doğa katliamına sebep olduğumuzu gördüm. Sanatçı olarak bunlara da dikkat çekmemiz ve bu anlamda farkındalık oluşturmamız gerekiyor\" dedi. Çaykara ilçesinde Karadeniz\'in gözde turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl\'de, otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artış göstermesi, bölgede uzun süredir devam eden imar kirliği sorununu da artırdı. Bölge turizminin göz bebeği konumunda olan ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğrayan Uzungöl\'de, imar sorununa bir türlü çözüm bulunamadı. Son dönemde, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl\'de, otel, apart otel, pansiyon ve iş yeri sayısının plansız şekilde coğalmasıyla birlikte imar kirliliğindeki artış da tavan yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Trabzon ziyaretinde, \"Durumu iyi değil, burayı daha iyi hale getirmemiz lazım\" dediği Uzungöl\'de, yıkım kararı bulunan 862 kaçak yapı sahibi, İmar Barışı\'ndan yararlanmak için de başvuru yaptı.

KLİPLİ TEPKİ

İmar kirliliği tartışmaları ile gündeme ünlü turizm merkezi Uzungöl için Karadenizli sanatçı Apolas Lermi, söz ve müziğini kaleme aldığı türküsüyle tepkisini ortaya koydu. Lermi ‘Momoyer\' albümünde yer alan ‘Uzungöl Şerah’ isimli türküsüne Uzungöl’ün muhteşem doğasında klip de çekti. Lermi’nin klibinde, yöre şivesiyle ‘Ha soldi ha solacak, yok oldi yok olacak, var mi bir kurtaracak?, Uzungöl mi Şerah mi, Yüreğunuz ferah mi?’ sözleri yer aldı. Klip, paylaşıldığı sosyal medyada da ilgiyle izleniyor.

BÖLGE TANITIMINA KATKI

Eski adı‘Şerah’ olan Uzungöl’de Murat Davulcu yönetmenliğinde klip çeken sanatçı Lermi, Arap yatırımcılara para uğruna satılan arsalara da değindi. Bölgenin korunması gerektiğini belirten Apolas Lermi, “Trabzonlu olmam dolayısı ile bütün kliplerimi bu doğa harikası bölgede çekiyorum. Bölgenin tanıtımına katkı sunmaya çalışıyorum. Lakin zamanla bölgede doğa katliamına sebep olduğumuzu gördüm. Sanatçı olarak bunlara da dikkat çekmemiz ve bu anlamda farkındalık oluşturmamız gerekiyorö dedi.

‘KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKMEYİ HEDEFLEDİKE

Sanatçı sorumluluğu ile böyle bir çalışmaya imza attığını kaydeden Apolas Lermi, \"Albüm çalışmalarımda Karadeniz bölgesinden Trabzonlu olduğum için Trabzon\'dan parçalar seslendiriyorum. Bölgeden türküler derleyip albümümüze koyuyoruz. Ve bu türkülerin kliplerini buralarda çekmeye özen gösteriyoruz. Bu defa Uzungöl\'ü anlatan geçmişini anlatan çalışma yaptık. Uzungöl\'ün geçmişinde çekilmiş fotoğrafları ile bu gününü birleştirerek gelinen noktayı anlatmaya çalıştık. Oradaki doğa kirliliğine dikkat çekmeyi hedefledik. Belki daha planlı bir şekilde yapılaşma olur diye böyle bir çalışma ile adım attık. Uzungöl\'de ki doğal yaşamın korunması için sosyal sorumluluk ve sanatçı sorumluluğu adına bir çalışma gerçekleştirdik. Umarım bundan sonra yapılan çalışmalar duyarlılıkla yapılır. Uzungöl benim için çok önemli. İlk albüm çalışmamı orada bulunan otellerde çalışarak kazandığım para ile yaptım. Umarım yetkililerin ve halkın dikkatini bu çalışmayla çekebilir bir duyarlılık yaratırız\" diye konuştu.

UZUNGÖL

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi\'nin gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı \'tabiat harikası\' özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında \'tabiat parkı\' ilan edilen Uzungöl, yerli- yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ile sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl\'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikte Holdizon Dağları\'nda, Balıklıgöl çevresinde yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor.

