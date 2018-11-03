DHA YURT BÜLTENİ 4

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya\'da gazetecilerin sorularını cevapladı

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: ABD\'Lİ İKİ BAKANA YAPTIRIMLAR KALDIRDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD\'nin, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında uygulanan yaptırım kararını kaldırmasıyla eş zamanlı olarak Türkiye\'nin de ABD\'li iki bakan hakkındaki yaptırım kararını kaldırdığını açıkladı.

ABD\'nin yaptırım kararına karşı, diplomatik teamüllerin esasını oluşturan mütekabiliyet ilkesi gereği Türkiye\'nin de ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen için uyguladığı yaptırım kararını eş zamanlı kaldırdığını kaydeden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

\"Bu yaptırım kararının ne kadar yanlış olduğunu daha önceki konuşmalarımda vurgulamıştım. Hiçbir faydası da olmamıştır, gereksiz bir adımdı. Biz de ABD\'nin aldığı karara karşılık vermiştik. Normalde biz Türkiye olarak bu tür yaptırımları destekleyen bir ülke değiliz. Bir tek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'nin aldığı ya da BM\'nin aldığı yaptırım kararlarına, tabii yasal olarak da uluslararası hukuk gereği uymak durumundayız. Onun dışında yaptırımlara biz zaten karşıyız. Ayrıca ABD tabi ki bu kararından vazgeçmek istedi. Geçtiğimiz günlerde bizi aradılar, \'karşılıklı olarak kaldırma konusunda hazır mısınız\', biz zaten bunu yanlış bulduğumuz için, \'siz ne zaman kaldıracaksanız bizde kaldırırız\' dedik ve dün bu konuda adımlar atıldı. Gerekli yazışmaları yaptık, Dışişleri Bakanlığı olarak ilgili bakanlık ve kurumlarımıza da ABD\'li iki bakan hakkındaki yaptırım kararımızı kaldırdığımızı da yazılı bir şekilde dün bildirmiş olduk, eşzamanlı olarak.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Çavuşoğlu açıklama

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Restoran olacak uçağı görünce düştüğünü sandılar,

Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR/ÇAYIROVA(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ\'nin Çayırova ilçesinde uçuş ömrünü tamamlayan \'Airbus A340\' tipi yolcu uçağı, restoran kafe dönüştürülmek üzere ilçeye getirilerek montajı tamamlandı. Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci gece 14 TIR\'la getirilen uçak parçalarını gören vatandaşların ilçeye uçak düştüğünü sanarak kendisini aradıklarını belirterek, uçak restoranın ilgi göreceğini söyledi.

Çayırova Belediyesi\'nce, Şekerpınar Mahallesi\'nde 14 bin metrekare alan içerisinde \'Uçak Park\' adı altında sosyal yaşam merkezi oluşturuyor. Park içerisine uçuş ömrü sona eren 300 yolcu kapasiteli \'Airbus A340\' tipi yolcu uçağı İstanbul\'dan parçalar halinde getirilerek montajı tamamlandı. Yaklaşık 3 ay sonra açılacak parkta ayrıca alışveriş merkezleri, park alanları da yer alacak.

UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜNÜ SANDILAR

Uçağın parçalarını gören vatandaşların ilçeye uçak düştüğünü sandıklarını söyleyen Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, \"Uçağımız buraya çok zor şartlarda geldi. Büyük bir uçak ve 14 TIR ile parçaları getirildi. Hatta bu uçağı buraya getirirken gece saat 02.00\'da vatandaşlarımızdan bir tanesi panik içerisinde beni arayarak \'Sayın başkanım, Şekerpınar\'a uçak düştü\' dedi. Bende telaşlanarak hemen sordurdum. Meğerse bizim getirdiğimiz uçaktan bahsediyormuş. Ayrıca ilçede birçok vatandaş da parçaları görünce uçağın düştüğünü zannetmiş. Uçağı buraya parçalar halinde getirdik ve yaklaşık 2 ay birleştirme işiyle uğraştık. Kısa bir süre içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz.\" dedi.

