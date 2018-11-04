DHA YURT BÜLTENİ 4

ÖZEL- \'Şahinler\', Gaziantep\'te göreve hazırlanıyor

GAZİANTEP\'e, çevre illerden gelen ve aralarında kadınlarından bulunduğu \'Şahin\' olarak bilinen 40 motosikletli trafik polisine \'İleri ve Güvenli Sürüş\' eğitimi veriliyor. Polisleri, kurulan zorlu parkurları geçmek için çaba sarf ediyor.

Kentte özel olarak kurulan parkurların bulunduğu alana Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa gibi komşu illerden gelen ve \'Şahin\' olarak bilinen motosikletli trafik polisleri \'İleri ve Güvenli Sürüş\' eğitimi alıyor. Eğitim süresince her gün yaklaşık 8 saat parkurda olan polisler güne spor yaparak başlıyor. Daha sonra ise kask ve koruyucu kıyafetlerini giyen polisler parkura çıkarak eğitmenlerin talimatları doğrultusunda motosiklet kullanıyor. 4 hafta süren eğitimde ayrıca motosiklet kullanımının incelikleri, araç bakımı, güvenli sürüş gibi bilgiler veriliyor. Parkurları tamamlayan 40 polis eğitim sonrasında yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutuluyor. Başarılı olan polisler ise sertifika alamaya hak kazanıyor.

ŞAHİNLERİN KURSU 4 HAFTA SÜRÜYOR

Eğitmen polis memuru Adem Kaplan, eğitimlerin aktif motosiklet kullanan trafik polislerine verildiğini belirterek şunları söyledi:

\"Buradaki eğitimlerimiz hali hazırda Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinde görevli Şahin arkadaşların daha iyi ve daha kazasız belasız görev yapmaları için, motosikleti daha profesyonel kullanabilmeleri için yapılıyor. Kursumuz Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığımız tarafından açıldı. İleri ve Güvenli Sürüş kursu, 4 hafta süren bir kurs. Burada 8 çevre ilden gelen arkadaşlara kurs veriyoruz. Kursun sonunda buradaki parkurlarda başarılı olan arkadaşlara sertifika veriyoruz.\"

Kursa katılmak için Diyarbakır\'dan gelen polis memuru Tuğba Gül Yıldırım ise kurs süresince motosiklet kullanma kabiliyetlerinin geliştiğini söyledi. Trafik de faal olarak görev yaptığını belirten Yıldırım, \"Hepimiz deneyimli polisleriz. Biz burada hocalarımız eşliğinde kursa katılarak daha ileri seviye motosiklet kullanmayı öğreniyoruz. Hatalarımızın farkına varmak ve trafikte daha kontrollü şekilde motosiklet kullanmak için eğitim alıyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polislerin spor yapması

- Polislerin motosikletlerle siren çalması

- Polislerin kotosikletlerle parkura girmesi

- Parkurların havadan görüntüsü

- Adem Kaplan\'ın konuşması

- Dairesel parkurun havadan görüntüsü

- Tuğba Gül Yıldırım\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN- Kamera:Mustafa KANLI- GAZİANTEP- (DHA)

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Hayvanları çalmak için köpekleri elektroşokla uyutup, otları yaktılar

Suat İNCEDERE/ARPAÇAY (Kars), (DHA)- ARDAHAN\'ın Arpaçay ilçesine bağlı Çanaksu köyüne atlarla gelen hırsızlar, büyükbaş hayvanları çalmak istedikleri evin 4 köpeğinden ikisini zehirledi, ikisini de elektroşokla uyuttu. Bununla da yetinmeyen hırsızlar, evin elektrik tellerini kesip, otları ateşe verdi. Tüm bunlara rağmen hırsızlar amaçlarına ulaşamadı.

Bölgede hayvan sahiplerinin korkulu rüyası haline gelen atlı hırsızlar, geçen hafta 50 hane, 280 nüfuslu Çanaksu köyünün girişinde oturan evli ve 2 çocuk babası Ergin Aslan\'ın (40) evine geldi. Havanın kararması ile birilikte 20 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahıra doğru gelen hırsızlar, köpeklerin saldırısına uğradı. Hazırlıklı giden hırsızlar, yanlarında götürdükleri zehirli yiyecekleri köpeklere verdi. Köpeklerden 2\'si yiyecekleri yerken, hırsızlar diğer 2 köpeği ise elektroşokla etkisiz hale getirdi. Köpeklerin havlama sesini duyan ahırdaki Ergin Aslan, bunun bir hırsızlık girişimi olduğunu fark etti.