(ÖZEL)

2)GÜNEYDOĞU’DAN İSTANBUL’A OTOBÜS BAGAJ KAPAKLARINI ZORLAYAN GIDA TAŞIMACILIĞI

İSTANBUL’a göç eden yakınlarına megakentteki fiyatlara oranla çok daha düşük fiyata yöresel, organik yiyeceklerden götürmek veya göndermek isteyenler, yolcu otobüslerinin bagajları tıka basa doluyor. Mardin’deki bir otobüs firmasının otogar müdürü Ethem Yurdakul, “Yolcudan fazla yük taşıyoruz. Yük taşımacılığı yapar hale geldikö dedi.

Doğu ve Güneydoğu’dan İstanbul’a göç ederek yaşamlarını burada sürdürenler geride bıraktıkları tatlardan mahrum kalmak istemeyince, memleketlerindeki yakınları devreye giriyor. İstanbul’a giden yolcuların yanı sıra megakentteki yakınlarını her mevsime göre değişen yiyecek ve erzaktan yoksun bırakmayanlar, bunları otobüslerle göndermeye yönelince otogarlar adeta nakliyat ambarlarına dönüyor.

Otobüslerin hareket saatlerinden önce yolcular veya gıda maddelerini göndermek isteyenler minibüs, otomobil bagajları veya kamyonetlere yükledikleri bidon, teneke, çuval veya kutuları ve az sayıda bavul peronların yanına istifliyor. Otobüslerin perona gelmesi ile birlikte birden büyük hareketlilik başlıyor. İlk hareket noktalarında bagajlarının büyük bölümü doldurulan otobüsler perona yaklaşınca tartışmalar da başlıyor. Otobüs sürücüleri ve muavinler, çuval, bidon, teneke veya koli yığınlarını bagajlara yerleştirmeye çalışırken, yükleri sığmadığı için “Ben de gitmiyorumö diyerek biletlerini iptal edenler de çıkıyor.

Mardin’deki bir otobüs firmasının otogar müdürü Ethem Yurdakul, aşırı yük nedeniyle çaresiz kaldıklarını anlatırken, “Yolcudan fazla yük taşıyoruz. Şu an yolcu değil, yük taşımacığı yapıyoruz. Yolcuya yük sınırlaması getiremiyoruz. Bir bakıyorsunuz yolcu yanında 15-20 parça yük getiriyor. Gönderilen yükler mevsimlik değişiyor. Şu an en fazla peynir, turşu, zeytin taşıyoruz. Birkaç ay sonra bunların yerini başka gıda ürünleri alıyor. Yıl boyu nakliyemiz hiç bitmiyorö dedi.

İstanbul’a otobüslerle her gün tonlarca bulgur, pekmez, turşu, peynir, et gönderilirken, tıka basa doldurulan bagajların kapakları 3-4 kişi tarafından birkaç denemeden sonra güçlükle kapatılabiliyor.

3)HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ JANDARMA İLE ÇATIŞTI: 1 ÖLÜ

BURDUR\'un Bucak ilçesindeki çimento fabrikasına hırsızlık amacıyla gelen grupla, jandarma arasında çıkan çatışmada, 1 şüpheli öldü. Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya beldesinde faaliyet gösteren As Çimento Fabrikası\'ndan hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri bölgeye gitti. Ekipler, hırsızların tekrar gelebileceği ihtimali üzerine fabrikada önlem aldı. Ekipler, saat 21.30 sıralarında yaklaşık 12-13 kişilik bir grubun geldiğini gördü. Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Şüpheliler, jandarmayı fark edip, ateş açtı. Jandarmanın da karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, 1 şüpheli öldü.

Ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi ve kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

4)BEYLİK TABANCASI DA KENDİSİ GİBİ GAZİ OLDU

MUŞ\'un Varto ilçesinde 3 yıl önce PKK\'lı teröristlerin saldırısında yaralanan 2 çocuk babası Malul Gazi Uzman Çavuş Ertuğrul Demir (39), saldırıda mermilerden birinin tabancasının kabzası ve şarjörünü delerek sırtına isabet ettiğini söyledi. Hayatını kurtardığını düşündüğü tabancasını ve sırtına isabet eden mermiyi yanından ayırmayan Demir, \"Tabancam da benimle birlikte gazi oldu\" dedi.