14 BİN METREKARELİK ALAN İÇERİSİNE YAPILIYOR

Demirce uçak restoran kafenin bulunacağı alanın bölgeye büyük değişiklik sağlayacağını belirterek, \"Şekerpınar bölgemiz, sanayi ağırlıklı bir bölge ve burada yaşam alanı genellikle az. Onun için biz de burada böyle bir değişiklik düşündük. Sosyal tesisler yaşam alanları yapıyoruz ama böyle bir konseptin farklı olacağını düşündük ve böyle bir şey yaptık. 300 kişilik bir A340 uçağı aldık bu uçağın içini kafeterya, etrafında da dükkanlar, çarşılar yaparak bir yaşam alanı oluşturma gayemiz var. Dekorun oluşması, sahanın oluşması baya bir zaman alıyor ama bittiği zaman da insanların gelip çay içebileceği, yemek yiyebileceği değişik konseptte bir yaşam merkezi haline getireceğiz. İçerisinde 25-30 civarında dükkanımız olacak, parklarımız olacak. Burası yaklaşık 14 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor, baya geniş bir alanımız var. Güzel bir proje olacağını umuyoruz.\" diye konuştu.

\'İSTANBUL\'DAN DA GELEN OLACAK\'

Demirci ilçelerinin İstanbul ile sınırda olduğunu ve uçak kafein sınıra yapıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

\"Biz bölge itibariyle ulaşım güzergahlarının tam merkezindeyiz, burası büyük şirketlerin bulunduğu bir alan. Bu bölge zaten sabah ve akşam saatleri itibariyle de ciddi yoğunluk yaşıyor. 10 bin servis aracının girdiği bir bölgeden bahsediyoruz. Beyaz yakasıyla, mavi yakasıyla, çalışanıyla beraber İstanbul\'a entegre olmuş bir ilçeyiz. Bu kadar insanın olduğu bir yerde de yaşam alanlarını oluşturmak zorundayız. Bu sadece yapmış olduğumuz projelerden bir tanesi. Burası zaten bir cazibe merkezi , sanayinin göbeği burası. Emin olun İstanbul bizden çok daha iyi biliyordur bizim bölgemizi, sınır olarak da baktığınız zaman İstanbul\'un içindeyiz zaten. Eminim İstanbul\'dan da çok sayıda vatandaş uçağımıza gelecektir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Uçak restoranın drone ile görüntüsü

-Yakın plan görüntüleri

-Başkan Şevki Demirci ile röp

HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Dinçer AKBİR/ÇAYIROVA(Kocaeli), (DHA)



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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124 kilo verip hayallerine kavuştu

BURSA\'da yaşayan ve bir yıl önce 202 kilo olan obezite hastası Kerem Altın (33), işe alınmayınca tüp mide ameliyatı olup bir yılda 124 kilo verdi. Altın, ameliyat sonrası, bir yıl boyunca hem diyet, hem de spor yaparak 78 kiloyo düştü ve hayallerine kavuştu. İstediği işe kavuşan ve nişanlanan Altın, Bursa\'da en çok kilo veren obezite hastası oldu.

Bursa\'da fazla kilolarından dolayı hem hareket güçlüğü, hem de sağlık problemleri yaşayan ve 202 kiloya kadar ulaşan Kerem Altın, geçtiğimiz yıl tüp mide ameliyatı olmaya karar vererek özel bir kliniğe başvurdu. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersun Topal tarafından yapılan tüp mide ameliyatının ardından bir yıl boyunca beslenme ve egzersizlerine dikkat eden Altın, 12 ayda 124 kilo vererek, 78 kiloya düştü. Altın, aynı zamanda Bursa\'da en fazla kilo veren obezite hastası oldu. Ameliyattan önce uyku apnesi, karaciğer yağlanması, yüksek şeker ve yüksek tansiyon hastalıkları bulunan Altın, hayatının \'fit\' döneminde tüm sağlık problemlerini aştı.