Aslan\'ı ahırdan uzaklaştırmak için silahla elektrik tellerini koparan hırsızlar, daha sonra kapının önündeki otları ateşe verdi. Ancak Aslan, ahırını terk etmedi. Tüfek seslerini duyup olay yerine gelen köylüleri gören hırsızlar, atlarına binerek köyden uzaklaştı. Zehirlenen iki köpeğinden birini kusturarak kurtaran Aslan\'ın diğer köpeği ise yaşamını yitirdi. Elektroşokla bayıltılan iki köpek ise saatler sonra güçlükle kendine gelebildi.

Hırsızlara karşı ahırdan ayrılmayarak hayvanlarını koruyan, ancak otları tamamen yanan Ergin Aslan, zararının büyük olduğunu söyledi. Ölen köpeğine üzüldüğünü belirten Aslan, atlarla gezen hırsızların, çete olduğunu ve çevre köylerin korkulu rüyası haline geldiğini belirterek şunları söyledi:

\"Ahır, evimin biraz uzağında. Hırsızların kol gezdiğini bildiğim için gece-gündüz yanlarından ayrılmıyorum. Akşam ahırda otururken köpekler uzun bir süre havladı ve sonra sesleri kesildi. Silahımı alıp ahırın önünde durdum. Sonra hırsızlar birkaç el ateş edip elektrik tellerini koparınca ortalık karardı. Ama ben ahırı yine terk etmedim. Bu sırada otları yakarak beni ahırdan uzaklaştırmak istediler. Ama ayrılmadım, silah sesleri üzerine komşularım yardıma gelince hırsızlar kaçıp gittiler. Tek isteğimiz bu kişilerin bir an evvel yakalanması.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ergin Arslan\'ın evinden detay

-Büyükbaş hayvanlarının görüntüsü

-Büyükbaş hayvanları çalmak için köpekleri elektroşokla uyutup, otları yaktılar

-Otların yanması

-Zehirlenen ve elektro şokla bayıltılan köpekler

-Ergin Arslan ile röp

Haber-Kamera : Suat İNCEDERE / Arpaçay(KARS) DHA

SÜRE: 03.09 BOYUT: 352 MB

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Askeri malzeme satıcılarında \'bedelli\' yoğunluğu

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- Kayseri\'de askeri malzeme satıcılarında \'bedelli askerlik\' ile hareketlilik yaşanmaya başladı. Komando Çarşısı\'nda askeri malzeme satıcısı olan Ali Özyürek (37), \'bedelli askerlik\' ile satışlarda yoğunluk yaşadıklarını belirterek, \"Siparişlere yetişmekte zorluk çekiyoruz. Bedelli askerlikten faydalanan vatandaşlarımızın talepleriyle işlerimiz düzeldi\" dedi.

KOMANDO ÇARŞISI BEDELLİLERLE HAREKETLENDİ

Geçen 3 Ağustos\'ta 30498 sayılı Resmi Gazete\'de yayımlanarak yürürlüğe giren \'Bedelli Askerlik Yasası\' sonrası askeri malzeme satıcılarında yoğunluk yaşanmaya başlandı. Merkez Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi\'nde yer alan Komando Çarşısı\'nda esnaf olan Ali Özyürek, ekonomik sıkıntılardan dolayı durgun geçen işlerin \'Bedelli Askerlik\' ile yeniden canlandığını ifade ederek, \"Uzun dönem yapan askerler gibi alışveriş yapmasalar da, 21 gün için askere giden vatandaşlarımızın yaptığı alışverişler sektörü hareketlendirdi. Kısa dönem gittikleri ve gidenlerin bir çoğu memur olduğu için, malzemeleri genelde tek tek alıyorlar. Bir kullandıklarını bir daha kullanmamak için birden fazla ürün alıyorlar\" şeklinde konuştu

21 gün askere gidecek vatandaşların, ortalama 20-150 TL arasında değişen tutarlarda alışveriş yaptıklarını da ifade eden esnaf Özyürek, \"Fiyatlarımız, müşteriye göre değişiyor. Maddi durumu iyi olanlar bir üründen fazla fazla alırken, bazıları da 15 bin TL\'yi borçlanarak verdiklerini söyleyerek, ürün tercihlerinde makul bir düzeyde tutmaya çalışıyor. Her şey dahil 150 liraya da ürün verdiğimiz müşteri de var, 20 liralık ürün alıp, \'Nasıl olsa 21 gün\' gerekirse oradan da alırım\' diyen de oluyor. 21 günlük askerlik paketimizde genellikle iç çamaşırı, içlik takımı, çanta, tıraş malzemesi ve bakım seti yer alıyor\" diye konuştu.

