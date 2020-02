DHA YURT BÜLTENİ 4

1)KKTC BAŞBAKANI TUFAN ERHÜRMAN MERSİN\'DE

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, Mersin Valisi Ali İhsan Su\'yu ziyaret etti.

İki ülke arasındaki ticari ortaklıkların masaya yatırıldığı ziyarette, Mersin\'de bulunmaktan dolayı duyduğu ifade eden KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, \"İş insanlarımız bir araya gelsinler, daha fazla ortalkılk yapsınlar, daha fazla birlikte iş yapsınlar arzusuyla, buna destek olmak amacıyla buraya geldik. Gelmişken de Mersin Limanı\'nı yerinde inceleme şansı bulacağız\" dedi.

Vali Su ise Başbakan Erhürman\'ı ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Ziyaret, karşılıklı hediyelerin verilmesinin ardından basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Mersin Valiliği\'nin genel görüntüsü

-Valilik girişinden görüntü

-Başbakan Erhürman\'ın Valilik Şeref Defteri\'ni imzalaması

-Makamdan genel görüntü

-Vali Ali İhsan Su\'nun konuşması

-Başbakan Erhürman\'ın konuşması

-Hediye takdimi

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

(BOYUT: 91.1 MB) (SÜRE: 00.50 DK)

======================================

2)TABİAT PARKI\'NDAKİ ÇÖPLÜĞE KLİPLİ TEPKİ

MİMAR Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü\'nü 2011 yılında birincilikle tamamlayan ressam Gökçe Erhan, mezun olduktan bir süre sonra memleketi Trabzon\'un Sürmene ilçesine gelerek burada yaşamaya karar verdi. Erhan, evinin yakınında bulunan Çamburnu Kutlular Katı Atık Tesisi\'nden çevreye yayılan kötü kokudan rahatsız oldu. Gökçe Erhan, ilçede Tabiat Parkı alanında yer alan ve 10 yıldır çöp depolanan tesisi protesto amacıyla bölgenin görüntüleri ve fotoğraflarıyla klip hazırladı. Geçen yıl, tepkilere neden olan çöp depolama tesisleri içerisinde çevre sorunlarını konu edinen resimleriyle sergi açıp, çöp depolama yönteminin çevreye verdiği zararlara dikkat çeken Erhan, \"Çöpler depolanarak değil geri dönüşümle kazanılmalı\" dedi. Erhan\'ın hazırladığı klip, paylaşıldığı sosyal medyada da ilgi gördü. Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde katı atıkların düzensiz bertaraf edilmesi, gelişigüzel vahşi depolama yöntemlerinin uygulanması, uzun süreden bu yana çözülemeyen bir çevre sorunu olmayı sürdürüyor. Soruna çözüm için bir araya gelen Trabzon ve Rize ile ilçe belediyeleri, \'Trabzon ve Rize illeri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği\'ni (TRAB-Rİ-KAB) kurdu. Birlik, bakanlıklar ve belediyelerin katkıları ile Trabzon\'un Sürmene ilçesi Kutlular mevkisinde deniz seviyesinden 290-340 metre yüksekte, kıyıdan yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta çöp depolama alanı oluşturdu. Mevcut çöp depolama alanının kapasitesinin dolması üzerine, yeni çöp depolama alanı açıldı. 2007 yılında katı atık depolanmaya başlanan ve yaklaşık 10 yıl ömür biçilen alanın dolması üzerene çöpler için bölgede yeni bir çöp depolama alanı daha oluşturuldu. Yetkililerin, yeni alanda çöpleri çevreye kötü koku yaymayacak şekilde ayrıştırıcı ve enerji üreten modern bir sistem kurması hedeflendiği belirtildi. 11 yıldır çöp depolanan alan, yeni alanın da oluşturulmasıyla çevreye kötü kokular yayıldığını öne süren ilçe sakinlerinin de tepkisine yol açtı.