\'İŞ BAŞVURULARIM REDDEDİLDİ\'

Tüp mide ameliyatından sonra hem sağlığına kavuştuğunu, hem de yeni bir hayata başladığını belirten Kerem Altın, \"202 kiloda yaşamak benim için çok sıkıntılı bir süreç haline gelmişti. Merdiven çıkmak, çorap giymek, ayakkabı bağlamak bana işkence geliyordu. Daha sonra bu ameliyatları duydum. Hocama başvurdum ve ameliyat kararı aldık. Ameliyattan 1 yıl öncesine kadar işsizdim. Bir çok firmaya iş başvurusunda bulundum ancak fazla kilolarım sebebiyle kabul edilmedim. Bu benim ameliyat olmamdaki en büyük neden. Ameliyatın ardından hayatım değişti. Başka biri oldum ve bir ilişkim başladı. Nişanlandım ve şu an evlilik yolundayız. Beni görenler tanıyamıyor, bazı arkadaşlarıma kendimi tanıtmak zorunda kalıyorum. Mağazalarda bedenime uygun kıyafet bulamıyordum. 8XL giyiyordum. Artık rahatlıkta alışveriş yapabiliyorum\" dedi.

ANİ ÖLÜM RİSKİ YÜZDE 88

Obezite hastası Keram Altın\'ın ameliyatını gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersun Topal, Kerem Altın\'ın sadece obezite hastası olmadığını, bir çok sağlık problemlerinin bulunduğunu belirterek, \"Keram Altın, obezite ve vücudundaki aşırı yağ birikmesine bağlı ciddi bir şeker hastalığı, uyku apnesi ve karaciğer yağlanması ile karşı karşıyaydı. Maalesef 202 kilodaki bir kişinin ya da vücut kitle endeksi 35\'in üzerine olan kişilerin, diyet ya da egzersiz ile bu kiloyu verebilme ihtimali neredeyse yok. Vücut kitle endeksi 35’i geçen kişilerin yüzde 88’e varan ani ölüm riski vardır. Bir yanda yüzde 88 ani ölüm riski, bir tarafta ise obezite cerrahisinin binde 3 civarında hasta kaybı oranı vardır. Bunları tüm açıklığıyla hastalarımıza anlatıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-124 kilo veren Kerem Altın\'ın yürümesi ve vücudundan görüntüler

-Merdiven inip çıkması ve yürümesi

- Eski kazağıyla görüntüsü

- Doktoru ile fotoğraflara bakması

- Eski fotoğrafları

- Röportajlar

SÜRE: 5.58 dakika BOYUT: 671 MB

Haber/Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)



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Aynı iş yerine ikinci defa hırsızlık için gelince yakalandı

BURDUR\'da bir kozmetik mağazasına ikinci defa hırsızlık amacıyla gelen Z.Y. (24) adlı kadın, iş yeri sahiplerinin güvenlik kamerası incelemesi sonucu yakalandı. Kadının, bebek arabasıyla geldiği mağazadan yaklaşık 200 liralık malzeme çaldığı tespit edildi.

Burdur merkez Gazi Caddesi\'ndeki bir kozmetik dükkanı sahibi Netafet ve Şükrü Türken çifti, yaklaşık bir ay önce iş yerine gelen Z.Y.\'nin (24) hırsızlık yaptığını güvenlik kamera görüntülerinden tespit etti. İş yerinden çıkan Z.Y.\'nin arkasından giden Şükrü Türken, kadını yakalayamadı. Dün saat 14.00 sıralarında aynı iş yerine bebek arabasına koyduğu bebeğiyle yeniden gelen Z.Y.\'yi tanıyan Netafet ve Şükrü Türken, personellerini uyararak Z.Y.\'ye müdahale etmemelerini istedi.

