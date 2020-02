DHA YURT BÜLTENİ 4

Yüksekova şehitleri adına Kamerun’da su kuyusu açıldı

MERKEZİ İstanbul’da bulunan Tut Ellerinden Uluslararası İnsani Yardım Derneği ve Afrika fotoğrafçısı Yavuz Atalay’ın işbirliği ile Kamerun’un Mildi bölgesinde, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK’lı teröristlerce şehit edilen Nurcan ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’nın adına yapılan su kuyusu, bebeğin doğum günü açıldı.

Sosyal medya üzerinden takipçilerinin desteği ile şehit Nurcan ve bebeği Bedirhan Mustafa adına su kuyusu açtıklarını söylen fotoğrafçı Yavuz Atalay, \"Kuyuya destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Buradan komutanımız astsubay Serkan Karakaya selam gönderiyoruz. Bizler üzerimize düşeni yapmak istedik ve su kuyusunu açtık\" dedi.

Kamerun’da birçok projeyi hayata geçiren Yavuz Atalay, su kuyusu dışında fidan dikimleri, sadaka kurban kesimleri, Türk Bayraklı forma dağıtımları da gerçekleştirdi. Atalay, \'Askıda Mektup Projesi’nde yer alan ve Ankara ile İstanbul’daki 25 ilkokuldan öğrencilerin yazdıkları İngilizce ve Fransızca mektupları da Kamerun\'daki yaşıtlarına ulaştırdıklarını da kaydetti.

Tut Ellerinden Uluslararası İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Tunç ise, 1 Ağustos\'ta Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK’lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen jandarma astsubay Serkan Karakaya’nın eşi Nurcan ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa adına Kamerun’un Mildi bölgesinde açtıkları su kuyusunun bebeğin doğum günü olan 19 Ekim’de gerçekleştiğini söyledi.

Bölge halkının su ihtiyacının karşılanması amacıyla açtıkları kuyudan çıkan temiz içme suyunun halka uzun yıllar yeteceğini belirten Tunç, \"11 aylık şehit bebek Bedirhan Mustafa ile annesi Nurcan’nın adını verdiğimiz kuyunun açılışını yaptık. Kuyu bebeğin doğum günü açıldı\" dedi.

Marketlerden peynir ve şampuan çalan şüpheli yakalandı

ADANA\'da girdiği marketlerden şampuan ve kaşar peyniri çalan Barış K. (26) yakalandı.

Olay, Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Barış K. girdiği bir marketten aldığı 2 paket kaşar peynirini pantolonun içine gizledi. Şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra Fevzipaşa Mahallesi\'ndeki bir markete gelen Bilal K. buradan da 4 şampuanı aynı yöntemle çaldı. İşyeri sahiplerinin ihbarı üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin hırsızlık suçundan sabıkası bulunan Barışl K. olduğunu saptadı. Kısa sürede yakalanan Barış K. sorgusunda, \"İşsiz olduğum için param yoktu. Yaptığımdan pişmanım işlerlerinin zararını karşılamak istiyorum\" dedi.

Barış K. işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Dağda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

ADANA’nın Aladağ ilçesi ki dağda 4 gündür mahsur kalan 2 keçi Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü dağcıları (PRODOSS) tarafından kurtarıldı.

Meydan yaylasında hayvancılık yapan Alim Soydan, Karlık mevkide kayalıklarda 2 keçinin kaldığını tespit etti. Bölgenin uçurum olması nedeniyle kendi imkanlarıyla keçileri çıkaramayan Soydan, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine PRODOSS ekibinden yardım istedi. Dağcı antrenör Murat Arıkan, kurtarma ekibi oluşturarak önce zorlu bölgede keşif yaptı. Emniyetli ve en uygun yerlerde iniş istasyonları kuran kurtarma ekipleri keçilerin bulunduğu bölgeye halat yardımıyla indi. 4 gün aç, susuz kalan 2 keçi 3 saat süren çalışmanın ardından kurtarılarak sahibine teslim edildi. Keçilerin sahibi Alim Soydan kurtarma ekibine teşekkür ederken, keçilerden umudunu kestiğini, acı çekmesinler düşüncesiyle tüfekle onları vurmaya giderken bir arkadaşının tavsiyesi üzerine ekiplere ulaştığını söyledi.

Kulübün dağcı antrenörü Murat Arıkan ise, \"Profesyonellik alanımız olan dağcılık ve arama kurtarma eğitimlerimizi bir canlının yaşama hakkı için kullanıyor olmamız ve o canlıyı yaşama katmamız tarif edilemez bir duyguydu. Bizim için asıl amaç yaşatmaktır\" dedi.

Rus Askeri tanker gemisi Çanakkale Boğazı\'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçen Rus Donanması\'na ait \'IMAN\' adlı askeri tanker gemisi, Akdeniz\'e doğru yol aldı.

Marmara Denizin\'den bugün saat 07.00\'de Çanakkale Boğazı\'na giriş yapan Rus Donanması\'na ait 105 metre boyunda ve 3 bin 359 groston ağırlığındaki \'IMAN\' adlı askeri tanker gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu\'nu döndükten sonra saat 09.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan \'Dur Yolcu\' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen askeri tanker gemisi, Akdeniz\'e doğru yol aldı.

Akaryakıt taşıma özelliğindeki askeri tanker gemisine boğazdan geçişi sırasında Sahil Güvenlik unsurları eşlik etti.