ÇÖP TESİSİNE KLİPLE TEPKİ

Dünyada sarıçam ormanlarının deniz seviyesine inebildiği nadir alanlardan biri olan Çamburnu Tabiat Parkı\'nın da güneyinde yer almasıyla sürekli tartışmaların odağı olan çöp depolama alanına, çevrede oturan vatandaşların tepkisi sürüyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü\'nü 2011 yılında birincilikle tamamlayan ressam Gökçe Erhan, mezun olduktan bir süre sonra memleketi Trabzon\'un Sürmene ilçesine gelerek burada yaşamaya karar verdi. Erhan, evinin yakınında bulunan Çamburnu Kutlular Katı Atık Tesisi\'nden çevreye yayılan kötü kokudan rahatsız oldu. Gökçe Erhan, ilçede Tabiat Parkı alanında yer alan ve 10 yıldır çöp depolanan tesisi protesto amacıyla bölgenin görüntüleri ve fotoğraflarıyla klip hazırladı. Erhan\'ın hazırladığı klip, paylaşıldığı sosyal medyada da ilgi gördü. Geçen yıl, tepkilere neden olan çöp depolama tesisleri içerisinde çevre sorunlarını konu edinen resimleriyle sergi açan Erhan, çöp depolama yönteminin çevreye verdiği zararlara dikkat çekmeye çalışmıştı.

\'ÇAMBURNU ÇÖP FELAKETİYLE KARŞI KARŞIYA\'

Çöp tesisinin 2018\'de kapanacağı bilgisiyle ümitlendiklerini ancak tesisinin kapanmadığı ve yakın bir yerde yeni bir depolama alanı açıldığını belirten Gökçe Erhan, Çamburnu\'nun çöp felaketiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Çamburnu Tabit Parkı\'nın Türkiye\'de Sarıçam\'ın denize ulaştığı nadir yerlerden olduğuna dikkat çeken Erhan, \"2012 yılında kapatılacak tesis 2018\'de hala varlığını katlanarak büyüyerek devam ettirmekte. 2018\'de tesisin kapatılacağı söylenmişti. Mevcut Kutlular \'da bulunan dolum alanına depolama işi taşarak devam etmektedir. Bunun yanında mevcut alana yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Gökçesu bölgesinde yeni ek lot inşası yapılmaktadırö dedi.

\'ÇAMBURNU VAHŞETLE İÇ İÇE YAŞIYOR\'

Çöplükten gelen ağır kokunun ve belirli saatlerde derelere akıtılan atık sularının yaşadıkları Tabiat Parkını cehenneme çevirdiğini söyleyen Erhan, \"Çamburnu vahşetle iç içe yaşıyor. Tüm çöplüklerin insanlık sorunu olduğunu düşünüyorum. Hepimize bir sorumluluk düşüyor. Ben kendi yerelimden ülkenin geneline doğru bir yol izlemekteyim. Burada korkunç bir olay yaşanıyor. Şehirlerin ürettiği çöpler bir yerlere gidiyor. Bunların nereye gittiğini gösteren bir örnektir Çamburnu. İstiyorum ki hepimiz bu kliple birlikte biraz daha bir şeylerin farkına varalım. Kendi sorumluluklarımızı görelim ve yerine getirelim. Bu köy bu vahşetle iç içe yaşıyor ve eğer ülke olarak genel olarak hepimiz üzerimize düşen görevi yerine getirmezsek bu vahşet çoğalarak büyüyecek. Bunu durduracak kişiler, kişilerin kendileridir. Her ufak çaba büyüyerek ve birleşerek başarılı bir sonuca ulaşır diye düşünüyorum. Bu klipte buna bizi getirecek bir adımdırö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------

