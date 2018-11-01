DHA YURT BÜLTENİ-4

1)ENGELLİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDAN YARGILANAN SANIK: ALKOLLÜYDÜM, HATIRLAMIYORUM

GAZİANTEP\'te, M.A. (17) isimli zihinsel engelli erkek çocuğuna tarlada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan İ.B. (20), hakim karşısına çıkarıldı. İ.B., savunmasında, \"Olay günü alkollüydüm, bir şey hatırlamıyorum\" dedi.Olay, 10 Eylül 2017 tarihinde, Nizip ilçesine bağlı Kızılin Mahallesi\'nde meydana geldi. İ.B., iddiaya göre, tarlaya götürdüğü yüzde 74 zihinsel engelli İ.B. isimli erkek çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Ailenin durumdan haberdar olup, şikayetçi olması üzerine İ.B., olay gönü gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 1 gün sonra adliyeye sevk edilen İ.B., çıkarıldığı Nizip Sulh Ceza Hakimliği\'nce \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' suçundan tutuklandı. Davanın ilk duruşması, Nizip Adliyesi\'nde görüldü. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İ.B. ve avukatı ile mağdur M.A., ailesi ve avukatı katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına avukat Nesrin Özkan\'ın da katıldığı duruşmada İ.B.\'nin savunması alındı. İ.B., \"Olay günü alkollüydüm ve bir şey hatırlamıyorum\" diye konuştu. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.Duruşması sonrası açıklama yapan M.A.\'nın babası Cuma A., \"Köyde dışarı çıkamıyorum. Kimsenin yüzüne bakacak halim yok. Yüzde 74 zihinsel engelli engelli çocuğuma cinsel istismarda bulunuldu. İnsanlıktan nasibini almamış bu insanın en ağır şekilde yargılanmasını istiyorum\" dedi.M.A.\'nın annesi İrfan A. ise sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi.

Görüntü Dökümü

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- Nizip Adliyesi

- Cuma A\'.nın konuşması

- İrfan A.\'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:188 MB

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2)SURİYE\'YE YAĞ GÖTÜRÜLEN TIR, ALEV ALEV YANDI



KİLİS\'te, ayçiçeği yağı dolu TIR, bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü. Suriye\'nin Çobanbey kasabasına ayçiçeği yağı götüren Cengiz Köse yönetimindeki 79 EF 124 plakalı TIR\'ın 79 DL 421 plakalı dorsesi, Yavuzlu köyünde, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Aracı sağa çekip, itfaiyeye haber veren Köse, bu sırada yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Çevrede bulunanlar arasında paniğe yol açan yangın, ihbarla gelen itfaiye görevlilerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yavuzlu köyündeki elektrik hatları ile çevredeki evlerden birinin dış cephesinin zarar gördüğü yangında TIR ise kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü

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- TIR\'ın yanması

- Yangına müdahale edilirken

- Olay yerinden görüntüler

- Görgü tanıkların konuşması

- Bir evin zarar görmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:273-55,1MB

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3)KONSERDE FENALAŞAN SOLİSTE İLK MÜDAHALEYİ DEMİREL\'İN DOKTORU YAPTI

ISPARTA Genç İşadamları Derneği\'nin (IGİAD) gecesinde konser veren Isparta Musiki Derneği\'nin solisti Nuri Ağırbaş, konser sırasında fenalaştı. Ağırbaş\'a ilk müdahaleyi geceye katılan merhum 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel\'in de doktoru olan İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur ile eşi Prof. Dr. Mustafa Cesur yaptı. Başını yere çarpıp beyin kanaması geçiren Ağırbaş, hastanede ameliyata alındı. IGİAD tarafından derneğe yeni kayıt yaptıran 8 üye için rozet takma töreni düzenlendi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi\'nde dün akşam yapılan törene, merhum 9\'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel\'in manevi kızı ve özel doktorluğunu da yapan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta Belediye Başkanı MHP\'li Yusuf Ziya Günaydın, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eski bakanlardan Esat Kıratlıoğlu, Aykon Doğan, Hamdi Üçpınarlar ve çok sayıda siyasetçi ve iş insanı katıldı.

Gecede Isparta Musiki Derneği konser verdi. Koroda solist olarak görev yapan Nuri Ağırbaş, aniden fenalaştı. Konserin ikinci bölümünde orkestranın arkasındaki basamakta ayakta duran korodaki Nuri Ağırbaş, önce önündeki kadın solistin üzerine sonra da yere düştü. Başını yere çarpan Nuri Ağırbaş\'a ilk tıbbi müdahaleyi Aylin Cesur ve dahiliye uzmanı olan eşi Prof. Dr. Mustafa Cesur birlikte yaptı.

Düşme sonrası yüzü kan içinde kalan ve dili boğazına kaçtığı anlaşılan Nuri Ağırbaş\'ın nabzını kontrol eden Aylin Cesur ve eşi, nabzı zayıf olan Ağırbaş\'a ambulans gelinceye kadar kalp masajı yaptı. Daha sonra salona gelen sağlık ekibine hasta hakkında bilgi veren milletvekili Cesur ve eşi, ambulansta hastaya refakat ederek SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi\'ne kadar gitti.

