DHA YURT BÜLTENİ 4

Markette silahlı, kar maskeli soygun

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde bir market zincirinin şubesine giren kar maskeli soyguncu, elindeki tabancayı doğrulttuğu kasiyeri etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki yaklaşık 5 bin lira parayı alıp kaçtı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Zeytinköy Mahallesi\'nde yaşandı. Marketin kapanma saati sırasında yüzünü kar maskesiyle gizleyen bir kişi, elinde tabancayla içeriye girdi. Tabancayı kasiyere doğrultan soyguncu, kasadaki paraları istedi. Kasada bulunan yaklaşık 5 bin lirayı alan soyguncu, marketten çıkıp, koşarak kaçtı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi. Markette parmak izi araştırması yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Soyguncunun belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

DENİZLİ, (DHA)

Emekli İngilizce öğretmeni, ömrünü resme adadı

BURSA\'da, Bayram Saltabaş (68), 25 yıl İngilizce öğretmenliği yapıp, emekli olduktan sonra açtığı resim atölyesinde kendisini resme adadı. İlkokul öğretmeninin yeteneğini keşfetmesiyle ilgi duyduğu resme liseden sonra başlayan, eğitim fakültesinde okurken, güzel sanatlar fakültesinde misafir öğrenci olarak resim derslerine giren Saltabaş, bugüne kadar 3 bin eser hazırlayıp, 70\'e yakın sergi açtı.

Bayram Saltabaş, ilkokuldaki resim öğretmeninin, yaptığı resmi çok beğenmesiyle ilgi duymaya başladığı çalışmalarına liseyi bitirdikten sonra ağırlık verdi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi\'nde lisans eğitimi alan Saltabaş, Güzel Sanatlar Fakültesi\'nde de misafir öğrenci olarak resim derslerine girdi. Mezun olduktan sonra 25 yıl İngilizce öğretmenliği yapan Saltabaş, meslek hayatını boyunca da ressamlığa ara vermedi. Çalıştığı her okulda duvarlara Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün resmini yapan Saltabaş, emekli olduktan sonra da kendisine resim atölyesi kurdu.

3 BİN TABLO, 70 SERGİ

Tarihi Pirinç Han\'daki atölyesinde daha çok yağlı boya ile çalışan Bayram Saltabaş, şimdiye kadar 3 bin tablo yaptı. Türkiye\'nin çeşitli illerinde 70\'e yakın sergi açan Saltabaş, tablolarını 50 lira ile 50 bin lira arasında değişen fiyatlarla satarak, gelir sağlıyor. Bu aralar Bursa sokaklarını ve tarihi mekanları resmettiğini anlatan Saltabaş, \"İlkokulda öğretmenim, benim yaptığım resmi beğenip, \'resim köşesi\'ne astı ve o resim 6 ay orada kaldı. Bu coşku ilk olarak orada başladı. Geniş bir koleksiyon çalışması içine girdim ve gelecek nesillere belge olarak Bursa\'yı hediye etmek istiyorum. Sabah erken saatte atölyeme gelirim, akşam olunca da evime giderim. Yaşantım budur. Resimden başka hiçbir şeye bir saniye dahi ayırmam. Bu tutkum, gittikçe de derinleşiyor; çünkü sanat sonsuz, ömür çok kısa. Kalan ömrümü de sanata adamak için her saniyemi resimle yaşıyorum\" diye konuştu.

BURSA, (DHA)



SİİRT\'TE OKUL BAHÇESİNİ SEL SULARI BASTI: ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER SIRALARDAN OLUŞTURULAN BASAMAKLARLA OKULA GİRDİ

SİİRT kent merkezinde bugün sabah erken saatlerde bastıran yağmur nedeniyle oluşan sel suları, Alpaslan İlk Okulu bahçesinde gölet oluşturdu. Öğretmen ve öğrenciler, sırların yan yana konmasıyla oluşturulan basamaklar üzerinden geçerek okula girebildi.

Siirt kent merkezinde sabah erken saatlerde aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle oluşan sel suları, cadde ve sokaklarda göle dönüştü. Sabah erken saatlerde bastıran yağmura yakalanan sürücüler ise yollarda biriken su birikintilerinden ötürü zor anlar yaşadı. Helvacılar çarşısındaki bazı iş yelerine ait depolar ile bazı evlerin bodrum katları da su altında kaldı.

Öte yandan kent merkezinde bulunan Alpaslan İlk Okulu\'nun bahçesi, sel sularıyla doldu. Sabah erken saatlerde okula gelen öğretmenler ve öğrenciler, sıraların yan yana konmasıyla oluşturuman basamaklar üzerinden geçerek okula girdiği görüldü. Bu basamaklar üzerinden geçmeye korkan öğrenciler ise öğretmenler eşliğinde geçerek okula girebildi.