Türkiye\'nin çeşitli bölgelerinde 16 yıl uzman çavuş olarak görev yapan Ertuğrul Demir, son görev yeri Muş\'un Varto ilçesinde 4 Ağustos 2015 günü mesai çıkışı arkadaşlarıyla birlikte PKK\'lı teröristler tarafından pusuya düşürüldü. Birlikten çıkıp geldikleri lojmanın önünde teröristlerin saldırısı sonucu Ertuğrul Demir ile arkadaşları Uzman Çavuş Erkan Akyüz ve Astsubay Faruk Arı yaralandı. 1\'i karnına, 3\'ü de sırtına isabet eden mermiler nedeniyle ağır yaralanan Ertuğrul Demir, 6 ayı yoğun bakım olmak üzere 2 yıllık tedavi sürecinde 8 ameliyat geçirerek sağlığına kavuştu.

TABANCASINI YANINDAN AYIRMIYOR

Terör saldırısı sonrası malul gazi olan Ertuğrul Demir, memleketi Afyonkarahisar\'da yaşamını sürdürüyor. Zamanının çoğunu üyesi olduğu Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi\'nde geçiren Ertuğrul Demir, şehit aileleri ve gazilere yaşadığı saldırıyı anlatıyor. Ertuğrul Demir, teröristlerin açtığı ateş sırasında belinde duran tabancasının kabzası ve şarjörünü delerek sırtına saplanan mermiyi ve hayatını kurtardığını düşündüğü beylik tabancasını da yanından ayırmıyor.

\'BİR ANDA SAĞ TARAFIMDA AĞRI HİSSETTİM\'

Yaşadığı saldırıyı ve tabancasının hikayesini Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) anlatan Malul Gazi Ertuğrul Demir, saldırının saat 20.30 sıralarında meydana geldiğini aktardı. Ertuğrul Demir, \"Mesai bitmiş 3 arkadaş birlikten ayrılmıştık. Hava karanlıktı. Apartmanın önüne geldik. Günün kritiğini yapıp ayrılacaktık. Birden sokak lambaları karardı. İlçenin bütün elektrikleri söndü. Bir şeyler olduğunu anladık. Bir anda sağ tarafımda ağrı hissettim. 39 yaşındayım. İlk defa böyle bir ağrı hissediyorum. Herhalde çatıdan sırtıma bir kaya ya da tuğla düştü sandım. Sonra bir anda silah sesleri duydum. Tabii bunlar saniyelik oluyor. Bir sızlama daha hissettim sırtımda. Sonra her taraftan silah sesleri geliyordu. Anladık ki pusuya düştük\" dedi.

\'ELİME SİLAHIN PARÇALARI GELDİ\'

Kendilerini pusuya düşüren teröristle göz göze geldiğini kaydeden Ertuğrul Demir, \"Bize pusu kuran terör mensuplarıyla göz göze geldim. Hemen silahımı çıkardım. Ateş edeceğim. Fakat tetik düşmedi. Anlamadım neden tetik düşmüyor? Silahı karanlıkta yaklaştırdım, elime silahın parçaları geldi. O esnada karşımdan 10- 15 metre ötemde terörist kurşun sıkarak üzerime geliyor. Silahımı ateşleyemiyorum. Çöp bidonunun arkasından adam karşımdan bana doğru koşarak geliyordu. Ben de ateş edemiyordum ve arkadaşlarım da vurulmamak için yere yatmıştı. Silahımı bir taş gibi fırlatıp kendimi korumaya çalışayım diye düşünürken bir kurşun da karnıma isabet etti. Sonra bilincimi yitirdim\" diye konuştu.

\'TEDAVİ SÜRECİM 2 YIL SÜRDÜ\'

Daha sonra gözlerini silah sesiyle açtığını ve uyandığını söyleyen Demir, şöyle devam etti:

\"Arkadaşlarım şoku atlatmış ve gelen teröriste karşı ateşle karşılık vermişler. Teröristler kaçmış. Daha sonra ambulansı, jandarmayı ve polisi aradık. O esnada jandarmanın gelmesini bekledik. Karnıma bakıyorum, sırtıma bakıyorum kan akıyor. Sırtımda 3 kurşun yarası, karnımda ise 1 kurşun yarası var. Yaralandığım yerlerin ikisini elimle kapatıyorum. Arkadaşım diğerini kapatıyor. Diğer yara yeri boşta ve oradan kan akıyor. Devamlı değiştiriyoruz. Oradan bizi bir taksi aldı ve Varto Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Varto\'dan Muş\'a götürdüler. Muş Devlet Hastanesi\'nde ilk ameliyatım yapıldı. Ondan sonra gözümü açtığımda Ankara GATA\'daydım. Tedavi sürecim 2 yıl sürdü ve 6 ay yoğun bakımda kaldım. Toplam 8 ameliyat oldum ve bazı iç organlarım alındı. Bu ameliyatlar sonrası GATA\'da \'görev yapamaz\' raporu verdiler.\"

\'TABANCAM DA BENİMLE BİRLİKTE GAZİ OLDU\'

Teröristlerin saldırısı sırasında delinen tabancası ve sırtına isabet eden mermiyi yanından ayırmadığını aktaran Ertuğrul Demir, \"Bu bana devletimizin verdiği beylik tabancam. Şerefli Türk Ordusu\'nun sıradan bir neferi olarak ben bu bayrak için, bu vatan için gazi oldum. Tabancam da benimle birlikte gazi oldu\" dedi.

SALDIRANLARDAN BİRİ YAKALANDI

Kendilerine pusu kuran teröristlerin 4 kişi olduğunu sonradan öğrendiğini de vurgulayan Malul Gazi Ertuğrul Demir, \"İkisi silahlı eylemde bulunmuş. Bunlardan biri yakalandı. Halen mahkememiz devam ediyor. Muş Cezaevi\'nde şu an hükümlü\" diye konuştu.

5)BALIKESİR\'DE YERLİ VE MİLLİ ELEKTRİKLİ OTOBÜS DÖNEMİ

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi ve TEMSA arasında şehiriçi yolcu otobüslerinin elektrikli hale dönüştürülmesi için görüşmeler başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti\'li Zekai Kafaoğlu ile bir araya gelen TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, yeni elektrikli otobüsü inceleyerek şehir turu attı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Sessiz ve Temiz Şehir’ vizyonu kapsamında şehiriçi toplu ulaşım araçlarının elektrikli otobüslere dönüştürülmesi için çalışmalar başladı. Proje kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu ve TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım bir araya geldi. Başkan Kafaoğlu ve Yıldırım, TEMSA’nın MD9 Electricity model araçlarıyla ilgili görüşmeler yaptı.

‘TESLA İLE GÖRÜŞMELERE SON VERİLDİ’

Balıkesir’i sessiz, temiz ve yeşil şehir yapabilmek için çalışmalar başlattıklarını söyleyen Zekai Kafaoğlu, \"Büyükşehir ekibimiz bu hedefler için çalışmalar yapıyor. Bununla ilgili olarak bazı belediyelerle fikir çalışması yaptılar. Son olarak da toplu taşımada kullanacağımız bu elektrikli araçlarla ilgili TESLA ile görüştüler. Ancak daha sonra TESLA ile görüşmelerimizi sonlandırdık. Onlardan bu konuda bilgi almak için davet etmiştik ama o daveti geri çektik. Bu konuda özelikle yerli ve milli sanayiye destek olma açısından ve ülkemizdeki kaynakları değerlendirme konusunda TEMSA’nın da bu konuda ciddi çalışmaları var. Bizim 2023 sessiz şehir perspektifimize uygun bu otobüslerle ilgili bize bilgi verecekler. Bu otobüsleri toplu ulaşımda kullanmak istiyoruz\" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ’NDE KULLANILIYOR

Balıkesir’de tanıttıkları MD9 Electricity model aracın aynı zamanda Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde de hizmet verdiğini, diğer bir aracın da Gaziantep’te toplu taşımada kullanıldığını ifade eden TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım ise \"TEMSA olarak vizyonumuz yakın gelecekte otomotiv endüstrisini şekillendirecek akıllı şehirlerin vazgeçilmez bir parçası olmak. Bu doğrultuda elektrikli ve sürücüsüz araçlar konusunda çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz\" diye konuştu.