-Drone ile çöp alanından görüntü

-Yeni açılan çöp depo alanından görüntüler

-Röportaj

-Çöplük için hazırlanan klip

-Detaylar

(Haber- Kamera: Selçuk BAŞAR-TRABZON/DHA

============================================

3)SERVİS SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI, ÖĞRENCİLERİ OKULA POLİS BIRAKTI

EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde polis tarafından yapılan trafik uygulamasında durdurulan ve içerisinde 14 ilkokul öğrencisinin bulunduğu servis minibüsün sürücüsü Y.O.\'nun 0.77 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 1453 lira para cezası yazılarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, öğrenciler derse geç kalmamaları için yetki belgeli polisin kullandığı aynı minibüsle okula bırakıldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde, şehir içinde yolcu ve öğrenci taşımacılığı yapan minibüsler ile servis araçlarını denetledi. Ekipler, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene Caddesi üzerinde, içerisinde yaşları 6 ila 8 arasında değişen 14 ilkokul öğrencisinin bulunduğu Y.O. yönetimindeki servis minibüsünü durdurdu.

Yapılan kontrolde sürücü Y.O.\'nun 0.77 promil alkollü olduğu belirlendi. Y.O.\'nun ehliyetine 6 süreyle el konulurken, hakkında \'alkollü araç kullanmak\', \'trafik güvenliğini tehlikeye atmak\', \'karayolları trafik yönetmeliği ve okul servis araçları hizmet yönetmeliğinde uymamak\' ile \'emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamak\' suçlarından 1453 lira ceza cezai işlem uygulandı.

ÖĞRENCİLERİ, POLİS OKULA BIRAKTI

Minibüs içerisindeki 14 öğrenci derse geç kalmamaları için yetki belgeleri bulunan bir polis memurunun kullandığı aynı araçla yakında bulunan Dr. Ali İhsan Çuhacı İlkokulu\'na bırakıldı. Minibüs daha sonra trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.

Polis, gün içerisindeki denetimlerde 72 araç ve sürücüsünün sorgulamasını yaptı. Denetimlerde 1 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, 3 sürücüye araçlarının muayenesini geciktirmek, 2 araç sürücüsüne ise fazla yolcu taşımaktan toplam 13 bin 284 lira idari para cezası uyguladı.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

=========================================

4)İYİ PARTİ MİLLETVEKİLLERİ, HAKKARİ\'DE SEÇİM ÇALIŞMASI YAPTI

İYİ Parti milletvekilleri Hakkari\'de esnafı ziyaret ederek, seçim çalışması yaptı. Parti Genel Sekreteri ve Divan üyesi Cihan Paçacı, İyilik Kervanı Yollarda\' projesi kapsamında, 13 arkadaşıyla birlikte Hakkari\'ye gelerek esnafı ziyaret edip, seçim çalışması yaptıklarını söyledi. 2019\'da yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken, siyasi partiler de seçim çalışmalarına hız verdi. İYİ Parti Genel Sekreteri ve Divan üyesi Cihan Paçacı başkanlığında Sakarya Milletvekili Ümit Dikbay, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Samsun Milletvekili Bedri Yaşar\'ın da alarında bulunduğu 13 kişiden oluşan parti heyeti, seçim çalışmaları için Hakkari\'ye geldi. İYİ Parti Hakkari İl Başkanı Gazi Tatlı ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan heyet, parti binasına geçip açıklamalarda bulundu.

\'TERÖR ÖRGÜTLERİ DEVLETE DİZ ÇÖKTÜREMEMİŞTİR\'

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Divan üyesi Paçacı,\'İyilik Kervanı Yollarda\' pprojesi kapsamında, Güneydoğu\'nun bütün illerini gezip, seçim çalışması yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