Palamut azaldı, tüketiciler lakerdaya yöneldi

KARADENİZ\'de, 1 Eylül\'de av yasağının sona ermesiyle bolluğu yaşanan ve tezgahları dolduran palamut avı azaldı. Sezonda avlanan ve balıkçılar tarafından tuzlanan palamudun yerine lakerda almaya başladı. Lakerda, 3.5 ile 4 kilogram arasındaki kavanozlarda 80 liradan alıcı buluyor.

Karadeniz\'de, 1 Eylül\'de sona eren av yasağı ile birlikte balıkçılar ağlarını denize bıraktı. Son 10 yılın en bereketli sezonunun yaşandığı Karadeniz\'deki palamut avında sona geliniyor. Denizlerdeki yoğun av dönemi ile tezgahları dolduran palamut avı azaldı. Sezonda avlanan ve balıkçılar tarafından tuzlanan palamudun yerine lakerda almaya başladı. Sinop\'ta, lakerda, 3.5 ile 4 kilogram arasındaki kavanozlarda 80 liradan alıcı buluyor.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu, palamut avının azalmaya başladığını belirterek ilk haftalarda 10 bin kasa avlanan palamudun yerini 800 kasalara bıraktığını söyledi. Gündoğdu, \"Fiyatlarda birden 15 liraya kadar yükseldi. Bugünlerde hava koşulları iyi değil. Sonra havalar limanladıkça biraz daha fiyatların düşeceğini tahmin ediyoruz. Palamut 10 lira civarında olur. Lakerda satışları çok iyi. Vatandaş artık palamutları lakerda yapıyor. Herkes lakerdasını yapıyor. Yapamayanlar gelip bizlerden alıyor. Biz yardımcı oluyoruz. Lakerdalar 80 lira civarında, torikler 130 lira civarında alıcı buluyorödedi.

Evlerin altından sokak geçiyor

KARAMAN\'ın Ermenek ilçesinde 15 evin bir bölümünün altından sokak geçiyor. İlçenin arazi yapısı ve arsa sorunu nedeniyle yapılan \'örtmeli ev\' olarak nitelendirilen evin bir ya da iki odası, sokak üzerindeki ahşap kirişler üzerine inşa edilmiş. Zemin üzeri bir kat olarak yapılan binanın zemin katı, arsa eğimi nedeniyle kiler veya ahır, üst katları da ev olarak kullanılıyor. Koruma altına alınan evlerin her biri ise sahibini adını taşıyor.

Güney Anadolu Taşeli Platosunda yer alan ve 5 bin yıldır insanların yaşadığı denizden yüksekliği bin 300 metreye kadar ulaşan, etrafı dağ ve tepelerle çevrili olan Ermenek’te, ekilebilir arazı az, orman ve su bakımından zengindir. Küçükbaş hayvancılık ve meyvecilikle geçimini sağlayan Ermenek\'te, arazi yapısı nedeniyle bazı evlerin bir veya iki odasının altından sokak geçiyor. Sokağın geçtiği evin bölümü ise ahşap kirişler üzerine oturtulmuş. Yörede \'Örtmeli ev\' olarak bilinen evler, zemin üzerini bir kat şeklindedir. Zemin kat genellikle kiler veya ahır, üst katta ev olarak kullanılıyor. Örtmeli evler bu özelliğinden dolayı koruma altına alındı; ancak bazı evler yıkılma riski taşıyor. Bölge halkı örtmeli evlere alıştığı için evlerin altındaki sokaklardan gerek yaya, gerekse araçlarıyla geçiyor.

Ermenek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görevli inşaat mühendisi Yılmaz Baycan, altından sokak geçen evlerin ilçenin zorlu arazi şartları nedeniyle yıllar önce yapıldığını belirtti. Örtmeli evlerin ilginç mimarı oluşturduğunu ifade eden Baycan, \" Örtmelerle hem arazi şartlarına kolaylık, hem de sokaklar arası geçişler sağlanmış oluyor. Bu örtmeleri görmek için yerli turistler ilçeye son dönemde akın ediyor. Örtmeler koruma altında bulunuyor; ancak aynı zamanda yıkılma tehlikesiyle de karşı karşıya olan örtmeler de var. Bu örtmelerin bir an önce onarılıp turizme kazandırılması gerekmektedir.\" diye konuştu.

Samsun\'dan gezmek için Ermenek\'e geldiğini belirten Tayfur Girbaş, \"Ermenek\'e üçüncü gelişim. Her gelişimde ayrı bir tat alıyorum. Buranın insanlarını, doğasını ve bu tarihi dokuyu seviyorum. Yetkililerin de buraların korunması için çalışma yapmasını istiyorum.\" dedi.

Bölge halkında Mustafa Ünlü, \"Ermenekliyim bu doğayı, bu tarihi ve bu coğrafyayı çok seviyorum. Sebebi de, burada bir yerden bir yere yürüyerek giderken bu tür örtmelerden geçiyoruz. Tarihimize ve doğamıza sahip çıkalım. Bu örtmeler bizim için çok kıymetlidir.\" dedi.

Her gün okula gelip giderken örtmeli evin bulunduğu sokaktan geçtiğini belirten ilkokul 4\'üncü sınıf öğrencisi Deniz İnbaşı, o sokaktan geçmeyi çok sevdiğini ve sokağın üstünde bulunan evlerin koruması ve onarılması gerektiğini söyledi.