Güvenlik kameralarından Z.Y.\'yi takip eden iş yeri sahipleri, kadının bazı kozmetik ürünlerini bebek arabasının arkasındaki çantanın içine attığını fark edince durumu 155\'e bildirdi. İş yerine gelen polis ekipleri Z.Y.\'yi dükkandan çıkarken yakaladı. Bebek arabasında yapılan incelemede 200 lira değerinde kozmetik ürünü bulundu. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan hırsızlık olayının ardından gözaltına alınan Z.Y., bebeğiyle ifadesi için polis merkezine götürüldü.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

İş yeri sahibi çift şüpheliden ilk çaldığı malların ücreti olan yaklaşık 200 TL\'yi alarak şikayetçi olmadı. Z.Y., polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Z.Y. çaldığı ürünlerin parasını öddikten sonra savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

DAHA ÖNCE DE GELDİ

Şükrü Türken, Bu kadın daha önce de gelmişti. Güvenlik kameralarından gördük ama dükkandan çıktıktan sonra fark ettik çaldığını, Gazi Caddesi\'nde arkasından gittik ama bulamadık. Bugün tekrar gelince elemanlarıma \'serbest bırakın\' dedim. Polisi aradım. Bebek arabasındaki bebek çantasına her şeyi doldurdu. Tam kapıdan çıkarken, polisler müdahale etti. Yaklaşık 200 lira civarında bir malzeme çalmış dedi.

Netafet Türken de Önceden de yapmıştı. Peşinden gitmiş ama yakalayamamıştık. Geçen ayki yaptığı hırsızlığın görüntüleri ve fotoğrafı cep telefonumda vardı. Dükkana girince tanıdım. Seslenmedik, güzelce aynı şekilde çantasına doldurdu diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İş yeri dış görünüş

- İş yeri içerisinde polis ekipleri

- Çaldığı malzemeler

- Polis aracına bindirilmesi

- Güvenlik kamerası görüntüleri

HABER- KAMERA Mesut MADAN - BURDUR, (DHA)



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Kameradaki akü hırsızı yakalandı

ADANA\'da bir kamyonetin akülerini çalarken güvenlik kamerasınca görüntülenen Gökhan Ç. (33), gözaltına alındı.

Olay, Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. Oto tamircisi olan İbrahim G., müşterisine ait kamyoneti tamir ettikten sonra evine gitti. Gece geç saatlerde tamirhanenin önündeki kamyonetin 2 aküsü çalındı. Sabah iş yerinde geldiğinde kamyonetin akülerinin çalındığı fark eden İbrahim G., polisi aradı. Gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Gökhan Ç. olduğunu saptadı. Gökhan Ç., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gökhan Ç. sorgusunda, \"Uzun süredir işsizdim, çaldığım aküleri hurdacıya sattım. Yaptığımdan pişmanım\" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gökhan Ç., adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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*güvenlik kamerası*

- Zanlının bisikletle kamyonete gelmesi

- Kamyonetin aküsünü çalıp kaçması

- Zanlının fotoğrafı

SÜRE: 02\'59\" BOYUT:331 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA, (DHA)

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92 yaşında şiir yazıyor

ADANA\'da 92 yaşındaki Mesut Uluocak, yaşı itibariyle zayıflayan duyma ve görme yetisine rağmen şiir yazmaya devam ediyor.

Sivas\'ta doğan, ilkokul ve ortaokulu tamamladıktan sonra kazandığı Ziraat Yüksek Okulu\'ndaki eğitiminin ardından Adana\'da uzun yıllar ziraat öğretmenliği yapan 4 çocuk babası emekli Mesut Uluocak, 2005 yılında \'Yaşam Defteri\' adında bir kitap yayınladı. Uluocak\'ın yaşının ilerlemesiyle görme ve zayıflama yetisinde zayıflıklar oluştu. Ancak Uluocak, şiir yazmayı bırakmadı.

GÖZÜM AZ GÖRSE DE YAZABİLİYORUM

Adana\'ya geldikten sonra şiir yazmaya başladığını anlatan Uluocak, \"Gözüm az görse de hala yazabiliyorum. Kısmet olursa şiirlerimi çoğaltıp, dağıtmak istiyorum. Şiirlerim gazetelerde yayınlandı. O gazeteleri biriktirdim hepsi duruyor. Yazdıklarım şiir esaslarını karşılıyor mu? Bilmiyorum. Eski şiirler gibi değil. Okuyan kişiler karar verebilir. Şiirlerimi okurken heyecanlanıyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Mesut Uluocak\'dan detay görüntüler

- Şiir okuması

- Şiir yazarken detay görüntüleri

- Mesut Uluocak ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:05\'06\" BOYUT:565 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)