\"Tüm Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'ndeki illerde diğer partili arkadaşlarımız da aynı ziyaretleri yapmaktalar. Bu ziyaretlerimizin temel amacı, vatandaşlarımızla birebir görüşmek, onların dertlerini kendi ağızlarından dinlemek ve çözüm üretebilmek için gerekli çalışmayı yapabilmektir. İYİ Parti bir muhalefet partisi olarak, bu problemleri sayısal olarak mecliste çözecek iradeye sahip değildir. Ancak problemleri meclise taşımak ve Türkiye gündemine sokacak en büyük adımdır. Biz de bunun için buradayız. Özellikle Hakkari\'ye bakıldığında işsizliğin çok had safhada olduğunu görüyoruz. Tabi bunun en büyük sebebi uzun yıllar terörün yıkıcı etkisidir.Türkiye\'de 35 yılı aşkın PKK terör örgütü ile güvenlik güçlerimiz mücadele ediyor. Güvenlik güçlerimizin çok büyük fedakarlığı burada söz konusudur. Dünyada hiçbir terör örgütü devlete diz çöktürememiştir. Türkiye\'de de bu böyle olacaktır. Zaten 35 yılı aşkın bir süredir elde ettikleri bir şey söz konusu değildir. İşte terör varsa işsizlik vardır. Ben burada yaşayan insanlarımızın bundan sonra terör örgütüne prim vermeyeceğine inanıyorum. İYİ Parti olarak terör örgütüyle mücadelede hangi hükümet olursa olsun yanında olacağımızı defalarca beyan ettik.\"

İYİ Parti heyeti, daha sonra kent merkezindeki esnafı ziyaret edip sorunlarını dinledi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- İYİ Parti Genel Sekreteri ve Divan üyesi Cihan Paçacı\'nın açıklaması

- İYİ parti milletvekillerinın esnafları ziyaret etmeleri

-Genel ve detaylar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)-

=======================================================

5)OKUL SIĞINAĞINDA YETİŞEN ŞAMPİYON KIZLAR

ANTALYA\'daki spor lisesinin bodrum katındaki sığınak ve depoyu birbirine bağlayan koridorda oluşturulan dart salonunda eğitim gören 3 kız öğrenci, kazandıkları şampiyonlukların ardından milli formayla başarı elde etme hedefiyle \'ok\' atıyor.

Antalya Spor Lisesi\'nde, okul müdürü Murat Yılmaz ve antrenör Erdoğan Kaş tarafından 2 yıl önce dart salonu oluşturuldu. Spor lisesinde eğitim gören öğrencilerden seçilen sporcular, okulun bodrum katındaki sığınak, depo ve kazan dairesini birbirine bağlayan koridora kurulan dart panolarında antrenmana başladı. Okulda eğitim verilen 30 öğrenci, Antalya Spor Lisesi Gençlik Spor Kulübü bünyesinde turnuvalara katılmaya başladı.

Okul kulübü 2016 yılında Antalya\'da, katıldıkları Okullararası Dart Turnuvası\'nda il birinciliğini kazandı. Okul takımı, geçen yıl da turnuvada il birinciliğini kazanarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı. 2 yıllık süreçte 13 madalya kazanan 30 sporcudan 16 yaşında olan Dilek Çağla Alkaşı ile yaşıtları Nesibe Yıldız ve Şerife Yağmur Çelik, Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

DARTIN ALTIN KIZLARI

Altın madalyanın yanı sıra farklı şampiyonalarda 2\'ncilik ve 3\'üncülük de kazanan Dilek Çağla Alkaşı, Nesibe Yıldız ve Şerife Yağmur Çelik, yıl sonuna kadar düzenlenecek turnuvalarda elde edecekleri puanlarla milli takıma seçilme hedefiyle ok atıyor. Genç sporculardan Dilek Çağla Alkış, spor lisesinde eğitime başlamadan önce bisiklet, basketbol gibi branşlarda eğitim gördüklerini daha sonra darta yöneldiklerini söyledi. Dart sporunun kolay gibi görünmesine rağmen zor ama eğlenceli olduğunu anlatan Dilek, \"Dart, aklın matematikle birleştiği, zekayla oynanan, güce, efora dayalı spordur. Dart sporunda Türkiye birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü yaşadım. Tek amacım var milli formayı giyip ülkemi temsil etmek\" dedi.

HEDEF AY YILDIZLI FORMA

Dart eğitimine bu yıl başlamasına rağmen kısa sürede elde ettiği başarılarla Türkiye sıralamasında birinciliğe yükselen Şerife Yağmur Çelik de milli takıma seçilmeyi hayal ettiğini söyledi. Beden eğitimi öğretmeni olma hedefiyle eğitime başladığı spor lisesinde dart ile tanıştığını dile getiren Nesibe Yıldız ise \"Daha önce bisiklet sporuyla ilgileniyordum. Dartla tanıştıktan sonra daha büyük hedefler hayal ettim. Türkiye birinciliği ve üçüncülüğü yaşadım. Hedefim ay yıldızlı formayı giymek\" diye konuştu.