SİİRT, (DHA)

KANSER HASTALARI KONSERLE MORAL BULDU

VM MEDİCALPARK Bursa Hastanesi, kanser hastalarına moral desteği vermek için ve aynı zamanda kansere dikkat çekmek adına Konferans Salonu\'nda konser organizasyonu düzenledi. Hastanenin Konferans Salonu\'ndaki konseri izleyen kanser tedavisi gören hastalar, keyifli bir gece geçirdi.

Nilüfer Kadın Korosu\'nun sahne aldığı gecede Kanserle Savaş Derneği ve Uludağ Üniversitesi Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKO-DAY) destekleri ile VM Medicalpark Bursa Hastanesi\'nin düzenlediği müzik dolu gecede, geceye katılan hastalar moral buldu.

VM Medicalpark Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan, \"İçinde bulunduğumuz ay meme kanseri ile mücadele, meme kanseri farkındalık ayı. Bu kapsamda bir dizi etkinliklerimiz oldu. STK\'lar ile yapmış olduğumuz bilgilendirme eğitimleri, seminerler, çok yoğun bir ay geçiriyoruz. Kanser tedavisi sadece medikal yönü olan değil, aynı zamanda psikolojik yönü çok önemli olan bir tedavi süreci. O yüzden de hastalarımıza moral olması için böyle güzel bir etkinlik düzenledik. Nilüfer Belediyesi Kadın Korosu\'nun konseri olacak. İnşallah keyifli bir gece olacak. Bütün hastalarımızı davet ettik, ama tabii ağırlıklı olarak kanser tedavisi gören hastalarımız, onların moral ve motivasyonu daha önemli olduğu için öncelik onlarda oldu\" dedi.

\'KANSERDEN DEĞİL, GEÇ KALMAKTAN KORKUN\'

Kanser tedavisi ile ilgili bilgiler de veren Arslan, tedavinin çok boyutlu bir süreç olduğunu kaydetti. Kanserin 21. yüzyılın gerçeği olduğunu söyleyen Arslan, \"Çevresel faktörler, yaşam biçimi, teknolojinin getirdiği olumsuzluklar sebebiyle kanser vakalarında artış görülmekte. Fakat her alanda yaşanan teknolojik gelişmeler tıp alanında da olmakta. Erken evrelerde, erken teşhis ile çok güzel sonuçlar artık alınabiliyor. Kanserden ziyade geç kalmaktan korkun diyoruz. Neden bu farkındalık ayı önemli? Erken evrede tespit edildiğinde en güzel sonuçlar alınan kanser türü meme kanseri. Yüzde 100\'e yakın tedavi etmek mümkün. O yüzden de halkımızın bilinçlenmesi lazım. Teşhisi, tedavisi çok kolay. O yüzden meme kanserine dair farkındalık yaratmak çok önemli\" dedi.

BURSA, (DHA)

KARDEŞİYLE BALDIZINI YARALAYIP, SEVGİLİYİ ÖLDÜREN SANIK: İFADEMİ YÖNLENDİRMEYLE VERDİM

KONYA\'daki Büyükşehir Belediyesi Stadı\'nın açık otoparkında, kardeşi Sevgi T. (23) ile baldızı Ceylan P.\'yi (29) tabancayla vurarak yaralayıp, baldızının sevgilisi Yaşar Telli\'yi (31) öldüren Fevzi Arslan\'ın (34) \'tasarlayarak adam öldürme ve yaralama\' suçundan yargılanmasına başlandı. Arslan, mahkemedeki savunmasında, \"Poliste ve hakimlikte verdiğim ifadeleri kabul etmiyorum. Olayın şoku ve yönlendirmelerle o ifadeleri verdim\" dedi.

Olay, 21 Nisan günü saat 21.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Parsana Mahallesi Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı\'nın açık otoparkında meydana geldi. İnşaat işçisi, 1 çocuk babası Fevzi Arslan, arkadaşı Salih D., kardeşi Sevgi T. ve baldızı Ceylan P.\'yi yanına alıp, 06 BG 386 plakalı otomobiliyle stadyumun açık otoparkına geldi. Arslan, ardından baldızı Ceylan P.\'nin birlikte yaşadığı, 3 çocuk babası meslektaşı Yaşar Telli\'yi çağırdı. Bir süre sonra yanlarına Yaşar Telli de geldi. Arslan, iddiaya göre, Telli\'ye \"Baldızımla birliktesin. 3 çocuğunuz var. Kız kardeşimle de mesajlaşmalarını yakaladım. Niye böyle yaptın?\" diye sorunca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerini Fevzi Arslan; Yaşar Telli, baldızı ve kardeşine tabancayla ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, çevredekiler tarafından çağrılan sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Vücuduna 4 kurşun isabet eden Yaşar Telli, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Sevgi T. ve Ceylan P. ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