TEMSA olarak her yıl cirolarının yaklaşık yüzde 5’lik bölümünü Ar-Ge’ye ayırdıklarını, bu rakamın da Türkiye ortalamasının katbekat üzerinde olduğunu sözlerine ekleyen Yıldırım, \"Bu çalışmaların bir meyvesi olarak; 9 metrelik MD9 Electricity’nin yanı sıra 12 metrelik Avenue Electron model aracımızı da seri üretime hazır hale getirdik. Farklı uzunluklarda birden fazla elektrikli otobüsü banttan indirme noktasına gelmiş dünyadaki sayılı üreticiler arasındayız\" diye konuştu.

Toplantı ardından AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Belgin Uygur, Mutlu Aydemir, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin katılımı ile MD9 Electricity model araç ile şehir turu atıldı. Şehir turunda TEMSA yetkilileri araç hakkında teknik bilgiler verdi.

6)DATÇA\'DA \'GİYSİ DESTEK EVİ\' AÇILDI

MUĞLA\'nın Datça ilçesinde, dar gelirlilerin ihtiyaçlarını karşılayarak toplumsal dayanışmaya katkıda bulunmak amacıyla \'Giysi Destek Evi\' hizmete açıldı.Datça Belediyesi tarafından \'Giymiyorsan giydir\' sloganıyla kurulan Giysi Destek Evi\'nde; çocuk, kadın ve erkek giysileri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak. Cumhuriyet Meydanı Kumluk Plajı\'ndaki Çatal Mağara\'da hizmet verecek olan Giysi Destek Evi\'nin açılışı; Datça Belediye Başkanı CHP\'li Gürsel Uçar, Belediye Başkan yardımcısı İnci Bilgin ve Kent Konseyi Başkanı Hayriye Balkan tarafından yapıldı. Başkan Uçar, belediyenin anlamlı çalışmalarından birini gerçekleştirdiklerini söyledi.

7)ANTALYA AKVARYUM\'DA BALIK SAYISI İKİ KATINA ÇIKACAK

BEŞ milyon litre su kapasiteli ana tankı, 131 metre uzunluğu ve 3 metre genişliğindeki dünyanın en büyük tüneline sahip Antalya Akvaryum\'da 2019 sezon hazırlıkları başladı. 10 bin civarında balık barındıran akvaryumda gelecek yıl bu rakamın iki katına çıkması planlanıyor. Antalya Akvaryum İşletme Müdürü İsmail Arık, çalışmalar hakkında bilgi verdi. 7 yıl önce kapılarını bölge turizmi için açan Antalya Akvaryum\'u şu ana kadar 5 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini belirten Arık, ilklerin merkezi olmaya devam edeceklerini kaydetti. Merkezin birçok yerinde yenilikler yaptıklarını anlatan Arık, balık sayısını artırmak için çalışma yürütüldüğünü söyledi.İsmail Arık, \"Ana tank dışında dünya denizleri ve nehirlerinin yaşatıldığı 40 farklı tematik akvaryum bulunan merkezde, ana tank içindeki balık sayısı iki katına çıkarılacak. Köpek bağından vatoza kadar çeşit çeşit balığın bulunduğu akvaryumda 10 bin civarında olan balık sayısı, gelecek sezonla birlikte iki katına çıkacak\" dedi.

Akvaryum bünyesinde balıkların doğal ortamını bozmadan düzen kurduklarını söyleyen Arık, \"Ana tankımızın içindeki eko sistem balıkların özgür yaşam alanları birbirine çok yakın. Normal şartlarda akvaryumlarda balıklar iç içe yaşadığı için yavrulama ve çiftleşme olayına pek rastlanmaz. Fakat burada bir yıl içinde hem köpek balıklarından hem de vatozlardan yavru aldık. Bu da demek oluyor ki kendilerini rahat hissediyorlar. 50 kişilik bir ekip, balıkların konforu için 7/24 görevde\" dedi.

Turizmde yaşanan olumsuzlukları geride bıraktıklarını hatırlatan Arık, \"Açıldığımız günden bu yana 5 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladık. Her yıl bu rakam çoğalmaya devam ediyor. Rus ve Avrupa pazarının ilgisi memnuniyet verici. Yerli turistimiz de akvaryumu gezmekten geri kalmıyor. Misafirlerimize eşsiz bir ortam sunduğumuzu düşünüyorum\" diye konuştu.