OKUL SIĞINAĞINDA ANTRENMAN

Okul Müdürü Murat Yılmaz da iki yıl önce dart branşında başarılı sporcular yetiştirme amacıyla çalışma başlattıklarını anlattı. Bu kapsamda öğrenci taraması yaptıklarını ve okulun sığınak bölümünde dart salonu oluşturduklarını vurgulayan Yılmaz, \"Bu antrenman alanına 10 board yerleştirerek 30 çocuğa eğitim verdik. İlk yılımızda dereceler elde etmeye başladık. 2 yılda 30 sporcumuz il birinciliği, Türkiye şampiyonluğu, ikincilik, üçüncülük gibi güzel başarılar kazandı. Bu yıl yapılan dart şampiyonasında 3 sporcumuz Türkiye şampiyonu oldu. 4 sporcumuz, ikincilik üçüncülük kazandı. Bizim amacımız spor lisesinde başarılı sporcular yetiştirip, milli takıma katılmalarına olanak sağlamak. Dart branşının okulumuzda, ilimizde devamını sağlamayı hedefliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Koridorda antreman yapan öğrencilerden detay görüntü

-Okul müdürü ile röp

-Derece yapan öğrencilerle röp

-Detay görüntüler

494MB//4.06SN HD

Haber: Tolga YILDIRIM- KAMERA: Emrah GÜL ANTALYA(DHA)

=======================================================

6)DOLANDIRICILIK ÇETESİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ADANA\'da, yaptıkları kazanın ardından araçları hurdaya çıkan kişileri dolandırdığı iddia edilen 4\'ü kadın 1\'i çocuk 20 çete üyesi adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hurdaya çıkmış ağır hasarlı araçların bilgilerini ilanlardan alıp, bağlantı kurdukları üçüncü kişilere kendilerini \'sigorta şirketi yetkilisi\' olarak tanıttıktan sonra hayali satış yapan çeteye yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, önceden tespit edilen adreslere şafak baskını yapıldı. Koç başlarıyla kapıları kıran polisler, 4\'ü kadın 1\'i çocuk 20 kişiyi gözaltına aldı. Çetenin, 20 vatandaşı dolandırıp 200 bin lira para topladığı ortaya çıktı. 200 kişiyi aynı yöntemle dolandırmayı hedefleyen çetenin vatandaşlardan kişi başı 5 ile 10 bin lira arasında para aldığı da saptandı. Çetenin lideri Okan A.\'nın da aralarında bulunduğu 4\'ü kadın 1\'i çocuk 20 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Bir kadın zanlının adliyeye sevk edilirken kucağında çocuğunun bulunması da dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi girişindeki polislerden detay

- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

SÜRE:01\'44\" BOYUT: 192 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Nuri PİR/ADANA,(DHA)

=========================================================

7)LİSİNİA DOĞA, TAYVAN EXPO\'SUNDA TÜRKİYE\'Yİ TEMSİL EDECEK

TAYVAN\'da, 3 Kasım 2018- 24 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek \'bahçecilik\' temalı Expo\'da, Türkiye\'yi temsil edecek Lisinia Doğa Projesi, fuar alanında \'Lisinia Doğa\' temalı bahçe kurdu.

Burdur Karakent köyünde 10 yıl önce kurulan Lisinia Doğa Proje, Tayvan\'ın Taichung kentinde yapılacak \'bahçecilik\' temalı Expo\'da Türkiye\'yi temsil edecek. Lisinia Doğa Proje Koordinatörü Öztürk Sarıca, 3 Kasım\'da açılacak Expo\'nun 24 Nisan 2019 tarihine kadar ziyarete açık olacağını söyledi. Tayvan Expo\'sunda Türkiye\'yi Lisinia Doğa Projesi ile temsil edecekleri kaydeden Sarıca, bu amaçla Lisinia Doğa temalı bahçe kurduklarını vurguladı.