\'Bedelli Askerlik Yasası\'ndan\' yararlandığını ve alışveriş yapmak için Komando Çarşısı\'na geldiğini belirten esnaf Mehmet Barbaros (26), \"Temizliğe önem veriyorum. 2 günde bir farklı bir ürün giymek istiyorum. Makul fiyatlara alışveriş yapmayı planlıyorum. Allah kısmet ederse en kısa sürede günüm açıklandığında birliğime gideceğim. Ücreti makul olduğu için ve 3 ay sonra çocuğum dünyaya geleceği için bedelli askerlik yapmaya karar verdim. Çünkü evlilikte askerlik yapmanın zor olduğunu çevremdeki kişilerden duydum, gördüm. Devletimizden Allah razı olsun\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Askeri malzeme satıcısı Ali Özyürek ile röportaj

-Bedelli Askerlik\'ten yararlanan Mehmet Barbaros ile röportaj

- Diğer genel detay görüntüler

Haber - Kamera: Samed Aydın SUN / KAYSERİ, (DHA)

659 MB



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Aşırlı Adası\'nın bekçileri yaban keçileri

ANTALYA\'nın Demre ilçesinde insan yaşamının olmadığı Aşırlı Adası\'nın doğal bekçileri ve sahibi yaban keçileri oldu. Adada yaşamını sürdüren yaban keçilerine bölge halkı ve turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Demre\'nin Kekova Koyu açıklarında bulunan ve daha önce kişilere ait olan 1\'inci derece doğal ve tarihi SİT alanı Aşırlı Adası, üzerinde bulunan tarihi eserler nedeniyle \'Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunduğu alan\' statüsüyle Hazine\'ye devredildi. Açılan davalar ve yargı sürecinin sona erdiği 2010 yılında Demre Mal Müdürlüğü, adanın tapusunu aldı. Adaya yıllar önce bırakılan yaban keçileri, mevcut binaların yıkılması ve insan yaşamının olmaması nedeniyle Aşırlı\'nın tek sahibi konumuna geldi.

Adada özgürce yaşamalarını sürdüren keçiler akşam saatlerine doğru sahile iniyor. Bölgeye gelen turistler, bazen yatlardan inerek keçilere yiyecek veriyor ve fotoğraflarını çekiyor. Demreli yatçılar da yiyecek ve su bırakarak, keçilerin doğal yaşamını sürdürmesine katkı sağlamaya çalışıyor.

Tatil yaptığı yattan inerek keçilere yiyecek veren Alman Joonne Biedermann, \"Bu yaban keçilerinin doğal ortamda özgürce yaşaması harika bir olay. Özel bir görüntü. Bunları burada görmek, elimle yiyecek vermek tatilimin en güzel anı\" dedi. Bölgede turizm fotoğrafçılığı yapan Niyazi Selçuk da, \"Buradaki yaban keçileri turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Bu hayvanları koruyalım. Doğaya da destek olalım\" diye konuştu.

Keçilerin doğal bekçiliğini yapan Demre Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi Başkanı Hayrettin Özkan da şunları söyledi:

\"Bunlar Toroslarda yaşayan dağ keçileri. Bunları yıllardır koruma altına aldık. Tekneciyiz. Turistleri getirip gezdiriyoruz. Doğal olarak gelip, ellerimizle bir şeyler yedirmeye alıştırdık. Turistler fotoğraf çekiyor. Bölgemizi tanıtıyoruz. Biz bunlardan çok hoşlanıyoruz. İnsanlardan tek ricamız kaçak avcılık yapmasın.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Aşırlı Adası\'ndan genel bölümler

- Dağdan inen keçiler

- Hayretin Özkan yiyecek verirken

- Keçilerden farklı görüntüler

- Adanın başka bir yerinde keçiler aşağı inerken

- Turistler keçilere yiyecek verirken

- Keçilerden farklı bölümler

- Röportajlar

252 MB /// 07.54\"

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)

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Kozan’da araç takla attı: 1 yaralı

ADANA’nın Kozan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Tunahan Gür yönetimindeki 01 RK 719 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak refüje çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Emrah Gür ve sürücü Tunahan Gür’ü otomobilden çıkartarak ambulansla hastaneye götürdü. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Takla atan otomobilden detay

- Takla atan otomobili çevirren vatandaşlar

- Aracın çekiciye yerleştirilmesi

- Ambulansın olay yerinden ayrılışı

SÜRE: 00\'57\" BOYUT: 106 MB

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(ADANA),(DHA)