\'YA CAN ALACAĞIM YA CANIMDAN OLACAĞIM\' MESAJI

Olayın ardından tabancasını otomobilin üzerinde bırakıp, kaçan Fevzi Arslan, 1 gün sonra Cihanbeyli ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Arslan\'ın, olaydan önce sosyal paylaşım sitesi Facebook\'taki hesabından \'Ben bazılarına uyarımı yaptım. Bundan 1 sene önce. Bu mesaj bu profilde kalsın. Bir dahası da ya can alacağım ya canımdan olacağım. Sıkıntı yok. Sağlığını düşünen, sağlığından olmazdı. Bu her iki taraf için geçerli sayın bayım\' mesajını paylaştığı görüldü. Arslan, cinayetin ardından ise \"Çoğunuzu seviyorum, Allah\'a emanet olun. Ben dedim ki \'Yapmayın\'\" diye mesaj yayımladı.

\'ARAMIZDA AĞABEY- KARDEŞ İLİŞKİMİZ VAR\' DEMİŞ

Fevzi Arslan, emniyetteki ifadesinde, kız kardeşi Sevgi T. ile Yaşar Telli\'nin birbirine gönderdiği aşk mesajlarını gördüğünü ileri sürdü. Bu durumu konuşmak için Telli\'yi de stadyumun otoparkına çağırdığını kaydeden Arslan, ilk olarak baldızı Ceylan P. ile tartıştığını söyledi. Arslan, \"Önce Ceylan\'la tartıştım. \'Madem biliyorsun neden bana söylemedin?\' dedim. Yaşar gelince aynı arabaya geçip, oturduk. Onlar arkada, ben önde oturuyordum. Aşk mesajlarından bahsettim ve neden bana söylemediklerini sordum. Sevgi de Yaşar da inkar etti. \'Biz sevgili değiliz\' dediler. Yaşar, \'Bizim kardeşinle aramızda ağabey- kardeş ilişkisi var. Ağabey- kardeş gibi mesajlaştık\' dedi. Sinirlenip, aşağı indim. Yaşar\'ın bulunduğu yerdeki cam, yarı açıktı. Bir an silahı çekip, açık yerden Yaşar\'ın göğsüne doğru peş peşe ateş ettim\" diye konuştu.

\'KADINLAR YANLIŞLIKLA VURULMUŞ\'

Kardeşini ve baldızını vurma gibi niyetinin olmadığını ileri süren Fevzi Arslan, \"Kadınları vurma gibi bir niyetim yoktu. Onlar yanlışlıkla vurulmuş. Namus meselesiydi. Silahı olay yerinde bıraktım. Daha sonra Cihanbeyli\'ye gittim\" dedi.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fevzi Arslan\'ın \'tasarlayarak adam öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, \'kasten yaralama\' suçundan da 9 yıla kadar yargılanmasına Konya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlandı. Duruşmaya sanık ve tanıklar ile birlikte taraf avukatları da katıldı. Daha önce emniyetteki sorgusunda ve Sulh Ceza Hakimliği\'nde verdiği ifadeleri kabul etmediğini belirten Arslan, \"Poliste ve hakimlikte verdiğim ifadeleri kabul etmiyorum. Olayın şoku ve yönlendirmelerle o ifadeleri verdim. Benim mahkemeye sunduğum dilekçedeki anlattıklarım doğrudur\" diye konuştu.

AĞABEYİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Sevgi T. ise ağabeyinin olay sırasında dolduruluşa getirildiğini ileri sürerek, şikayetçi olmadığını belirtti. Sevgi T., ifadesinde, şunları söyledi:\"Bizi olay yerine toplayan Salih D. idi. Ceylan\'ın numarasını da ağabeyime veren oydu. Ağabeyimi bu olayla ilgili Salih doldurdu. Kim o lafları duysa ağabeyimin yaptığını yapardı. Ağabeyime benimle ilgili ileri geri konuşmuş, benim kaçacağımı söylemiş. Ağabeyim bize olayı sorduğunda öyle bir şey olmadığını söyledik. Biz ağabeyimi sakinleştirmeye çalıştıkça Salih onu doldurdu. Salih, ağabeyim arabadan indiği sırada ağabeyime tekrar bir şeyler söyledi ve onu bize doğru kışkırttı. Bunun üzerine ağabeyim çok sinirlendi, arabadan indi. Camı açmamızı istedi. Yaşar elini beline götürdü. Ağabeyim Yaşar\'ı hedef gözeterek peş peşe ateş etti. Bu sırada Ceylan Yaşar\'ın üzerine kapaklandı. Ben seken kurşunlar nedeniyle yanlışlıkla vuruldum. Ağabeyimden davacı ve şikayetçi değilim.\"

Duruşmaya katılan Ceylan P. ve Yaşar Telli\'nin annesi Medine Telli, Fevzi Arslan\'dan şikayetçi olduklarını söyledi.

Duruşma, sanık ve tanık savunmalarının ardından ertelendi.

KONYA, (DHA)