1.5 yıl önce Tayvan Taichung Expo\'nun, Expolar Birliğinden almış olduğu yetki ile açtığı yarışmaya katıldıklarını anlatan Öztürk Sarıca, \"Yarışmada 150 proje içinde ilk 10\'a girdik. Orada Lisinia bahçesi oluşturmamız istendi. Bu konuyla ilgili 2 aydır orada çalışıyoruz. İlk önce bahçede kullanılacak heykelleri gönderdik. Son bir aydır da bahçenin kurulumuyla ilgili çalışmalarımız var\" dedi.

Türkiye\'nin orada olmasının Tayvanlıları çok heyecanlandırdığını belirten Öztürk Sarıca, \"Bizim için çok ilginçti. Şehrin yöneticisi ve yardımcısı bizi ziyaret ederek, orada olmamızdan çok mutlu olduklarını söylediler. Bahçemiz çok beğenildi. Expo alanında 300 metrekare yer tahsis edildi. Tayvan zor ve çok fazla kuralları olan bir ülke. Gönüllülerimiz çok yardım etti. 8 bin kilometre uzakta gönüllülerin desteğiyle bahçemizi 11 günde tamamladık\" dedi.

Tayvan EXPO\'sunda kurulan kulelerde Türk bayrağını dalgalandıracaklarını kaydeden Öztürk Sarıca, kurdukları bahçede, susuzluğu temsilen insan heykeli, yaban hayatını temsilen kartal heykeli, su tüketmeyen üretimi temsilen keçi heykeli yerleştirdiklerini söyledi. Su tüketmeyen aromatik bitkiler lavanta diktiklerini anlatan Öztürk Sarıca, \"Orada bir Lavanta bahçesi oluşturduk. Kullandığımız malzemenin tamamen ahşap olması da Tayvanlıların çok dikkatini çekti\" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Expo alanında yapılan çalışmalar

-ÖZtürk Sarıca ile röp.

-Expo alanında yapıaln çalışmalar

-Öztürk Sarıcanın anlatımı

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) -

=======================================================

8)MÜŞKÜNAZ NİNE, TORUNUNA DEF VE MELODİKA ÇALMAYI ÖĞRETİYOR

GÜMÜŞHANE’nin Köse ilçesinde oturan Müşkünaz Cebel (80), gençlik yıllarında merak saldığı müzik aletlerine olan ilgisi sürüyor. Müşkünaz nine, 12 yaşındaki torununa melodika ve def çalmayı öğretiyor, müzik dersleri için yardımcı oluyor. 45 yıldır melodika çaldığını anlatan Cebel, \"Ben bu müziğe yıllar önce merak saldım. Kendi imkânlarımla bu müziği öğrendim. Köyde kına gecelerinde yıllarca melodika çaldım. Şimdi ise torunuma bu müziği öğretiyorum\" dedi.

İlçede hayvancılık ve tarımla geçimini sağlayan Müşkünaz Cebel (80), 45 yıldır çaldığı melodikayı, şimdilerde ise torunu Ortaokul öğrencisi Mustafa Cebel\'e (12) öğretiyor. Hiçbir müzikal altyapısı bulunmayan ve yıllar önce merak salıp melodika çalmayı başaran 8 çocuk annesi Müşkünaz nine, kendisi gibi müzik aletlerine ilgi duyan torununun müzik derslerine de yardımcı oluyor. Müşkünaz nine, torununu melodikanın yanı sıra def çalabilmesi için de eğitiyor.