Hastaya müdahale ettiği esnada nabız alamadığını belirten Aylin Cesur, \"Hastanın dilinin boğazına kaçma ve boğulma ihtimaline karşı dilini çekerek nefes yolunu açtık. Eşimle beraber kalp masajı yaparak hastadan nabız almayı başardık. Sonrasında sağlık ekiplerine teslim ettik. O anda orada bulunmamız ve anında müdahale edilmesi belki de üzücü bir neticeyi önledi. Değerli solistimize acil şifalar diliyorum\" dedi.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde tedaviye alınan solistin düşme sebebi henüz belirlenemezken, başını yere çarpması sonrası beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Ameliyata alınan Nuri Ağırbaş\'ın tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Görüntü Dökümü (Cep telefonu)

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- Aylin Cesur ve eşinin müdahalesi

- Nuri Ağırbaş\'ın taşınarak ambulansa konulması

- Aylin Cesur ve eşinin ambulansa binmesi

- Hastanın ambulansla hastaneye getirilişi

- Aylin Cesur\'dan detay

HABER: Nurettin ARKAN- KAMERA: ISPARTA, (DHA)

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4)FINDIKTA İÇ TÜKETİMİ ARTIRMAK İÇİN ASKERİ BİRLİK VE OKULLARDA DAĞITILMASI TALEBİ

ORDU Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, Türkiye\'nin dünyada 100\'den fazla ülkeye fındık ihracat ederek, ülkeye 2.5 milyar dolar döviz girdisi sağladığını belirterek iç piyasada da tüketimin artırılması için, devletin askeri birlikler ve okullarda fındık dağıtmasını talep etti.

Dünya fındık üretiminin yüzde 78, ihracatının yüzde 76\'sını elinde bulunduran Türkiye, 100\'den fazla ülkeye fındık ihraç ederek yılda 2.5 milyar dolara yakın döviz girdisi elde ediyor. Türkiye\'nin fındık rekoltesi yıllık 450-550 bin ton arasında değişirken, dekar başına verimin artırılması için de çalışma yürütülüyor. Fındık ihracatı önem taşırken, iç piyasada da tüketimin artırılması için projeler hazırlanıyor. Fındığın okullarda ve askeri birliklerde dağıtımının sağlanması halinde iç piyasada tüketimin etkili olacağını belirten Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, \" İhracat haricinde fındığın tüketim noktasında, iç piyasada tüketimin canlanması lazım. Bunun bir çok sebepleri var. Fındığı üreticimizden ucuz alıpta 70-80 liradan raflarda satmak fındık tüketiminin en büyük engeli zaten. Bu fındık raflarda 11-12 liraysa, raflarda 25-30 liraya rahatlıkla yenilebilir vaziyette olması lazım. Oyunlar hep üreticinin üzerinde. Üreticinin üzerindeki oyunları kaldırmamız lazım\" dedi.

RAFTA 70-80 LİRA

Fındığın üreticiden ucuza alınıp, fabrikada işlendikten sonra marketlerde ve kuruyemişçilerde 70-80 liradan yüksek fiyata satıldığını, fiyatların yüksek olmasıyla iç tüketiminde olumsuz yönde etkilendiğini söyleyen Akarsu, \"İç fındık piyasada, rafta 70-80 liraysa üreticiden daha yüksek fiyata almak lazım. Fiyatları daha aşağıya çekerek iç piyasada tüketime yönelmek lazım. Devlet tarafından askeri birliklere, okullara süt, kuru üzüm gibi bir çok tarımsal ürünler dağıtılıyor. Fındığıda bunun içine katarak iç tüketim artırılabilir. Fındığın damak tadını bilmeyen vatandaşlarımız var. En azından bu bir sefer yapılmış olsa, fındığın damak tadının ne olduğunu bilmeyenler öğrenmiş olacak. Bu şekilde fındığın reklamı daha iyi yapılabilir. Damak tadı oluştuğunda zaten kendiliğinden tüketim yükselecek. Okullarda ve askeri birliklerde dağıtımı sağlanarak fındığın iç piyasada tüketiminde etkili olabilir\" şeklinde konuştu.

KİŞİ BAŞINA TÜKETİM 600 GRAM

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü\'nün 2015 yılı fındık raporuna göre ise Türkiye\'de yıllık fındık tüketiminin 90 bin ton civarında olduğu, kişi başına tüketimin ise 600 gram seviyelerinde olduğu da belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Selami Akarsu ile röportaj

-Fındık fabrikasından görüntü

-Fındık detay görüntüsü (arşiv)

-İç fındık görüntüsü

(SÜRE:4.11 Dk ) (BOYUT: 622 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)

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5)MERSİN\'DEKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 1 TUTUKLAMA

MERSİN\'de, fuhşa yer ve imkan sağladıkları iddiasıyla 1\'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.I., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki Kültür Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adresi takibe alan ekipler, salondan çıkan 5 erkeğin para karşılığında fuhuş yaptıklarını belirtmeleri üzerine operasyon düzenledi. Ç.Ç. isim kadın ile M.Ç. ve A.I., \'fuhşa yer ve imkan sağlamak\' suçundan gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.I., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Ç.Ç. ile M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Emniyet Müdürlüğü\'nün genel görüntüsü

-Şüphelilerin binadan çıkarılması ve araçlara bindirilmesi

-Polis araçlarının emniyetten ayrılması

(BOYUT: 103 MB) (SÜRE: 00.57 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)