\'HEM ÇALAR HEM SÖYLERDİK\'

Müziği sevdiğini anlatan Müşkünaz Cebel, \"Ben bu müziğe yıllar önce merak saldım. Kendi imkânlarımla bu müziği öğrendim. Köyde kına gecelerinde yıllarca melodika çaldım. Şimdi ise torunuma bu müziği öğretiyorum. Sabah namaza kalkıyorum, namazı kılıyorum. İşlerimi yapıp, Kuran okuyorum. Evimizin önündeki bahçe işleriyle zaman geçiriyorum. Üstüme düşen işleri yapıyorum. Yıllar önce kaynımın kızları gelirdi, bende melodikayı, defi alır, hem çalar hem de söylerdim, onlar da oynardı. Evin işlerini yapar sonra hemen çalıp söylemeye başlardık. İşimiz gücümüz oynamaktı. Köyün düğünlerine giderdik. Bu tarz işlere hep ben giderdim. Kızlarıma torunlarıma da öğrettim. Sesim hiç durmazdı da, bu da benim bir kederim oldu. Biraz hasta olunca da eskisi gibi çalıp söyleyemez duruma geldim. Ellerim titriyor, sesim kısılıyor. Yaşlanmak ve geçirdiğim ameliyat sonrası eskisi gibi melodika çalamıyorum. Bu geleneğin torunlarımca yaşatılmasını sağlıyorum\" dedi.

YARIŞMADA BAŞARI ELDE ETTİ

Babaannesinden melodika çalmayı öğrenen Mustafa Cebel de, “Babaannem bana bazı müzik konularında yardım etti. Bana bazı şarkıları, türküleri, melodikayı, mızıkayı öğretti. Babaannemin öğrettikleri müzik dersinde bana çok yararlı oldu. Hatta okulda müzik yarışması oldu bende yarışmada başarı elde ettim\" diye konuştu.

\'ANNEMİN AŞKI, EVLATLARI VE MÜZİKTİR\'

Müşkünaz Cebel\'in oğlu Veysel Cebel ise, annesinin kendisine ait besteleri dahi olduğunu belirterek, \"Annemin aşkı, evlatları ve müziktir. Müzikle yatar müzikle kalkar. Aynı zamanda dini vecibelerini de yerine getirir. Biz 8 kardeşiz. Biz oyun oynarken bakardık annem yok, düğünde olurdu. Eve gelir bizi uyutur tekrar düğüne giderdi. Mahallede def, melodika çalardı. Elinde bir şey olmasa bile teneke, tepsi çalar, kısaca ne bulursa onu çalardı. Annemin kendine ait besteleri vardı. Yöresel bazı sanatçılar da bu besteleri kullanmışlardı\" ifadesinde bulundu.

Görüntü Dökümü

--------------------

Müşkünaz nineden görüntüler

Melodika ve def çalma

Torununa verdiği ders

Röp ve detaylar

HABER KAMERA: Sinan UÇAR/KÖSE(Gümüşhane),(DHA)-

======================================

9)SİLOPİLİ ESNAFTAN, ENFLASYONA İNAT İNDİRİM

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak\'ın açıkladığı enflasyonla topyekün mücadele programına Şırnak’ın Silopi ilçesindeki esnaftan destek geldi. İlçede faaliyet yürüten bir toptancı, ürünlerine yüzde 10 indirim yaptı.

Enflasyonla topyekün mücadele programı kapsamında Silopi’de toptan gıda satan işyeri sahibi, tüm satışlarda yüzde 10 indirim uygulaması başlattı. Satışını yaptığı 20 kalem ürüne yüzde 15, geri kalan tüm ürünlerinde ise yüzde 10 indirim yapan toptan satış merkezi, ürünlerini işyeri önünde fiyat etiketi yapıştırarak sergiledi. Market ve AVM’lerdeki fiyat artışına inat ürünlerde yapılan indirim ise vatandaşları sevindirdi.

Enflasyonla topyekün mücadele programına destek vermek için indirim yaptığını belirten esnaf Mehmet Salih Kutlu, diğer market ve esnafların da kampanya destek vermesi çağrısında bulundu.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-İndirim yapan toptancı

-İşyeri çalışanları ürünleri kapı önüne çıkarması

-İşyerindeki ürünler

-İş yeri sahibi Mehmet Salih Kutlu’nun açıklaması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)

======================================